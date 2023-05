Inside Marche Live, al via l’accordo con Lindbergh Hotels & Resorts per la promozione del territorio Dopo aver collaborato lo scorso marzo in occasione del Travel Open Day “Hospitality” promosso a Urbino da Travel Quotidiano in partnership con Inside Marche Live, i tour operator incoming delle Marche, riuniti sotto il cappello della principale associazione regionale (oltre 30 aziende in tutta la regione) e la catena Lindbergh Hotels & Resorts hanno deciso di dar vita a una prima azione di collaborazione con lo scopo di favorire l’arrivo di turisti italiani e internazionali sul territorio marchigiano. Prendendo le mosse da una proposta di tariffe agevolate per le prenotazioni raccolte dai soci di Inside Marche Live e destinate alle strutture alberghiere della catena Lindbergh Hotels & Resorts, il progetto che vede insieme le due realtà ha l’obiettivo più ampio di promuovere in sinergia il territorio delle Marche, offrendo servizi e accoglienza di qualità ai turisti, anche in vista dell’appuntamento di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. La visione comune, il radicamento nel territorio, la volontà di garantire agli ospiti la migliore esperienza di viaggio, la capacità di offrire un’accoglienza di qualità, hanno mosso Inside Marche Live e Lindbergh Hotels & Resorts verso questa nuova collaborazione, una partnership che potrà inserirsi anche nelle diverse iniziative che gli operatori realizzano ogni anno, portando le Marche in Italia e nel mondo, nelle numerose occasioni di promo-commercializzazione cui il sistema turistico partecipa. L’impegno comune sarà focalizzato sull’ideazione e strutturazione di azioni volte al potenziamento dell’attrattività del territorio, attraverso la crescita del settore turistico in connessione con tutta la filiera. Un’unione di intenti quindi per l’organizzazione di eventi, la promozione e la promo-commercializzazione turistica, la partecipazione a workshop, fiere e meeting, azioni di marketing e comunicazione on line e offline, l’organizzazione di educational e press tour con rappresentanti e interlocutori specializzati del settore al fine di far conoscere le strutture della catena Lindbergh attraverso gli operatori del territorio, attività che devono intrecciare il sostegno allo sviluppo locale, culturale, ambientale, l’accoglienza e il sistema di organizzazione turistica pubblica e privata. “Abbiamo pensato che in occasione di un appuntamento importante come Pesaro2024 potesse essere una buona idea mettere insieme strutture ricettive di qualità come quelle della catena Lindbergh con il lavoro dei tour operator che fanno incoming e tutti i giorni si occupano di promuovere la destinazione Marche – spiega Federico Scaramucci, Presidente Inside Marche Live -. Il nostro impegno sarà molto concentrato sul digitale, costruendo pacchetti e proposte che si possono veicolare in Italia e nel mondo in modo rapido e immediato, pur non tralasciando ovviamente le fiere e i workshop. Per questo abbiamo bisogno anche del sostegno delle istituzioni. A questo proposito non nascondo che ci ha sorpreso aver appreso la novità del nuovo volo che collega Parigi ad Ancona presentato proprio ieri dalla Regione senza aver coinvolto gli operatori che fanno incoming e quindi metterci nella condizione ottimale per vendere la destinazione. Mi auguro che in futuro possa esserci una maggiore attenzione”. La nuova rotta Ancona – Parigi Orly effettuerà il primo volo dal 27 maggio prossimo è stata presentata nella sede dell’Ambasciata Italiana a Parigi dall’assessore all’Internazionalizzazione e alle Attività produttive Andrea Maria Antonini e dal direttore dell’Atim Marco Bruschini insieme all’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e alla responsabile della sede ENIT di Parigi Federica Galbesi. L’investimento sulla piattaforma di Pesaro Capitale della Cultura è stato sottolineato anche dall’assessore alle attività economiche del comune di Pesaro Francesca Frenquellucci. “Sulla piattaforma pubblicizzeremo la storia, la cultura del territorio ma anche l’enogastronomia per far conoscere i prodotti locali ed aiutare il commercio e gli agricolturi”. “In questo settore è difficile fare sistema e quando si presentano opportunità di collaborazione ne siamo felici – dichiara Nardo Filippetti, Presidente Lindbergh Hotels & Resorts -. Per noi è un motivo di apertura e una nuova occasione per far parlare del territorio e per farlo conoscere, per stimolare dunque la domanda. Prima di tutto infatti occorre comunicare, valorizzare e vendere la destinazione e farlo tutto l’anno, un’attività che necessita di un lavoro sinergico con le istituzioni e un confronto che deve essere quotidiano. Gli albergatori devono interfacciarsi di più con le amministrazioni territoriali per far sì che siano promosse anche le destinazioni meno note al turismo di massa, dove c’è un mondo da scoprire. L’85% del fatturato delle vacanze estive è prodotto dagli italiani nelle principali mete di viaggio. Dobbiamo programmare eventi ed iniziative e creare un nuovo interesse verso il territorio marchigiano con attività promozionali congiunte tra istituzioni ed imprese locali”. Inoltre, grazie alla sinergia con Discover Pesaro, il neo costituito consorzio di tour operator della provincia di Pesaro e Urbino, partner di Inside Marche Live, le strutture della catena Lindbergh Hotels & Resorts potranno beneficiare di un soggetto altamente specializzato a supporto della promozione e della commercializzazione.

