Jesolo: un’estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019 Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un’occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall’Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria. La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest’anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall’Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell’Est Europa. Secondo i dati raccolti dall’Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l’imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l’allineamento con i livelli pre-pandemici.ù Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo “Jesolo Sand Nativity” ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l’ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo.

Il Giappone sarà la Destinazione del 2023, si era detto già alla fiera di Rimini dello scorso ottobre. E in effetti il paese del Sol levante è ripartito di slancio con segnali incoraggianti che provengono da quasi tutti gli operatori provvisti di un'offerta importante sulla destinazione. E' questo il caso di Kel 12: "Dopo la chiusura imposta dall'emergenza sanitaria, il Giappone ha riaperto le porte al turismo internazionale nel giugno 2022, mantenendo però fino all'inizio dell'autunno molte restrizioni che hanno rallentato le prenotazioni - spiega la product manager lontano Oriente di Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, Rosanna Locati -. Con l’abolizione dello scorso ottobre di ogni barriera all’ingresso la destinazione è però subito ripartita, consentendoci di registrare numeri molto significativi, in termini di prenotazioni, ben al di sopra delle aspettative, facendo intravedere ottimi risultati per il 2023. Se nel 2019 il Giappone di Kel 12 rappresentava la seconda destinazione in ordine di fatturato e passeggeri, preceduta solo dall’India, per quest'anno contiamo di incrementare di un ulteriore 20% i risultati pre-pandemia, grazie al lavoro fatto dal nostro gruppo per ampliare e migliorare l’offerta di prodotto e servizio”. Oggi Kel 12 vanta in particolare una programmazione composta da 12 itinerari di viaggio con esperti che si affiancano alle proposte tailor made. I viaggi con esperti si avvalgono di guide parlanti italiano e contano di un massimo di 16 partecipanti; prevedono, inoltre, soggiorni in strutture 4 stelle e l’utilizzo prioritario di mezzi privati per i trasferimenti. Le proposte includono esperienze tra le più classiche, quali pernottamenti in ryokan, relax negli onsen e la partecipazione alla cerimonia del tè, ma anche momenti inusuali come la visita al festival dell’isola di Sado, l’Earth Celebration, famoso per i tamburi taiko del gruppo Kodo, o le soste presso i Jikoku, gli inferni rossi e inferni marini, o ancora esperienze immersive in compagnia dei monaci Zen nel complesso templare di Eihei-ji a Fukui. “Abbiamo implementato la nostra programmazione integrando nuovi itinerari e migliorato, ove possibile, prodotti e servizi di quelli che avevamo già in programmazione - prosegue Rosanna Locati -. Abbiamo per esempio inserito la proposta Hokkaido il grande nord degli Ainu: un tour dedicato a chi desidera vivere un’immersione nella natura immacolata della seconda isola più grande del Giappone. Sono stati poi integrati tour che prevedono la visita di Kyushu e di isole minori o di cittadine rurali poco conosciute ma che rivelano il fascino più autentico di questa terra. Per soddisfare le richieste dei clienti abbiamo strutturato, inoltre, proposte di viaggio più brevi, della durata di dieci giorni”. I plus dell’offerta sul Giappone di Kel 12 saranno presentati questa sera a Milano presso palazzo Castiglioni, in collaborazione con Jnto Ente nazionale del turismo giapponese, Lufthansa Group e Europ Assistance. La presentazione va ad arricchire i contenuti del roadshow promosso da Jnto in Italia che, dopo due tappe già tenutesi a Roma e Ancona, proseguirà il 24 gennaio a Trento e il 25 gennaio a Modena. Il Giappone di Kel 12 supera i livelli pre-pandemia: fatturato 2023 a +20% sul 2019 Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell'anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura. Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino». [post_title] => Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici [post_date] => 2023-01-11T11:57:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438253000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l'Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa. «Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un'esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni». «Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue». I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17. La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025. "Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti". La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni. Iglesias, infatti, non è solo mare; c’è la bellezza delle sue coste ma soprattutto autentiche esperienze basti pensare all’unicità dei siti minerari, tra cui Porto Flavia o al Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km in 30 tappe che raccontano 8000 anni di storia. “Siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova collaborazione con il Comune di Iglesias. Facilmente raggiungibile attraverso l’aeroporto di Cagliari, collegato più volte al giorno con il resto d’Italia, Iglesias ha tutte le carte in tavola per essere un territorio fortemente attrattivo 365 giorni l’anno. L’impegno di The Gate Communication, infatti, sarà quello di dare valore alla sua offerta turistica puntando anche alla destagionalizzazione affinchè qualunque tipo di turista possa captare autenticità, storia, bellezza e scoperta. Il lavoro dell’agenzia si articolerà su più fasi attraverso media relations, organizzazione di press tour, presenza ai più importanti appuntamenti b2b – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio stampa di The Gate Communication. “Una collaborazione importante – spiega il sindaco Mauro Usai – che consentirà di implementare la promozione turistica e di far conoscere la Città di Iglesias e il suo territorio ad un numero sempre maggiore di persone e di addetti ai lavori. La partnership con The Gate Communication arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni nella riqualificazione dei siti minerari e nel loro