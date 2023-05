Fs: emessi due green bond per il valore di 1,1 miliardi di euro Ferrovie dello Stato Italiane ha collocato oggi due emissioni a tasso fisso dal valore nominale complessivo di 1,1 miliardi di euro. La tranche di 6 anni (scadenza maggio 2029) è stata collocata per un ammontare di 600 milioni di euro, con cedola 4,125% e spread finale di 125 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento. La tranche di 10 anni (scadenza maggio 2033) è stata collocata per un ammontare di 500 milioni di euro, con cedola 4,5% e spread finale di 165 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento. I proventi saranno dedicati al finanziamento degli Eligible Green Projects secondo quanto previsto dal Green Bond Framework di FS.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Ceca conclude positivamente i primi quattro mesi del 2023, con un significativo ritorno dei turisti stranieri e italiani in particolare. L'Italia, infatti, scala la classifica e si piazza al quinto posto tra i mercati di provenienza principali. Durante il primo quadrimestre dell'anno in corso le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. Il podio della classifica incoming è naturalmente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), logisticamente e culturalmente favoriti, ma subito dopo spicca proprio l’Italia, che - seconda solo alla Gran Bretagna - conquista il quinto posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%. La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano - cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive - e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche. [post_title] => Rep. Ceca: segno più degli arrivi stranieri nel primo quadrimestre, specie dall'Italia [post_date] => 2023-05-17T09:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684314002000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”. “Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”. In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove. Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril. La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa. Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè. [post_title] => Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica [post_date] => 2023-05-16T13:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684242961000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La domanda di viaggio per i mesi estivi si conferma forte, così come la fiducia dei viaggiatori: secondo i risultati della più recente indagine della Iata, i dati relativi alle prenotazioni del primo trimestre 2023 per il periodo maggio-settembre si attestano al 35% al di sopra dei livelli del 2022. "Le aspettative sono elevate per la stagione estiva 2023 - ha dichiarato Nick Careen, vicepresidente senior Iata per le operazioni, la sicurezza e la protezione -.Per molti sarà la prima esperienza di viaggio dopo la pandemia. Sebbene si possano prevedere alcune interruzioni, si nota chiaramente che i problemi emersi in alcuni hub chiave nel 2022 siano stati risolti. Per soddisfare la forte domanda, le compagnie aeree stanno pianificando gli operativi in base alla capacità dichiarata dagli aeroporti, dai controlli di frontiera, dagli operatori di terra e dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Nei prossimi mesi, tutti gli operatori del settore dovranno garantire i loro risultati". I risultati dell'indagine condotta su 4.700 viaggiatori in 11 Paesi indicano che il 79% dei viaggiatori intervistati ha in programma un viaggio tra giugno e agosto 2023, mentre l'85% ha affermato che le interruzioni della stagione di punta non dovrebbero essere una sorpresa; l'80% ha dichiarato di aspettarsi viaggi tranquilli con la risoluzione dei problemi post-pandemia. I dati relativi alle prenotazioni indicano che la crescita maggiore è prevista nella regione Asia-Pacifico (134,7%), seguita da quella del Medio Oriente (42,9%); in Europa (39,9%); Africa (36,4%); America Latina (21,4%) e Nord America (14,1%). [post_title] => Trasporto aereo: domanda di viaggio sostenuta per l'estate. I dati Iata [post_date] => 2023-05-16T10:52:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684234368000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli italiani amano la Slovenia. Nel mese di marzo i turisti in arrivo dallo Stivale si sono piazzati al primo posto sia per arrivi totali (16.6%) che per pernottamenti (13.31%) dall’estero. Nel primo trimestre dl 2023 gli arrivi totali in Slovenia ammontano a 836.749 unità, pari al 90.82% in riferimento allo stesso periodo del 2019. Ancora più incoraggianti i dati sui pernottamenti, che con 2,288,250 overnight totali raggiungono il 93.71% del quadro pre-pandemico. Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, leggendo questi dati in chiusura della 25esima edizione del Siw, lo Slovenian Incoming Workshop, commenta: “sono state rispettate in pieno le aspettative riposte in questi primi mesi dell’anno. Certo non mancano insidie al nostro comparto turistico, su tutte il costo dell’energia e l’inflazione, tuttavia, la grande crescita del turismo proveniente dall’Italia ci riempie d’orgoglio ed entusiasmo e ci aspettiamo che questa tendenza possa ancora migliorare con l’arrivo della primavera e dell’estate, stagioni cruciali per i viaggiatori italiani alla ricerca di una destinazione green come la Slovenia”. Provenendo in gran parte dal Centro-Nord, i visitatoriitaliani apprezzano le attività outdoor, le vacanze salutari e rigeneranti, e c’è una forte richiesta perl’offerta termale slovena. Altrettanto richiesta è laGreen Gourmet Route da percorre in bicicletta o su quattro ruote in undici giorni, toccando località riconosciute per i loro elevati standard di sostenibilità, con visite a produttori di vino e di formaggi e soggiorni in agriturismi, mentre il connubio bici è terme è la formula vincente della Slovenia Green Wellness Route. [post_title] => Slovenia: italiani al primo posto per arrivi e pernottamenti a marzo [post_date] => 2023-05-15T14:06:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684159590000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un incremento retributivo, in aggiunta a quanto previsto dal Ccnl di settore, del 10% per il lavoro nel weekend; un’indennità per lo svolgimento dell’attività lavorativa su sei giorni settimanali; le ferie retribuite il giorno del compleanno del dipendente e i cosiddetti Permessi solidali. Hnh Hospitality, in accordo con le organizzazioni sindacali, introduce attraverso il contratto integrativo maggiorazioni retributive per tutti i propri dipendenti. Nel dettaglio, la delibera prevede che al lavoratore venga riconosciuta, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata del sabato, una maggiorazione retributiva del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese. Mentre, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata di domenica, e in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 85 del Ccnl, al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione ulteriore del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese. In secondo luogo, è stata introdotta un’indennità in cifra fissa di 25 euro per svolgimento dell’attività lavorativa su sei giorni settimanali invece che su cinque. Infine, in aggiunta all'opzione dei Permessi solidali, ovvero alla possibilità per chi sta vivendo una situazione straordinaria di difficoltà personale o di un famigliare di ricevere ore di permesso extra, donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi, il gruppo ha introdotto un’ulteriore innovazione nel settore: una giornata di ferie retribuite nel giorno del compleanno del lavoratore. Non solo: nel caso in cui la data del compleanno coincidesse con un giorno di riposo o di chiusura, il lavoratore potrà usufruire della misura Ferie di compleanno nel giorno antecedente o in quello successivo. “Abbiamo scelto di introdurre, in una fase estremamente positiva del settore alberghiero e in ottica di talent attraction&retention, una misura concreta e innovativa, con l’obiettivo di migliorare la condizione lavorativa del nostro staff, che conta oltre 900 dipendenti - spiega Costabile Giordano, chief human resources officer di Hnh –. Gli interventi approvati hanno lo scopo di dare risposte concrete ai temi emersi nell’attività di ascolto avviata nel tempo con la comunità del nostro gruppo, ovvero la richiesta di valorizzare e gratificare maggiormente il lavoro nei weekend, prestando particolare attenzione anche al tempo libero e al work-life balance”. La misura, di natura sperimentale, ha carattere temporaneo e sarà valida a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023. Nel caso di efficacia dell'iniziativa, HNH Hospitality dichiara già, però, l’intenzione di estenderne la durata in relazione al valoro aggiunto e alla sostenibilità nel lungo periodo. [post_title] => Hnh spinge sulle policy di attraction&retention: retribuzioni in crescita per gli oltre 900 dipendenti [post_date] => 2023-05-15T13:00:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684155600000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno sconto del 50% sui collegamenti dall'Italia per Corsica, Sardegna e isola d'Elba, per moltissimi viaggi diurni e notturni a favore di passeggeri, auto e moto. Anche per luglio e agosto. Corsica Sardinia Ferries lancia la nuova promo "cosa Estate aspettando?" valida per le prenotazioni effettuate fino al prossimo 28 maggio, relative a partenze in programma sino a fine anno. L’offerta si applica sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri e veicoli (auto e moto). La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili. [post_title] => Nuova promo Corsica Sardinia Ferries: 50% di sconto fino al 28 maggio [post_date] => 2023-05-15T12:06:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684152397000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso. Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione. Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”. Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%. Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina. “È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig. [post_title] => La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace [post_date] => 2023-05-12T09:20:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683883249000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Alassio sabato 13 e domenica 14 maggio il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione di Slow Fish, la manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria che si terrà al Porto Antico di Genova dall’1 al 4 giugno. Aspettando Slow Fish Alassio è l'occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti ittici e dell'agricoltura della Riviera di Ponente e, ovviamente, per scoprire le tante bellezze della città. Stretta tra Capo Mele e Capo di Santa Croce, Alassio presenta molteplici siti di interesse: dal budello, la pittoresca via parallela al litorale, allo storico muretto, installazione d’arte in continua evoluzione, senza dimenticare i sentieri dell'entroterra, da percorrere a piedi o in bicicletta. Organizzato in collaborazione con la Città di Alassio e Visit Alassio, Aspettando Slow Fish anima la centralissima Piazza Partigiani della cittadina ponentina con diversi appuntamenti che hanno per protagonisti cuochi e produttori della rete Slow Food in Liguria. Apre la due giorni, alle 10 di sabato 13 maggio, la conferenza La seconda anima di Alassio, dedicata alla narrazione più autentica della città, capace di coniugare la costa, legata alle comunità dei pescatori, e l’entroterra, con i suoi prodotti agricoli e i profumi della macchia mediterranea. All’incontro moderato da Luca Caputo, destination manager di Alassio, intervengono alcune fra le principali realtà produttive e gastronomiche della zona: Alessandra Ricci, communication manager di Villa della Pergola, Roberto Balgisi, executive chef del Grand Hotel Alassio, Micol Basso dell’Ittiturismo l’Isola, Gianluigi Nario, vicedirettore della Cia di Savona, Alessandra Armato dell’omonimo frantoio, Katiuscia Giuria, docente dell’Istituto I. Superiore G. Galilei Aicardi, e l' assessore al Commercio del Comune di Alassio. Ad Alassio non mancano i Laboratori del Gusto, il modo più piacevole per imparare attraverso i cinque sensi. Si comincia sabato 13 maggio alle 14.30 con una lezione dedicata ai piccoli panificatori, che potranno conoscere la magia della lenta lievitazione e mettere le mani in pasta per realizzare una perfetta focaccia ligure. Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. In Kind Partner Liebherr, Bormioli Luigi e Bormioli Rocco, Acqua San Bernardo; Green Partner è Amiu. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Partner culturale è l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. [post_title] => Alassio, con Aspettando Slow Fish una due giorni dedicata alle specialità del Ponente [post_date] => 2023-05-11T10:31:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683801093000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Germania traccia un bilancio positivo per l'ultima edizione del Germany Travel Mart, che "ha confermato ancora una volta la grande importanza degli incontri diretti per ampliare le relazioni commerciali di successo - commenta Petra Hedorfer, presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (nella foto) -. L'83% dei fornitori ha già partecipato a Gtm in passato. Il 97% degli intervistati è riuscito a stabilire nuovi contatti commerciali e l'87% intende partecipare nuovamente a Gtm in futuro. Allo stesso tempo, il feedback positivo dei partecipanti ha confermato i temi centrali che abbiamo proposto ai nostri ospiti: sostenibilità, trasformazione digitale, collegamento tra città e regioni rurali, clima e mezzi di trasporto ecologici e prolungamento della durata del soggiorno. La risposta positiva a questo evento è un segnale forte di riposizionamento in alto del turismo incoming tedesco nell’arena competitiva globale delle destinazioni". Circa 200 aziende tedesche dei settori alberghiero, trasporti e tempo libero, dei servizi di incoming, delle organizzazioni turistiche regionali e circa 230 buyer di compagnie turistiche internazionali e online hanno utilizzato l’apposita piattaforma per negoziare le offerte per il 2024. Il 49° Gtm è stato anche un Green Meeting: tra le misure specifiche per ridurre l'impatto ambientale dell'evento vi sono, ad esempio, il sostegno a viaggi ecologici per i partecipanti in treno, la compensazione delle emissioni di CO2 di tutti i voli, il catering per quanto possibile da fonti regionali e l'uso di arredi espositivi riutilizzabili e di tecnologie per eventi a risparmio energetico. La cinquantesima edizione del Germany Travel Mart si svolgerà a Chemnitz, dal 21 al 23 aprile 2024: l'evento sarà ospitato dalla Chemnitzer Wirtschaftsförderungs und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) e dalla Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). [post_title] => Germany Travel Mart: appuntamento a Chemnitz, dal 21 al 24 aprile 2024 [post_date] => 2023-05-10T10:35:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683714946000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fs emessi due green bond" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":23,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":873,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Ceca conclude positivamente i primi quattro mesi del 2023, con un significativo ritorno dei turisti stranieri e italiani in particolare. L'Italia, infatti, scala la classifica e si piazza al quinto posto tra i mercati di provenienza principali.\r

