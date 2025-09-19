In Umbria gli stati generali dello sport legato al turismo. Fino al 20 settembre Rimettere al centro del dibattito regionale il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l’attività motoria in senso stretto, ma anche la relazione tra sport, turismo e promozione del territorio, benessere e corretti stili di vita. “Domani l’Umbria avvierà il primo percorso regionale nel suo genere in Italia: un think tank composta da sei tavoli tematici, con esperti altamente qualificati da tutto il Paese, che avvia la riscrittura partecipata della nostra legge regionale sullo sport. È un passaggio di innovazione: un cantiere che mette insieme idee, evidenze, proposte e responsabilità per costruire la politica sportiva dei prossimi anni”. Con queste parole l’assessore regionale allo sport, Simona Meloni, annuncia l’avvio di “Umbria destinazione sport”, gli stati generali dello sport umbro che si svolgeranno il 19 e 20 settembre al Barton Park di Perugia e che saranno la prima tappa di un percorso partecipativo con tutti gli stakeholders del settore che si concluderà a novembre a Terni. L’appuntamento perugino, dopo i saluti istituzionali e due interventi tecnici introduttivi che saranno moderati dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi, prevede l’attivazione dei sei tavoli tematici composti da esperti, tecnici e sportivi provenienti da tutta Italia che discuteranno e si confronteranno su queste 6 tematiche: “Sport, turismo ed eventi”; “Sport, sviluppo economico, digitalizzazione e intelligenza artificiale”; “Sport, salute e prevenzione”; “Sport, alimentazione e benessere”; “Sport, inclusione e formazione”; “Sport, impiantistica e sostenibilità”. “Perché gli stai generali? Per almeno tre ragioni – spiega l’assessore regionale Meloni -Primo: lo sport è politica pubblica di benessere e sviluppo. In questi mesi abbiamo ripetuto che lo sport non è solo attività motoria: è benessere, coesione sociale, crescita culturale ed economica, ed è un moltiplicatore di qualità della vita e motore di inclusione. Questo è il cuore della nostra visione. Secondo: il profilo demografico dell’Umbria. Siamo tra le regioni più anziane d’Italia. Significa che prevenzione e invecchiamento attivo non possono essere solo slogan, ma una scelta strategica. Qui lo sport diventa medicina preventiva, lotta alla sedentarietà, contrasto alle cronicità, rete di comunità nei territori. È anche per questo che parliamo di palestre della salute come infrastrutture leggere e diffuse della sanità pubblica”. Sviluppo turistico e sport Infine, conclude l’assessore regionale allo Sport, “il terzo motivo è una normativa da aggiornare. Abbiamo una legge regionale nata nel 2009 e solo ritoccata nel 2017. Il mondo, nel frattempo, è cambiato: riforma dello sport, nuove forme del volontariato, transizione digitale, impiantistica da rigenerare, industry degli eventi e turismo sportivo in crescita. Oggi apriamo un percorso verso una nuova legge che metta al centro accesso, qualità, prossimità, misurazione degli impatti”. “Umbria destinazione sport” è un evento promosso dall’assessorato al turismo e sport di regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e la partecipazione di Enit. “Eventi e manifestazioni sportive forniscono un contributo rilevante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori internazionali in occasione di grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue mete. Solo lo scorso anno sono stati oltre 550 mila i turisti stranieri che hanno scelto la vacanza sportiva nel nostro Paese, crescendo di circa il 5%, generando quasi 2 milioni di pernottamenti con un apporto totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit. Condividi

Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati in un concept innovativo: Atelier 7. Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau incontra il Japonisme. Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla». La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area. L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati. [post_title] => Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria [post_date] => 2025-09-19T14:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758293500000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua a riscuotere successo fra i viaggiatori italiani la destinazione Bahamas: nel periodo gennaio-dicembre 2024 gli arrivi dall’Italia hanno fatto registrare una crescita del +21,3% rispetto all’anno precedente. Il 2024 segna una svolta storica con 11,22 milioni di visitatori, pari a un aumento del 16,2% rispetto al 2023. Le crociere rimangono un pilastro, generando 654,8 milioni di dollari di spesa turistica secondo la Fcca. Il Paese attira anche gli investitori, con oltre 10 miliardi di dollari di investimenti stranieri nel 2024, sostenuti da marchi prestigiosi come Rosewood, Six Senses, Montage, Park Hyatt, Bvlgari e Four Seasons. Quest'anno l'arcipelago partecipa alla fiera di Rimini con Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, che illustrerà nuove proposte esperienziali utili ad arricchire i cataloghi degli operatori italiani e le offerte degli agenti ai propri clienti: dalle esperienze culinarie alle visite didattiche, dall’arte e la musica fino alla tradizionale “bush medicine”. Intanto, proprio a supporto del canale agenziale, l’Ente rilancia il Bahamas Travel Agents Rewards Programme, realizzato in collaborazione con My Booking Rewardspro, che riconosce incentivi diretti agli agenti di viaggio: [post_title] => Bahamas: nuovo focus su proposte esperienziali e incentivi al trade [post_date] => 2025-09-19T13:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758288381000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rimettere al centro del dibattito regionale il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l’attività motoria in senso stretto, ma anche la relazione tra sport, turismo e promozione del territorio, benessere e corretti stili di vita. “Domani l’Umbria avvierà il primo percorso regionale nel suo genere in Italia: un think tank composta da sei tavoli tematici, con esperti altamente qualificati da tutto il Paese, che avvia la riscrittura partecipata della nostra legge regionale sullo sport. È un passaggio di innovazione: un cantiere che mette insieme idee, evidenze, proposte e responsabilità per costruire la politica sportiva dei prossimi anni”. Con queste parole l’assessore regionale allo sport, Simona Meloni, annuncia l’avvio di “Umbria destinazione sport”, gli stati generali dello sport umbro che si svolgeranno il 19 e 20 settembre al Barton Park di Perugia e che saranno la prima tappa di un percorso partecipativo con tutti gli stakeholders del settore che si concluderà a novembre a Terni. L'appuntamento perugino, dopo i saluti istituzionali e due interventi tecnici introduttivi che saranno moderati dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi, prevede l’attivazione dei sei tavoli tematici composti da esperti, tecnici e sportivi provenienti da tutta Italia che discuteranno e si confronteranno su queste 6 tematiche: “Sport, turismo ed eventi”; “Sport, sviluppo economico, digitalizzazione e intelligenza artificiale”; “Sport, salute e prevenzione”; “Sport, alimentazione e benessere”; “Sport, inclusione e formazione”; “Sport, impiantistica e sostenibilità”. “Perché gli stai generali? Per almeno tre ragioni - spiega l’assessore regionale Meloni -Primo: lo sport è politica pubblica di benessere e sviluppo. In questi mesi abbiamo ripetuto che lo sport non è solo attività motoria: è benessere, coesione sociale, crescita culturale ed economica, ed è un moltiplicatore di qualità della vita e motore di inclusione. Questo è il cuore della nostra visione. Secondo: il profilo demografico dell’Umbria. Siamo tra le regioni più anziane d’Italia. Significa che prevenzione e invecchiamento attivo non possono essere solo slogan, ma una scelta strategica. Qui lo sport diventa medicina preventiva, lotta alla sedentarietà, contrasto alle cronicità, rete di comunità nei territori. È anche per questo che parliamo di palestre della salute come infrastrutture leggere e diffuse della sanità pubblica”. Sviluppo turistico e sport Infine, conclude l’assessore regionale allo Sport, “il terzo motivo è una normativa da aggiornare. Abbiamo una legge regionale nata nel 2009 e solo ritoccata nel 2017. Il mondo, nel frattempo, è cambiato: riforma dello sport, nuove forme del volontariato, transizione digitale, impiantistica da rigenerare, industry degli eventi e turismo sportivo in crescita. Oggi apriamo un percorso verso una nuova legge che metta al centro accesso, qualità, prossimità, misurazione degli impatti”. “Umbria destinazione sport” è un evento promosso dall’assessorato al turismo e sport di regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e la partecipazione di Enit. “Eventi e manifestazioni sportive forniscono un contributo rilevante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori internazionali in occasione di grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue mete. Solo lo scorso anno sono stati oltre 550 mila i turisti stranieri che hanno scelto la vacanza sportiva nel nostro Paese, crescendo di circa il 5%, generando quasi 2 milioni di pernottamenti con un apporto totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit. [post_title] => In Umbria gli stati generali dello sport legato al turismo. Fino al 20 settembre [post_date] => 2025-09-19T12:04:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758283442000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lunedì nero quello del 22 settembre che in Italia sarà segnato da uno sciopero generale che interesserà numerosi servizi pubblici e privati. Le amministrazioni pubbliche e le aziende