rilancio in ambito culturale e turistico. Una maniera per realizzare un ulteriore salto di qualità, grazie alla sinergia con un’agenzia leader nel settore”. The Gate Communication rappresenta il comune di Iglesias La compagnia, fondata da Pascal Lota, non solo promuove il turismo sostenibile, ma è sempre più green oriented e punta su attività, azioni, tecnologie e progetti concreti. «Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, è ora essenziale rivolgersi alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con l’idrogeno verde e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo di domani» ha spiegato in una nota Pierre Mattei, presidente di Corsica Ferries. Un sostegno importante quello di Corsica Ferries per avviare la costruzione della prima nave Neoliner. «Questo investimento da parte di un armatore importante dimostra il forte interesse per l’uso della propulsione a vela, il cui potenziale sarà dimostrato con questa prima nave» ha aggiunto Jean Zanuttini, presidente di Neoline. La nave, lunga 136 metri, sarà alimentata a vela grazie all’attrezzatura Solid Sail fornita da Chantiers de l’Atlantique, che consiste in due alberi di 75 metri con 3.000 m² di vele rigide. Si tratta di un’innovazione importante, in quanto la piattaforma autoportante e controllata automaticamente può essere ruotata di 360°. Si tratta della nuova generazione di ro-ro che offrirà una capacità di 1.200 metri lineari, 400 auto o 265 container che rappresentano fino a 5.000 tonnellate di merci. La prima linea di trasporto collegherà St-Nazaire alla costa orientale americana (Halifax/Baltimora), passando per St-Pierre e Miquelon. Corsica Ferries entra in Neoline Armateur e investe su ro-ro a vela Il dato che ben rispecchia la predilezione degli italiani all'utilizzo del treno per raggiungere famiglie e amici o trascorrere qualche giorno di vacanza è quello del 23 dicembre, giornata che ha visto oltre il 70% di Frecce e di Intercity in viaggio da Nord a Sud con i posti esauriti. Stesso risultato per il 60% dei treni di rientro da Sud a Nord il 2 e il 5 gennaio. Trend positivo anche per le doppie composizioni di treni Frecciarossa, messe in campo per aumentare la capacità di trasporto dei passeggeri dei treni Nord-Sud nelle giornate di esodo e anche a supporto del maggior traffico su Roma il 5 gennaio per i Funerali del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Altrettanto incoraggianti i numeri riscontrati sul versante internazionale: i collegamenti con la Svizzera hanno registrato oltre il 60% medio di riempimento con punte superiori all’80% il 30 dicembre. In particolare, durante tutto il periodo delle festività il Frecciarossa Milano–Parigi ha registrato un dato medio di riempimento vicino al 90%. I dati registrati da Trenitalia confermano la tendenza del 2022, anno che ha visto per il Gruppo Fs un aumento complessivo di oltre il 40% dei passeggeri sui treni, rispetto al 2021, con punte del 110% per quelli ad Alta Velocità. [post_title] => Gruppo Fs: il bilancio delle festività supera i livelli di traffico passeggeri pre-Covid [post_date] => 2023-01-10T13:35:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673357719000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436994 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Diriyah, come l'omonima città, il nuovo progetto turistico varato dal Saudi Public Investment Fund. Si chiama Diriyah, come l'omonima città, il nuovo progetto turistico varato dal Saudi Public Investment Fund. L'iniziativa che punta a incrementare i flussi turistici nella regione, spiega una nota, mira in particolare a creare partnership con il settore privato locale, alla realizzazione di nuovi hotel e strutture di intrattenimento, nonché alla creazione di nuovi posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita nella regione. Diriyah, situata alle porte di Riyadh, comprende il distretto di Turaif, patrimonio dell'umanità dell'Unesco; quest'area, nota per le sue strutture in mattoni di fango, è stata la prima capitale della Casa di Saud nel XVIII secolo. I piani di sviluppo ruotano quindi attorno al turismo culturale. Il nuovo piano è il quinto progetto "giga" del Saudi Public Investment Fund, insieme alla megalopoli futuristica di Neom, al progetto Red Sea, all'area sportiva e di intrattenimento Qiddiya e allo sviluppatore immobiliare Roshn. Gli investimenti del Saudi Public Investment Fund sono indirizzati allo sviluppo del turismo in Arabia Saudita, come previsto dalla Vision 2030. Arabia Saudita: nuovo progetto di sviluppo turistico per l'area di Diriyah Gli investimenti del Saudi Public Investment Fund sono indirizzati allo sviluppo del turismo in Arabia Saudita, come previsto dalla Vision 2030. [post_title] => Arabia Saudita: nuovo progetto di sviluppo turistico per l'area di Diriyah [post_date] => 2023-01-10T12:05:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673352315000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "jesolo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":8,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2615,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Giappone sarà la Destinazione del 2023, si era detto già alla fiera di Rimini dello scorso ottobre. E in effetti il paese del Sol levante è ripartito di slancio con segnali incoraggianti che provengono da quasi tutti gli operatori provvisti di un'offerta importante sulla destinazione. E' questo il caso di Kel 12: “Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, il Giappone ha riaperto le porte al turismo internazionale nel giugno 2022, mantenendo però fino all’inizio dell’autunno molte restrizioni che hanno rallentato le prenotazioni - spiega la product manager lontano Oriente di Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, Rosanna Locati -. Con l’abolizione dello scorso ottobre di ogni barriera all’ingresso la destinazione è però subito ripartita, consentendoci di registrare numeri molto significativi, in termini di prenotazioni, ben al di sopra delle aspettative, facendo intravedere ottimi risultati per il 2023. Se nel 2019 il Giappone di Kel 12 rappresentava la seconda destinazione in ordine di fatturato e passeggeri, preceduta solo dall’India, per quest'anno contiamo di incrementare di un ulteriore 20% i risultati pre-pandemia, grazie al lavoro fatto dal nostro gruppo per ampliare e migliorare l’offerta di prodotto e servizio”.\r

