ItaliAbsolutely: successo per il workshop Distretto turistico Sicilia Occidentale Grande apprezzamento per la qualità e la varietà delle offerte turistiche è stato espresso dai 18 buyers internazionali e dalla stampa ospitati del Distretto turistico Sicilia Occidentale in un tour organizzato da ItaliAbsolutely che si è appena concluso e che ha permesso loro di immergersi a 360° nelle maggiori attrattive turistiche offerte dal territorio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire borghi storici e città, paesaggi e natura, archeologia, musei, saline e realtà vitivinicole del territorio. “Un’importante iniziativa di incoming che ha richiesto molto impegno e molta collaborazione – ha affermato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì – Abbiamo voluto dare sostegno concreto a tutto il comparto turistico, dagli operatori delle strutture ricettive, ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore. Abbiamo proposto molti itinerari e riscontrato grande entusiasmo. Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno”. Ospitalità e promozione L’ospitalità, la promozione della Sicilia Occidentale con la conseguente possibilità di commercializzare le offerte turistiche per circa ottanta operatori turistici locali e le esperienze proposte sono stati gli obiettivi del tour che ha registrato grande interesse dei buyer provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. Da Mothia al Parco archeologico di Segesta, dal golfo di Castellammare, Scopello, all’agro ericino, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, i tramonti alle saline, visite nelle città e nei musei, outdoor e sport all’aria aperta, gli ospiti hanno potuto conoscere ogni angolo della provincia seguendo tre programmi distinti. Il tour dei giornalisti della carta stampata, radio e riviste specializzate, ha avuto invece un taglio culturale con la visita ai musei di Gibellina, Trapani, Mozia, Museo del Satiro e Chiesa dove sono custoditi i Misteri oltre che visite alle città e al borgo di Erice. Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando ad altre iniziative specifiche nella direzione della trasformazione in corso da dmo a dmc, con un portale turistico già ricco di offerte che ha incontrato il favore di molti operatori. E il tour appena concluso, facendo incontrare direttamente la domanda e l’offerta, è stata una delle prime azioni concrete volte a dare una svolta nella strategia turistica della destinazione West of Sicily ormai consolidata. Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely Per organizzare il tuo fam trip con i buyer esteri scrivi a marketing@italiabsolutely.com









