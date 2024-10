La Lombardia esaltata dal National Geografic come essenza della “Dolce vita” La Lombardia celebrata dal National Geographic. La prestigiosa rivista, famosa anche per i suoi reportage esclusivi e le sue straordinarie fotografie che raccontano le meraviglie del pianeta, ha infatti dedicato un approfondimento alla nostra Regione. Nella sezione ‘Viaggi’ l’articolo ‘Sette esperienze da fare in una sorprendente regione d’Italia, la Lombardia’, esalta, in particolare, le bellezze naturali e culturali. Nell’articolo si legge, fra l’altro «Panorami iconici come il Lago di Como e le Alpi come sfondo, incarnano la vera essenza della ‘Dolce vita’». E ancora: «Milano, con la sua moda e arte di fama mondiale, attira visitatori da ogni parte del globo: opere come ‘L’Ultima Cena’ di Leonardo da Vinci, eventi come il ‘Salone del Mobile’ e la ‘Milano Design Week’ sono solo alcune delle attrazioni imperdibili. Inoltre, pochi sanno che la Lombardia vanta il maggior numero di siti patrimonio Unesco rispetto a qualsiasi altra regione italiana, oltre a un numero impressionante di ristoranti stellati Michelin». Tra gli ultimi riconoscimenti lombardi entrati a far parte del patrimonio mondiale spiccano proprio le mura spagnole di Bergamo. «Essere presenti sulle pagine di questa rivista – ha sottolineato l’ assessore al turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia Barbara Mazzal – è un onore e un riconoscimento al grande lavoro di squadra che abbiamo portato avanti per promuovere la nostra terra. Questo risultato premia quindi l’impegno di istituzioni, operatori del settore, strutture ricettive e comunità locali, che ogni giorno lavorano per rendere la Lombardia una meta irresistibile per i visitatori internazionali». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443822" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] La Lombardia celebrata dal National Geographic. La prestigiosa rivista, famosa anche per i suoi reportage esclusivi e le sue straordinarie fotografie che raccontano le meraviglie del pianeta, ha infatti dedicato un approfondimento alla nostra Regione. Nella sezione 'Viaggi' l'articolo 'Sette esperienze da fare in una sorprendente regione d'Italia, la Lombardia', esalta, in particolare, le bellezze naturali e culturali. Nell'articolo si legge, fra l'altro «Panorami iconici come il Lago di Como e le Alpi come sfondo, incarnano la vera essenza della ‘Dolce vita’». E ancora: «Milano, con la sua moda e arte di fama mondiale, attira visitatori da ogni parte del globo: opere come ‘L’Ultima Cena’ di Leonardo da Vinci, eventi come il 'Salone del Mobile' e la 'Milano Design Week' sono solo alcune delle attrazioni imperdibili. Inoltre, pochi sanno che la Lombardia vanta il maggior numero di siti patrimonio Unesco rispetto a qualsiasi altra regione italiana, oltre a un numero impressionante di ristoranti stellati Michelin». Tra gli ultimi riconoscimenti lombardi entrati a far parte del patrimonio mondiale spiccano proprio le mura spagnole di Bergamo. «Essere presenti sulle pagine di questa rivista - ha sottolineato l' assessore al turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia Barbara Mazzal - è un onore e un riconoscimento al grande lavoro di squadra che abbiamo portato avanti per promuovere la nostra terra. Questo risultato premia quindi l'impegno di istituzioni, operatori del settore, strutture ricettive e comunità locali, che ogni giorno lavorano per rendere la Lombardia una meta irresistibile per i visitatori internazionali». [post_title] => La Lombardia esaltata dal National Geografic come essenza della "Dolce vita" [post_date] => 2024-10-04T13:37:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728049058000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A un anno dalla presentazione ufficiale alla fiera di Rimini del 2023, gli obiettivi di Sicani Villages, il network di realtà sicane, rimangono quelli di promuovere le peculiarità del territorio in tutte le stagioni dell’anno, creando momenti di incontro e relazione. Quella dei Borghi Sicani è un’area della Sicilia che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo. Una regione che invita i visitatori a scoprirne lentamente il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico anche nell’imminente stagione autunnale, dove si potrà assaporare ancora un po’ della magia dell’estate. Lontano dai flussi turistici di massa, lungo la costa Sicana è possibile godere ancora in autunno delle sue spiagge, grazie alla mite temperatura che caratterizza la zona. E se l’escursione alla Scala dei Turchi, l’imponente scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare della costa agrigentina, è d’obbligo, la stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o percorrendo a cavallo la chilometrica spiaggia della riserva naturale Orientata Torre Salsa. Ci si potrà poi tuffare in un viaggio enogastronomico tra chioschi gourmet, ristoranti stellati e cantine che offrono degustazioni di vini locali. Senza dimenticare però gli workshop culinari, anche definiti come “cucinare in famiglia”, termine che meglio esprime l’autenticità dell’esperienza. Un viaggio in questa terra non può quindi escludere una visita autunnale nella costa Sicana, tra le più belle della Sicilia, per vivere momenti che permetteranno di esplorare una parte della ricchezza enogastronomica della regione, offrendo un assaggio delle eccellenze locali in scenari straordinari. “Nei borghi