\r

Durante il primo quadrimestre dell'anno in corso le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. \r

Il podio della classifica incoming è naturalmente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), logisticamente e culturalmente favoriti, ma subito dopo spicca proprio l’Italia, che - seconda solo alla Gran Bretagna - conquista il quinto posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%.\r

\r

La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano - cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive - e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rep. Ceca: segno più degli arrivi stranieri nel primo quadrimestre, specie dall'Italia","post_date":"2023-05-17T09:00:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684314002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”.\r

\r

“Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”.\r

\r

In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove.\r

\r

Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril.\r

\r

La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa.\r

\r

Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè.","post_title":"Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica","post_date":"2023-05-16T13:16:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684242961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda di viaggio per i mesi estivi si conferma forte, così come la fiducia dei viaggiatori: secondo i risultati della più recente indagine della Iata, i dati relativi alle prenotazioni del primo trimestre 2023 per il periodo maggio-settembre si attestano al 35% al di sopra dei livelli del 2022.\r

\r

\"Le aspettative sono elevate per la stagione estiva 2023 - ha dichiarato Nick Careen, vicepresidente senior Iata per le operazioni, la sicurezza e la protezione -.Per molti sarà la prima esperienza di viaggio dopo la pandemia. Sebbene si possano prevedere alcune interruzioni, si nota chiaramente che i problemi emersi in alcuni hub chiave nel 2022 siano stati risolti. Per soddisfare la forte domanda, le compagnie aeree stanno pianificando gli operativi in base alla capacità dichiarata dagli aeroporti, dai controlli di frontiera, dagli operatori di terra e dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Nei prossimi mesi, tutti gli operatori del settore dovranno garantire i loro risultati\".\r

\r

I risultati dell'indagine condotta su 4.700 viaggiatori in 11 Paesi indicano che il 79% dei viaggiatori intervistati ha in programma un viaggio tra giugno e agosto 2023, mentre l'85% ha affermato che le interruzioni della stagione di punta non dovrebbero essere una sorpresa; l'80% ha dichiarato di aspettarsi viaggi tranquilli con la risoluzione dei problemi post-pandemia.\r

\r

I dati relativi alle prenotazioni indicano che la crescita maggiore è prevista nella regione Asia-Pacifico (134,7%), seguita da quella del Medio Oriente (42,9%); in Europa (39,9%); Africa (36,4%); America Latina (21,4%) e Nord America (14,1%).\r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: domanda di viaggio sostenuta per l'estate. I dati Iata","post_date":"2023-05-16T10:52:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684234368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli italiani amano la Slovenia. Nel mese di marzo i turisti in arrivo dallo Stivale si sono piazzati al primo posto sia per arrivi totali (16.6%) che per pernottamenti (13.31%) dall’estero.\r

\r

Nel primo trimestre dl 2023 gli arrivi totali in Slovenia ammontano a 836.749 unità, pari al 90.82% in riferimento allo stesso periodo del 2019. Ancora più incoraggianti i dati sui pernottamenti, che con 2,288,250 overnight totali raggiungono il 93.71% del quadro pre-pandemico.\r

\r

Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, leggendo questi dati in chiusura della 25esima edizione del Siw, lo Slovenian Incoming Workshop, commenta: “sono state rispettate in pieno le aspettative riposte in questi primi mesi dell’anno. Certo non mancano insidie al nostro comparto turistico, su tutte il costo dell’energia e l’inflazione, tuttavia, la grande crescita del turismo proveniente dall’Italia ci riempie d’orgoglio ed entusiasmo e ci aspettiamo che questa tendenza possa ancora migliorare con l’arrivo della primavera e dell’estate, stagioni cruciali per i viaggiatori italiani alla ricerca di una destinazione green come la Slovenia”.\r