[gallery ids="490467,490469,490468"] [post_title] => Jumeirah Capri Palace: l'essenza dell'isola nelle 5 nuove suite firmate Patricia Urquiola [post_date] => 2025-05-14T13:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747228746000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande apprezzamento per la qualità e la varietà delle offerte turistiche è stato espresso dai 18 buyers internazionali e dalla stampa ospitati del Distretto turistico Sicilia Occidentale in un tour organizzato da ItaliAbsolutely che si è appena concluso e che ha permesso loro di immergersi a 360° nelle maggiori attrattive turistiche offerte dal territorio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire borghi storici e città, paesaggi e natura, archeologia, musei, saline e realtà vitivinicole del territorio. “Un’importante iniziativa di incoming che ha richiesto molto impegno e molta collaborazione – ha affermato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì – Abbiamo voluto dare sostegno concreto a tutto il comparto turistico, dagli operatori delle strutture ricettive, ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore. Abbiamo proposto molti itinerari e riscontrato grande entusiasmo. Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno”. Ospitalità e promozione L’ospitalità, la promozione della Sicilia Occidentale con la conseguente possibilità di commercializzare le offerte turistiche per circa ottanta operatori turistici locali e le esperienze proposte sono stati gli obiettivi del tour che ha registrato grande interesse dei buyer provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. Da Mothia al Parco archeologico di Segesta, dal golfo di Castellammare, Scopello, all’agro ericino, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, i tramonti alle saline, visite nelle città e nei musei, outdoor e sport all’aria aperta, gli ospiti hanno potuto conoscere ogni angolo della provincia seguendo tre programmi distinti. Il tour dei giornalisti della carta stampata, radio e riviste specializzate, ha avuto invece un taglio culturale con la visita ai musei di Gibellina, Trapani, Mozia, Museo del Satiro e Chiesa dove sono custoditi i Misteri oltre che visite alle città e al borgo di Erice. Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando ad altre iniziative specifiche nella direzione della trasformazione in corso da dmo a dmc, con un portale turistico già ricco di offerte che ha incontrato il favore di molti operatori. E il tour appena concluso, facendo incontrare direttamente la domanda e l’offerta, è stata una delle prime azioni concrete volte a dare una svolta nella strategia turistica della destinazione West of Sicily ormai consolidata. Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely Per organizzare il tuo fam trip con i buyer esteri scrivi a marketing@italiabsolutely.com [gallery ids="490424,490425,490426,490461,490459,490458,490457,490456,490455,490454,490452,490451,490450,490449,490448"] [post_title] => ItaliAbsolutely: successo per il workshop Distretto turistico Sicilia Occidentale [post_date] => 2025-05-14T11:37:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747222677000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ara Maris, nuovo hotel 5 stelle lusso nel cuore della Penisola Sorrentina, debutta nel portafoglio di partner Virtuoso. «Essere accolti da Virtuoso è un onore e una conferma della qualità e della filosofia su cui Ara Maris è stato concepito - afferma Niccolò Manniello proprietario della struttura -. Condividiamo con Virtuoso la visione di un’ospitalità autentica, personalizzata e curata in ogni dettaglio. Siamo entusiasti di offrire ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti esperienze memorabili che riflettano la vera essenza dell’eccellenza italiana». Situato nel centro di Sorrento, con vista sul Golfo di Napoli e un design contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, Ara Maris è un rifugio di charme per viaggiatori in cerca di bellezza, benessere e autenticità. L’hotel offre camere e suite dalla ricercata raffinatezza, una rooftop con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e la Penisole Sorrentina, un giardino rigoglioso, esperienze gastronomiche ispirate alla cucina locale, e un servizio sempre attento e discreto. L'Ara Maris offrirà vantaggi esclusivi per i clienti Virtuoso: upgrade all’arrivo, soggetto a disponibilità; colazione completa quotidiana per due persone per camera, servita nel ristorante (già inclusa nelle tariffe); credito di $100 USD da utilizzare durante il soggiorno (non cumulabile, non valido sulla tariffa della camera, nessun valore monetario se non utilizzato). E ancora, omaggio di benvenuto in camera, early check-in e late check-out, soggetti a disponibilità, Wi-Fi gratuito e accessi privilegiati ed esperienze su misura. Le agenzie affiliate a Virtuoso - che riunisce oltre 2.300 fornitori selezionati in 100 Paesi - generano vendite annuali stimate in 35 miliardi di dollari, confermando il network come leader assoluto nel settore. [post_title] => Sorrento: il 5 stelle Ara Maris debutta nel circuito dei partner Virtuoso [post_date] => 2025-05-13T15:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747149603000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spezia punta sulla Blue economy che rappresenta senza ombra di dubbio “l’oro blu”. Ad esserne convinta da molto tempo è Cristiana Pagni che in qualità di presidente di Italian blue growth sta seguendo la ristrutturazione ed il rilancio del Museo navale della città. «Il museo navale fa parte della storia della nostra città – spiega la presidente di Ibg - ed è importantissimo farlo conoscere ai giovani. Trasmettere le nostre radici alle nuove generazioni significa dotare i giovani di preziosi strumenti per crescere. Abbiamo dato vita ad una cordata per poter presentare un progetto ad ampio respiro, fondamentale per il rilancio di tutto il territorio». «Amplieremmo lo spazio per valorizzare meglio il contenuto – aggiunge Pagni – Dobbiamo dare nuova vita al museo perché diventi un riferimento a livello internazionale. Promuoveremo il museo attraverso nuovi contatti con altri musei analoghi, come quello di Tolone con il quale ci confronteremo presto. Tra gli obiettivi anche quello di modernizzarlo per renderlo interessante ai giovani». La gestione del museo navale è stata di recente affidata per 12 anni (8 + 4) alla cordata di imprese con capofila Ibg, di cui fanno parte C.a.b.i.; Turismo sostenibile cinque terre; Zoe; Euroguarco; Opera laboratori; Consorzio marittimo turistico cinque terre – Golfo dei poeti e Fluid global solutions. La nuova idea di museo è quella di un percorso museale esperienziale e accessibile che, attraverso l’uso di differenti tecnologie all’avanguardia, tra cui la realtà aumentata, permetterà al visitatore di immergersi all’interno della storia della marina militare e comprendere come, fin dagli albori, sia riuscita a svolgere un ruolo determinante a sostegno e promozione dell'evoluzione tecnologica nell'ambito marittimo e difesa. Tra le novità il ripensamento funzionale degli spazi, la creazione di nuovi ambienti e attività e l’idea di un quasi totale autosostentamento energetico. La ristrutturazione prevede la demolizione dell’attuale corpo fatiscente denominato “ex magazzino” e la sua sostituzione con una nuova struttura in acciaio dotata di copertura con fotovoltaico integrato. La parete perimetrale prospiciente l’area esterna del complesso museale sarà realizzata invece completamente in vetro. All’interno della nuova struttura sono stati pensati spazi per laboratori ed artisti, anche con performance in residenza, per bacheche espositive, per incontri ed eventi. Previsto poi un potenziamento dell’area esterna con il “ripensamento espositivo” dell’esistente monumento ai sommergibilisti caduti per la Patria. Sono inoltre previsti la fornitura di nuove teche mobili per migliorare la flessibilità di utilizzo degli ambienti, il riammodernamento e messa a norma di quelle già in dotazione al muil riammodernamento e messa a norma di quelle già in dotazione al seo, il riposizionamento di luci nelle sale per creare la giusta atmosfera per la vista museale. Il percorso andrà ad offrire un’esperienza coinvolgente suddivisa a tappe e aree dedicate, con l’arricchimento di contenuti immersivi, interattivi e multimediali. Ogni tappa e area verrà realizzata per poter fornire al visitatore di ogni età un approfondimento storico-culturale, di facile comprensione e, al contempo, ludico. Sarà possibile fare un’esperienza immersiva, con occhiali multimediali trasparenti, in grado di riconoscere gli oggetti