Sicani lungo la costa, i viaggiatori arrivano per esplorare luoghi dove ricordi e tradizioni ancora permeano la vita quotidiana della gente che vi risiede – spiega Laura Massoni di Pure Sicily, il partner capofila del progetto –. Questo stile di vita attrae i nostri esploratori, portandoli oltre l'architettura di luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, abbracciando il turismo slow. I nostri esperti, chiamati local insider in inglese o cunuscituri in siciliano stretto, accompagnano gli ospiti in un mondo vissuto nei secoli, permettendo loro di godere del territorio come facevano i loro avi. La curiosità del viaggiatore è non solo vedere i luoghi, ma anche assaporare la vita che ancora appartiene a noi. Nel borgo di Siculiana, per esempio, i visitatori possono esplorare il museo dei mestieri, un castello Chiaramontano e un ristorante dove i sapori autentici evocano un ciavuru (profumo) di tradizioni e memorie indimenticabili. Perché i luoghi senza le persone non possono trasmettere emozioni". [post_title] => Sicani Villages: vivere la Sicilia lontani dai flussi turistici di massa [post_date] => 2024-10-03T10:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727951168000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443822" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] Global Blue e Regione Lombardia annunciano di avere siglato un Protocollo d’intesa volto a condividere e comunicare i dati sul Tax free shopping in Lombardia, incentivare il turismo dello shopping e promuovere la regione verso i turisti internazionali. Secondo i dati di Global Blue, infatti, la Lombardia è per distacco la regione italiana dove si spende di più in Tax Free Shopping, contribuendo per il 40% dei volumi nazionali, seguita da Lazio (21%) e Toscana (18%). Si tratta di una Regione che nel primo semestre del 2024 ha registrato una crescita della spesa Tax Free rispetto all’anno precedente (+17%), con un mix di nazionalità per contribuzione composto in prevalenza da americani e cinesi (14% ciascuna), seguiti dagli arabi (12%). Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia, dichiara: «L’analisi dei dati per orientare le nostre politiche e, soprattutto, le campagne di promozione turistica di Regione Lombardia, è ormai diventata una modalità di lavoro consolidata. La collaborazione con Global Blue ci permetterà di avere una visione particolareggiata sul turismo internazionale, e sulle ricadute economiche generate nel nostro territorio dalla presenza di turisti internazionali. Il nostro nuovo Osservatorio regionale del turismo e dell’Attrattività avrà a disposizione informazioni importanti, che ci permetteranno di sviluppare analisi sempre più approfondite sui trend di evoluzione dei flussi turistici». L’intesa appena firmata è definita da un piano condiviso che si estende per un anno, con la possibilità di essere ulteriormente rinnovata. Valorizzando le rispettive competenze, l’accordo prevede diverse iniziative. In particolare, Global Blue si impegna a fornire trimestralmente un report aggiornato sui trend del Tax Free Shopping in regione, con focus specifico sulle aree esterne a quelle del Capoluogo. Inoltre, realizzerà analisi ad hoc in occasione di eventi rilevanti e metterà a disposizione di Regione Lombardia la sua VIP Lounge di Milano - situata nel cuore del Quadrilatero della Moda - per la diffusione del magazine 'Lombardia Style' e di altro materiale promozionale rivolto ai turisti internazionali. Dal canto suo, Regione Lombardia si impegna a veicolare, attraverso i suoi molteplici canali di comunicazione, le analisi esclusive prodotte ad hoc da Global Blue e promuoverà il servizio Tax Free Shopping come leva di attrazione per i flussi turistici internazionali. [post_title] => Lombardia e Global Blue, protocollo d'intesa sui dati Tax free shopping [post_date] => 2024-10-02T11:00:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727866850000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prestigioso primato per Ponant, la cui Commandant Charcot è la prima nave al mondo ad aver raggiunto il Polo Nord inaccessibile. Lo scorso 12 settembre, mentre percorreva la rotta transpolare da Nome, in Alaska, a Longyearbyen, sull'isola di Spitsbergen, la Commandant Charcot ha infatti raggiunto il punto sull’oceano Artico più distante dalla terraferma, attraversando poi il Polo Nord magnetico il 13 settembre e il Polo Nord geografico il 15 settembre. "Raggiungere il Polo Nord dell'Inaccessibilità è un momento di rara intensità, ma è soprattutto un'avventura collettiva, resa possibile grazie alla passione e all'esperienza di Ponant" ha commentato il capitano Étienne Garcia, al comando della nave. A bordo, 20 scienziati internazionali in missione per raccogliere dati critici in questa area inesplorata. Le Commandant Charcot è stata progettata per spedizioni in ambienti estremi. Unica nave da esplorazione polare di alto livello, il suo scafo di classe Polare 2 (Pc2) le consente di navigare in regioni polari riducendo al minimo l'impatto ambientale, grazie al suo motore elettrico ibrido alimentato da gas naturale liquefatto (lng). "Collaborare con Ponant ci consente di offrire ai nostri clienti esperienze di crociera davvero uniche, come quella proprio a bordo di Le Commandant Charcot - sottolineano da Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia -. Questa impresa straordinaria, che ha visto una nave raggiungere per la prima volta il Polo Nord dell'Inaccessibilità, riflette l'impegno del gruppo francese nell'esplorazione