di trasporto stanno diffondendo in queste ore gli schemi di servizio e le fasce tutelate. In particolare, per il trasporto ferroviario lo sciopero del personale addetto alla circolazione va dalle 21.00 di domenica 21 alle 20.59 di lunedì 22. Rfi segnala che lo sciopero coinvolge il Gruppo FS, Italo e Trenord, e che le modifiche al servizio possono iniziare prima dell’avvio formale e protrarsi dopo la conclusione. Servizi garantiti Trenitalia segnala che saranno assicurati servizi minimi: regionali nelle fasce 6–9 e 18–21; per la lunga percorrenza è disponibile l’elenco dei convogli garantiti. È previsto rimborso/riprotezione per chi rinuncia al viaggio secondo le regole pubblicate. Qui l'elenco dei treni Italo garantiti durante la giornata. Trenord ricorda che saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. La mobilitazione è stata proclamata dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e da altre sigle del sindacalismo di base, con modalità che variano a seconda dei settori e delle città. Le ragioni richiamate nei documenti di proclamazione riguardano in particolare la guerra a Gaza e, più in generale, l’opposizione all’“economia di guerra”. [post_title] => Sciopero trasporti del 22 settembre: i servizi garanti di Trenitalia e Italo [post_date] => 2025-09-19T11:10:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758280258000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497336" align="alignleft" width="207"] Oliviero Polli[/caption] Teldar Travel, la soluzione B2B di alloggi per i professionisti del turismo, annuncia la nomina di Oliviero Polli come market leader Italy, una tappa fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda nell’Europa meridionale. Oliviero Polli torna in Teldar Travel con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, incluso un solido percorso sia nel B2B che nel travel retail. La sua carriera si è sviluppata in diversi mercati europei e internazionali, ricoprendo ruoli di leadership in marchi rinomati come Hotelplan Italia, Columbus Viaggi e Top Cruises. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nella distribuzione alberghiera B2B presso Albatravel e ha lavorato direttamente come agente di viaggio per oltre cinque anni, acquisendo così una visione completa della filiera del turismo. Background Questo background gli conferisce una comprensione unica delle esigenze, delle sfide e delle aspettative dei professionisti del turismo italiani, dagli agenti di viaggio ai tour operator. Avendo già collaborato con Teldar Travel in passato, Oliviero unisce una profonda conoscenza del brand e un’elevata competenza nel settore, rendendolo il partner ideale per guidare il prossimo capitolo di crescita in Italia. “Questa nomina riflette le nostre forti ambizioni per il mercato italiano,” afferma Adam McKnight, Chief Growth Officer di Gekko Group. “Siamo felici di accogliere nuovamente Oliviero. La sua esperienza, energia e conoscenza approfondita del trade ci aiuteranno a fornire ancora più valore ai professionisti dei viaggi in tutto il Paese.” Dal 2018, Teldar Travel è attiva in Italia e nel 2025 ha nominato Promo Service come GSA esclusivo per accelerarne lo sviluppo. Nel suo nuovo ruolo, Oliviero collaborerà strettamente con Paolo Maresi, General Manager di Promo Service, per rafforzare il supporto locale e offrire soluzioni su misura agli operatori del turismo italiani. [post_title] => Oliviero Polli è il nuovo market leader Italy di Teldar Travel [post_date] => 2025-09-19T10:55:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758279317000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400284" align="alignleft" width="300"] Giovanni Giussani[/caption] I4T traccia un primo bilancio sull’andamento dell’estate 2025, che registra una crescita a doppia cifra e lascia ben sperare sul prosieguo della stagione. Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, dichiara: “La nostra è un’azienda con una presenza di mercato storica e consolidata. Per crescere puntiamo sul servizio e sulla diversificazione del prodotto, con l’obiettivo di fornire alle agenzie le leve strategiche per incrementare la produttività e generare nuovo valore. Quest’estate, ad esempio, alcuni prodotti di nicchia hanno confermato il loro potenziale, dimostrando piena sintonia con le dinamiche di mercato”. Esemplare in questo senso la Tutela Legale Arag, lanciata a inizio stagione per assistere i passeggeri nelle controversie contrattuali con i vettori: in un contesto sempre più segnato dai disservizi aerei e dalla tendenza alla disintermediazione da parte delle agenzie di viaggio, la polizza si è imposta come uno strumento fondamentale per tutelare il business e, al tempo stesso, offrire un valore aggiunto concreto ai clienti finali in caso di necessità. Clientela straniera Un altro segmento di polizze particolarmente performanti è stato quello delle soluzioni rivolte alla clientela straniera, che ha inciso in modo sostanziale nella tenuta del comparto turistico. Accanto alle classiche polizze Incoming (solo Italia o Italia & Schengen), I4T è tra i pochi operatori sul mercato in grado di offrire coperture Annullamento All Risk anche per cittadini non residenti in Italia e le Spese Mediche Estero su Estero. La netta ripresa del business travel è fotografata dalla domanda di I4Business, polizza per le agenzie che si occupano di viaggi d’affari e trasferte aziendali: semplice e flessibile, permette di assicurare ogni tipo di viaggio, indipendentemente dalla mansione svolta, quindi valida anche in caso di manodopera. Infine, il consolidamento del fenomeno dei nomadi digitali dopo il boom post-pandemico e la ripresa del turismo della terza età hanno riportato in auge Long Stay, per soggiorni fino a 365 giorni consecutivi. Termini di servizio Un altro fattore chiave che determina il buon andamento di I4T è il contributo offerto in termini di servizio: “Se un’agenzia ci prova, è difficile che ci lasci – prosegue Giussani – non solo per la gamma di prodotti, ma anche per il servizio. Possiamo contare su una rete di 16 