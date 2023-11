Ivana Jelinic: «Ci aspettiamo molto da questo WTM» Abbiamo incontrato Ivana Jelinic, ceo di Enit al Wtm alla quale abbiamo chiesto la sensazione sulla fiera di grande Londra ma anche un’idea prospettica sul turismo italiano. «Siamo molto contenti. Abbiamo lo stand più grande della fiera londinese. Presentiamo un numero enorme di espositori italiani. C’è grande voglia di Italia e il clima, almeno da queste primo impatto, mi sembra molto vivace. Insomma registriamo molta richiesta e siamo molto soddisfatti. Con il ministro Santanchè faremo naturalmente il punto della situazione. Infatti questa di Londra è anche l’occasione per fare il bilancio di come stiamo andando». Eventi Un anno di lavoro intensissimo. Qual è l’iniziativa che ha soddisfatto maggiormente il ceo di Enit? «Iniziative ce ne sono state tante. Ma naturalmente vedere un numero così nutrito di operatori è una grande soddisfazione. E questi sono operatori che si dimostrano sempre così attivi partecipando ai nostri workshop e ai nostri eventi in giro per il mondo. Tutto questo ci fa veramente ben sperare» Condividi

\r

Dall’8 dicembre sarà possibile raggiungere Cortina d’Ampezzo dalle principali città italiane, grazie a 6 viaggi giornalieri (3 di andata e 3 di ritorno), utilizzando la stazione di Venezia Mestre come hub intermodale. Saranno collegate con il treno Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Milano, Brescia, Desenzano, Verona e Vicenza, per arrivare fino a Venezia Mestre dove ci sarà un Itabus dedicato in connessione con il treno. Da qui con il bus sarà possibile raggiungere Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo.\r

\r

Dal 14 dicembre, invece, partirà un’altra linea intermodale che connetterà Aosta e Courmayeur a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano; sarà la stazione di Torino Porta Susa lo snodo intermodale in questo caso. 4 servizi quotidiani (2 di andata e 2 di ritorno) collegheranno i viaggiatori provenienti da tutta Italia alla neve.\r

\r

Dieci nuovi servizi intermodali (in vendita dal 14 novembre) si aggiungono ai 26 già attivati da Italo in questi mesi, specialmente al Sud: a Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, ora si aggiungono Valle d’Aosta e Veneto. ","post_title":"Italo: nel network nuove località sciistiche grazie ai collegamenti intermodali","post_date":"2023-11-06T15:08:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699283310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455492\" align=\"aligncenter\" width=\"503\"] Il ministro Santanchè con Ivana Jelinic ceo di Enit, e Giovanni Toti presidente della Liguria[/caption]\r

\r

Giornata di inaugurazione al World Travel Market, anche nel padiglione Italia. Naturalmente ad aprire le danze il ministro del turismo Daniela Santanchè, che dopo aver tagliato il nastro ha fatto la sua conferenza stampa.\r

\r

«Stiamo attuando la politica di destagionalizzazione e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo far capire al mondo che l’Italia non è solo il Paese delle settimane bianche o dei mesi di luglio e di agosto, ma anche un luogo da vivere tutto l’anno grazie ai territori e alle loro ricchezze culturali, storiche, paesaggistiche. La grande sfida quindi è anche quella di far conoscere i 5700 borghi nei quali si produce la maggior parte della ricchezza enogastronomica.\r

\r

\r

Made in Italy\r

«Dobbiamo andare avanti in questa direzione. Stiamo lavorando anche a livello governativo inserendo nella Legge di bilancio la Tax Free Shopping. Sempre a livello politico abbiamo fatto la decontribuzione su tutti i lavoratori del turismo per i festivi e i notturni. Perché chi lavora il sabato, la domenica e la notte, deve avere un salario maggiore. Insomma se vogliamo attirare i giovani dobbiamo avere dei salari più alti.\r

