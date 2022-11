Istat: il turismo cresce (e fa crescere) l’industria cala Come vo0levasi dimostrare. Il turismo traina l’intera economia nazionale e si ritrova, come sempre, a dover combattere con aiuti che non arrivano, con incomprensioni con la politica e chi ne ha più ne metta. Comunuqe nel terzo trimestre del 2022 l’economia italiana è cresciuta dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, con una crescita acquisita per l’intero 2022 pari al 3,9%. Lo si legge nei Conti economici trimestrali dell’Istat, che confermano le stime di un mese fa. Una crescita dell’economia italiana, nel terzo trimestre, che ha fatto perno sulla domanda interna, specie i consumi delle famiglie, e sul +0,9% dei servizi, in particolare turismo: commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, contro il -0,6% dell’industria e il -2% delle costruzioni del 2%. Crescono dell’1,8% i consumi, oltre il doppio del +0,8% degli investimenti fissi lordi.