\r

Oggi Kel 12 vanta in particolare una programmazione composta da 12 itinerari di viaggio con esperti che si affiancano alle proposte tailor made. I viaggi con esperti si avvalgono di guide parlanti italiano e contano di un massimo di 16 partecipanti; prevedono, inoltre, soggiorni in strutture 4 stelle e l’utilizzo prioritario di mezzi privati per i trasferimenti. Le proposte includono esperienze tra le più classiche, quali pernottamenti in ryokan, relax negli onsen e la partecipazione alla cerimonia del tè, ma anche momenti inusuali come la visita al festival dell’isola di Sado, l’Earth Celebration, famoso per i tamburi taiko del gruppo Kodo, o le soste presso i Jikoku, gli inferni rossi e inferni marini, o ancora esperienze immersive in compagnia dei monaci Zen nel complesso templare di Eihei-ji a Fukui.\r

\r

“Abbiamo implementato la nostra programmazione integrando nuovi itinerari e migliorato, ove possibile, prodotti e servizi di quelli che avevamo già in programmazione - prosegue Rosanna Locati -. Abbiamo per esempio inserito la proposta Hokkaido il grande nord degli Ainu: un tour dedicato a chi desidera vivere un’immersione nella natura immacolata della seconda isola più grande del Giappone. Sono stati poi integrati tour che prevedono la visita di Kyushu e di isole minori o di cittadine rurali poco conosciute ma che rivelano il fascino più autentico di questa terra. Per soddisfare le richieste dei clienti abbiamo strutturato, inoltre, proposte di viaggio più brevi, della durata di dieci giorni”.\r

\r

I plus dell’offerta sul Giappone di Kel 12 saranno presentati questa sera a Milano presso palazzo Castiglioni, in collaborazione con Jnto Ente nazionale del turismo giapponese, Lufthansa Group e Europ Assistance. La presentazione va ad arricchire i contenuti del roadshow promosso da Jnto in Italia che, dopo due tappe già tenutesi a Roma e Ancona, proseguirà il 24 gennaio a Trento e il 25 gennaio a Modena.\r

\r

","post_title":"Il Giappone di Kel 12 supera i livelli pre-pandemia: fatturato 2023 a +20% sul 2019","post_date":"2023-01-11T13:04:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673442288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell’anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura.\r

\r

Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080.\r

\r

Un dato che si rispecchia anche negli incassi, che nel 2022 hanno raggiunto i 787.308 euro, un dato che “sfiora” quello del 2019 (788.610 euro, superiore di soli 1.302 euro), anno che ha registrato le maggiori cifre in assoluto.\r