","post_title":"Adutei, torna a crescere la domanda outgoing","post_date":"2023-05-11T14:12:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683814341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo aver collaborato lo scorso marzo in occasione del Travel Open Day “Hospitality” promosso a Urbino da Travel Quotidiano in partnership con Inside Marche Live, i tour operator incoming delle Marche, riuniti sotto il cappello della principale associazione regionale (oltre 30 aziende in tutta la regione) e la catena Lindbergh Hotels & Resorts hanno deciso di dar vita a una prima azione di collaborazione con lo scopo di favorire l'arrivo di turisti italiani e internazionali sul territorio marchigiano.\r

\r

Prendendo le mosse da una proposta di tariffe agevolate per le prenotazioni raccolte dai soci di Inside Marche Live e destinate alle strutture alberghiere della catena Lindbergh Hotels & Resorts, il progetto che vede insieme le due realtà ha l’obiettivo più ampio di promuovere in sinergia il territorio delle Marche, offrendo servizi e accoglienza di qualità ai turisti, anche in vista dell'appuntamento di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.\r

\r

[caption id=\"attachment_445330\" align=\"aligncenter\" width=\"501\"] Conferenza a Pesaro per la presentazione della nuova partnership[/caption]\r

\r

La visione comune, il radicamento nel territorio, la volontà di garantire agli ospiti la migliore esperienza di viaggio, la capacità di offrire un'accoglienza di qualità, hanno mosso Inside Marche Live e Lindbergh Hotels & Resorts verso questa nuova collaborazione, una partnership che potrà inserirsi anche nelle diverse iniziative che gli operatori realizzano ogni anno, portando le Marche in Italia e nel mondo, nelle numerose occasioni di promo-commercializzazione cui il sistema turistico partecipa. L’impegno comune sarà focalizzato sull'ideazione e strutturazione di azioni volte al potenziamento dell’attrattività del territorio, attraverso la crescita del settore turistico in connessione con tutta la filiera. Un'unione di intenti quindi per l’organizzazione di eventi, la promozione e la promo-commercializzazione turistica, la partecipazione a workshop, fiere e meeting, azioni di marketing e comunicazione on line e offline, l’organizzazione di educational e press tour con rappresentanti e interlocutori specializzati del settore al fine di far conoscere le strutture della catena Lindbergh attraverso gli operatori del territorio, attività che devono intrecciare il sostegno allo sviluppo locale, culturale, ambientale, l’accoglienza e il sistema di organizzazione turistica pubblica e privata.\r

\r

“Abbiamo pensato che in occasione di un appuntamento importante come Pesaro2024 potesse essere una buona idea mettere insieme strutture ricettive di qualità come quelle della catena Lindbergh con il lavoro dei tour operator che fanno incoming e tutti i giorni si occupano di promuovere la destinazione Marche - spiega Federico Scaramucci, Presidente Inside Marche Live -. Il nostro impegno sarà molto concentrato sul digitale, costruendo pacchetti e proposte che si possono veicolare in Italia e nel mondo in modo rapido e immediato, pur non tralasciando ovviamente le fiere e i workshop. Per questo abbiamo bisogno anche del sostegno delle istituzioni. A questo proposito non nascondo che ci ha sorpreso aver appreso la novità del nuovo volo che collega Parigi ad Ancona presentato proprio ieri dalla Regione senza aver coinvolto gli operatori che fanno incoming e quindi metterci nella condizione ottimale per vendere la destinazione. Mi auguro che in futuro possa esserci una maggiore attenzione”. \r