Area Manager sul territorio che garantiscono la massima assistenza e una consulenza qualificata in tutte le fasi”. Tra i servizi più apprezzati figurano la gestione dei sinistri, che assiste l’agenzia in tutto l’iter burocratico con la compagnia – dall’apertura alla liquidazione – garantendo rapidità e riducendo al minimo perdite di tempo e risorse, e la consulenza legale specializzata S4T, che affianca le agenzie su tematiche giuridiche complesse, come la nuova direttiva pacchetti, oggi di grande attualità. Un punto di riferimento sicuro e affidabile, capace di suggerire modalità operative, proporre soluzioni concrete e fornire un’assistenza costante nell’affrontare gli adempimenti previsti dalla normativa. [post_title] => I4T: crescita in doppia cifra durante la stagione estiva 2025 [post_date] => 2025-09-18T11:18:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758194338000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Civitatis alla scoperta della Comunità di Madrid. La piattaforma ha infatti invitato agenti di viaggio italiani e francesi a vivere in prima persona le esperienze e le attività disponibili sulla piattaforma in quell'area della Spagna. Con il supporto della Comunità di Madrid, l’obiettivo di questo viaggio è stato rafforzare il legame con le agenzie, permettendo loro di conoscere a fondo il prodotto e il team di Civitatis, ascoltando al tempo stesso esigenze e aspettative dei professionisti del turismo. Il viaggio di 4 giorni è cominciato con la serata di flamenco tradizionale presso Torre Bermejas e una cena tipica. Nei giorni successivi, gli agenti hanno partecipato a un tour privato di Madrid, visitando i luoghi più emblematici della città, e a un’escursione all’Escorial. Parallelamente alle attività culturali, i partecipanti hanno ricevuto formazione specialistica presso la sede di Civitatis, approfondendo il funzionamento del pannello agenzie, le novità di prodotto e le strategie per incrementare le vendite. Momenti di networking hanno permesso lo scambio di esperienze tra il team b2b di Civitatis e le agenzie partecipanti. Una partnership consolidata A conclusione dell'evento Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis, ha ringraziato le agenzie per la collaborazione e ha ripercorso l’evoluzione del rapporto instaurato con il trade: «Puntare sulle agenzie di viaggio è stato qualcosa di molto semplice e naturale. Oggi collaboriamo con oltre 45.000 agenzie in tutto il mondo, permettendoci di offrire esperienze di alta qualità e attività accuratamente selezionate. Siamo, senza dubbio, una combinazione vincente». Verónica de Íscar, head of b2b di Civitatis, ha aggiunto «Dal 2018, quando avevamo appena 260 agenzie partner, siamo arrivati a oltre 45.000. Il b2b è il canale in più rapida crescita e le agenzie sono diventate i nostri migliori ambasciatori, vendendo i nostri servizi meglio di quanto potremmo fare da soli». Laura Martínez Cerro, direttrice generale del Turismo e dell’Ospitalità della Comunità di Madrid, ha infine evidenziato il valore turistico della regione: «La Comunità di Madrid è una regione dinamica, ricca di storia, cultura, arte e gastronomia. Oltre alla capitale, la regione offre tre città patrimonio dell’Unesco e undici ville storiche che riflettono l’autenticità del territorio. La nostra offerta è completata da eventi sportivi e manifestazioni internazionali di grande rilievo: il Santiago Bernabéu, recentemente ristrutturato, ospiterà una partita della Nfl, mentre il prossimo anno il Gran Premio di Formula 1 di Spagna confermerà la Comunità di Madrid come meta di eventi mondiali». [post_title] => Civitatis con gli agenti alla scoperta di Madrid [post_date] => 2025-09-18T09:16:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758187007000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497209 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna continua a monitorare i flussi provenienti dall'Italia e lavora per ottimizzarne la gestione. «Puntiamo a incrementare il numero di viaggiatori italiani che ci visitano al di fuori dei mesi estivi, in particolare a novembre, dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi di minore affluenza - spiega Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano (nella foto) -. «Intendiamo poi aumentare la quota di viaggiatori italiani che raggiungono le destinazioni dell’entroterra spagnolo. Il nostro obiettivo è anche aumentare la spesa complessiva per viaggio, soprattutto attraverso l’allungamento della durata media del soggiorno, che si è leggermente ridotta durante l’ultima stagione estiva». Nei primi sette mesi del 2025, la Spagna ha accolto più di 3,19 milioni di turisti italiani, pari ad un aumento del +19,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: «Un tasso di crescita superiore a quello complessivo registrato nell'intero 2024, quando gli arrivi dall'Italia erano stati 5.497.603 (+13,4% sull'anno precedente)». Performance positiva anche in termini di spesa turistica degli italiani, che a fine luglio scorso si attestava a 2,85 miliardi di euro, per una crescita del +8,67%. [post_title] => Spagna: arrivi italiani a +19,2%. «Lavoriamo su fuori stagione e soggiorni più lunghi» [post_date] => 2025-09-17T14:31:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758119488000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "in umbria gli stati generali dello sport" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":41,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2055,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497369","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All’interno della cornice della Rome Future Week si è svolto ieri Visioni: per un turismo più consapevole, un incontro che ha messo al centro le grandi sfide e le nuove direzioni del turismo incoming. Non si tratta soltanto di accoglienza o di promozione: oggi la vera sfida per le destinazioni italiane più richieste e iconiche, Roma in primis, è governare flussi, aspettative e narrazioni, coniugando competitività, sostenibilità e cultura.\r

