La Basilicata si promuove all’aeroporto di Bari: aperto un desk informativo C’è un po’ di Basilicata all’aeroporto di Bari: l’agenzia di promozione territoriale lucana ha infatti inaugurato nell’area arrivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ un nuovo desk informativo a disposizione dei viaggiatori. “La presenza della Basilicata nei nostri aeroporti – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile – ci onora e al tempo stesso rafforza il concetto di macroregione Puglia-Basilicata di cui si parla da tempo. Questo desk rappresenta non solo un importante passo avanti nella collaborazione tra le nostre regioni, ma anche un punto di riferimento per i viaggiatori che intendono scoprire le meraviglie della Basilicata, oltre al nostro territorio e alle sue eccellenze. Questa presenza dimostra la volontà di creare un sistema turistico e culturale integrato, capace di valorizzare le specificità locali e di offrire ai visitatori un’esperienza di viaggio sempre più ricca e diversificata tra due regioni che distano meno di un’ora in auto fra loro”. “Si tratta – afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – di una opportunità promozionale per tutta la nostra regione. Al nostro stand i viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Bari riceveranno materiale informativo su tutti i Comuni della nostra regione, sulle aree protette, sul nostro patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e culturale e sui tanti modi di scoprire la nostra regione. Inoltre, riceveranno informazioni sui mezzi di trasporto pubblico che collegano l’aeroporto con Matera, la costa jonica e il resto della Basilicata. L’aeroporto di Bari è la principale porta di accesso verso la Basilicata turistica per quanti vengono dall’Italia e dal resto del mondo. Questo punto informativo in aeroporto arricchisce la strategia di comunicazione della Basilicata come novità dell’offerta turistica italiana rivolta ai mercati esteri, una precisa strategia che stiamo portando avanti ormai da alcuni anni e che sta portando i suoi frutti se si considera che nei primi 6 mesi del 2024 abbiamo avuto un incremento di arrivi dall’estero del 63% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non meno importante è l’attenzione rivolta con questo punto informativo ai viaggiatori pugliesi che ancora oggi rappresentano il nostro primo mercato”. Condividi