\r

La nuova rotta Ancona - Parigi Orly effettuerà il primo volo dal 27 maggio prossimo è stata presentata nella sede dell’Ambasciata Italiana a Parigi dall’assessore all’Internazionalizzazione e alle Attività produttive Andrea Maria Antonini e dal direttore dell’Atim Marco Bruschini insieme all’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e alla responsabile della sede ENIT di Parigi Federica Galbesi.\r

\r

L'investimento sulla piattaforma di Pesaro Capitale della Cultura è stato sottolineato anche dall'assessore alle attività economiche del comune di Pesaro Francesca Frenquellucci. \"Sulla piattaforma pubblicizzeremo la storia, la cultura del territorio ma anche l'enogastronomia per far conoscere i prodotti locali ed aiutare il commercio e gli agricolturi\". \r

\r

“In questo settore è difficile fare sistema e quando si presentano opportunità di collaborazione ne siamo felici - dichiara Nardo Filippetti, Presidente Lindbergh Hotels & Resorts -. Per noi è un motivo di apertura e una nuova occasione per far parlare del territorio e per farlo conoscere, per stimolare dunque la domanda. Prima di tutto infatti occorre comunicare, valorizzare e vendere la destinazione e farlo tutto l’anno, un’attività che necessita di un lavoro sinergico con le istituzioni e un confronto che deve essere quotidiano. Gli albergatori devono interfacciarsi di più con le amministrazioni territoriali per far sì che siano promosse anche le destinazioni meno note al turismo di massa, dove c'è un mondo da scoprire. L'85% del fatturato delle vacanze estive è prodotto dagli italiani nelle principali mete di viaggio. Dobbiamo programmare eventi ed iniziative e creare un nuovo interesse verso il territorio marchigiano con attività promozionali congiunte tra istituzioni ed imprese locali”.\r

\r

Inoltre, grazie alla sinergia con Discover Pesaro, il neo costituito consorzio di tour operator della provincia di Pesaro e Urbino, partner di Inside Marche Live, le strutture della catena Lindbergh Hotels & Resorts potranno beneficiare di un soggetto altamente specializzato a supporto della promozione e della commercializzazione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Inside Marche Live, al via l'accordo con Lindbergh Hotels & Resorts per la promozione del territorio","post_date":"2023-05-11T12:25:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["federico-scaramucci-inside-marche-live","inside-marche-live","inside-marche-live-accordo-con-lindbergh-hotels-resorts","lindbergh-hotels-resorts","marche","nardo-filippetti","pesaro-capitale-della-cultura-2024","presidente-lindbergh-hotels-resorts","regione-marche","turismo-marche"],"post_tag_name":["Federico Scaramucci Inside Marche Live","Inside Marche Live","Inside Marche Live accordo con Lindbergh Hotels & Resorts","Lindbergh Hotels & Resorts","marche","Nardo Filippetti","Pesaro Capitale della Cultura 2024","Presidente Lindbergh Hotels & Resorts","regione marche","turismo marche"]},"sort":[1683807949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Finland accende i riflettori sui viaggi in treno, un'alternativa perfetta per scoprire i sorprendenti paesaggi nordici con il minor impatto ambientale possibile. La rete ferroviaria finlandese è nota per essere puntuale, dotata di sale giochi per bambini e per offrire la possibilità di portare a bordo auto e biciclette, per non parlare poi delle attrezzatissime stazioni sparse in tutto il Paese. Ecco allora quattro tappe irrinunciabili per un viaggio attraverso l'estate finlandese.\r

\r

L’inizio perfetto dell’itinerario non può che essere Rovaniemi: la capitale della Lapponia finlandese è il luogo ideale per godersi la natura mozzafiato, i sentieri escursionistici e tutte le attività che questo territorio può offrire. Con collegamenti diretti in treno sia da Helsinki che da Turku, è possibile scegliere fra il treno notturno, approfittando del viaggio per rigenerarsi oppure viaggiare durante il giorno per godersi i paesaggi artici.\r

\r

Il viaggio potrebbe proseguire in direzione Carelia settentrionale, la destinazione per eccellenza dei finlandesi in cerca di relax e natura. Per secoli questa terra ha ispirato fotografi, compositori e artisti e proprio qui, tra gli altri, il compositore Jean Sibelius e l'artista Eero Järnefelt hanno creato alcune delle loro opere più celebri, in esposizione all'Ateneum Art Museum di Helsinki.\r