\r

«Un’altra cosa. Ad oggi non abbiamo una classificazione delle aziende che lavorano nel turismo. Ecco anche su questo punto stiamo lavorando per dare una definizione al settore. Infine voglio fare un appello alle regioni. È naturale che ogni regione debba lavorare per la propria affermazione, ma il vero punto è che bisogna portare all’estero l’idea di Italia, il made in Italy, affinché si possano attrarre sempre più turisti. Perché l’asiatico, il giapponese, l’americano conosce l’Italia e non la singola regione».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Santanchè al Wtm: «Destagionalizzare e portare nel mondo l'idea di Italia»","post_date":"2023-11-06T13:19:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699276759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo hotel, ma anche hub sociale, una destinazione artistica e una location comunitaria, che darà uno spazio espositivo ai talenti locali. Aprirà nel 2024 all'insegna dell'arte, con un piccolo ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato, il nuovo Cloud7 Hotel di Roma, primo progetto europeo di Kerten Hospitality. La struttura capitolina collaborerà infatti con l'Accademia delle Belle Arti. Una partnership che si tradurrà nell'esposizione permanente di alcune opere di quattro artisti locali all'interno dell'albergo: Alessandro Calizza, Giovanni Lo Castro, Ilich Arnone e Federico Russo\r

\r

La novità è frutto dell’accordo con la famiglia Santucci, oggi alla terza generazione e storica proprietaria dell’immobile. Il progetto ha quindi visto la completa ristrutturazione di un palazzo di cinque piani per oltre 1.600 metri quadrati di superficie, situato tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi dalla fontana di Trevi e dal Pantheon. Il tutto, per un investimento complessivo di più di 4 milioni di euro. Realizzato ai primi del Novecento, l’edificio, che nel corso degli anni ha ospitato anche il Banco di Roma e l’ambasciata del Camerun, è stato quindi convertito in un boutique hotel dai tratti sostenibili e lifestyle, pensato per interagire con la comunità locale, il quartiere, il personale e i clienti.\r

\r

A questo fine Kerten Hospitality ha collaborato con la giovane curatrice e storica dell'arte romana Agnese Landolfo, esperta nella scoperta di artisti emergenti, spazi indipendenti e artigiani locali. Agnese Landolfo sarà quindi a capo delle partnership del Cloud7 Hotel Roma, lavorando con artisti romani under 35 e creando una rete di creativi in tutta la città. Rispondendo alla domanda di uno spazio accogliente e socialmente impegnato nel centro della città, al Cloud7 Hotel Roma sia gli ospiti della struttura sia i cittadini romani potranno quindi ritrovarsi, socializzare e godere di opere d'arte e mostre. Per la prima volta nella zona, la collaborazione della struttura con l'Accademia delle Belle Arti vedrà tra le altre cose dieci studenti selezionati per partecipare a un art takeover, che darà un tocco creativo ai corridoi e agli ascensori della struttura\r

\r

“Siamo orgogliosi di creare, attraverso la riqualificazione di uno storico palazzo nel cuore di Roma, uno spazio che offre un servizio alberghiero d’eccellenza, in una delle città centro del turismo mondiale, ma che riesce al contempo a essere parte integrante e vitale del quartiere e della città che lo ospita - sottolinea il responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa, Theo Bortoluzzi -. Il nostro auspicio è che il Cloud7 Hotel possa diventare un luogo di socialità per i residenti e un centro artistico per la comunità di artisti romani\".\r

\r

Con base a Dublino, Kerten Hospitality gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso i propri marchi lifestyle Cloud 7, The House Hotel, Ouspace, nonché vari brand f&b, per un totale di 12 marchi e 11 spazi operativi, parte di un'impronta globale di 50 progetti in tre continenti e in destinazioni chiave quali Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.\r

\r

","post_title":"Inaugurazione nel 2024 all'insegna dell'arte per il nuovo Cloud7 di Roma","post_date":"2023-11-06T12:43:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699274584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abbiamo incontrato Ivana Jelinic, ceo di Enit al Wtm alla quale abbiamo chiesto la sensazione sulla fiera di grande Londra ma anche un’idea prospettica sul turismo italiano.\r

\r

«Siamo molto contenti. Abbiamo lo stand più grande della fiera londinese. Presentiamo un numero enorme di espositori italiani. C’è grande voglia di Italia e il clima, almeno da queste primo impatto, mi sembra molto vivace. Insomma registriamo molta richiesta e siamo molto soddisfatti. Con il ministro Santanchè faremo naturalmente il punto della situazione. Infatti questa di Londra è anche l’occasione per fare il bilancio di come stiamo andando».\r

Eventi\r

Un anno di lavoro intensissimo. Qual è l’iniziativa che ha soddisfatto maggiormente il ceo di Enit?\r

