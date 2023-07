Gattinoni (Fto): «Il volato preoccupa per l’aumento dei prezzi» «La stagione è iniziata scoppiettando, ma per l’estate siamo preoccupati», queste le prime parole di Franco Gattinoni all’assemblea dei soci di Fto. «Certo siamo ancora in territorio positivo ma dobbiamo stare attenti a molte variabili. Il volato prima di tutti. I prezzi dei voli hanno subito aumenti pazzeschi, e questo non va bene, sia per l’immediato, sia per la programmazione. E’ necessario trovare un punto d’accordo». Anche da questo giornale online lo stiamo ripetendo da molto tempo: c’è una schizofrenia del volato che bisogna fermare a tutti i costi. potrebbe pensarci il governo o chi per lui. Ma questa operazione va fatta con molta decisione. «Per le ultime novità posso dirvi che i famosi 39 milioni del 2021 finalmente sono in dirittura d’arrivo. I n questo momento sono al vaglio della Corte dei conti e dovrebbero essere distribuiti in due tranche: il 50% entro settembre e il restante 50% entro dicembre. Rimanendo sempre nell’ambito economico sarebbe opportuno che venisse ripristinato il fondo di garanzia che non è stato più finanziato. Non mi sembra giusto che i vettori non abbiano un fondo per le situazioni non prevedibili». «Infine il lavoro: In questi ultimi anni è cambiato tutto quindi è cambiato anche il lavoro e i lavoratori. A noi serve un modello di lavoro elastico. A questo proposito ci stiamo incontrando con i sindacati per il rinnovo del contratto di lavoro. Ora secondo noi sarebbe opportuno rifare il contratto da zero. «Quello su cui lavoriamo ha 50 anni. Ma le esigenze sono cambiate, il mercato è cambiato, le logiche e la mentalità sono completamente diverse rispetto a 50 anni fa. Per cui anche il contratto base deve cambiare. Per esempio, secondo me sarebbe il caso di non retribuire i permessi a chi fa smart working. Si tratta, se guardato nel complessivo, di cifre enormi». Sono convinto che questa ultima proposta del presidente Gattinoni non potrà essere attuata perché rappresenta una disparità di rapporto fra i lavoratori. E questo non è possibile. Condividi