\r

Il panel ha costruito un mosaico di riflessioni, di 'visioni', che, pezzo dopo pezzo, hanno delineato un unico disegno: quello di un turismo che non sia più semplice movimento di persone, ma strumento di valore per comunità, territori e imprese.\r

\r

Giacomo Guzzardi, direttore generale Le Méridien Visconti Rome & Palazzo Scanderbeg – Marriott International, ha aperto la discussione con una prospettiva concreta: l’hotel non dovrebbe rappresentare più solo un luogo di soggiorno e accoglienza, ma diventare presidio di cultura, di identità territoriale e di sostenibilità. che dialoga con la città e con le comunità, come Le Méridien Visconti Rome sta facendo con le iniziative Unlock Art, che permette ai propri clienti di usufruire di tariffe agevolate per entrare MAXXI, o come Water for Life, che trasforma i 'nasoni' romani in simboli di responsabilità ambientale, dimostrano che anche l’hotellerie internazionale può farsi parte attiva di una narrazione cittadina.\r

\r

Su questa linea si è innestato l’intervento di Paolo Giuntarelli, direttore Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio. Se l’hotel può diventare presidio, la Regione deve essere regista. \"La sfida non è solo attrarre visitatori - ha spiegato - ma trattenerli, convincerli a restare di più e a spingersi oltre i circuiti tradizionali\". Le DMO territoriali, gli itinerari religiosi e sportivi urbani e periurbani vanno in questa direzione: strumenti che legano pubblico e privato, offrendo al turista nuove ragioni per uscire da Roma e scoprire un Lazio diffuso, fatto di borghi, natura e autenticità.\r

\r

Belinda Bortolan, founder di BortolanCarnevali & Partners, ha aggiunto che senza una narrazione forte, coerente e strategica tutto questo rischia di restare invisibile: «Ogni destinazione deve partire da un lavoro di analisi per costruire un’identità chiara e credibile». Il passaggio da comunicazione a informazione è stato naturale con Davide Desario, direttore AdnKronos, che ha ricordato il ruolo cruciale dei media, che non solo raccontano il turismo, ma ne costruiscono l’immaginario e hanno il dovere di mostrare luci e ombre, affinché il lettore o il viaggiatore abbiano strumenti critici e non solo suggestioni patinate. Remo Tagliacozzo, docente di Organizzazione delle imprese turistiche (La Sapienza) e a.d. di Acquario Romano, ha ricordato come senza formazione e competenze ogni racconto resti parola vuota e come il sistema turistico italiano, caratterizzato da nanismo imprenditoriale e gap tecnologici rischi di non riuscire a reggere la competizione globale senza una formazione adeguata e investimenti sulle risorse.\r

\r

Da qui la riflessione è proseguita con Daniele Manetti, sales director di Sojern, che ha posto l’accento sul ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale nell’affrontare queste sfide: «La tecnologia – ha raccontato – può supportare le realtà e gli enti sul fronte del targeting e della misurazione, restituendo non solo il valore del ritorno economico degli investimenti, ma offrendo strumenti per governare i flussi e affrontare fenomeni complessi come l’unbalanced tourism». Un esempio concreto di come utilizzare strategia, risorse e connessioni per rigenerare un patrimonio dimenticato è arrivato da Alberto Acciari, presidente Tevere Day, progetto che ha avuto il merito di riportare sulla scena il fiume simbolo di Roma, tornato oggi spazio di comunità e attrazione sostenibile.\r

\r

A chiudere la riflessione, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo e innovazione e giornalista di Travel Quotidiano, che ha ricordato come tutti i driver emersi nel racconto, sostenibilità, cultura, competenze e innovazione, siano da intendersi non come percorsi paralleli, ma come pilastri che si sorreggono a vicenda, creando una struttura solida su cui costruire il turismo del futuro.\r

\r

[gallery ids=\"497376,497375,497374\"]","post_title":"'Visioni' per un turismo più consapevole a Rome Future Week","post_date":"2025-09-19T15:42:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758296558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mandarin Oriental allarga il raggio d'azione all'Austria. Il prossimo 20 ottobre verrà infatti inaugurato il Mandarin Oriental Vienna. Situato all’interno dell’Innere Stadt, il primo distretto, e con affaccio su Riemergasse, l’hotel offrirà 138 camere e suite, vari ristoranti e The Spa at Mandarin Oriental.\r

L’edificio che ospiterà l’hotel su Riemergasse 7 è un palazzo in stile Art Déco progettato dall’architetto Alfred Keller. Completato originariamente nel 1908, l’edificio è un ex tribunale che è stato restaurato con cura per preservarne il patrimonio architettonico, integrando elementi di design contemporaneo.\r

Il general manager, Mario Habicher, ha commentato: «Il nostro obiettivo è creare un luogo che sia un rifugio per i viaggiatori internazionali e, allo stesso tempo, un punto d’incontro per i cittadini che sanno apprezzare l’eccezionale. Lo storico edificio Art Nouveau di Riemergasse è la cornice ideale per questo progetto».\r

Le 86 camere e 52 suite di Mandarin Oriental Vienna sono state restaurate con cura per unire il comfort contemporaneo al fascino intramontabile dell’Art Nouveau viennese. Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati\r

in un concept innovativo: Atelier 7.\r

Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau\r

incontra il Japonisme.\r

Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla».\r

La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area.\r

L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati.","post_title":"Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria","post_date":"2025-09-19T14:51:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758293500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua a riscuotere successo fra i viaggiatori italiani la destinazione Bahamas: nel periodo gennaio-dicembre 2024 gli arrivi dall’Italia hanno fatto registrare una crescita del +21,3% rispetto all’anno precedente. \r

\r

Il 2024 segna una svolta storica con 11,22 milioni di visitatori, pari a un aumento del 16,2% rispetto al 2023. Le crociere rimangono un pilastro, generando 654,8 milioni di dollari di spesa turistica secondo la Fcca. Il Paese attira anche gli investitori, con oltre 10 miliardi di dollari di investimenti stranieri nel 2024, sostenuti da marchi prestigiosi come Rosewood, Six Senses, Montage, Park Hyatt, Bvlgari e Four Seasons.\r

