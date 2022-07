In Liguria: Matteo Garnero alla direzione dell’Agenzia regionale

Matteo Garnero è da qualche mese il direttore generale dell’agenzia di marketing territoriale e turismo In Liguria.

Dopo anni di lavoro in aziende private, Garnero è stato, dal 2018, responsabile della comunicazione e dei progetti speciali del comune di Genova, lavorando al rilancio di eventi internazionali come Euroflora e il Nervi Music Ballet Festival e creando personalmente alcuni nuovi format, come il Tricapodanno di Genova: il Capodanno che dura tre giorni, allo scopo di attirare turisti che possano soggiornare in città e viverla per più tempo. Ha lanciato la tradizione di “fare un tagliando” di comunicazione alla giunta comunale ogni sei mesi e ogni anno, mostrando con presentazioni e video ciò che è stato fatto, gli obiettivi raggiunti e quelli nuovi da raggiungere. Ha lanciato insieme al team di comunicazione del sindaco Al lavoro per Genova: un doculibro che mostra anche graficamente ciò che è stato fatto in cinque anni di governo con la prospettiva di ciò che verrà fatto nel secondo quinquennio.

Tra le altre cose ha coordinato le attività della società regionale Liguria International nella realizzazione della più grande campagna di promozione/turistica nazionale e internazionale della regione, “La Liguria è un’altra cosa”, lanciata negli aeroporti di Malpensa, Linate, Fiumicino e Charles De Gaulle Parigi e sui principali giornali internazionali (Financial Times, Figaro…) con un bacino di utenza di 12 milioni di persone. Si è occupato della nascita di C1A0 Expo. la fiera internazionale sull’intelligenza artificiale, e della realizzazione di iniziative di promozione delle eccellenze liguri come The Best of My Liguria, un’esposizione di tre giorni sull’artigianato ligure che viene presentato a primari buyer nazionali e internazionali.