polare e nella sostenibilità ambientale, valori che in Gioco Viaggi condividiamo pienamente." [post_title] => Le Commandant Charcot di Ponant prima nave a raggiungere il Polo Nord inaccessibile [post_date] => 2024-10-01T12:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727784526000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kel 12 conferma il raggiungimento della soglia dei 30 milioni di euro di fatturato a chiusura di esercizio a fine settembre, come anticipato a noi di Travel Quotidiano a inizio del mese. L'annuncio è arrivato in occasione della convention in corso di svolgimento a Pompei. Il risultato segna un incremento del 25% sull'anno precedente, grazie anche a un incremento dell'8% del numero dei passeggeri trasportati, saliti a un totale di 5 mila. Ribadite pure le marginalità che si attestano attorno al 5%, come nel 2022-23. "Ottobre e novembre presentano cifre ottime, destinate a migliorare ulteriormente in vista del Capodanno e della prossima primavera. Il rimbalzo post-Covid non è dunque passeggero: la voglia di viaggiare è ancora molto forte negli italiani”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino. Cresce inoltre il ventaglio delle destinazioni top. Una lista di eccellenza che quest'anno premia soprattutto l’Egitto, con le crociere sul Nilo a bordo delle due preziose dahabeya Eyaru e Nebyt per scoprire, senza fretta, anche i siti archeologici meno conosciuti, nonché la Namibia, l’India e l'Algeria, tradizionale prodotto di punta dell’operatore milanese. Prosegue poi il processo di integrazione verticale: dopo l'acquisizione della dmc omanita Al Koor Tourism, il to pensa infatti a nuove operazioni simili, con un occhio di particolare riguardo su Algeria e Namibia. Altrettanta attenzione è infine riservata alla formazione delle agenzie di viaggio. In programma, in particolare, un nuovo ciclo di 26 incontri culturali Parole in viaggio, che si terranno in dieci città italiane (Milano, Monza, Roma, Torino, Lugano, Genova, Bologna, Trieste, Napoli e Bari). Si tratta di una rassegna di appuntamenti condotti da Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo e compagnie aeree. A questi si aggiungono i Kel 12 Lab: dieci appuntamenti per formazioni online. Il 2 ottobre, in occasione della serata Parole in viaggio - Maha Kumbh Mela, che si terrà a Milano, presso palazzo Castiglioni, e in streaming sul sito e sulle pagine social di Kel 12, sarà lanciato pure il nuovo Kel 12 Loyalty Club: programma fedeltà e travel community. Non mancano infine novità nell’ambito digital. È in arrivo l’app Kel 12 Plus, agile strumento per avere sempre con sé tutti i documenti di viaggio, gli itinerari day by day, canali di dialogo preferenziali con esperti del to prima della partenza, chat di gruppo e funzioni di condivisione d’immagini o pensieri delle proprie esperienze. Tutto a portata di un click. [post_title] => Kel 12 conferma il raggiungimento di quota 30 mln con 5 mila passeggeri trasportati [post_date] => 2024-09-30T10:31:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727692287000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche i Moxy Pompei e Verona tra le 17 aperture in pipeline del brand di casa Marriott, che si appresta l'anno prossima a superare il traguardo delle 100 proprietà in portfolio in Europa. Il tutto a undici anni dal suo debutto a Milano Malpensa nel 2014. "Festeggiamo il decimo anniversario di Moxy Hotels orgogliosi di come la visione del brand abbia trovato uno straordinario riscontro nei viaggiatori di tutta Europa - sottolinea Jerome Briet, chief development officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International -. Con piacere notiamo una forte domanda di esperienze di ospitalità, che siano stylish ma a tariffe ragionevoli. I nostri piani di espansione per Moxy non sono capillari in senso geografico ma più alla ricerca delle destinazioni che ben comprendano lo spirito giocoso tipico del brand". I piani di sviluppo prevedono l'entrata del marchio in ulteriore tre nuovi mercati: in Spagna, in questo mese di ottobre sarà inaugurato il Moxy Barcellona. Situata nel quartiere di Sants, a due passi dalla stazione ferroviaria ad alta velocità, dal centro storico della città e dallo stadio del Barcelona, la struttura sarà dotata di 414 camere, spazi comuni e un piscina sul tetto con area relax con cabanas, un bar, pop-up food stalls e vista sulla città. Il brand farà inoltre il suo debutto in Turchia con l'apertura del Moxy Istanbul Beyoğlu entro la fine dell'anno, seguito da quella del Moxy Izmir. A Istanbul l'inaugurazione seguirà un restauro completo dello storico edificio Afrikahan costruito nel 1905. L'albergo sarà dotato di 168 camere situate nel cuore della città, a pochi passi da piazza Taksim, una delle destinazioni turistiche più rinomate della zona. Infine il Moxy Luxembourg Airport, inaugurato di recente , ha segnato il debutto di Marriott nel Granducato. Dotato di 130 camere, l'hotel si trova all'interno dello Skypark Business Center presso l'aeroporto ed è direttamente collegato al terminal tramite una passerella interna. Le altre aperture in pipeline includono in Francia, il Moxy Annecy previsto entro la fine dell'anno, seguito dal Moxy Nice; In Germania il Moxy Kupferzell, Hohenlohe; in Polonia il Moxy Warsaw City; in Irlanda il Moxy Dublin Docklands e il Moxy Cork; in Portogallo il Moxy Alfragide Lisbon; in Belgio il Moxy Brussels Airport e il Moxy Antwerp; in Serbia il Moxy Belgrade Skadarlija Downtown; in Svizzera, il Moxy Zurich, Letzigrund. [post_title] => Moxy