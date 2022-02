Garavaglia: «In questa settimana ci aspettiamo un’apertura delle regole»

Il lavoro veramente complicato quando incontri il ministro Garavaglia è fare il titolo dell’articolo. Perché per ogni argomento trattato ci sarebbe da sparare un bel titolone in bold. Ma, purtroppo il titolo deve essere uno, altrimenti qual è la sfida del giornalista? Comunque, a ragionare bene il titolo di questo articolo dovrebbe essere: Garavaglia parla al futuro (intendendo come futuro la forma verbale del modo indicativo). Nel senso che per oggi, di concreto non c’è nulla.

Ma andiamo per ordine. Alla domanda della collega Cattoni di Ttg Italia sui corridoi ha risposto che in effetti con il calo della pandemia anche il ministro della sanità Speranza ha preso coraggio e quindi ci aspettiamo nuove aperture imminenti. Aggiungendo inoltre che l’Italia deve fare come gli altri paesi concorrenti. «Se in Francia o in Spagna aprono, noi dobbiamo aprire, altrimenti perdiamo quote di mercato. Già da questa settimana – ha detto – ci sarà un’apertura delle regole».

Interventi

Alla domanda del sottoscritto sui «Limitati interventi» auspicati dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco «nei casi in cui i contagi continuano ad ostacolare consumi, come nei servizi legati al turismo», il ministro ha risposto che si provvederà con 200 milioni di euro per fiscalizzare i contributi dei lavoratori, per il credito d’imposta e per decurtare o eliminare l’Imu per gli alberghi.

Tutte cose già dette e che appartengono, come dicevamo, alla forma verbale del futuro. Di queste cose, per ora non c’è niente.

Infine Italia.it. L’hub digitale che avrebbe dovuto scompaginare il mondo digitale del turismo. Allora chi ci lavora ha tempo fino al 2024 per portare a termine l’operazione (si presume che nel 2024 Garavaglia non sarà più ministro del turismo visto che 2023 ci saranno le elezioni), comunque la prima release sarà rilasciata a maggio 2022.

Vedremo (tutti sanno usare il futuro semplice, non è difficile).