\r

Quest'anno l'arcipelago partecipa alla fiera di Rimini con Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, che illustrerà nuove proposte esperienziali utili ad arricchire i cataloghi degli operatori italiani e le offerte degli agenti ai propri clienti: dalle esperienze culinarie alle visite didattiche, dall’arte e la musica fino alla tradizionale “bush medicine”.\r

\r

Intanto, proprio a supporto del canale agenziale, l’Ente rilancia il Bahamas Travel Agents Rewards Programme, realizzato in collaborazione con My Booking Rewardspro, che riconosce incentivi diretti agli agenti di viaggio:","post_title":"Bahamas: nuovo focus su proposte esperienziali e incentivi al trade","post_date":"2025-09-19T13:26:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758288381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rimettere al centro del dibattito regionale il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l’attività motoria in senso stretto, ma anche la relazione tra sport, turismo e promozione del territorio, benessere e corretti stili di vita.\r

\r

“Domani l’Umbria avvierà il primo percorso regionale nel suo genere in Italia: un think tank composta da sei tavoli tematici, con esperti altamente qualificati da tutto il Paese, che avvia la riscrittura partecipata della nostra legge regionale sullo sport. È un passaggio di innovazione: un cantiere che mette insieme idee, evidenze, proposte e responsabilità per costruire la politica sportiva dei prossimi anni”. \r

\r

Con queste parole l’assessore regionale allo sport, Simona Meloni, annuncia l’avvio di “Umbria destinazione sport”, gli stati generali dello sport umbro che si svolgeranno il 19 e 20 settembre al Barton Park di Perugia e che saranno la prima tappa di un percorso partecipativo con tutti gli stakeholders del settore che si concluderà a novembre a Terni.\r

\r

L'appuntamento perugino, dopo i saluti istituzionali e due interventi tecnici introduttivi che saranno moderati dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi, prevede l’attivazione dei sei tavoli tematici composti da esperti, tecnici e sportivi provenienti da tutta Italia che discuteranno e si confronteranno su queste 6 tematiche: “Sport, turismo ed eventi”; “Sport, sviluppo economico, digitalizzazione e intelligenza artificiale”; “Sport, salute e prevenzione”; “Sport, alimentazione e benessere”; “Sport, inclusione e formazione”; “Sport, impiantistica e sostenibilità”.\r

\r

“Perché gli stai generali? Per almeno tre ragioni - spiega l’assessore regionale Meloni -Primo: lo sport è politica pubblica di benessere e sviluppo. In questi mesi abbiamo ripetuto che lo sport non è solo attività motoria: è benessere, coesione sociale, crescita culturale ed economica, ed è un moltiplicatore di qualità della vita e motore di inclusione. Questo è il cuore della nostra visione. Secondo: il profilo demografico dell’Umbria. Siamo tra le regioni più anziane d’Italia. Significa che prevenzione e invecchiamento attivo non possono essere solo slogan, ma una scelta strategica. Qui lo sport diventa medicina preventiva, lotta alla sedentarietà, contrasto alle cronicità, rete di comunità nei territori. È anche per questo che parliamo di palestre della salute come infrastrutture leggere e diffuse della sanità pubblica”.\r

Sviluppo turistico e sport\r

Infine, conclude l’assessore regionale allo Sport, “il terzo motivo è una normativa da aggiornare. Abbiamo una legge regionale nata nel 2009 e solo ritoccata nel 2017. Il mondo, nel frattempo, è cambiato: riforma dello sport, nuove forme del volontariato, transizione digitale, impiantistica da rigenerare, industry degli eventi e turismo sportivo in crescita. Oggi apriamo un percorso verso una nuova legge che metta al centro accesso, qualità, prossimità, misurazione degli impatti”.\r

\r

“Umbria destinazione sport” è un evento promosso dall’assessorato al turismo e sport di regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e la partecipazione di Enit.\r

\r

“Eventi e manifestazioni sportive forniscono un contributo rilevante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori internazionali in occasione di grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue mete. Solo lo scorso anno sono stati oltre 550 mila i turisti stranieri che hanno scelto la vacanza sportiva nel nostro Paese, crescendo di circa il 5%, generando quasi 2 milioni di pernottamenti con un apporto totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit.","post_title":"In Umbria gli stati generali dello sport legato al turismo. Fino al 20 settembre","post_date":"2025-09-19T12:04:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758283442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lunedì nero quello del 22 settembre che in Italia sarà segnato da uno sciopero generale che interesserà numerosi servizi pubblici e privati.\r

\r

Le amministrazioni pubbliche e le aziende di trasporto stanno diffondendo in queste ore gli schemi di servizio e le fasce tutelate.\r

\r

In particolare, per il trasporto ferroviario lo sciopero del personale addetto alla circolazione va dalle 21.00 di domenica 21 alle 20.59 di lunedì 22. Rfi segnala che lo sciopero coinvolge il Gruppo FS, Italo e Trenord, e che le modifiche al servizio possono iniziare prima dell’avvio formale e protrarsi dopo la conclusione.\r