presto sopra quota 100 in Europa. In pipeline anche aperture a Verona e Pompei [post_date] => 2024-09-30T10:14:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727691289000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’estensione della programmazione, con tour studiati per piccoli gruppi, pensati per garantire un'atmosfera intima e un’esperienza più autentica. Nasce la nuova linea Alidays on Tour, che include partenze garantite con minimo due partecipanti. Ogni itinerario è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le destinazioni, svelandone curiosità e segreti. Le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica. Gli itinerari includono attività pensate per un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali, ma anche nelle meraviglie del territorio, nel fascino dei luoghi e nelle bellezze naturalistiche. Ogni programma propone plus esclusivi, elencati nella sezione dedicata di ciascun tour, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza: Stati Uniti, Asia Meridionale e Centrale, Oriente, Sud America: queste le aree geografiche raggiunte attraverso itinerari diversificati. "Con Alidays on Tour confermiamo l'impegno dedicato nella progettazione di esperienze di viaggio memorabili", commenta il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania. [post_title] => Alidays on Tour è la nuova selezione di tour di gruppo del to milanese [post_date] => 2024-09-27T11:04:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727435097000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via ieri, 26 settembre, la nuova rotta da Shanghai a Venezia operata da China Eastern Airlines: circa 70.000 i passeggeri stimati durante il primo anno di attività del volo, che rappresenta per Venezia e l’ampio territorio servito dall’aeroporto un valore aggiunto, permettendo di raggiungere Shanghai in circa dodici ore, con un risparmio del 40% di tempo rispetto a soluzioni di viaggio che comportano più passaggi, garantendo nel contempo una capillarità di prosecuzioni all’interno del vasto mercato cinese. China Eastern Airlines opera infatti attraverso un network di rotte che raggiunge 1050 destinazioni in 166 paesi e regioni speciali, trasportando ogni anno circa 1,5 miliardi di passeggeri, con una flotta conta oltre 800 aeromobili di ultima generazione. Il vettore è partner dell'alleanza SkyTeam, attiva all’aeroporto di Venezia con circa 260 voli settimanali. La Venezia-Shanghai viene operata tre volte a settimana (martedì, giovedì, sabato) con una proposta che soddisfa i diversi segmenti di traffico: leisure, business, cargo e Vfr. Il Nord-est è infatti la prima area del nostro Paese per numero di turisti in arrivo dalla Cina, Venezia e Verona insieme costituiscono il 67% delle preferenze di viaggio in Italia per i viaggiatori cinesi (fonte Enit, aprile 2023). Per business e cargo, il Nord Est rappresenta il 13% dei flussi commerciali tra Italia e Cina, con un volume d’affari annuo di circa 10 miliardi di euro, secondo solo all’area milanese (dato Istat del 2022). Si prevede che l’attività cargo raggiungerà 30.000 tonnellate di merce tra import ed export nel primo anno del nuovo volo non-stop. Con circa 70.000 residenti, la comunità cinese nel Nord-est è la seconda più grande in Italia dopo quella della Lombardia. Il nuovo volo favorirà visite e ricongiungimenti familiari, con flussi dalla Cina provenienti principalmente da Shanghai, Wenzhou, Hangzhou (provincia di Zhejiang) e Xiamen (provincia di Fujian). [post_title] => China Eastern sulla Venezia-Shanghai: 70.000 i passeggeri stimati nel primo anno di attività [post_date] => 2024-09-27T09:30:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727429440000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443822" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] Lombardia e turismo. Sport, enogastronomia, storia e territorio. Questo e molto altro è la 'Valle dei segni Wine Trail', presentata a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali e dai promotori dell'iniziativa. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà quest'anno dal 25 al 27 ottobre in Valcamonica. L'appuntamento dell'ultimo week end di ottobre, coinvolge 12 Comuni e 10 cantine locali e si compone di tre tracciati di differente complessità, rispettivamente da: 55, 18 e 8 km che si snodano tra vigne, uliveti, laghi e il parco delle incisioni rupestri, e 4 Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia. «Ogni edizione della Wine Trail - sottolinea l'assessore Mazzali - dimostra come sport e turismo possano essere strumenti potenti per far conoscere il patrimonio naturale e culturale di quest'area. La partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni è la prova di quanto la Valle Camonica riesca a incantare e attrarre un pubblico internazionale, non solo per la competizione sportiva, ma anche per le sue bellezze e per l’ospitalità. Ogni tappa del percorso, che si snoda tra il Lago Moro e le cantine locali, racconta la storia di un territorio che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni, ma al tempo stesso si apre con entusiasmo al mondo». [post_title] => La Lombardia promuove la Valcamonica la “Valle della Wine Trail” [post_date] => 2024-09-26T12:34:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727354087000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la lombardia esaltata dal national geografic" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":413,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