e la posizione del visitatore. Ad esempio, La sala delle polene si animerà con ricostruzioni 3D. Personaggi storici guideranno il visitatore in un vero e proprio viaggio nel tempo in 4 lingue e con sottotitoli dinamici per non udenti. Ci sarà un’area dedicata alla sensorialità. Grazie ad un sistema di videoproiezioni e impianto audio di diffusione, immagini e suoni avvolgeranno il visitatore in un viaggio nella storia della navigazione, suscitando emozione e partecipazione collettiva. Anche in questa sala i visitatori verranno catapultati indietro nel tempo, scoprendo gli esperimenti di radiofonia nei primi del 1900 nel golfo della Spezia, le battaglie marittime più epiche, le esplorazioni polari, l'evoluzione dei sistemi operativi subacquei e l’eccellenza degli storici palombari. Il museo prevede anche un’esperienza/avventura culturale interattiva e per tappe di esplorazione attraverso applicazioni dedicate per smartphone e tablet. I contenuti di realtà aumentata potranno essere visualizzati sul dispositivo del visitatore inquadrando un semplice qr code, senza la necessità di scaricare alcuna applicazione. Un edugame-treasure hunt e una divertente funzione di selfie in AR con personaggi storici e in contesti ricostruiti aumenteranno il fattore di interattività e partecipazione diretta dei giovani visitatori. All’entrata del museo il visitatore potrà accedere tramite smartphone o tablet a un percorso guidato multilingua corredato, tappa per tappa, da informazioni testuali, multimediali e interattive integrate in un’audioguida. Per rendere il percorso inclusivo, si prevede l’integrazione della lingua dei segni (LIS) e della tecnologia tipo Coperniko (Brevetto n. 102015000081867) di proprietà di AT Media s.r.l. certificata a livello italiano (Portale SIVA) ed europeo (Eastin) come tecnologia assistita per utenti con diverse abilità. Infine, la linea di merchandising dedicata, sarà progettata con design unico e brandizzato che predilige l’uso di materiali riciclati, carta e plastica in prima battuta, e che coinvolgerà le realtà produttive del territorio. Un progetto imponente che verrà sostenuto, grazie anche alle aziende in cordata e ad altre importanti collaborazioni. È già in atto, ad esempio, la collaborazione con La Spezia Cruise Terminal, che favorirà le visite museali dei croceristi. Importantissimo il supporto del tour operator Turismo sostenibile 5 Terre, che da anni è impegnato nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, ambientale e turistico. Maria Carniglia [post_title] => La Spezia, Italian blue growth guida la cordata per il rilancio del museo navale [post_date] => 2025-05-13T12:31:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747139493000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Significativi passi in avanti per Mangia’s lungo il percorso di una gestione sempre più sostenibile, trasparente ed etica, con il raggiungimento di due nuovi traguardi in ambito Esg (Environmental, Social, Governance): il riconoscimento come Gif Responsible Organization per il proprio headquarter e la nomination ai Breeam Awards 2025 nella categoria Gresb Portfolio Integration & Commitment. «Questi riconoscimenti segnano tappe importanti nel nostro percorso verso una gestione sempre più responsabile, trasparente e sostenibile - afferma Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Il miglioramento delle performance Esg e la nomination ai Breeam Awards sono il frutto di un lavoro concreto e condiviso, costruito nel tempo con il contributo del nostro team e dei partner che ci accompagnano in questa sfida». Il riconoscimento come Gif Responsible Organization è stato ottenuto nell’ambito del programma Get It Fair ESG Rating Program, dopo un rigoroso processo di due diligence condotto da una terza parte indipendente e basato sull’analisi del rischio. Il percorso di valutazione ha riguardato esclusivamente il quartier generale di Mangia’s e ha portato a un notevole miglioramento delle performance rispetto all’anno precedente. In attesa del punteggio ufficiale, il rating attuale si colloca nella fascia 40-60, a testimonianza di un impegno reale e progressivo che va ben oltre il rispetto formale delle normative, abbracciando una visione di sviluppo responsabile, sostenibile e trasparente. In parallelo, Mangia’s è stata selezionata tra i finalisti deiB reeam Awards 2025, nella categoria Gresb Portfolio Integration & Commitment, un premio internazionale che riconosce i progetti più innovativi e sostenibili a livello globale nei settori immobiliare e turistico. La nomination pone Mangia’s in una shortlist prestigiosa, accanto a player di caratura internazionale. Questo confronto diretto con giganti del panorama mondiale sottolinea la forza e l’eccellenza progettuale di Mangia’s nel campo della sostenibilità. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 5 giugno 2025 a Londra, nella prestigiosa cornice di The Peninsula. [post_title] => Mangia's avanza sulla rotta Esg: nuovi riconoscimento e nomination [post_date] => 2025-05-12T10:47:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747046842000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le tensioni commerciali fra Canada e Stati Uniti si ripercuotono sulle prenotazioni dei voli Air Canada verso i vicini Usa, con una flessione attorno al 10%. A evidenziarlo è il ceo del vettore canadese, Michael Rousseau, in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025: “L'incertezza è stata certamente il tema principale di questo inizio d'anno - ha dichiarato il ceo -. Stiamo assistendo a cali di prenotazioni nel mercato transfrontaliero dell'ordine del 10% in media per i prossimi sei mesi”. Diminuzione che potrebbe quindi proseguire nel terzo trimestre e forse anche nel quarto. I canadesi stanno boicottando i prodotti made in Usa e annullando i viaggi a sud del confine in seguito all'applicazione dei dazi da parte del presidente Donald Trump e ai suoi suggerimenti di annettere il Canada agli Stati Uniti. Air Canada ha rivisto al ribasso la capacità per il 2025 e ora prevede un aumento tra l'1% e il 3% rispetto al 2024, rispetto a un intervallo precedentemente annunciato tra il 3% e il 5%. Ma le tendenze generali delle prenotazioni rimangono stabili, considerato il network diversificato della compagnia aerea e l'esposizione alle destinazioni internazionali dove la domanda rimane forte. Secondo Michael Rousseau, i risultati sono forti per le destinazioni leisure estive, il Messico e i Caraibi. Nel primo trimestre, Air Canada ha registrato una perdita netta di 102 milioni di dollari canadesi, rispetto alla perdita netta di 81 milioni registrata nello stesso periodo dell'anno precedente. [post_title] => Air Canada: calo del 10% delle prenotazioni dei voli verso gli Stati Uniti [post_date] => 2025-05-12T09:55:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747043734000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 260 milioni di euro di fatturato nel 2024, e un piano di investimenti di 400 milioni di euro per i prossimi cinque anni, Falkensteiner Michaeler Tourism Group continua il proprio percorso di crescita e annuncia anche nuove aperture in Italia, Croazia, Austria e Germania. Espansione e nuove aperture europee L’Italia si conferma un mercato strategico per il gruppo, e sono ben quattro i nuovi progetti in via di realizzazione o progettazione. Fra questi spicca il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, un city hotel 4* superior in apertura il 10 luglio 2025, con 113 camere e suite e il primo ristorante Mochi d’Italia sul rooftop. L’hotel, parte della Premium Collection, sarà situato all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che prevede anche un centro commerciale, uffici e appartamenti. Nel marzo 2026 invece vedrà la luce il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, nella pittoresca cittadina di Salò. Questo complesso sarà formato da un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 Appartamenti Premium Living e 4 Ville. Affacciata sulle sponde del Lago di Garda ed immersa in un grande parco botanico, la struttura è stata progettata dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. Nell'estate del 2026 è prevista invece l’inaugurazione del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia. Con 125 stanze, il resort 5* si distinguerà per la sua anima family e active. Come dichiarato dal presidente Erich Falkensteiner, “tra i numerosi progetti in fase di sviluppo, il Falkensteiner Resort Cesenatico rappresenta una delle iniziative più rilevanti sul territorio italiano. Il masterplan prevede la realizzazione di un ampio complesso con circa 150 