Servizi garantiti\r

Trenitalia segnala che saranno assicurati servizi minimi: regionali nelle fasce 6–9 e 18–21; per la lunga percorrenza è disponibile l’elenco dei convogli garantiti. È previsto rimborso/riprotezione per chi rinuncia al viaggio secondo le regole pubblicate.\r

\r

Qui l'elenco dei treni Italo garantiti durante la giornata.\r

\r

Trenord ricorda che saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. \r

\r

La mobilitazione è stata proclamata dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e da altre sigle del sindacalismo di base, con modalità che variano a seconda dei settori e delle città. Le ragioni richiamate nei documenti di proclamazione riguardano in particolare la guerra a Gaza e, più in generale, l’opposizione all’“economia di guerra”. ","post_title":"Sciopero trasporti del 22 settembre: i servizi garanti di Trenitalia e Italo","post_date":"2025-09-19T11:10:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1758280258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497336\" align=\"alignleft\" width=\"207\"] Oliviero Polli[/caption]\r

\r

Teldar Travel, la soluzione B2B di alloggi per i professionisti del turismo, annuncia la nomina di Oliviero Polli come market leader Italy, una tappa fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda nell’Europa meridionale.\r

\r

Oliviero Polli torna in Teldar Travel con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, incluso un solido percorso sia nel B2B che nel travel retail. La sua carriera si è sviluppata in diversi mercati europei e internazionali, ricoprendo ruoli di leadership in marchi rinomati come Hotelplan Italia, Columbus Viaggi e Top Cruises.\r

\r

Ha inoltre svolto un ruolo chiave nella distribuzione alberghiera B2B presso Albatravel e ha lavorato direttamente come agente di viaggio per oltre cinque anni, acquisendo così una visione completa della filiera del turismo.\r

\r

\r

Background\r

Questo background gli conferisce una comprensione unica delle esigenze, delle sfide e delle aspettative dei professionisti del turismo italiani, dagli agenti di viaggio ai tour operator. Avendo già collaborato con Teldar Travel in passato, Oliviero unisce una profonda conoscenza del brand e un’elevata competenza nel settore, rendendolo il partner ideale per guidare il prossimo capitolo di crescita in Italia.\r

\r

“Questa nomina riflette le nostre forti ambizioni per il mercato italiano,” afferma Adam McKnight, Chief Growth Officer di Gekko Group. “Siamo felici di accogliere nuovamente Oliviero. La sua esperienza, energia e conoscenza approfondita del trade ci aiuteranno a fornire ancora più valore ai professionisti dei viaggi in tutto il Paese.”\r

\r

Dal 2018, Teldar Travel è attiva in Italia e nel 2025 ha nominato Promo Service come GSA esclusivo per accelerarne lo sviluppo. Nel suo nuovo ruolo, Oliviero collaborerà strettamente con Paolo Maresi, General Manager di Promo Service, per rafforzare il supporto locale e offrire soluzioni su misura agli operatori del turismo italiani.","post_title":"Oliviero Polli è il nuovo market leader Italy di Teldar Travel","post_date":"2025-09-19T10:55:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758279317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

I4T traccia un primo bilancio sull’andamento dell’estate 2025, che registra una crescita a doppia cifra e lascia ben sperare sul prosieguo della stagione. \r

\r

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, dichiara: “La nostra è un’azienda con una presenza di mercato storica e consolidata. Per crescere puntiamo sul servizio e sulla diversificazione del prodotto, con l’obiettivo di fornire alle agenzie le leve strategiche per incrementare la produttività e generare nuovo valore. Quest’estate, ad esempio, alcuni prodotti di nicchia hanno confermato il loro potenziale, dimostrando piena sintonia con le dinamiche di mercato”.\r

\r

Esemplare in questo senso la Tutela Legale Arag, lanciata a inizio stagione per assistere i passeggeri nelle controversie contrattuali con i vettori: in un contesto sempre più segnato dai disservizi aerei e dalla tendenza alla disintermediazione da parte delle agenzie di viaggio, la polizza si è imposta come uno strumento fondamentale per tutelare il business e, al tempo stesso, offrire un valore aggiunto concreto ai clienti finali in caso di necessità.\r

Clientela straniera\r

Un altro segmento di polizze particolarmente performanti è stato quello delle soluzioni rivolte alla clientela straniera, che ha inciso in modo sostanziale nella tenuta del comparto turistico. Accanto alle classiche polizze Incoming (solo Italia o Italia & Schengen), I4T è tra i pochi operatori sul mercato in grado di offrire coperture Annullamento All Risk anche per cittadini non residenti in Italia e le Spese Mediche Estero su Estero.\r

\r

La netta ripresa del business travel è fotografata dalla domanda di I4Business, polizza per le agenzie che si occupano di viaggi d’affari e trasferte aziendali: semplice e flessibile, permette di assicurare ogni tipo di viaggio, indipendentemente dalla mansione svolta, quindi valida anche in caso di manodopera. Infine, il consolidamento del fenomeno dei nomadi digitali dopo il boom post-pandemico e la ripresa del turismo della terza età hanno riportato in auge Long Stay, per soggiorni fino a 365 giorni consecutivi.\r

