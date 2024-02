La Liguria protagonista al Festival di Sanremo con iniziative culturali e promozionali Anche quest’anno Regione Liguria è presente al Festival di Sanremo. Moltissime le iniziative culturali e promozionali per rendere sempre più centrale la regione e proseguire nel percorso di valorizzazione del territorio che sta dando risultati importantissimi in termini turistici, con il 2023 che fatto registrare numeri da record, con circa 16 milioni di presenze. «Regione Liguria non può mancare al Festival di Sanremo. Non potrebbe essere altrimenti – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, dato non solo il grande valore della manifestazione, ma per il fatto che, grazie ad essa, la Città dei fiori e la Liguria intera siano al centro dell’attenzione mediatica non solo a livello nazionale, ma internazionale. Un’occasione unica di promozione e di visibilità per il nostro territorio». Con il Festival di Sanremo si avvia la nuova campagne di valorizzazione 2024, il cui fil rouge sarà il tema del bacio, anche in vista del fatto che quest’anno, dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza, verrà riaperta la Via dell’Amore, il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo. Proprio per questo, sia sulla spiaggia dell’Arenella che a Casa Sanremo, sarà presente una cornice dedicata ai selfie e alle foto con un bacio, taggando @lamialiguria con l’hashtag #liguriadabaciare. Dopo Londra e Sestriere, anche Sanremo. Nei giorni della kermesse musicale più importante dell’anno il gigantesco mortaio da 6 metri per 8, con tanto di pestello, già visto in navigazione sul Tamigi a Londra e sulle nevi di Sestriere, da martedì 6 febbraio sarà nella Città dei Fiori, con animazione e musica sulla spiaggia dell’Arenella, a pochi passi dal teatro Ariston. Regione Liguria e Costa Crociere organizzano nella serata di giovedì 8 febbraio un evento di promozione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche a bordo della nave Costa Smeralda, che anche quest’anno sarà il palcoscenico sul mare della musica di Sanremo: un modo per valorizzare non solo il nostro territorio, facendo assaggiare le eccellenze della cucina ligure agli ospiti della nave, ma anche celebrare il settore crocieristico, che sta facendo registrare risultati straordinari: la Liguria infatti si posiziona seconda a livello nazionale per traffico crocieristico, con il 23% del dato complessivo italiano. Venerdì 9 febbraio, durante il Festival, Regione Liguria premierà il miglior duetto della serata, dedicata alle cover. A salire sul palco per consegnare il riconoscimento sarà il presidente Giovanni Toti: il premio sarà una Lanterna di Genova realizzata dagli artigiani della filigrana di Campo Ligure. La Liguria sarà protagonista anche a Casa Sanremo, uno dei luoghi di maggior passaggio nella settimana del Festival: nello spazio al primo, grazie a due megaschermi da oltre 9 metri di lunghezza x 2 metri di altezza, tutte le persone che accederanno al Palafiori incontreranno una vera e propria immersive experience, con le immagini dei luoghi più belli della nostra regione ispirate al tema ‘Liguria da baciare’. «Come da tradizione ormai consolidata da qualche anno il Festival di Sanremo è il trampolino di lancio per le campagne promozionali della Regione Liguria – aggiunge l’assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori – A Sanremo faremo promozione anche nei numerosi eventi culturali ed enogastronomici organizzati a Casa Sanremo, sulla spiaggia dell’Arenella e sulla nave Costa Smeralda. Dal punto di vista turistico stiamo vivendo un periodo particolarmente florido e il numero di presenze in Liguria, in costante aumento anno dopo anno, lo conferma: nel 2024 è nostro obiettivo replicare e, perché no, migliorare il già grandissimo risultato ottenuto nell’anno appena passato con 16 milioni di turisti venuti a soggiornare nella nostra regione». Condividi