Provenendo in gran parte dal Centro-Nord, i visitatoriitaliani apprezzano le attività outdoor, le vacanze salutari e rigeneranti, e c’è una forte richiesta perl’offerta termale slovena. Altrettanto richiesta è laGreen Gourmet Route da percorre in bicicletta o su quattro ruote in undici giorni, toccando località riconosciute per i loro elevati standard di sostenibilità, con visite a produttori di vino e di formaggi e soggiorni in agriturismi, mentre il connubio bici è terme è la formula vincente della Slovenia Green Wellness Route.","post_title":"Slovenia: italiani al primo posto per arrivi e pernottamenti a marzo","post_date":"2023-05-15T14:06:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684159590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un incremento retributivo, in aggiunta a quanto previsto dal Ccnl di settore, del 10% per il lavoro nel weekend; un’indennità per lo svolgimento dell’attività lavorativa su sei giorni settimanali; le ferie retribuite il giorno del compleanno del dipendente e i cosiddetti Permessi solidali. Hnh Hospitality, in accordo con le organizzazioni sindacali, introduce attraverso il contratto integrativo maggiorazioni retributive per tutti i propri dipendenti. \r

\r

Nel dettaglio, la delibera prevede che al lavoratore venga riconosciuta, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata del sabato, una maggiorazione retributiva del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese. Mentre, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata di domenica, e in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 85 del Ccnl, al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione ulteriore del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese. In secondo luogo, è stata introdotta un’indennità in cifra fissa di 25 euro per svolgimento dell’attività lavorativa su sei giorni settimanali invece che su cinque.\r

\r

Infine, in aggiunta all'opzione dei Permessi solidali, ovvero alla possibilità per chi sta vivendo una situazione straordinaria di difficoltà personale o di un famigliare di ricevere ore di permesso extra, donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi, il gruppo ha introdotto un’ulteriore innovazione nel settore: una giornata di ferie retribuite nel giorno del compleanno del lavoratore. Non solo: nel caso in cui la data del compleanno coincidesse con un giorno di riposo o di chiusura, il lavoratore potrà usufruire della misura Ferie di compleanno nel giorno antecedente o in quello successivo.\r

\r

“Abbiamo scelto di introdurre, in una fase estremamente positiva del settore alberghiero e in ottica di talent attraction&retention, una misura concreta e innovativa, con l’obiettivo di migliorare la condizione lavorativa del nostro staff, che conta oltre 900 dipendenti - spiega Costabile Giordano, chief human resources officer di Hnh –. Gli interventi approvati hanno lo scopo di dare risposte concrete ai temi emersi nell’attività di ascolto avviata nel tempo con la comunità del nostro gruppo, ovvero la richiesta di valorizzare e gratificare maggiormente il lavoro nei weekend, prestando particolare attenzione anche al tempo libero e al work-life balance”. La misura, di natura sperimentale, ha carattere temporaneo e sarà valida a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023. Nel caso di efficacia dell'iniziativa, HNH Hospitality dichiara già, però, l’intenzione di estenderne la durata in relazione al valoro aggiunto e alla sostenibilità nel lungo periodo.","post_title":"Hnh spinge sulle policy di attraction&retention: retribuzioni in crescita per gli oltre 900 dipendenti","post_date":"2023-05-15T13:00:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684155600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno sconto del 50% sui collegamenti dall'Italia per Corsica, Sardegna e isola d'Elba, per moltissimi viaggi diurni e notturni a favore di passeggeri, auto e moto. Anche per luglio e agosto. Corsica Sardinia Ferries lancia la nuova promo \"cosa Estate aspettando?\" valida per le prenotazioni effettuate fino al prossimo 28 maggio, relative a partenze in programma sino a fine anno.\r

\r

L’offerta si applica sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri e veicoli (auto e moto). La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili.","post_title":"Nuova promo Corsica Sardinia Ferries: 50% di sconto fino al 28 maggio","post_date":"2023-05-15T12:06:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684152397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso.\r

\r

Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione.\r

\r

Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”.\r

\r

Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%.\r

\r

Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina.\r

\r

“È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig.","post_title":"La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace","post_date":"2023-05-12T09:20:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683883249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Alassio sabato 13 e domenica 14 maggio il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione di Slow Fish, la manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria che si terrà al Porto Antico di Genova dall’1 al 4 giugno.\r

