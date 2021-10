Garavaglia: «Arrivano 2 miliardi per il turismo». Vanno agli alberghi

Il Consiglio dei ministri di questa settimana dovrebbe dare il via libera a 2 miliardi di euro per il turismo. Lo ha affermato il ministro del turismo, Massimo Garavaglia.

«Ci saranno una serie di misure che iniziano a implementare gli investimenti previsti del Pnrr. Per quanto riguarda il turismo c’è un decreto, vale circa 2 miliardi che poi diventano il doppio con l’effetto leva finanziaria, per migliorare la qualità delle strutture ricettive», ha affermato Garavaglia riferendosi all’estensione del Superbonus al settore all’80%.

Per carità ci fa piacere che queste risorse vengano utilizzate per riqualificare l’offerta ricettiva. Sarebbe opportuno comunque, dopo aver sistemato gli alberghi, guardarsi un po’ in giro, per capire dove si può intervenire ulteriormente.

Intanto il ministro Speranza ha a firmato l’ordinanza di proroga al 15 dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi. Gli ingressi da India e Brasile vengono equiparati agli altri Paesi extraeuropei.

Da segnalare che i viaggiatori provenienti da Giappone, Canada e Stati Uniti possono entrare in Italia senza necessità di sottoporsi a isolamento fiduciario di cinque giorni, previa esibizione alle autorità competenti del plf e della certificazione di test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.