\r

Il dato del 2022 segna il definitivo superamento del periodo pandemico e supera il precedente record, di 224.805 visitatori, registrato nel 2019, anno in cui, con l’insediamento dell’attuale Giunta guidata da Giacomo Santi, Volterra avviò il percorso di candidatura a Capitale della cultura. Nel 2020 i visitatori furono 128.134 e 157.719 nel 2021.\r

\r

\r

\r

«È il risultato di un grande lavoro di squadra – commenta Dario Danti, Assessore alle culture del Comune di Volterra - un lavoro portato avanti con dedizione e fatica in tutti questi anni. Questo dato avviene dopo due anni di chiusure a causa della pandemia; inoltre, nel 2022, il museo etrusco Guarnacci ha riaperto solo da Pasqua e non ci sono state le visite guidate organizzate dalle scuole. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino».","post_title":"Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici","post_date":"2023-01-11T11:57:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673438253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l’Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa.\r

\r

«Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un’esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni».\r

\r

«Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue».\r

\r

I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17.","post_title":"La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus","post_date":"2023-01-11T11:56:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673438205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021.\r

\r

All'interno del rapporto \"Tourism Destination Market Insight: Western Europe\", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025.\r

\r

\"Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti\".\r

\r

La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni.\r

\r

","post_title":"Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi","post_date":"2023-01-11T11:16:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673435760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un'occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall'Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria.\r

\r

La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest'anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall'Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell'Est Europa.\r

\r

Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l'imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l'allineamento con i livelli pre-pandemici.ù\r

\r

Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo \"Jesolo Sand Nativity\" ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l'ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo.","post_title":"Jesolo: un'estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019","post_date":"2023-01-11T11:09:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673435395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Flavia[/caption]\r

\r

Il comune di Iglesias si affida a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa e media relations. L’agenzia, da sempre con un portfolio tourism-oriented e un’esperienza notevole nella valorizzazione delle destinazioni turistiche, nazionali ed estere, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida: implementare ulteriormente la visibilità di un territorio che ha molto da offrire.\r

\r

Iglesias, infatti, non è solo mare; c’è la bellezza delle sue coste ma soprattutto autentiche esperienze basti pensare all’unicità dei siti minerari, tra cui Porto Flavia o al Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km in 30 tappe che raccontano 8000 anni di storia.\r

\r

“Siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova collaborazione con il Comune di Iglesias. Facilmente raggiungibile attraverso l’aeroporto di Cagliari, collegato più volte al giorno con il resto d’Italia, Iglesias ha tutte le carte in tavola per essere un territorio fortemente attrattivo 365 giorni l’anno.\r

L’impegno di The Gate Communication, infatti, sarà quello di dare valore alla sua offerta turistica puntando anche alla destagionalizzazione affinchè qualunque tipo di turista possa captare autenticità, storia, bellezza e scoperta. Il lavoro dell’agenzia si articolerà su più fasi attraverso media relations, organizzazione di press tour, presenza ai più importanti appuntamenti b2b – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio stampa di The Gate Communication.\r

\r

“Una collaborazione importante – spiega il sindaco Mauro Usai – che consentirà di implementare la promozione turistica e di far conoscere la Città di Iglesias e il suo territorio ad un numero sempre maggiore di persone e di addetti ai lavori.\r

La partnership con The Gate Communication arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni nella riqualificazione dei siti minerari e nel loro rilancio in ambito culturale e turistico. Una maniera per realizzare un ulteriore salto di qualità, grazie alla sinergia con un’agenzia leader nel settore”.","post_title":"The Gate Communication rappresenta il comune di Iglesias","post_date":"2023-01-11T11:03:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673434981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Ferries, ormai da anni impegnata nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale, ha acquisito una partecipazione, non ancora nota, del capitale di Neoline Armateur, società francese che sta portando avanti il progetto di una nave da carico lunga 136 metri alimentata principalmente dal vento, consentendo un risparmio di oltre l’80% del carburante.\r

\r

La compagnia, fondata da Pascal Lota, non solo promuove il turismo sostenibile, ma è sempre più green oriented e punta su attività, azioni, tecnologie e progetti concreti.\r

\r

«Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, è ora essenziale rivolgersi alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con l’idrogeno verde e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo di domani» ha spiegato in una nota Pierre Mattei, presidente di Corsica Ferries.\r

\r

Un sostegno importante quello di Corsica Ferries per avviare la costruzione della prima nave Neoliner.\r