La Lombardia celebrata dal National Geographic. La prestigiosa rivista, famosa anche per i suoi reportage esclusivi e le sue straordinarie fotografie che raccontano le meraviglie del pianeta, ha infatti dedicato un approfondimento alla nostra Regione. Nella sezione 'Viaggi' l'articolo 'Sette esperienze da fare in una sorprendente regione d'Italia, la Lombardia', esalta, in particolare, le bellezze naturali e culturali.\r

\r

Nell'articolo si legge, fra l'altro «Panorami iconici come il Lago di Como e le Alpi come sfondo, incarnano la vera essenza della ‘Dolce vita’». E ancora: «Milano, con la sua moda e arte di fama mondiale, attira visitatori da ogni parte del globo: opere come ‘L’Ultima Cena’ di Leonardo da Vinci, eventi come il 'Salone del Mobile' e la 'Milano Design Week' sono solo alcune delle attrazioni imperdibili. Inoltre, pochi sanno che la Lombardia vanta il maggior numero di siti patrimonio Unesco rispetto a qualsiasi altra regione italiana, oltre a un numero impressionante di ristoranti stellati Michelin». Tra gli ultimi riconoscimenti lombardi entrati a far parte del patrimonio mondiale spiccano proprio le mura spagnole di Bergamo. \r

\r

«Essere presenti sulle pagine di questa rivista - ha sottolineato l' assessore al turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia Barbara Mazzal - è un onore e un riconoscimento al grande lavoro di squadra che abbiamo portato avanti per promuovere la nostra terra. Questo risultato premia quindi l'impegno di istituzioni, operatori del settore, strutture ricettive e comunità locali, che ogni giorno lavorano per rendere la Lombardia una meta irresistibile per i visitatori internazionali».","post_title":"La Lombardia esaltata dal National Geografic come essenza della \"Dolce vita\"","post_date":"2024-10-04T13:37:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728049058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un anno dalla presentazione ufficiale alla fiera di Rimini del 2023, gli obiettivi di Sicani Villages, il network di realtà sicane, rimangono quelli di promuovere le peculiarità del territorio in tutte le stagioni dell’anno, creando momenti di incontro e relazione. Quella dei Borghi Sicani è un’area della Sicilia che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo. Una regione che invita i visitatori a scoprirne lentamente il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico anche nell’imminente stagione autunnale, dove si potrà assaporare ancora un po’ della magia dell’estate.\r

\r

Lontano dai flussi turistici di massa, lungo la costa Sicana è possibile godere ancora in autunno delle sue spiagge, grazie alla mite temperatura che caratterizza la zona. E se l’escursione alla Scala dei Turchi, l’imponente scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare della costa agrigentina, è d’obbligo, la stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o percorrendo a cavallo la chilometrica spiaggia della riserva naturale Orientata Torre Salsa.\r

\r

Ci si potrà poi tuffare in un viaggio enogastronomico tra chioschi gourmet, ristoranti stellati e cantine che offrono degustazioni di vini locali. Senza dimenticare però gli workshop culinari, anche definiti come “cucinare in famiglia”, termine che meglio esprime l’autenticità dell’esperienza. Un viaggio in questa terra non può quindi escludere una visita autunnale nella costa Sicana, tra le più belle della Sicilia, per vivere momenti che permetteranno di esplorare una parte della ricchezza enogastronomica della regione, offrendo un assaggio delle eccellenze locali in scenari straordinari.\r

\r

“Nei borghi Sicani lungo la costa, i viaggiatori arrivano per esplorare luoghi dove ricordi e tradizioni ancora permeano la vita quotidiana della gente che vi risiede – spiega Laura Massoni di Pure Sicily, il partner capofila del progetto –. Questo stile di vita attrae i nostri esploratori, portandoli oltre l'architettura di luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, abbracciando il turismo slow. I nostri esperti, chiamati local insider in inglese o cunuscituri in siciliano stretto, accompagnano gli ospiti in un mondo vissuto nei secoli, permettendo loro di godere del territorio come facevano i loro avi. La curiosità del viaggiatore è non solo vedere i luoghi, ma anche assaporare la vita che ancora appartiene a noi. Nel borgo di Siculiana, per esempio, i visitatori possono esplorare il museo dei mestieri, un castello Chiaramontano e un ristorante dove i sapori autentici evocano un ciavuru (profumo) di tradizioni e memorie indimenticabili. Perché i luoghi senza le persone non possono trasmettere emozioni\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sicani Villages: vivere la Sicilia lontani dai flussi turistici di massa","post_date":"2024-10-03T10:26:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1727951168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

