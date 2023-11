La Campania va fortissimo nel turismo e nelle esportazioni Come volevasi dimostrare le regioni del Sud Italia trascinano sia il reparto delle esporttazioni che quello del turismo. E’ il caso della Campania in cui il valore delle esportazioni nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è cresciuto enormemente, raggiungendo il +25,5%. Un valore che di molto supera quello generale delle aziende italiane (al +4,2%) e dell’intero Sud Italia che è solo dell’1,3% in totale. E’ quanto risulta dall’aggiornamento congiunturale della Campania reso noto oggi dalla Banca d’Italia sul territorio regionale. Nel primo semestre 2023 in Campania va molto forte anche il turismo, con il definitivo exploit del dopo-covid, soprattutto riguardo alla presenza di turisti provenienti dall’estero, che sono aumentati del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022, ma che sono cresciuti anche rispetto al 2019, anno pre-covid e considerato per Napoli quello del boom del turismo. Condividi