camere e 130 appartamenti”. A completare la lista delle nuove aperture del gruppo Fmtg ci sono in cantiere per marzo 2026 le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso fronte mare all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia. E in Austria è previsto per il 2026 l’ampliamento del portfolio con il nuovo Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm, un 5* da 127 camere in gestione diretta. Con uno sguardo proiettato ancora più nel futuro, nel 2028 il gruppo inaugurerà la prima struttura del brand in Germania, il Falkensteiner Family Hotel Grömitz. Situato a pochi passi dal Mar Baltico, l’hotel ospiterà 104 camere e suite e 26 appartamenti, con un concept orientato al segmento Family + Active. Importanti investimenti economici Nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano, il gruppo ha illustrato i risultati economici più recenti e i principali sviluppi previsti per i prossimi anni. Nel 2024, Fmtg ha registrato un fatturato di 264 milioni di euro, con una crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente, e oltre 886.461 pernottamenti (+7.8%). "Il piano di investimenti previsto per i prossimi cinque anni ammonta complessivamente a 400 milioni di euro, di cui 240 milioni già allocati per progetti in corso in Italia e Croazia - ha affermato Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group - A questi investimenti si affiancano le nuove aperture previste in Austria e in Germania". I 30 anni del gruppo Fmgt Il 2025 rappresenta un traguardo importante per il gruppo nato nel 1957 da una pensione a conduzione familiare in Alto Adige e che festeggia quest’anno il 30° anniversario, affermandosi a tutti gli effetti un operatore turistico internazionale, oggi attivo in sette Paesi europei. “La nostra storia di successo è frutto dell’impegno e della passione delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori - ha dichiarato Erich Falkensteiner -. Siamo rimasti un’impresa familiare, con una gestione diretta, radicata ancora ai nostri valori originari ma capace di guardare al lungo termine”. Questa identità di family business è una parte centrale della strategia di FMTG: un modello imprenditoriale che consente rapidità decisionale, coerenza strategica e un legame autentico con mercati e stakeholder. In un contesto globale incerto, il gruppo conferma il proprio impegno a operare e crescere nei suoi mercati di riferimento – area Dach, Italia e Paesi Cee – dove gode di una forte riconoscibilità e reputazione. [gallery ids="490172,490171,490170"] [post_title] => Nuove aperture e investimenti: Falkensteiner Michaeler Tourism Group cresce in Europa [post_date] => 2025-05-12T09:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => austria [1] => falkensteiner [2] => italia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Austria [1] => Falkensteiner [2] => italia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747040432000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottanta operatori turistici della provincia di Trapani incontreranno nel corso di tutta la giornata diciotto buyers internazionali in incontri B2B, per cinque giorni. Gli incontri volti alla commercializzazione delle offerte turistiche si tengono al Baglio Oneto di Marsala e sono iniziati questa mattina alle 10.00. Il tour è organizzato da ItaliAbsolutely e dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada ma anche in un’ottica di far incontrare la domanda e l’offerta. I buyers internazionali, selezionati sempre da ItaliAbsolutely provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. Dopo la giornata di oggi dedicata alla commercializzazione delle offerte degli operatori di strutture ricettive e tour operator locali, giornata che proseguirà nel pomeriggio con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto a Mothia, sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. Insieme ai buyes è stato invitato anche un gruppo di giornalisti di importanti testate nazionali – per un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. La presidente del distretto Rosalia D’Alì ha aperto la giornata e dato il benvenuto agli operatori e ai buyers. “Un’organizzazione molto complessa ma che pensiamo siamo molto utili. È un momento concreto di promozione e commercializzazione per il nostro territorio, un ulteriore passaggio nel percorso di diventare da DMO in DMC per dare la possibilità di avviare strategie commerciali. Ma è anche un segnale importante che il Distretto è vicino al settore economico e alle imprese con azioni concrete, e attento alle loro esigenze, in sinergia con le politiche dei Comuni orientate ad un incremento delle presenze e dell’allungamento della stagione tutto l’anno”. [post_title] => ItaliAbsolutely a Trapani. I buyer esteri incontrano 80 operatori turistici [post_date] => 2025-05-09T15:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746802818000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490138" align="alignright" width="300"] Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite Vietnam Airlines[/caption] Tutto pronto in casa Vietnam Airlines per il decollo della nuova rotta da Milano Malpensa ad Hanoi, programmato per il prossimo 1° luglio. "In qualità di vettore nazionale del Vietnam siamo impegnati a garantire un servizio eccellente e a essere all'avanguardia nel collegare due nazioni - ha dichiarato Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite della compagnia aerea -. Crediamo quindi che con i nostri nuovi voli colleghino non solo due destinazioni, ma le persone di due paesi e che creino nuove opportunità di collaborazione. Per questo siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con tutti i partner in Italia per promuovere la nostra nuova rotta e rafforzare le relazioni tra Italia e Vietnam". La direttrice ha ricordato che Vietnam Airlines, dal 1995 ad oggi, ha operato"1,2 milioni di voli andata/ritorno, servito 350 milioni di passeggeri e trasportato 4,7 milioni di merci (...) Abbiamo progressivamente sviluppato il nostro network fino a diventare una delle principali compagnie aeree della regione". Attualmente la rete domestica del vettore include 39 rotte verso 22 destinazioni, mentre a livello globale conta 53 rotte in Asia, una in America (San Francisco) e 5 in Oceania. Tornando al nuovo collegamento da Milano, sono tre i voli previsti alla settimana "ogni martedì, venerdì e sabato, operati da un Boeing 787 configurati nelle tre classi business, premium economy ed economy - ha precisato Stefano Gaggianesi, deputy general manager Vietnam Airlines, di Mst Gsa, che rappresenta il vettore nel nostro paese -. L'obiettivo è quello di passare a breve a cinque frequenze settimanali per poi raggiungere le sette in una fase successiva". E c'è spazio anche per traguardare un "collegamento diretto tra Milano e Ho Chi Minh City, e verso altri capitali europee". Intanto, per agevolare i viaggi dei passeggeri che non partono da Milano ma da altre città italiane, "sono sempre attivi gli accordi con Ita Airways, Air France e British Airways, per raggiungere gli altri nostri hub europei, con un unico biglietto e da lì raggiungere il Vietnam". Le politiche commerciali della compagnia includono "sul fronte corporate accordi con le aziende che hanno traffico fra Italia e Vietnam - ha proseguito Gaggianesi - che possono prevedere riduzioni tariffarie importanti; con to e agenzie di viaggio proponiamo tariffe private e tour operator che permettono estendere il time limit di emissione. Inoltre, per chi ha importanti programmazioni, sul Vietnam o su altre mete come ad esempio il Giappone, si possono prevedere condizioni molto più vantaggiose. Infine, confermiamo la disponibilità per attività di marketing congiunte e, come da nostra abitudine, per l'organizzazione di fam-trip". [post_title] => Vietnam Airlines scalda i motori sulla Milano Malpensa-Hanoi: decollo il 1° luglio [post_date] => 2025-05-09T13:22:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746796954000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "italiabsolutely 5" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1417,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sono cinque le nuove suite disponibili al Jumeirah Capri Palace, progettate dall’architetto Patricia Urquiola: le camere che si affacciano sul Golfo di Napoli e sull’elegante piscina dell'hotel sono disegnate per accogliere l’isola al proprio interno, ogni spazio riflette l’essenza di Capri e la bellezza di una vita lenta e rilassata. Il restyling di Urquiola va poi oltre le suite, trasmettendo il medesimo senso di appartenenza anche al bar e all’area piscina.\r