Global Blue e Regione Lombardia annunciano di avere siglato un Protocollo d’intesa volto a condividere e comunicare i dati sul Tax free shopping in Lombardia, incentivare il turismo dello shopping e promuovere la regione verso i turisti internazionali.\r

Secondo i dati di Global Blue, infatti, la Lombardia è per distacco la regione italiana dove si spende di più in Tax Free Shopping, contribuendo per il 40% dei volumi nazionali, seguita da Lazio (21%) e Toscana (18%). Si tratta di una Regione che nel primo semestre del 2024 ha registrato una crescita della spesa Tax Free rispetto all’anno precedente (+17%), con un mix di nazionalità per contribuzione composto in prevalenza da americani e cinesi (14% ciascuna), seguiti dagli arabi (12%). \r

Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia, dichiara: «L’analisi dei dati per orientare le nostre politiche e, soprattutto, le campagne di promozione turistica di Regione Lombardia, è ormai diventata una modalità di lavoro consolidata. La collaborazione con Global Blue ci permetterà di avere una visione particolareggiata sul turismo internazionale, e sulle ricadute economiche generate nel nostro territorio dalla presenza di turisti internazionali. Il nostro nuovo Osservatorio regionale del turismo e dell’Attrattività avrà a disposizione informazioni importanti, che ci permetteranno di sviluppare analisi sempre più approfondite sui trend di evoluzione dei flussi turistici».\r

L’intesa appena firmata è definita da un piano condiviso che si estende per un anno, con la possibilità di essere ulteriormente rinnovata. Valorizzando le rispettive competenze, l’accordo prevede diverse iniziative. In particolare, Global Blue si impegna a fornire trimestralmente un report aggiornato sui trend del Tax Free Shopping in regione, con focus specifico sulle aree esterne a quelle del Capoluogo. Inoltre, realizzerà analisi ad hoc in occasione di eventi rilevanti e metterà a disposizione di Regione Lombardia la sua VIP Lounge di Milano - situata nel cuore del Quadrilatero della Moda - per la diffusione del magazine 'Lombardia Style' e di altro materiale promozionale rivolto ai turisti internazionali.\r

Dal canto suo, Regione Lombardia si impegna a veicolare, attraverso i suoi molteplici canali di comunicazione, le analisi esclusive prodotte ad hoc da Global Blue e promuoverà il servizio Tax Free Shopping come leva di attrazione per i flussi turistici internazionali.\r

\r

\r

","post_title":"Lombardia e Global Blue, protocollo d'intesa sui dati Tax free shopping","post_date":"2024-10-02T11:00:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727866850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prestigioso primato per Ponant, la cui Commandant Charcot è la prima nave al mondo ad aver raggiunto il Polo Nord inaccessibile. Lo scorso 12 settembre, mentre percorreva la rotta transpolare da Nome, in Alaska, a Longyearbyen, sull'isola di Spitsbergen, la Commandant Charcot ha infatti raggiunto il punto sull’oceano Artico più distante dalla terraferma, attraversando poi il Polo Nord magnetico il 13 settembre e il Polo Nord geografico il 15 settembre.\r

\r

\"Raggiungere il Polo Nord dell'Inaccessibilità è un momento di rara intensità, ma è soprattutto un'avventura collettiva, resa possibile grazie alla passione e all'esperienza di Ponant\" ha commentato il capitano Étienne Garcia, al comando della nave. A bordo, 20 scienziati internazionali in missione per raccogliere dati critici in questa area inesplorata.\r

\r

Le Commandant Charcot è stata progettata per spedizioni in ambienti estremi. Unica nave da esplorazione polare di alto livello, il suo scafo di classe Polare 2 (Pc2) le consente di navigare in regioni polari riducendo al minimo l'impatto ambientale, grazie al suo motore elettrico ibrido alimentato da gas naturale liquefatto (lng).\r

\r

\"Collaborare con Ponant ci consente di offrire ai nostri clienti esperienze di crociera davvero uniche, come quella proprio a bordo di Le Commandant Charcot - sottolineano da Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia -. Questa impresa straordinaria, che ha visto una nave raggiungere per la prima volta il Polo Nord dell'Inaccessibilità, riflette l'impegno del gruppo francese nell'esplorazione polare e nella sostenibilità ambientale, valori che in Gioco Viaggi condividiamo pienamente.\"","post_title":"Le Commandant Charcot di Ponant prima nave a raggiungere il Polo Nord inaccessibile","post_date":"2024-10-01T12:08:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727784526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 conferma il raggiungimento della soglia dei 30 milioni di euro di fatturato a chiusura di esercizio a fine settembre, come anticipato a noi di Travel Quotidiano a inizio del mese. L'annuncio è arrivato in occasione della convention in corso di svolgimento a Pompei. Il risultato segna un incremento del 25% sull'anno precedente, grazie anche a un incremento dell'8% del numero dei passeggeri trasportati, saliti a un totale di 5 mila. Ribadite pure le marginalità che si attestano attorno al 5%, come nel 2022-23. \"Ottobre e novembre presentano cifre ottime, destinate a migliorare ulteriormente in vista del Capodanno e della prossima primavera. Il rimbalzo post-Covid non è dunque passeggero: la voglia di viaggiare è ancora molto forte negli italiani”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino.\r

