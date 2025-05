Gli inglesi e i britannici potranno entrare in Europa con maggiore facilità È in dirittura d’arrivo un nuovo trattato tra l’Unione Europea e la Gran Bretagna, che introdurrà una serie di modifiche a favore della mobilità. La Gran Bretagna non tornerà, ma ci sarà un riavvicinamento. Per quanto riguarda il turismo, l’Unione europea ha istituito un meccanismo per garantire che i viaggiatori possano entrare senza complicazioni e non debbano affrontare le stesse situazioni degli altri viaggiatori extracomunitari. Dopodiché, la decisione spetta a ciascun Paese, ma il quadro giuridico europeo consentirà loro di rinunciare all’obbligo del timbro sul passaporto. A causa di questo meccanismo manuale, in quasi tutti i paesi gli inglesi attualmente devono mettersi in fila affinché un agente li visiti e timbri loro il passaporto. Da ottobre sarà possibile utilizzare i distributori automatici. Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato: “Questa partnership aiuta i turisti britannici, che potranno utilizzare gli e-gate quando viaggiano in Europa, eliminando le lunghe code al controllo passaporti”. Il governo ha affermato che, anche con il timbro sul passaporto, consentire l’accesso ai varchi elettronici rappresenterebbe comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Condividi