\r

«Iniziative ce ne sono state tante. Ma naturalmente vedere un numero così nutrito di operatori è una grande soddisfazione. E questi sono operatori che si dimostrano sempre così attivi partecipando ai nostri workshop e ai nostri eventi in giro per il mondo. Tutto questo ci fa veramente ben sperare»","post_title":"Ivana Jelinic: «Ci aspettiamo molto da questo WTM»","post_date":"2023-11-06T12:19:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699273161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet Confcommercio ha scritto all’Enac e ad Art, Autorità di regolazione dei trasporti, segnalando che alcuni vettori non riconoscono il diritto di rimborso pecuniario per voli con partenza da aeroporti italiani con destinazione Israele. La Federazione fa riferimento in particolare a EL AL Airlines.\r

\r

Come è noto vige attualmente lo sconsiglio del ministero degli esteri verso Israele dove è in atto una guerra: «A seguito dei fatti ben conosciuti il 7 ottobre 2023 le autorità israeliane hanno dichiarato lo stato di guerra. Una specifica allerta interessa tutte le località, in un raggio di 80km dalla Striscia di Gaza. La situazione di sicurezza in Israele e nei Territori Palestinesi resta estremamente fluida e si segnalano cancellazioni sulle tratte aeree da e per l’Italia; si invitano, pertanto, i connazionali a rinviare il proprio viaggio, in caso di spostamenti non strettamente necessari…».\r

\r

Si legge nella missiva: «Le agenzie di viaggio associate a Fiavet che hanno organizzato pacchetti di viaggio in Israele, venduti alla clientela prima dell’avvio del conflitto Israelo-Palestinese, si trovano a dover riconoscere ai viaggiatori acquirenti dei detti pacchetti il rimborso del prezzo versato a seguito della risoluzione degli stessi per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e come previsto dall’art. 41, commi 4 e ss del Codice del turismo (Dlgs 79/2011) e dall’altro a non ricevere dai vettori dei voli inclusi in tali pacchetti il rimborso del prezzo del trasporto già corrisposto».\r

Codice del turismo\r

Fiavet-Confcommercio fa osservare che in questo modo si sta violando il Codice del turismo, in cui è prevista, in questi casi, la risoluzione del contratto per il pacchetto turistico, e con esso, la conseguente risoluzione dei contratti collegati ai fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto.\r

\r

«Questa situazione – afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi – se dovesse rimanere irrisolta potrebbe mettere a rischio la sostenibilità finanziaria dei rimborsi dei pacchetti a favore dei consumatori e indurre le agenzie di viaggio, per difendersi, a comportarsi come il vettore, ovvero a congelare i rimborsi, o emettere voucher”»\r

\r

Fiavet-Confcommercio ribadisce, come aveva già fatto in precedenza in situazioni analoghe presentatesi durante la crisi pandemica, che è necessario un tempestivo intervento di Enac e Art per il rispetto delle regole sui rimborsi da parte dei vettori.","post_title":"Fiavet: alcuni vettori non rimborsano i viaggi annullati in Israele","post_date":"2023-11-06T10:11:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1699265470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità per i nuovi iscritti a FlyingBlue, il programma fedeltà targato Air France-Klm: un bonus di benvenuto pari a 10.000 miglia per coloro che effettuano la registrazione entro il 31 dicembre 2023 e fanno un volo entro il 31 marzo 2024.\r

Ma ci sono novità anche per chi è già socio: coloro che iscrivendosi hanno dato il proprio consenso all’invio delle newsletter commerciali, hanno ricevuto apposita comunicazione per informarli che, comprando un biglietto entro il 31 dicembre 2023 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate destinazioni intercontinentali (come Boston, New York, Los Angeles, Washington, Miami, San Francisco, Toronto e tante altre), o, comprando un biglietto entro il 31 gennaio 2024 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate desintazioni europee (come Casablanca, Stoccolma, Valencia e tante altre) si potrà accumulare triple miglia a prescindere dalla classe di prenotazione scelta.\r

Senza speciali promozioni attive, il numero di miglia, la valuta del programma FlyingBlue, a cui si ha diritto dipende dal livello di adesione nel programma: Explorer, Silver, Gold e Platinum. In base allo status, si può avere da un minimo di 4 miglia, ad un massimo di 8 miglia per ogni euro speso.\r