\r

Ispirata dall’idilliaco paesaggio isolano, Urquiola ha lavorato con una palette di colori che spazia dal calore della terracotta, ai bianchi tenui, fino ai blu profondi. Per imitare il dolce movimento delle onde che si infrangono sulle scogliere di Capri, Urquiola ha utilizzato materiali come il Cimento per creare delle suggestive sinuosità nelle pareti delle camere da letto. Arredi su misura completano le suite con curve organiche: divani a forma di rocce erose dall’acqua, tavoli scultorei che sembrano scolpiti dal tempo, il tutto in sintonia con la conformazione paesaggistica dell’isola. Questa armonia riverbera anche in altri materiali adoperati: il pavimento in palladiana, omaggio al patrimonio architettonico di Capri, si estende in tutto il salotto, mentre le piastrelle di Vietri, fatte a mano, vestono i plinti, le pareti, i pavimenti e i mobili, celebrando così la tradizione artigianale.\r

\r

Allargando la propria visione poetica oltre le suite appena inaugurate, Patricia Urquiola ha reinterpretato anche gli spazi esterni dell’hotel, inquadrandoli come un raffinato santuario della bellezza mediterranea.\r

\r

«Per la ristrutturazione delle suite, dell’area piscina e del bar all’aperto del Jumeirah Capri Palace, ho voluto rendere omaggio all’anima di Anacapri - racconta l’architetto Patricia Urquiola - alla sua essenza luminosa, alla sua eleganza organica, alla sua storia stratificata. Ogni suite è concepita come un microcosmo sereno, dove materiali tattili, luce naturale e forme fluide evocano comfort e raffinatezza mediterranea, creando una relazione continua tra interno ed esterno. L’area piscina e il bar all’aperto approfondiscono questo dialogo, fondendo architettura e paesaggio e offrendo agli ospiti un momento sospeso tra mare e cielo. Questo progetto ha voluto onorare lo spirito del luogo, creando nel contempo nuovi ricordi attraverso il proprio design».\r

\r

[gallery ids=\"490467,490469,490468\"]","post_title":"Jumeirah Capri Palace: l'essenza dell'isola nelle 5 nuove suite firmate Patricia Urquiola","post_date":"2025-05-14T13:19:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747228746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande apprezzamento per la qualità e la varietà delle offerte turistiche è stato espresso dai 18 buyers internazionali e dalla stampa ospitati del Distretto turistico Sicilia Occidentale in un tour organizzato da ItaliAbsolutely che si è appena concluso e che ha permesso loro di immergersi a 360° nelle maggiori attrattive turistiche offerte dal territorio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire borghi storici e città, paesaggi e natura, archeologia, musei, saline e realtà vitivinicole del territorio. \r

“Un’importante iniziativa di incoming che ha richiesto molto impegno e molta collaborazione – ha affermato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì – Abbiamo voluto dare sostegno concreto a tutto il comparto turistico, dagli operatori delle strutture ricettive, ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore. Abbiamo proposto molti itinerari e riscontrato grande entusiasmo. Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno”.\r

\r

Ospitalità e promozione\r

L’ospitalità, la promozione della Sicilia Occidentale con la conseguente possibilità di commercializzare le offerte turistiche per circa ottanta operatori turistici locali e le esperienze proposte sono stati gli obiettivi del tour che ha registrato grande interesse dei buyer provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. \r

Da Mothia al Parco archeologico di Segesta, dal golfo di Castellammare, Scopello, all’agro ericino, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, i tramonti alle saline, visite nelle città e nei musei, outdoor e sport all’aria aperta, gli ospiti hanno potuto conoscere ogni angolo della provincia seguendo tre programmi distinti. Il tour dei giornalisti della carta stampata, radio e riviste specializzate, ha avuto invece un taglio culturale con la visita ai musei di Gibellina, Trapani, Mozia, Museo del Satiro e Chiesa dove sono custoditi i Misteri oltre che visite alle città e al borgo di Erice. \r

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando ad altre iniziative specifiche nella direzione della trasformazione in corso da dmo a dmc, con un portale turistico già ricco di offerte che ha incontrato il favore di molti operatori. E il tour appena concluso, facendo incontrare direttamente la domanda e l’offerta, è stata una delle prime azioni concrete volte a dare una svolta nella strategia turistica della destinazione West of Sicily ormai consolidata.\r

Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely\r

Per organizzare il tuo fam trip con i buyer esteri scrivi a marketing@italiabsolutely.com\r

[gallery ids=\"490424,490425,490426,490461,490459,490458,490457,490456,490455,490454,490452,490451,490450,490449,490448\"]","post_title":"ItaliAbsolutely: successo per il workshop Distretto turistico Sicilia Occidentale","post_date":"2025-05-14T11:37:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747222677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ara Maris, nuovo hotel 5 stelle lusso nel cuore della Penisola Sorrentina, debutta nel portafoglio di partner Virtuoso. «Essere accolti da Virtuoso è un onore e una conferma della qualità e della filosofia su cui Ara Maris è stato concepito - afferma Niccolò Manniello proprietario della struttura -. Condividiamo con Virtuoso la visione di un’ospitalità autentica, personalizzata e curata in ogni dettaglio. Siamo entusiasti di offrire ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti esperienze memorabili che riflettano la vera essenza dell’eccellenza italiana».\r

\r

Situato nel centro di Sorrento, con vista sul Golfo di Napoli e un design contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, Ara Maris è un rifugio di charme per viaggiatori in cerca di bellezza, benessere e autenticità. L’hotel offre camere e suite dalla ricercata raffinatezza, una rooftop con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e la Penisole Sorrentina, un giardino rigoglioso, esperienze gastronomiche ispirate alla cucina locale, e un servizio sempre attento e discreto.\r

\r

L'Ara Maris offrirà vantaggi esclusivi per i clienti Virtuoso: upgrade all’arrivo, soggetto a disponibilità; colazione completa quotidiana per due persone per camera, servita nel ristorante (già inclusa nelle tariffe); credito di $100 USD da utilizzare durante il soggiorno (non cumulabile, non valido sulla tariffa della camera, nessun valore monetario se non utilizzato). E ancora, omaggio di benvenuto in camera, early check-in e late check-out, soggetti a disponibilità, Wi-Fi gratuito e accessi privilegiati ed esperienze su misura.\r

