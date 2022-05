Garavaglia:«Prendiamo lavoratori stranieri». (Per pagarli poco)

Il ministro del turismo Garavaglia non si smentisce. Siccome i lavoratori stagionali vengono pagati poco e quindi non accettano lavori di solito molto faticosi a quattro soldi, propone di assumere stranieri. La cosa è particolare per due motivi. Il primo, Garavaglia è della Lega che diceva prima gli italiani, ora che non conviene più assumere italiani, allora prima gli stranieri. La seconda: per quale motivo il ministro fa questa proposta? Semplice: perché gli stranieri appunto perché sono stranieri accettano qualsiasi retribuzione. Quindi siamo alle solite. Le aziende del turismo non si smuovono: vogliono pagare gli stagionali come li hannbo sempre pagati, con retribuzioni indecorose. E se non ci sono italiani, allora paghiamo indecorosamente gli stranieri.

Ecco la proposta di Garavaglia uscita da un’intervista a Repubblica:«Dovremo prendere degli stranieri altrimenti avremo problemi di personale per la stagione – prosegue – Se mancano 300 mila, 350 mila lavoratori, e hai tanti disoccupati c’è qualcosa che non funziona. E non sto parlando solo del reddito di cittadinanza, ma dell’insieme delle regole che vanno valutate. Bisogna sedersi intorno a un tavolo e spulciare i singoli temi, i singoli problemi, per vedere di trovare le modalità giuste per fare incontrare domanda e offerta di lavoro».