Gualtieri (Roma): «Chiudiamo il 2024 con 50 milioni di arrivi». Gualtieri e il linguaggio di moda. Le date, le cifre sul turismo romano sono di solito spesso confusive. Questa volta invece il sindaco ha voluto fare chiarezza. «Stiamo chiudendo Il 2024 con 50 milioni di arrivi Abbiamo un mismatch, perché passare a un turismo di qualità significa passare dal lavoretto in nero all’alta formazione di grande qualità con le retribuzioni e i contratti giusti». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della firma del protocollo d’intesa per la formazione professionale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari. Parole Naturalmente sentire il sindaco di Roma usare la parola mismatch, fa venire un leggero conato. In altre parole il mismatch è la condizione di disequilibrio tra domanda e offerta. Che detta così, specialmente per coloro che devono usufruire della comunicazione, cioè i lettori, e non solo i tecnici, ci sembra più chiara. Forse la difficoltà della politica a fare politica deriva da questa corsa verso la dimenticanza del linguaggio chiaro. Serve eliminare gli inestetismi del marketing e delle scienze economiche che servono solo a rendere complesse le situazioni e le frasi semplici. Condividi

