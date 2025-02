Genova ospita il Travel Open Day: operatori e agenzie di viaggio a Palazzo Imperiale Genova ospiterà domani, 25 febbraio, a Palazzo Imperiale il Travel Open Day, organizzato dal Gruppo Travel, con la partecipazione di importanti tour operator che incontreranno le agenzie di viaggio del territorio, proponendo novità della propria programmazione outgoing e incoming. L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Genova e sarà l’occasione per rafforzare i contatti con operatori del turismo e agenzie del territorio interessate a proporre la destinazione nei propri pacchetti e a conoscere le novità e gli eventi in programma sul capoluogo ligure. Questi eventi itineranti che il Gruppo Travel organizza ormai da molti anni offrono un’opportunità unica per incontrare colleghi, aziende, fornitori e professionisti, creando momenti di confronto e aggiornamento sulle tendenze e le sfide del mercato. Per la prima volta sarà presente al Tod anche Fto, presieduto da Gabriele Milani, con il quale il Gruppo Travel ha recentemente avviato una partnership. La Federazione dei tour operator organizzerà un momento di formazione rivolto alle agenzie presenti. Tra gli operatori partecipanti al Tod: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, Gnv, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Öbb Italia (Ferrovie Austriache), Tbo.com, Sand, Mokoro, Fto, Azeta Viaggi. Condividi

