Francia: obiettivi e protagonisti del Roadshow 2023 La Francia ha incontrato gli agenti di viaggio in un Roadshow di 3 tappe, a Roma (18 aprile), Torino (19 aprile) e Verona (20 aprile). Tanti gli espositori presenti, leisure e MICE, dai castelli della Loira, Parigi e l’Ile de France, la Corsica, Nizza, Chambery, Strasburgo, Val Thorens, ma anche catene alberghiere, ricettivi e vettori aerei. Il direttore Atout France Italia, Grecia e Svizzera, Fréderic Meyer, ha ricordato gli asset di sviluppo della destinazione, con focus sul turismo green ed esperienziale, e i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. “L’anno 2022 ha superato le nostre aspettative – ha esordito il direttore Meyer – registrando un flusso di turisti sempre più numeroso anche grazie al potenziamento dei voli e dei collegamenti ferroviari”. La destinazione alza l’asticella per il 2023, mettendo l’accento sui prodotti legati al turismo slow ed esperienziale, ma anche a quello green e sostenibile“. Al centro del Roadshow, le novità del sito FrancExpert.it, con il programma di formazione omonimo di Atout France, l’agenzia per lo sviluppo del turismo francese. La piattaforma di formazione di riferimento della destinazione resta francexpert (www.francexpert.it) I protagonisti Tra gli espositori presenti, Galeries Lafayette Haussmann, il centro commerciale centenario al centro di Parigi, disponibile anche per accogliere originali eventi MICE con ambienti completamente declinabili e personalizzabili, il Centre Pompidou, che ospita la più importante collezione d’arte moderna e contemporanea europea e una delle prime al mondo, con oltre 120mila opere dal 1905 ai giorni nostri, ma anche agenzie incoming e dmc come Philibert Travel & Events, società di trasporto di persona che, negli utlimi anni si è specializzata in attività di tour operating, con focus sulla regione Alvernia-Rodano-Alpi e Lione, dove ha anche la sua sede.





Oltre a Air France, era presente anche Air Corsica con Michel Pozevera, deputy director of Sales&Marketing, che ha presentato i 5 collegamenti del 2023 che uniscono l’Italia con l’isola francese. Dal 16 giugno Roma Fiumicino sarà collegata con Ayaccio, mentre dal 3 luglio, si aggiungerà la rotta verso Bastia. Entrambi i collegamenti saranno operati due volte a settimana. Dal 2 settembre, inoltre, Milano sarà collegata per la prima volta con Calvi e Figari tutti i sabati. Tra gli uffici del turismo presenti, quello di Nizza, che ha raccontato le bellezze dell’area metropolitana di Nizza-Costa Azzurra, con spunti per vivere esperienze di natura, paesaggi, artigianato e patrimonio per un target leisure, ma anche con possibilità e idee originali per il segmento MICE. L’ufficio del turismo Ouest Corsica ha raccontato agli agenti di viaggio presenti l’incontaminato territorio della Corsica occidentale con i suoi 120km di costa, tra gole e aree protette, foreste e ruscelli. L’ufficio del turismo di Chambéry ha illustrato la bellezza dei laghi e delle montagne nel cuore delle Alpi, insieme agli esperti della destinazione di Val Thorens tours. Strasburgo, l’unica città al mondo a essere stata inserita due volte nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, ha acceso i riflettori sulle attrattive per una fuga con la famiglia o in coppia, tra scorci verdi, banchine e canali romantici, strutture e palazzi storici. Non poteva mancare la Capitale della Corsica genovese, Bastia, il cui ufficio del turismo nella persona di Jean Jacques Ristorcelli, ha mostrato agli agenti di viaggio presenti i percorsi cittadini alla scoperta delle bellezze della città, visitabile in una mezza giornata tra chiese barocche, piazze eleganti, monumenti, castelli, suggestioni e colori unici. Claudiana Di Cesare