\r

Aspettando Slow Fish Alassio è l'occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti ittici e dell'agricoltura della Riviera di Ponente e, ovviamente, per scoprire le tante bellezze della città. Stretta tra Capo Mele e Capo di Santa Croce, Alassio presenta molteplici siti di interesse: dal budello, la pittoresca via parallela al litorale, allo storico muretto, installazione d’arte in continua evoluzione, senza dimenticare i sentieri dell'entroterra, da percorrere a piedi o in bicicletta.\r

\r

Organizzato in collaborazione con la Città di Alassio e Visit Alassio, Aspettando Slow Fish anima la centralissima Piazza Partigiani della cittadina ponentina con diversi appuntamenti che hanno per protagonisti cuochi e produttori della rete Slow Food in Liguria. Apre la due giorni, alle 10 di sabato 13 maggio, la conferenza La seconda anima di Alassio, dedicata alla narrazione più autentica della città, capace di coniugare la costa, legata alle comunità dei pescatori, e l’entroterra, con i suoi prodotti agricoli e i profumi della macchia mediterranea. All’incontro moderato da Luca Caputo, destination manager di Alassio, intervengono alcune fra le principali realtà produttive e gastronomiche della zona: Alessandra Ricci, communication manager di Villa della Pergola, Roberto Balgisi, executive chef del Grand Hotel Alassio, Micol Basso dell’Ittiturismo l’Isola, Gianluigi Nario, vicedirettore della Cia di Savona, Alessandra Armato dell’omonimo frantoio, Katiuscia Giuria, docente dell’Istituto I. Superiore G. Galilei Aicardi, e l' assessore al Commercio del Comune di Alassio.\r

\r

Ad Alassio non mancano i Laboratori del Gusto, il modo più piacevole per imparare attraverso i cinque sensi. Si comincia sabato 13 maggio alle 14.30 con una lezione dedicata ai piccoli panificatori, che potranno conoscere la magia della lenta lievitazione e mettere le mani in pasta per realizzare una perfetta focaccia ligure.\r

\r

Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. In Kind Partner Liebherr, Bormioli Luigi e Bormioli Rocco, Acqua San Bernardo; Green Partner è Amiu. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Partner culturale è l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.","post_title":"Alassio, con Aspettando Slow Fish una due giorni dedicata alle specialità del Ponente","post_date":"2023-05-11T10:31:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1683801093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Germania traccia un bilancio positivo per l'ultima edizione del Germany Travel Mart, che \"ha confermato ancora una volta la grande importanza degli incontri diretti per ampliare le relazioni commerciali di successo - commenta Petra Hedorfer, presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (nella foto) -. L'83% dei fornitori ha già partecipato a Gtm in passato. Il 97% degli intervistati è riuscito a stabilire nuovi contatti commerciali e l'87% intende partecipare nuovamente a Gtm in futuro. Allo stesso tempo, il feedback positivo dei partecipanti ha confermato i temi centrali che abbiamo proposto ai nostri ospiti: sostenibilità, trasformazione digitale, collegamento tra città e regioni rurali, clima e mezzi di trasporto ecologici e prolungamento della durata del soggiorno. La risposta positiva a questo evento è un segnale forte di riposizionamento in alto del turismo incoming tedesco nell’arena competitiva globale delle destinazioni\".\r

\r

Circa 200 aziende tedesche dei settori alberghiero, trasporti e tempo libero, dei servizi di incoming, delle organizzazioni turistiche regionali e circa 230 buyer di compagnie turistiche internazionali e online hanno utilizzato l’apposita piattaforma per negoziare le offerte per il 2024.\r

\r

Il 49° Gtm è stato anche un Green Meeting: tra le misure specifiche per ridurre l'impatto ambientale dell'evento vi sono, ad esempio, il sostegno a viaggi ecologici per i partecipanti in treno, la compensazione delle emissioni di CO2 di tutti i voli, il catering per quanto possibile da fonti regionali e l'uso di arredi espositivi riutilizzabili e di tecnologie per eventi a risparmio energetico.\r

\r

La cinquantesima edizione del Germany Travel Mart si svolgerà a Chemnitz, dal 21 al 23 aprile 2024: l'evento sarà ospitato dalla Chemnitzer Wirtschaftsförderungs und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) e dalla Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS).\r

\r

","post_title":"Germany Travel Mart: appuntamento a Chemnitz, dal 21 al 24 aprile 2024","post_date":"2023-05-10T10:35:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683714946000]}]}}