\r

Cresce inoltre il ventaglio delle destinazioni top. Una lista di eccellenza che quest'anno premia soprattutto l’Egitto, con le crociere sul Nilo a bordo delle due preziose dahabeya Eyaru e Nebyt per scoprire, senza fretta, anche i siti archeologici meno conosciuti, nonché la Namibia, l’India e l'Algeria, tradizionale prodotto di punta dell’operatore milanese. Prosegue poi il processo di integrazione verticale: dopo l'acquisizione della dmc omanita Al Koor Tourism, il to pensa infatti a nuove operazioni simili, con un occhio di particolare riguardo su Algeria e Namibia.\r

\r

Altrettanta attenzione è infine riservata alla formazione delle agenzie di viaggio. In programma, in particolare, un nuovo ciclo di 26 incontri culturali Parole in viaggio, che si terranno in dieci città italiane (Milano, Monza, Roma, Torino, Lugano, Genova, Bologna, Trieste, Napoli e Bari). Si tratta di una rassegna di appuntamenti condotti da Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo e compagnie aeree. A questi si aggiungono i Kel 12 Lab: dieci appuntamenti per formazioni online. Il 2 ottobre, in occasione della serata Parole in viaggio - Maha Kumbh Mela, che si terrà a Milano, presso palazzo Castiglioni, e in streaming sul sito e sulle pagine social di Kel 12, sarà lanciato pure il nuovo Kel 12 Loyalty Club: programma fedeltà e travel community.\r

\r

Non mancano infine novità nell’ambito digital. È in arrivo l’app Kel 12 Plus, agile strumento per avere sempre con sé tutti i documenti di viaggio, gli itinerari day by day, canali di dialogo preferenziali con esperti del to prima della partenza, chat di gruppo e funzioni di condivisione d’immagini o pensieri delle proprie esperienze. Tutto a portata di un click.","post_title":"Kel 12 conferma il raggiungimento di quota 30 mln con 5 mila passeggeri trasportati","post_date":"2024-09-30T10:31:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727692287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche i Moxy Pompei e Verona tra le 17 aperture in pipeline del brand di casa Marriott, che si appresta l'anno prossima a superare il traguardo delle 100 proprietà in portfolio in Europa. Il tutto a undici anni dal suo debutto a Milano Malpensa nel 2014. \"Festeggiamo il decimo anniversario di Moxy Hotels orgogliosi di come la visione del brand abbia trovato uno straordinario riscontro nei viaggiatori di tutta Europa - sottolinea Jerome Briet, chief development officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International -. Con piacere notiamo una forte domanda di esperienze di ospitalità, che siano stylish ma a tariffe ragionevoli. I nostri piani di espansione per Moxy non sono capillari in senso geografico ma più alla ricerca delle destinazioni che ben comprendano lo spirito giocoso tipico del brand\".\r

\r

I piani di sviluppo prevedono l'entrata del marchio in ulteriore tre nuovi mercati: in Spagna, in questo mese di ottobre sarà inaugurato il Moxy Barcellona. Situata nel quartiere di Sants, a due passi dalla stazione ferroviaria ad alta velocità, dal centro storico della città e dallo stadio del Barcelona, la struttura sarà dotata di 414 camere, spazi comuni e un piscina sul tetto con area relax con cabanas, un bar, pop-up food stalls e vista sulla città. Il brand farà inoltre il suo debutto in Turchia con l'apertura del Moxy Istanbul Beyoğlu entro la fine dell'anno, seguito da quella del Moxy Izmir. A Istanbul l'inaugurazione seguirà un restauro completo dello storico edificio Afrikahan costruito nel 1905. L'albergo sarà dotato di 168 camere situate nel cuore della città, a pochi passi da piazza Taksim, una delle destinazioni turistiche più rinomate della zona. Infine il Moxy Luxembourg Airport, inaugurato di recente , ha segnato il debutto di Marriott nel Granducato. Dotato di 130 camere, l'hotel si trova all'interno dello Skypark Business Center presso l'aeroporto ed è direttamente collegato al terminal tramite una passerella interna.\r

