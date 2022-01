Garavaglia promette la cig. Orlando vuole il Fondo integrativo

Non si capisce niente. Il ministro del lavoro Orlando non vuole la proroga della cassa integrazione per il turismo, ma intende sostituirla con il Fondo integrativo (nuovo strumento degli ammortizzatori sociali), dall’altra parte il ministro del turismo Garavaglia, rispondendo al question time della Camera, promette (per l’ennesima volta) la proroga della cassa integrazione per i lavoratori del turismo.

Chi ha ragione? Quale sarà la strada che verrà presa? La spunterà Orlando o Garavaglia? E perché, invece di fare una dichiarazione al giorno, non se ne stanno chiusi da qualche parte a risolvere i problemi di una categoria che sta boccheggiando.

Domande

Sempre durante il question time, Garvaglia ha detto che il 14 gennaio scorso ( in grande ritardo rispetto ai problemi di una categoria in lockdown da due anni) ha scritto al ministro della salute Roberto Speranza “al fine di determinare la proroga del modello dei ‘corridoi turistici Covid-free’ e della individuazione e della conseguente apertura di nuovi corridoi, ai fini della rivitalizzazione del comparto turistico outgoing». Bene. Il ministro Speranza non ha ancora risposto.

Perché? Siamo al 20 gennaio. Perché Speranza non risponde? Forse perché non ritiene necessario rispondere? Perché Garavaglia ha sbagliato indirizzo? Perché il turismo è considerato poco nel governo di Draghi? E se è considerato così poco di chi è la responsabilità?