\r

Le agenzie affiliate a Virtuoso - che riunisce oltre 2.300 fornitori selezionati in 100 Paesi - generano vendite annuali stimate in 35 miliardi di dollari, confermando il network come leader assoluto nel settore.","post_title":"Sorrento: il 5 stelle Ara Maris debutta nel circuito dei partner Virtuoso","post_date":"2025-05-13T15:20:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747149603000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia punta sulla Blue economy che rappresenta senza ombra di dubbio “l’oro blu”.\r

\r

Ad esserne convinta da molto tempo è Cristiana Pagni che in qualità di presidente di Italian blue growth sta seguendo la ristrutturazione ed il rilancio del Museo navale della città.\r

\r

«Il museo navale fa parte della storia della nostra città – spiega la presidente di Ibg - ed è importantissimo farlo conoscere ai giovani. Trasmettere le nostre radici alle nuove generazioni significa dotare i giovani di preziosi strumenti per crescere. Abbiamo dato vita ad una cordata per poter presentare un progetto ad ampio respiro, fondamentale per il rilancio di tutto il territorio».\r

\r

«Amplieremmo lo spazio per valorizzare meglio il contenuto – aggiunge Pagni – Dobbiamo dare nuova vita al museo perché diventi un riferimento a livello internazionale. Promuoveremo il museo attraverso nuovi contatti con altri musei analoghi, come quello di Tolone con il quale ci confronteremo presto. Tra gli obiettivi anche quello di modernizzarlo per renderlo interessante ai giovani».\r

\r

La gestione del museo navale è stata di recente affidata per 12 anni (8 + 4) alla cordata di imprese con capofila Ibg, di cui fanno parte C.a.b.i.; Turismo sostenibile cinque terre; Zoe; Euroguarco; Opera laboratori; Consorzio marittimo turistico cinque terre – Golfo dei poeti e Fluid global solutions.\r

\r

La nuova idea di museo è quella di un percorso museale esperienziale e accessibile che, attraverso l’uso di differenti tecnologie all’avanguardia, tra cui la realtà aumentata, permetterà al visitatore di immergersi all’interno della storia della marina militare e comprendere come, fin dagli albori, sia riuscita a svolgere un ruolo determinante a sostegno e promozione dell'evoluzione tecnologica nell'ambito marittimo e difesa.\r

\r

Tra le novità il ripensamento funzionale degli spazi, la creazione di nuovi ambienti e attività e l’idea di un quasi totale autosostentamento energetico.\r

\r

La ristrutturazione prevede la demolizione dell’attuale corpo fatiscente denominato “ex magazzino” e la sua sostituzione con una nuova struttura in acciaio dotata di copertura con fotovoltaico integrato. La parete perimetrale prospiciente l’area esterna del complesso museale sarà realizzata invece completamente in vetro. All’interno della nuova struttura sono stati pensati spazi per laboratori ed artisti, anche con performance in residenza, per bacheche espositive, per incontri ed eventi.\r

\r

Previsto poi un potenziamento dell’area esterna con il “ripensamento espositivo” dell’esistente monumento ai sommergibilisti caduti per la Patria.\r

\r

Sono inoltre previsti la fornitura di nuove teche mobili per migliorare la flessibilità di utilizzo degli ambienti, il riammodernamento e messa a norma di quelle già in dotazione al muil riammodernamento e messa a norma di quelle già in dotazione al seo, il riposizionamento di luci nelle sale per creare la giusta atmosfera per la vista museale.\r

\r

Il percorso andrà ad offrire un’esperienza coinvolgente suddivisa a tappe e aree dedicate, con l’arricchimento di contenuti immersivi, interattivi e multimediali. Ogni tappa e area verrà realizzata per poter fornire al visitatore di ogni età un approfondimento storico-culturale, di facile comprensione e, al contempo, ludico.\r

\r

Sarà possibile fare un’esperienza immersiva, con occhiali multimediali trasparenti, in grado di riconoscere gli oggetti e la posizione del visitatore. Ad esempio, La sala delle polene si animerà con ricostruzioni 3D. Personaggi storici guideranno il visitatore in un vero e proprio viaggio nel tempo in 4 lingue e con sottotitoli dinamici per non udenti.\r

\r

Ci sarà un’area dedicata alla sensorialità. Grazie ad un sistema di videoproiezioni e impianto audio di diffusione, immagini e suoni avvolgeranno il visitatore in un viaggio nella storia della navigazione, suscitando emozione e partecipazione collettiva. Anche in questa sala i visitatori verranno catapultati indietro nel tempo, scoprendo gli esperimenti di radiofonia nei primi del 1900 nel golfo della Spezia, le battaglie marittime più epiche, le esplorazioni polari, l'evoluzione dei sistemi operativi subacquei e l’eccellenza degli storici palombari.\r

\r

Il museo prevede anche un’esperienza/avventura culturale interattiva e per tappe di esplorazione attraverso applicazioni dedicate per smartphone e tablet. I contenuti di realtà aumentata potranno essere visualizzati sul dispositivo del visitatore inquadrando un semplice qr code, senza la necessità di scaricare alcuna applicazione. Un edugame-treasure hunt e una divertente funzione di selfie in AR con personaggi storici e in contesti ricostruiti aumenteranno il fattore di interattività e partecipazione diretta dei giovani visitatori.\r

\r

All’entrata del museo il visitatore potrà accedere tramite smartphone o tablet a un percorso guidato multilingua corredato, tappa per tappa, da informazioni testuali, multimediali e interattive integrate in un’audioguida. Per rendere il percorso inclusivo, si prevede l’integrazione della lingua dei segni (LIS) e della tecnologia tipo Coperniko (Brevetto n. 102015000081867) di proprietà di AT Media s.r.l. certificata a livello italiano (Portale SIVA) ed europeo (Eastin) come tecnologia assistita per utenti con diverse abilità.\r

\r

Infine, la linea di merchandising dedicata, sarà progettata con design unico e brandizzato che predilige l’uso di materiali riciclati, carta e plastica in prima battuta, e che coinvolgerà le realtà produttive del territorio.\r