\r

«Questo investimento da parte di un armatore importante dimostra il forte interesse per l’uso della propulsione a vela, il cui potenziale sarà dimostrato con questa prima nave» ha aggiunto Jean Zanuttini, presidente di Neoline.\r

\r

La nave, lunga 136 metri, sarà alimentata a vela grazie all’attrezzatura Solid Sail fornita da Chantiers de l’Atlantique, che consiste in due alberi di 75 metri con 3.000 m² di vele rigide. Si tratta di un’innovazione importante, in quanto la piattaforma autoportante e controllata automaticamente può essere ruotata di 360°. Si tratta della nuova generazione di ro-ro che offrirà una capacità di 1.200 metri lineari, 400 auto o 265 container che rappresentano fino a 5.000 tonnellate di merci. La prima linea di trasporto collegherà St-Nazaire alla costa orientale americana (Halifax/Baltimora), passando per St-Pierre e Miquelon.\r

\r

","post_title":"Corsica Ferries entra in Neoline Armateur e investe su ro-ro a vela","post_date":"2023-01-11T10:55:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673434545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Gruppo Fs registra un'ottima performance a chiusura delle festività natalizie e di fine anno: i dati di Trenitalia, come si legge da Fs News, indicano che dal 20 dicembre al 9 gennaio sono stati prenotati oltre 3 milioni di viaggi sui treni a media e lunga percorrenza. Il dato riguarda i Frecciarossa, gli Intercity, gli Eurocity e i collegamenti internazionali e si traduce in un aumento del 5% rispetto al periodo pre-pandemia 2019-20. \r

\r

\r

\r

\r

Il dato che ben rispecchia la predilezione degli italiani all'utilizzo del treno per raggiungere famiglie e amici o trascorrere qualche giorno di vacanza è quello del 23 dicembre, giornata che ha visto oltre il 70% di Frecce e di Intercity in viaggio da Nord a Sud con i posti esauriti. Stesso risultato per il 60% dei treni di rientro da Sud a Nord il 2 e il 5 gennaio. \r

\r

Trend positivo anche per le doppie composizioni di treni Frecciarossa, messe in campo per aumentare la capacità di trasporto dei passeggeri dei treni Nord-Sud nelle giornate di esodo e anche a supporto del maggior traffico su Roma il 5 gennaio per i Funerali del Papa Emerito Joseph Ratzinger.\r

\r

Altrettanto incoraggianti i numeri riscontrati sul versante internazionale: i collegamenti con la Svizzera hanno registrato oltre il 60% medio di riempimento con punte superiori all’80% il 30 dicembre. In particolare, durante tutto il periodo delle festività il Frecciarossa Milano–Parigi ha registrato un dato medio di riempimento vicino al 90%. I dati registrati da Trenitalia confermano la tendenza del 2022, anno che ha visto per il Gruppo Fs un aumento complessivo di oltre il 40% dei passeggeri sui treni, rispetto al 2021, con punte del 110% per quelli ad Alta Velocità.\r

\r

","post_title":"Gruppo Fs: il bilancio delle festività supera i livelli di traffico passeggeri pre-Covid","post_date":"2023-01-10T13:35:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673357719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Diriyah, come l'omonima città, il nuovo progetto turistico varato dal Saudi Public Investment Fund. L'iniziativa che punta a incrementare i flussi turistici nella regione, spiega una nota, mira in particolare a creare partnership con il settore privato locale, alla realizzazione di nuovi hotel e strutture di intrattenimento, nonché alla creazione di nuovi posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita nella regione.\r

\r

Diriyah, situata alle porte di Riyadh, comprende il distretto di Turaif, patrimonio dell'umanità dell'Unesco; quest'area, nota per le sue strutture in mattoni di fango, è stata la prima capitale della Casa di Saud nel XVIII secolo. I piani di sviluppo ruotano quindi attorno al turismo culturale.\r

\r

Il nuovo piano è il quinto progetto \"giga\" del Saudi Public Investment Fund, insieme alla megalopoli futuristica di Neom, al progetto Red Sea, all'area sportiva e di intrattenimento Qiddiya e allo sviluppatore immobiliare Roshn.\r

\r

Gli investimenti del Saudi Public Investment Fund sono indirizzati allo sviluppo del turismo in Arabia Saudita, come previsto dalla Vision 2030. ","post_title":"Arabia Saudita: nuovo progetto di sviluppo turistico per l'area di Diriyah","post_date":"2023-01-10T12:05:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673352315000]}]}}