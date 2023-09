Genova, 3,8 milioni di passeggeri in transito entro fine anno dal Porto ligure Un risultato record per Genova e per tutta la Liguria: saranno quasi 4 milioni entro il 2023 i passeggeri in transito nel porto di Genova. Si tratta di un dato molto importante che si riflette sull’economia della regione. «Quello delle crociere – commenta Giovanni Toti, presidente regione Liguria- è uno dei settori trainanti non solo per presenze turistiche in grande crescita nella nostra regione, ma anche come motore della promozione turistica in Italia e nel mondo di tutto il nostro territorio. Le proiezioni per la fine dell’anno, tra crocieristi e passeggeri di traghetti, parlano di un totale di circa 3,8 milioni di passeggeri per la città di Genova, con il confronto con gli anni precedenti che segna una crescita progressiva di quasi un terzo rispetto al 2022. Un nuovo record che conferma come la nostra regione sia riuscita a ottenere un risultato storico in un comparto strategico». Condividi

Un risultato record per Genova e per tutta la Liguria: saranno quasi 4 milioni entro il 2023 i passeggeri in transito nel porto di Genova. Si tratta di un dato molto importante che si riflette sull'economia della regione. «Quello delle crociere - commenta Giovanni Toti, presidente regione Liguria- è uno dei settori trainanti non solo per presenze turistiche in grande crescita nella nostra regione, ma anche come motore della promozione turistica in Italia e nel mondo di tutto il nostro territorio. Le proiezioni per la fine dell'anno, tra crocieristi e passeggeri di traghetti, parlano di un totale di circa 3,8 milioni di passeggeri per la città di Genova, con il confronto con gli anni precedenti che segna una crescita progressiva di quasi un terzo rispetto al 2022. Un nuovo record che conferma come la nostra regione sia riuscita a ottenere un risultato storico in un comparto strategico». Genova, 3,8 milioni di passeggeri in transito entro fine anno dal Porto ligure 