Guadagnare Miglia, permette di rendere perfetta la propria esperienza di viaggio grazie alla possibilità di utilizzo in upgrade, franchigia bagaglio aggiuntiva, scelta del posto, accesso alle lounge ed altro ancora! Disponibile anche l’opzione Cash&Miles, attraverso la quale si può scontare il prezzo finale del biglietto che si desidera comprare fino al 25%.\r

Vantaggio più gettonato è, però, la richiesta di un biglietto premio. I soci FlyingBlue possono scegliere la destinazione preferita tra quelle offerte da Air France, KLM e 30 compagnie aeree partner. Con il biglietto premio è ora incluso anche uno stop over gratuito a Parigi o Amsterdam.","post_title":"Air France-Klm: promozione per i nuovi iscritti al programma FlyingBlue","post_date":"2023-11-03T10:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699006548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine.\r

\r

E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche.\r

\r

Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. \r

\r

BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori.\r

Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto?\r

La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%.\r

\r

I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. \r

\r

Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: \r

\r

\tnegozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti\r

\tportali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze;\r

\tsiti di biglietti per concerti e tour;\r

\tnoleggio auto e parcheggi;\r

\tfornitori di energia e telefonia;\r

\tarredamento per la casa, l’ufficio e il giardino;\r

\tprofumi, make-up, cosmetici;\r

\tfarmacie online;\r

\tprodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech…\r

\r

… e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora.\r

\r

Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti.\r

I coupon sconto quali vantaggi offrono?\r

Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. \r

\r

A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative.\r

\r

Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine.\r

\r

Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato.","post_title":"Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping","post_date":"2023-11-03T08:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bravosconto","bravosconto-it","couponing-sconti-viaggi-online","gruppo-bravo-saving-network","hotel","sconti-hotel-black-friday","sconti-hotel-cyber-monday","sconti-hotel-online","sconti-prenotazione-viaggi","sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour","sconti-viaggi-online","sconti-viaggi-online-black-friday","sconti-viaggi-online-natale","shopping-viaggi-online","voli-e-vacanze"],"post_tag_name":["BravoSconto","bravosconto.it","couponing sconti viaggi online","Gruppo Bravo Saving Network","hotel","sconti hotel Black Friday","sconti hotel cyber monday","sconti hotel online","sconti prenotazione viaggi","sconti siti di biglietti per concerti e tour","sconti viaggi online","sconti viaggi online Black Friday","sconti viaggi online natale","shopping viaggi online","voli e vacanze"]},"sort":[1698998454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414226\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Torino[/caption]\r

\r

Già annunciato qualche mese fa, arriva ora la conferma ufficiale: il gruppo Ihg aprirà un hotel Indigo a Torino. L'inaugurazione è prevista per il 2024, nell'ex Grand Hotel Venezia. Al momento, la struttura di via XX settembre 70 è operata col nome di Chc Torino Castello: un 4 stelle da 48 camere. InterContinental ha infatti siglato un accordo di franchising con la proprietà, il gruppo riminese City Hotels Company (Chc) Holding, che proseguirà nella gestione dell'albergo. Questi è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'offerta che dovrebbe essere estesa a 50 camere.\r

\r

Il portfolio del marchio Indigo comprende in Italia attualmente quattro hotel. Oltre a Torino, sono in calendario ulteriori due espansioni: a febbraio 2024 è prevista l'inaugurazione del 4 stelle hotel Florence da 160 camere, in collaborazione con Grape Hospitality Group, mentre per il 2025 si pensa a Trieste (ex palazzo Kallister), un altro 4 stelle da 109 stanze.\r

\r

Sempre Ihg ha in programma nei prossimi mesi l'apertura dell'Holiday Inn Express Rome Airport da 224 camere, in collaborazione con il gruppo Borealis Hotels, mentre per il prossimo anno è già in calendario il debutto del 5 stelle Six Senses Antognolla da 150 stanze, in provincia di Perugia, e nel 2026 del Six Senses Milano in via Brera. Infine, nella prima metà del 2025 farà il suo ingresso in Italia il nuovo brand Vignette Collection, con il 5 stelle hotel Alexandra da 81 camere a Roma. Al momento la compagnia vanta nel nostro Paese un portfolio di 28 strutture, per 4.300 camere totali, appartenenti a sei marchi differenti dei segmenti midscale, upscale e luxury.","post_title":"Ihg: il brand Indigo sbarca a Torino nel 2024 con un hotel da 50 camere","post_date":"2023-11-02T13:13:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698930834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022.\r

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]}]}}