\r

Un progetto imponente che verrà sostenuto, grazie anche alle aziende in cordata e ad altre importanti collaborazioni. È già in atto, ad esempio, la collaborazione con La Spezia Cruise Terminal, che favorirà le visite museali dei croceristi. Importantissimo il supporto del tour operator Turismo sostenibile 5 Terre, che da anni è impegnato nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, ambientale e turistico.\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"La Spezia, Italian blue growth guida la cordata per il rilancio del museo navale","post_date":"2025-05-13T12:31:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747139493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Significativi passi in avanti per Mangia’s lungo il percorso di una gestione sempre più sostenibile, trasparente ed etica, con il raggiungimento di due nuovi traguardi in ambito Esg (Environmental, Social, Governance): il riconoscimento come Gif Responsible Organization per il proprio headquarter e la nomination ai Breeam Awards 2025 nella categoria Gresb Portfolio Integration & Commitment. \r

«Questi riconoscimenti segnano tappe importanti nel nostro percorso verso una gestione sempre più responsabile, trasparente e sostenibile - afferma Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Il miglioramento delle performance Esg e la nomination ai Breeam Awards sono il frutto di un lavoro concreto e condiviso, costruito nel tempo con il contributo del nostro team e dei partner che ci accompagnano in questa sfida».\r

Il riconoscimento come Gif Responsible Organization è stato ottenuto nell’ambito del programma Get It Fair ESG Rating Program, dopo un rigoroso processo di due diligence condotto da una terza parte indipendente e basato sull’analisi del rischio. Il percorso di valutazione ha riguardato esclusivamente il quartier generale di Mangia’s e ha portato a un notevole miglioramento delle performance rispetto all’anno precedente. In attesa del punteggio ufficiale, il rating attuale si colloca nella fascia 40-60, a testimonianza di un impegno reale e progressivo che va ben oltre il rispetto formale delle normative, abbracciando una visione di sviluppo responsabile, sostenibile e trasparente.\r

In parallelo, Mangia’s è stata selezionata tra i finalisti deiB reeam Awards 2025, nella categoria Gresb Portfolio Integration & Commitment, un premio internazionale che riconosce i progetti più innovativi e sostenibili a livello globale nei settori immobiliare e turistico. \r

La nomination pone Mangia’s in una shortlist prestigiosa, accanto a player di caratura internazionale. Questo confronto diretto con giganti del panorama mondiale sottolinea la forza e l’eccellenza progettuale di Mangia’s nel campo della sostenibilità. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 5 giugno 2025 a Londra, nella prestigiosa cornice di The Peninsula.","post_title":"Mangia's avanza sulla rotta Esg: nuovi riconoscimento e nomination","post_date":"2025-05-12T10:47:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747046842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tensioni commerciali fra Canada e Stati Uniti si ripercuotono sulle prenotazioni dei voli Air Canada verso i vicini Usa, con una flessione attorno al 10%.\r

\r

A evidenziarlo è il ceo del vettore canadese, Michael Rousseau, in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025: “L'incertezza è stata certamente il tema principale di questo inizio d'anno - ha dichiarato il ceo -. Stiamo assistendo a cali di prenotazioni nel mercato transfrontaliero dell'ordine del 10% in media per i prossimi sei mesi”. Diminuzione che potrebbe quindi proseguire nel terzo trimestre e forse anche nel quarto.\r

\r

I canadesi stanno boicottando i prodotti made in Usa e annullando i viaggi a sud del confine in seguito all'applicazione dei dazi da parte del presidente Donald Trump e ai suoi suggerimenti di annettere il Canada agli Stati Uniti.\r

\r

Air Canada ha rivisto al ribasso la capacità per il 2025 e ora prevede un aumento tra l'1% e il 3% rispetto al 2024, rispetto a un intervallo precedentemente annunciato tra il 3% e il 5%. Ma le tendenze generali delle prenotazioni rimangono stabili, considerato il network diversificato della compagnia aerea e l'esposizione alle destinazioni internazionali dove la domanda rimane forte. Secondo Michael Rousseau, i risultati sono forti per le destinazioni leisure estive, il Messico e i Caraibi.\r

\r

Nel primo trimestre, Air Canada ha registrato una perdita netta di 102 milioni di dollari canadesi, rispetto alla perdita netta di 81 milioni registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.","post_title":"Air Canada: calo del 10% delle prenotazioni dei voli verso gli Stati Uniti","post_date":"2025-05-12T09:55:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747043734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 260 milioni di euro di fatturato nel 2024, e un piano di investimenti di 400 milioni di euro per i prossimi cinque anni, Falkensteiner Michaeler Tourism Group continua il proprio percorso di crescita e annuncia anche nuove aperture in Italia, Croazia, Austria e Germania.\r

Espansione e nuove aperture europee\r

L’Italia si conferma un mercato strategico per il gruppo, e sono ben quattro i nuovi progetti in via di realizzazione o progettazione. Fra questi spicca il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, un city hotel 4* superior in apertura il 10 luglio 2025, con 113 camere e suite e il primo ristorante Mochi d’Italia sul rooftop. L’hotel, parte della Premium Collection, sarà situato all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che prevede anche un centro commerciale, uffici e appartamenti. \r

\r

Nel marzo 2026 invece vedrà la luce il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, nella pittoresca cittadina di Salò. Questo complesso sarà formato da un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 Appartamenti Premium Living e 4 Ville. Affacciata sulle sponde del Lago di Garda ed immersa in un grande parco botanico, la struttura è stata progettata dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. Nell'estate del 2026 è prevista invece l’inaugurazione del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia. Con 125 stanze, il resort 5* si distinguerà per la sua anima family e active. \r

\r

Come dichiarato dal presidente Erich Falkensteiner, “tra i numerosi progetti in fase di sviluppo, il Falkensteiner Resort Cesenatico rappresenta una delle iniziative più rilevanti sul territorio italiano. Il masterplan prevede la realizzazione di un ampio complesso con circa 150 camere e 130 appartamenti”. \r

\r

A completare la lista delle nuove aperture del gruppo Fmtg ci sono in cantiere per marzo 2026 le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso fronte mare all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia. E in Austria è previsto per il 2026 l’ampliamento del portfolio con il nuovo Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm, un 5* da 127 camere in gestione diretta. \r

Con uno sguardo proiettato ancora più nel futuro, nel 2028 il gruppo inaugurerà la prima struttura del brand in Germania, il Falkensteiner Family Hotel Grömitz. Situato a pochi passi dal Mar Baltico, l’hotel ospiterà 104 camere e suite e 26 appartamenti, con un concept orientato al segmento Family + Active. \r

