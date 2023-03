Ischia: tour digitale in diretta, l’idea per il rilancio dell’isola Digitale e innovazione applicate al turismo: Mitur e Enit con la startup Lucus lanciano una rete di guide digitali per scoprire Ischia virtualmente attraverso appuntamenti sul sito Enit.it. Il circuito è quello del network di local streamer di Lucus che permette di vivere in diretta i luoghi più belli del mondo tra cui Ischia. In programma una serie di eventi digitali. Sono state selezionati percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus academy. Ora i local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa. Le date Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato. I giorni dei “viaggi” digitali sono l’1° aprile al Castello Aragonese, il 15 aprile a Casamicciola, il 28 aprile a Ischia Ponte, il 7 maggio a Forio, il 14 maggio a Lacco Ameno, il 28 maggio a Sant’Angelo. I viaggi digitali alla scoperta di quest’isola si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio. Ivana Jelinic presidente e ceo Enit ha dichiarato in merito alla questione: «Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi».

