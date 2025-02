Genova capitale dell’innovazione turistica, in Bit nuove sperienze personalizzate Genova capitale dell’innovazione turistica nel Mediterraneo. Il capoluogo ligure si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una serie di progetti che testimoniano il periodo di straordinarie trasformazioni e di una forte accelerazione come meta turistica per Genova. In questo contesto il capoluogo ligure è oggi pronto a diventare la prima città italiana e la prima destinazione nel Mediterraneo ad adottare un’Intelligenza Artificiale conversazionale per la creazione di un’esperienza turistica interamente personalizzata e rispettosa dell’autenticità del luogo. Un grande passo in avanti frutto di una lunga preparazione dell’infrastruttura tecnologica A chiusura della conferenza stampa in programma lunedì 10 febbraio sarà presentata in anteprima – con accesso a una simulazione individuale semplificata per i partecipanti – la versione test dell’agente turistico AI del Comune di Genova, che verrà rilasciato al pubblico per la stagione 2025. Interverranno alla conferenza: Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova; Marta Brusoni, assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City, all’Applicazione dell’Intelligenza Artificiale del Comune di Genova; Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova; Alessio Pisa, amministratore delegato di Instilla ; Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager; Giampiero Biamino, dirigente della Direzione Smart City, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei Processi del Comune di Genova.

