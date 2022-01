iCon Infrastucture si aggiudica la società Sestrieres per 90 mln di euro

Come avevamo già anticipato all’inizio dell’anno, il fondo britannico iCon Infrastructures ha acquisito per 90 milioni di euro il 100% della Sestrieres spa dai suoi attuali azionisti, la Pubbli Gest di Giovanni Brasso e la Abc di Alessandro Perron Cabus.

Fondata nel 1931 nel paese omonimo, la Sestrieres gestisce una delle più grandi aree sciistiche delle Alpi europee. L’azienda dispone di 47 impianti di risalita, in parte di proprietà e in parte mediante concessioni a lungo termine, collegando 305 chilometri di piste da sci che si estendono attraverso diverse valli all’interno delle Alpi Piemontesi, nel dettaglio: Sestriere, Sauze d’Oulx, Pragelato, Cesana Torinese, Sansicario e Claviere. Il comprensorio sciistico della Sestrieres, insieme con la vicina stazione sciistica francese di Monginevro, rappresenta un’area con oltre 400 chilometri di piste, notoriamente conosciuta come Vialattea, che attira più di 1,1 milioni di visitatori a stagione.

Tra gli obiettivi di iCon, c’è ora quello di far far crescere ulteriormente la società, anche a beneficio delle comunità locali, grazie a una serie di azioni quali il continuo impegno a sviluppare e rinnovare l’infrastruttura sciistica della Vialattea, con investimenti per oltre 30 milioni di euro già pianificati, a partire dalla sostituzione dell’iconica seggiovia Cit Roc, in programma anche con la precedente proprietà; nuovi investimenti nella digitalizzazione e nelle strategie commerciali, volti a innovare l’offerta turistica per la clientela esistente e ad aumentare l’interesse per il comprensorio, da parte di visitatori italiani e internazionali; il crescente supporto allo

sviluppo di partnership commerciali per sostenere l’offerta di ospitalità della valle; il mantenimento infine dei più alti standard di salute e sicurezza per tutti i visitatori e i dipendenti del comprensorio.

Presidente della società resterà Giovanni Brasso, che, in virtù della sua grande esperienza accompagnerà il nuovo gruppo nella prossima fase di sviluppo; allo stesso tempo il management team esistente rimarrà in carica, così come rimarranno invariati gli attuali

livelli occupazionali.