\r

Immancabile una sosta alla capitale mondiale delle saune: Tampere è la città con il maggior numero di saune pubbliche in tutto il paese e vanta anche quella più antica della Finlandia, la Rajaportin Sauna del 1906. Altra opzione perfetta è Kuuma: qui i visitatori possono divertirsi tra la sauna e i bar disponibili prima di fare un tuffo in piscina o perché no, direttamente nel lago Pyhäjärvi.\r

\r

E infine, ultima tappa a Turku: a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria, si trova il Park Hotel Turku, un’esclusiva struttura del 1902 in pieno stile Liberty che conquista per l’atmosfera suggestiva e romantica. Oltre alle tipiche case rosse e alle spettacolari scogliere a picco sul mare, c’è tantissimo da scoprire, dopo tutto Turku è conosciuta come la capitale gastronomica della Finlandia.\r

\r

[gallery ids=\"445269,445268,445267\"]","post_title":"Finlandia da scoprire in treno: quattro tappe irrinunciabili per vivere l'estate nordica","post_date":"2023-05-11T09:00:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683795604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445259\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Eric Viale, Alessandro Onorato, Giuseppe Roscioli e Luca de Stefano[/caption]\r

\r

Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. \r

“Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale\".\r

\r

Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, \"la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”.\r

L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone.\r

“L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. \"Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura\".","post_title":"InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana","post_date":"2023-05-10T15:20:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683732010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445213\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni e Flavio Ghiringhelli[/caption]\r

\r

Fto e Ibar hanno siglato un protocollo d’intesa il cui scopo chiave è «promuovere e assicurare la sostenibilità ambientale e finanziaria del trasporto aereo e del turismo organizzato tutelandone le specificità».\r

\r

«Si tratta di un’intesa molto importante per noi, perché le sinergie tra Turismo organizzato e vettori sono decisive per il comparto – spiega Franco Gattinoni, presidente Fto – La filiera ha bisogno di certezze e prospettive così da programmare in modo ordinato, orientare il mercato e offrire al cliente le migliori soluzioni. Fto è sempre pronta a sfruttare tutte le occasioni per fare sistema a beneficio di chi ama viaggiare».\r

\r

Con il memorandum of understanding le due associazioni si impegnano tra l’altro a: coordinarsi, laddove possibile, “ai tavoli tecnici di volta in volta convocati da enti e istituzioni competenti in materia di trasporto aereo e turismo”; divulgare “tra i rispettivi associati la piena comprensione del quadro normativo nazionale ed europeo” e “coordinare gli orientamenti interpretativi dei quadri normativi di riferimento”; lavorare ad “attività di formazione congiunta, attraverso il coinvolgimento attivo dei propri associati”; operare per il “continuo miglioramento della qualità” e la “soddisfazione del cliente” rispetto all’esperienza di viaggio.\r

\r

Flavio Ghiringhelli, presidente Ibar, aggiunge: «Il trasporto aereo è il volano indispensabile per la connettività di un Paese come l’Italia che aspira, giustamente, a rivestire un ruolo da protagonista negli scenari del turismo globale. In questo contesto, i flussi in entrata e in uscita dal Paese sono entrambi di grande importanza e una stretta collaborazione con la filiera del turismo organizzato è irrinunciabile per la nostra industria».","post_title":"Accordo fra Fto e Ibar per la sostenibilità ambientale e finanziaria","post_date":"2023-05-10T11:46:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683719199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Audizione in Senato per Fiavet. La federazione, attraverso il suo legale, Federico Lucarelli, interviene a favore delle agenzie di viaggio, un comparto in cui ricadono 8000 aziende italiane che Fiavet da oltre 60 anni rappresenta. Con un giro d’affari nel 2022 di 9,3 miliardi, in calo rispetto ai 12,7 miliardi del 2019, le agenzie di viaggi occupano 27.000 addetti e dunque entrano a pieno titolo nelle scelte del Piano Strategico del Turismo 2023-2027.\r

\r

Fiavet ha posto l’accento sul fenomeno della disintermediazione che, come si legge nel Piano Strategico stesso, non necessariamente travalica il ruolo delle agenzie di viaggio, oggi sempre importante per il mercato. L’accesso alla transizione digitale è per Fiavet uno degli obiettivi fondamentali da raggiungere.\r