\r

Le altre aperture in pipeline includono in Francia, il Moxy Annecy previsto entro la fine dell'anno, seguito dal Moxy Nice; In Germania il Moxy Kupferzell, Hohenlohe; in Polonia il Moxy Warsaw City; in Irlanda il Moxy Dublin Docklands e il Moxy Cork; in Portogallo il Moxy Alfragide Lisbon; in Belgio il Moxy Brussels Airport e il Moxy Antwerp; in Serbia il Moxy Belgrade Skadarlija Downtown; in Svizzera, il Moxy Zurich, Letzigrund.","post_title":"Moxy presto sopra quota 100 in Europa. In pipeline anche aperture a Verona e Pompei","post_date":"2024-09-30T10:14:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727691289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’estensione della programmazione, con tour studiati per piccoli gruppi, pensati per garantire un'atmosfera intima e un’esperienza più autentica. Nasce la nuova linea Alidays on Tour, che include partenze garantite con minimo due partecipanti. \r

\r

Ogni itinerario è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le destinazioni, svelandone curiosità e segreti. Le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica.\r

\r

Gli itinerari includono attività pensate per un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali, ma anche nelle meraviglie del territorio, nel fascino dei luoghi e nelle bellezze naturalistiche. Ogni programma propone plus esclusivi, elencati nella sezione dedicata di ciascun tour, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza: Stati Uniti, Asia Meridionale e Centrale, Oriente, Sud America: queste le aree geografiche raggiunte attraverso itinerari diversificati. \"Con Alidays on Tour confermiamo l'impegno dedicato nella progettazione di esperienze di viaggio memorabili\", commenta il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania.","post_title":"Alidays on Tour è la nuova selezione di tour di gruppo del to milanese","post_date":"2024-09-27T11:04:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727435097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via ieri, 26 settembre, la nuova rotta da Shanghai a Venezia operata da China Eastern Airlines: circa 70.000 i passeggeri stimati durante il primo anno di attività del volo, che rappresenta per Venezia e l’ampio territorio servito dall’aeroporto un valore aggiunto, permettendo di raggiungere Shanghai in circa dodici ore, con un risparmio del 40% di tempo rispetto a soluzioni di viaggio che comportano più passaggi, garantendo nel contempo una capillarità di prosecuzioni all’interno del vasto mercato cinese.\r

China Eastern Airlines opera infatti attraverso un network di rotte che raggiunge 1050 destinazioni in 166 paesi e regioni speciali, trasportando ogni anno circa 1,5 miliardi di passeggeri, con una flotta conta oltre 800 aeromobili di ultima generazione. Il vettore è partner dell'alleanza SkyTeam, attiva all’aeroporto di Venezia con circa 260 voli settimanali.\r

La Venezia-Shanghai viene operata tre volte a settimana (martedì, giovedì, sabato) con una proposta che soddisfa i diversi segmenti di traffico: leisure, business, cargo e Vfr. Il Nord-est è infatti la prima area del nostro Paese per numero di turisti in arrivo dalla Cina, Venezia e Verona insieme costituiscono il 67% delle preferenze di viaggio in Italia per i viaggiatori cinesi (fonte Enit, aprile 2023).\r

Per business e cargo, il Nord Est rappresenta il 13% dei flussi commerciali tra Italia e Cina, con un volume d’affari annuo di circa 10 miliardi di euro, secondo solo all’area milanese (dato Istat del 2022). Si prevede che l’attività cargo raggiungerà 30.000 tonnellate di merce tra import ed export nel primo anno del nuovo volo non-stop.\r

Con circa 70.000 residenti, la comunità cinese nel Nord-est è la seconda più grande in Italia dopo quella della Lombardia. Il nuovo volo favorirà visite e ricongiungimenti familiari, con flussi dalla Cina provenienti principalmente da Shanghai, Wenzhou, Hangzhou (provincia di Zhejiang) e Xiamen (provincia di Fujian).\r

\r

","post_title":"China Eastern sulla Venezia-Shanghai: 70.000 i passeggeri stimati nel primo anno di attività","post_date":"2024-09-27T09:30:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727429440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Lombardia e turismo. Sport, enogastronomia, storia e territorio. Questo e molto altro è la 'Valle dei segni Wine Trail', presentata a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali e dai promotori dell'iniziativa.\r

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà quest'anno dal 25 al 27 ottobre in Valcamonica.\r

\r

L'appuntamento dell'ultimo week end di ottobre, coinvolge 12 Comuni e 10 cantine locali e si compone di tre tracciati di differente complessità, rispettivamente da: 55, 18 e 8 km che si snodano tra vigne, uliveti, laghi e il parco delle incisioni rupestri, e 4 Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia.\r

\r

«Ogni edizione della Wine Trail - sottolinea l'assessore Mazzali - dimostra come sport e turismo possano essere strumenti potenti per far conoscere il patrimonio naturale e culturale di quest'area. La partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni è la prova di quanto la Valle Camonica riesca a incantare e attrarre un pubblico internazionale, non solo per la competizione sportiva, ma anche per le sue bellezze e per l’ospitalità. Ogni tappa del percorso, che si snoda tra il Lago Moro e le cantine locali, racconta la storia di un territorio che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni, ma al tempo stesso si apre con entusiasmo al mondo».","post_title":"La Lombardia promuove la Valcamonica la “Valle della Wine Trail”","post_date":"2024-09-26T12:34:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727354087000]}]}}