Importanti investimenti economici\r

Nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano, il gruppo ha illustrato i risultati economici più recenti e i principali sviluppi previsti per i prossimi anni. Nel 2024, Fmtg ha registrato un fatturato di 264 milioni di euro, con una crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente, e oltre 886.461 pernottamenti (+7.8%).\r

\"Il piano di investimenti previsto per i prossimi cinque anni ammonta complessivamente a 400 milioni di euro, di cui 240 milioni già allocati per progetti in corso in Italia e Croazia - ha affermato Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group - A questi investimenti si affiancano le nuove aperture previste in Austria e in Germania\".\r

I 30 anni del gruppo Fmgt\r

Il 2025 rappresenta un traguardo importante per il gruppo nato nel 1957 da una pensione a conduzione familiare in Alto Adige e che festeggia quest’anno il 30° anniversario, affermandosi a tutti gli effetti un operatore turistico internazionale, oggi attivo in sette Paesi europei. \r

\r

“La nostra storia di successo è frutto dell’impegno e della passione delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori - ha dichiarato Erich Falkensteiner -. Siamo rimasti un’impresa familiare, con una gestione diretta, radicata ancora ai nostri valori originari ma capace di guardare al lungo termine”.\r

\r

Questa identità di family business è una parte centrale della strategia di FMTG: un modello imprenditoriale che consente rapidità decisionale, coerenza strategica e un legame autentico con mercati e stakeholder. In un contesto globale incerto, il gruppo conferma il proprio impegno a operare e crescere nei suoi mercati di riferimento – area Dach, Italia e Paesi Cee – dove gode di una forte riconoscibilità e reputazione.\r

\r

[gallery ids=\"490172,490171,490170\"]","post_title":"Nuove aperture e investimenti: Falkensteiner Michaeler Tourism Group cresce in Europa","post_date":"2025-05-12T09:00:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["austria","falkensteiner","italia"],"post_tag_name":["Austria","Falkensteiner","italia"]},"sort":[1747040432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottanta operatori turistici della provincia di Trapani incontreranno nel corso di tutta la giornata diciotto buyers internazionali in incontri B2B, per cinque giorni. Gli incontri volti alla commercializzazione delle offerte turistiche si tengono al Baglio Oneto di Marsala e sono iniziati questa mattina alle 10.00. Il tour è organizzato da ItaliAbsolutely e dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada ma anche in un’ottica di far incontrare la domanda e l’offerta.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati sempre da ItaliAbsolutely provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

Dopo la giornata di oggi dedicata alla commercializzazione delle offerte degli operatori di strutture ricettive e tour operator locali, giornata che proseguirà nel pomeriggio con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto a Mothia, sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

Insieme ai buyes è stato invitato anche un gruppo di giornalisti di importanti testate nazionali – per un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

La presidente del distretto Rosalia D’Alì ha aperto la giornata e dato il benvenuto agli operatori e ai buyers. “Un’organizzazione molto complessa ma che pensiamo siamo molto utili. È un momento concreto di promozione e commercializzazione per il nostro territorio, un ulteriore passaggio nel percorso di diventare da DMO in DMC per dare la possibilità di avviare strategie commerciali. Ma è anche un segnale importante che il Distretto è vicino al settore economico e alle imprese con azioni concrete, e attento alle loro esigenze, in sinergia con le politiche dei Comuni orientate ad un incremento delle presenze e dell’allungamento della stagione tutto l’anno”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"ItaliAbsolutely a Trapani. I buyer esteri incontrano 80 operatori turistici","post_date":"2025-05-09T15:00:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746802818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490138\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite Vietnam Airlines[/caption]\r

\r

Tutto pronto in casa Vietnam Airlines per il decollo della nuova rotta da Milano Malpensa ad Hanoi, programmato per il prossimo 1° luglio.\r

\r

\"In qualità di vettore nazionale del Vietnam siamo impegnati a garantire un servizio eccellente e a essere all'avanguardia nel collegare due nazioni - ha dichiarato Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite della compagnia aerea -. Crediamo quindi che con i nostri nuovi voli colleghino non solo due destinazioni, ma le persone di due paesi e che creino nuove opportunità di collaborazione. Per questo siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con tutti i partner in Italia per promuovere la nostra nuova rotta e rafforzare le relazioni tra Italia e Vietnam\".\r

\r

La direttrice ha ricordato che Vietnam Airlines, dal 1995 ad oggi, ha operato\"1,2 milioni di voli andata/ritorno, servito 350 milioni di passeggeri e trasportato 4,7 milioni di merci (...) Abbiamo progressivamente sviluppato il nostro network fino a diventare una delle principali compagnie aeree della regione\". \r

\r

Attualmente la rete domestica del vettore include 39 rotte verso 22 destinazioni, mentre a livello globale conta 53 rotte in Asia, una in America (San Francisco) e 5 in Oceania.\r

\r

Tornando al nuovo collegamento da Milano, sono tre i voli previsti alla settimana \"ogni martedì, venerdì e sabato, operati da un Boeing 787 configurati nelle tre classi business, premium economy ed economy - ha precisato Stefano Gaggianesi, deputy general manager Vietnam Airlines, di Mst Gsa, che rappresenta il vettore nel nostro paese -. L'obiettivo è quello di passare a breve a cinque frequenze settimanali per poi raggiungere le sette in una fase successiva\". E c'è spazio anche per traguardare un \"collegamento diretto tra Milano e Ho Chi Minh City, e verso altri capitali europee\".\r

\r

Intanto, per agevolare i viaggi dei passeggeri che non partono da Milano ma da altre città italiane, \"sono sempre attivi gli accordi con Ita Airways, Air France e British Airways, per raggiungere gli altri nostri hub europei, con un unico biglietto e da lì raggiungere il Vietnam\".\r

\r

Le politiche commerciali della compagnia includono \"sul fronte corporate accordi con le aziende che hanno traffico fra Italia e Vietnam - ha proseguito Gaggianesi - che possono prevedere riduzioni tariffarie importanti; con to e agenzie di viaggio proponiamo tariffe private e tour operator che permettono estendere il time limit di emissione. Inoltre, per chi ha importanti programmazioni, sul Vietnam o su altre mete come ad esempio il Giappone, si possono prevedere condizioni molto più vantaggiose. Infine, confermiamo la disponibilità per attività di marketing congiunte e, come da nostra abitudine, per l'organizzazione di fam-trip\".\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines scalda i motori sulla Milano Malpensa-Hanoi: decollo il 1° luglio","post_date":"2025-05-09T13:22:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746796954000]}]}}