Termini di servizio\r

Un altro fattore chiave che determina il buon andamento di I4T è il contributo offerto in termini di servizio: “Se un’agenzia ci prova, è difficile che ci lasci – prosegue Giussani – non solo per la gamma di prodotti, ma anche per il servizio. Possiamo contare su una rete di 16 Area Manager sul territorio che garantiscono la massima assistenza e una consulenza qualificata in tutte le fasi”.\r

\r

Tra i servizi più apprezzati figurano la gestione dei sinistri, che assiste l’agenzia in tutto l’iter burocratico con la compagnia – dall’apertura alla liquidazione – garantendo rapidità e riducendo al minimo perdite di tempo e risorse, e la consulenza legale specializzata S4T, che affianca le agenzie su tematiche giuridiche complesse, come la nuova direttiva pacchetti, oggi di grande attualità. Un punto di riferimento sicuro e affidabile, capace di suggerire modalità operative, proporre soluzioni concrete e fornire un’assistenza costante nell’affrontare gli adempimenti previsti dalla normativa.","post_title":"I4T: crescita in doppia cifra durante la stagione estiva 2025","post_date":"2025-09-18T11:18:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758194338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis alla scoperta della Comunità di Madrid. La piattaforma ha infatti invitato agenti di viaggio italiani e francesi a vivere in prima persona le esperienze e le attività disponibili sulla piattaforma in quell'area della Spagna.\r

\r

Con il supporto della Comunità di Madrid, l’obiettivo di questo viaggio è stato rafforzare il legame con le agenzie, permettendo loro di conoscere a fondo il prodotto e il team di Civitatis, ascoltando al tempo stesso esigenze e aspettative dei professionisti del turismo.\r

\r

Il viaggio di 4 giorni è cominciato con la serata di flamenco tradizionale presso Torre Bermejas e una cena tipica. Nei giorni successivi, gli agenti hanno partecipato a un tour privato di Madrid, visitando i luoghi più emblematici della città, e a un’escursione all’Escorial.\r

\r

Parallelamente alle attività culturali, i partecipanti hanno ricevuto formazione specialistica presso la sede di Civitatis, approfondendo il funzionamento del pannello agenzie, le novità di prodotto e le strategie per incrementare le vendite. Momenti di networking hanno permesso lo scambio di esperienze tra il team b2b di Civitatis e le agenzie partecipanti.\r

Una partnership consolidata\r

A conclusione dell'evento Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis, ha ringraziato le agenzie per la collaborazione e ha ripercorso l’evoluzione del rapporto instaurato con il trade: «Puntare sulle agenzie di viaggio è stato qualcosa di molto semplice e naturale. Oggi collaboriamo con oltre 45.000 agenzie in tutto il mondo, permettendoci di offrire esperienze di alta qualità e attività accuratamente selezionate. Siamo, senza dubbio, una combinazione vincente».\r

\r

Verónica de Íscar, head of b2b di Civitatis, ha aggiunto «Dal 2018, quando avevamo appena 260 agenzie partner, siamo arrivati a oltre 45.000. Il b2b è il canale in più rapida crescita e le agenzie sono diventate i nostri migliori ambasciatori, vendendo i nostri servizi meglio di quanto potremmo fare da soli».\r

\r

Laura Martínez Cerro, direttrice generale del Turismo e dell’Ospitalità della Comunità di Madrid, ha infine evidenziato il valore turistico della regione: «La Comunità di Madrid è una regione dinamica, ricca di storia, cultura, arte e gastronomia. Oltre alla capitale, la regione offre tre città patrimonio dell’Unesco e undici ville storiche che riflettono l’autenticità del territorio. La nostra offerta è completata da eventi sportivi e manifestazioni internazionali di grande rilievo: il Santiago Bernabéu, recentemente ristrutturato, ospiterà una partita della Nfl, mentre il prossimo anno il Gran Premio di Formula 1 di Spagna confermerà la Comunità di Madrid come meta di eventi mondiali».","post_title":"Civitatis con gli agenti alla scoperta di Madrid","post_date":"2025-09-18T09:16:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758187007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna continua a monitorare i flussi provenienti dall'Italia e lavora per ottimizzarne la gestione. «Puntiamo a incrementare il numero di viaggiatori italiani che ci visitano al di fuori dei mesi estivi, in particolare a novembre, dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi di minore affluenza - spiega Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano (nella foto) -.\r

\r

«Intendiamo poi aumentare la quota di viaggiatori italiani che raggiungono le destinazioni dell’entroterra spagnolo. Il nostro obiettivo è anche aumentare la spesa complessiva per viaggio, soprattutto attraverso l’allungamento della durata media del soggiorno, che si è leggermente ridotta durante l’ultima stagione estiva».\r

\r

Nei primi sette mesi del 2025, la Spagna ha accolto più di 3,19 milioni di turisti italiani, pari ad un aumento del +19,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: «Un tasso di crescita superiore a quello complessivo registrato nell'intero 2024, quando gli arrivi dall'Italia erano stati 5.497.603 (+13,4% sull'anno precedente)».\r

\r

Performance positiva anche in termini di spesa turistica degli italiani, che a fine luglio scorso si attestava a 2,85 miliardi di euro, per una crescita del +8,67%.\r

\r

","post_title":"Spagna: arrivi italiani a +19,2%. «Lavoriamo su fuori stagione e soggiorni più lunghi»","post_date":"2025-09-17T14:31:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758119488000]}]}}