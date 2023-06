Happy Boat in Toscana, consigli e ricette per chi viaggia in barca ‘Happy Boat in Toscana – Ricette per naviganti a vela e a motore’ è una guida pratica alla cucina tipica della costa, corredata da ricette interpretate dagli chef del territorio, rivolta a chi decide di visitare la Toscana scegliendo come mezzo di trasporto una barca. «Con questa guida – ha detto l’assessore al TurismoLeonardo Marras – abbiamo voluto offrire un piccolo strumento in più per godere della Toscana a chi sceglierà di visitarla in barca, proprio come abbiamo fatto con la guida Happy Camper, presentata qualche mese fa. È anche un modo per valorizzare la rete di prodotti, produttori e chef che fanno parte di Vetrina Toscana – prosegue – e, al contempo, affrontare temi rilevanti legati, in questo caso, al mare come la sostenibilità, la stagionalità del pescato e la salvaguardia dell’ecosistema». Il volume è stato presentato a Genova ad inizio giugno nell’ambito di Slow Fish. Al suo interno non ci sono soltanto ricette, ma anche suggerimenti sui prodotti tipici che non possono mancare in una cambusa gourmet e sostenibile. Ed anche consigli da adottare per la riuscita di un buon piatto e per la salvaguardia del mare: dall’utilizzo di prodotti locali, all’attenzione alla stagionalità anche per il pescato, per non danneggiare l’ecosistema e consentire la riproduzione. Un viaggio lungo la costa e le isole, con il mare protagonista indiscusso, esplorando territori, tradizioni e storie legate alla cucina. Un viaggio affascinante e tutto da gustare lungo circa 600 chilometri di costa, oltre 17 mila ormeggi e una rete diffusa di porti e approdi turistici, reso possibile grazie a Vetrina Toscana, progetto ideato da Regione e Unioncamere per valorizzare e promuovere ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio.