\r

«Condividiamo questa missione perché ciò che serve al turismo e al Piano Strategico del Governo, secondo noi, non è disincentivare l’intermediazione, ma valorizzarla nella sua professionalità, nella capacità di produrre volumi ancora molto importanti e di costituire quella rete che proprio il Piano invoca, come insostituibile collante di affidabilità tra domanda e offerta» ha dichiarato Federico Lucarelli al Senato.\r

\r

Secondo Fiavet le agenzie di viaggi uniranno il loro servizio di assistenza al viaggiatore con migliori performance nella comunicazione, nel marketing, e nella commercializzare attraverso il digitale, e grazie anche ad una formazione tematica orientata.\r

\r

Fiavet insiste ancora sul Tourist Digital Hub, ritenuto fondamentale a patto che si prosegua nella rotta già tracciata dai bandi pubblicati dal ministero del turismo per l’adesione degli operatori al portale Italia.it. «In particolare - ha dichiarato Federico Lucarelli - in riferimento all’intermediazione dei servizi turistici “esperienziali”, occorre garantire che il portale sia di supporto all’economia del turismo e che non si creino, come successo in passato in alcune regioni, situazioni di sovrapposizione tra le competenze dei dmc/dmo e le attività commerciali».\r

Outgoing e turismo scolastico\r

Tra le altre osservazioni sul Piano Strategico, Fiavet si è soffermata sulla necessità di prendere in maggiore considerazione il trascurato turismo outgoing, un’importante fetta di fatturato per l’Italia.\r

\r

Altro tema caldo è il turismo scolastico, un’importante segmento del turismo organizzato per cui non c’è nessun intervento all’interno del Piano Strategico. Fiavet insiste per l’uscita dal Codice degli appalti pubblici per questo specifico settore che necessita di una normativa autonoma, proprio per il suo modus operandi.\r

\r

Il tema dei trasporti, parte integrante dei pacchetti turistici, è stato toccato perché l’attualità ci spinge sempre più verso la necessità di istituire fondi di garanzia in caso di fallimento delle compagnie, o di comportamenti scorretti in occasione di overbooking. I fondi dovrebbero essere finanziati recuperandoli da percentuali sugli incassi di biglietteria dei vettori o con sanzioni da parte di ENAC o Antitrust, come avviene per le altre aziende del turismo organizzato.\r

\r

Infine Fiavet è intervenuta per l’aggiornamento del Codice del Turismo, fermo al 2011, in particolare soffermandosi sul portale Infotrav del ministero, database pubblico di riferimento per i consumatori, che dovrebbero poter verificare le agenzie di viaggio abilitate. Fiavet sostiene che si potrebbe dotare ogni agenzia di un Codice Univoco Nazionale identificabile tramite QR code per facilitare le vendite tramite canali non abusivi.","post_title":"Lucarelli (Fiavet): disincentivare l'intermediazione è un grave errore","post_date":"2023-05-10T10:41:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683715269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha confermato un ordine record per 300 nuovi Boeing 737 Max 10 (150 fermi e 150 in opzione) la cui consegna è programmata tra il 2027 e il 2033. L'accordo, anticipato ieri, è valutato oltre 40 miliardi di dollari ai prezzi di listino ed è il più grande ordine mai effettuato da una compagnia irlandese alla casa costruttrice statunitense. L'accordo è comunque soggetto ad approvazione dell'assemblea generale di Ryanair del 14 settembre.\r

\r

I nuovi aeromobili, configurati con 228 posti (il 21% in più rispetto al B737NG) e consentiranno a Ryanair di creare più di 10.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di bordo e ingegneri. Nel mirino c'è una crescita del traffico dell'80% da 168 milioni di passeggeri a fine marzo 2023 a 300 milioni di passeggeri all'anno entro marzo 2034. Ryanair prevede che il 50% di queste consegne sostituirà i più datati B737NG.\r

\r

Michel O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, ha poi sottolineato come questi nuovi aeromobili «più grandi, più efficienti e più ecologici, oltre a garantire una crescita significativa dei ricavi e del traffico in tutta Europa, consentano di ottenere ulteriori risparmi sui costi unitari, che saranno trasferiti ai passeggeri con tariffe aeree più basse. I posti in più, la riduzione del consumo di carburante e i prezzi più competitivi degli aeromobili, sostenuti dal nostro solido bilancio, amplieranno il divario dei costi tra Ryanair e le compagnie aeree concorrenti dell'Ue per molti anni a venire, rendendo il Boeing Max 10 l'ordine di aeromobili ideale per la crescita di Ryanair, dei nostri passeggeri, del nostro personale e dei nostri azionisti».\r

\r

","post_title":"Ryanair conferma l'ordine per 300 B737 Max 10. O'Leary: «In arrivo tariffe più basse»","post_date":"2023-05-10T09:53:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683712380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La primavera di Qc Terme si apre con una nuova iniziativa in una location sorprendente: Palazzo Arzaga di Calvagese, che ospita il Qc Termegarda Spa & Golf Resort, dodicesima struttura del gruppo. «Dopo un anno di grande crescita stiamo vivendo un periodo cruciale per l’espansione dell’azienda - spiega Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore di Qc Terme -. Contiamo di svilupparci non solo in Italia, ma anche in Europa e in Nord America, dove nel marzo del 2022 ha aperto le sue porte Qc Ny”.\r

\r

«Quello di Qc Terme è un modello nuovo e giovane che viene realizzato in luoghi antichi, con una storia di fasti e successi come San Pellegrino - aggiunge Francesco Varni, ceo del gruppo per lo sviluppo e i corporate affairs -. In questi anni c'è stata molta crescita interna in termini di personale e siamo felici di essere diventati attrattivi anche per i giovani, sia dal punto di vista del leisure sia da quello professionale. Per guardare al futuro abbiamo tanti collaboratori giovani e lavoriamo molto sulla parte digitale. Ci piace avere un controllo completo sulla nostra realtà,anche dal punto di vista gestionale e organizzativo e a partire dalla parte progettuale, che è tutta fatta internamente. Il concept di Qc Terme nasce in casa. Nel nostro head quarter abbiamo ingegneri, architetti, tecnici legati alla parte impiantistica... Anche le vasche dell’acqua sono progettate e realizzate nelle nostre officine. Questo ci dà il controllo sull'aspetto qualitativo».\r

\r

Importante, infine, l’attenzione a due elementi chiave: l’energia e l’acqua. «Dopo un incremento mostruoso nel 2022, i costi dell’energia si stanno riducendo e noi abbiamo sempre utilizzato le tecnologie più moderne per il recupero di calore - prosegue Varni -. Quanto all’acqua: se possibile utilizziamo quella termale, ma quando proviene dagli acquedotti abbiamo dei sistemi di riciclaggio, debatterizzazione e filtraggio che ne consentono riutilizzi molto lunghi. Sin dall’inizio i nostri impianti hanno la massima efficienza sia dal punto di vista del controllo sanitario e igienico sia del risparmio e dell’utilizzo della risorsa».\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"444973,444972,444971,444970,444969\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Varni, Qc Terme: \"Siamo felici di essere diventati attrattivi anche per i giovani\"","post_date":"2023-05-10T09:45:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683711900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ampie critiche alla politica espansionistica del ceo di Lufthansa Carsten Spohr arrivano dagli azionisti di Francoforte pubblicati dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt.com.\r

\r

Infatti, in vista dell'imminente ingresso in Ita Airways, gli azionisti lamentano la crescente confusione di brand del Gruppo Lufthansa . E' quanto emerge dai testi dei discorsi pubblicati in vista dell'assemblea virtuale degli azionisti.\r

\r

È positivo che il vettore stia svolgendo un ruolo attivo nel consolidamento dell'industria aeronautica europea, ha dichiarato Ingo Speich, head of sustainability and corporate governance di Deka Investment. «D'altra parte, Lufthansa è sulla buona strada da essere un negozio specializzato esclusivo a un emporio».\r

La difesa di\r

[caption id=\"attachment_328763\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carsten Spohr[/caption]\r

\r

Henrik Pontzen, responsabile della sostenibilità di Union Investment, è stato ancora più esplicito: «Non ha una strategia chiara né una visione chiara. E non è chiaro se Lufthansa voglia posizionarsi come compagnia aerea low cost o come compagnia aerea premium».\r

\r

\r

Ita Airways sarebbe il dodicesimo brand aereo del gruppo. L'accordo dovrebbe essere concluso entro il 12 maggio.\r

\r

«La diversità del nostro gruppo di compagnie aeree non è una debolezza», il ceo carsten Spohr ha difeso l'acquisizione pianificata nel suo discorso. Sta diventando sempre più il fattore strategico centrale di successo. Ita è «l'ulteriore sviluppo di questa strategia», ha affermato Spohr. \r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita, gli azionisti criticano: «La compagnia sta diventando un emporio»","post_date":"2023-05-09T12:16:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683634569000]}]}}