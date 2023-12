Fincantieri: una storia iniziata un secolo fa, tra tecnologia e attenzione sociale L’industria cantieristica navale è una delle eccellenze italiane: il mondo della crocieristica è in costante crescita vista la sua capacità di attirare un pubblico diversificato di viaggiatori. Per questo il Cantiere Fincantieri di Monfalcone è costantemente in attività: vengono realizzate tre navi in contemporanea, capaci di portare sul mare le più interessanti innovazioni tecnologiche, come l’air lubrification system (ALS), che facilita la penetrazione dello scafo nell’acqua con la creazione di un cuscino di bolle sotto lo scafo che favorisce lo scivolamento della nave e porta a una riduzione dei consumi. La storia dei cantieri di Monfalcone è molto affascinante e ci porta all’inizio del secolo scorso: nel 1908 i Cosulich, una famiglia di armatori, fondò il Cantiere Navale Triestino per incentivare la costruzione di navi per l’Impero austro-ungarico. Acquistarono i terreni dell’area di Panzano e, mentre realizzavano navi sempre più grandi e innovative nelle acque che bagnano Monfalcone, avviarono anche un processo politico-sociale costruendo un quartiere residenziale che ospitava i lavoratori del cantiere navale. È la voce dello storico navale Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, a narrare l’affascinante percorso storico. «Il villaggio operaio di Panzano è stato costruito tra il 1920 e il 1927. L’architetto Dante Fornasir progettò i due alberghi che avrebbero ospitato le persone non stanziali impegnate nei cantieri di Monfalcone; la struttura destinata agli impiegati della fabbrica oggi è stata trasformata in un hotel dove si trova anche un piccolo spazio museale che racconta la storia della piccola Company Town. – prosegue lo storico – Poi è stato costruito un albergo con 700 stanze per gli operai celibi. Panzano era una company-town (autonoma rispetto a Monfalcone) e la famiglia Cosulich, proprietaria del cantiere fino al 1930, voleva dare una sorta di imprinting alle proprie maestranze. L’operaio doveva svolgere in modo efficiente il proprio compito all’interno della fabbrica e poi, terminato l’orario di lavoro, continuare a vivere in simbiosi con essa. La fabbrica doveva essere una grande comunità e Panzano aveva dei servizi avveniristici rispetto a Monfalcone, il cui centro storico era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Panzano aveva un mercato, uno spaccio per i beni di consumo, aveva l’agraria e un acquedotto. Era stato anche costruito il campo sportivo Costanzo Ciano, che viene utilizzato ancora oggi». La storia del Cantiere Navale Triestino prosegue fino al 1930, quando lo Stato deve intervenire perché le industrie cantieristiche non riuscivano a sostenersi autonomamente: sia per la crisi del ‘29 che per i costi elevati delle costruzioni navali. «L’argomento è molto complesso: – sottolinea Matteo Martizuzzi – la famiglia Cosulich si era esposta troppo con le banche. Sovvenzionata dalla Banca Commerciale Triestina aveva acquistato partecipazioni nelle maggiori società della città e aveva fatto costruire le più grandi motonavi diesel dell’epoca: la Saturnia e la Vulcania. Ma la realizzazione dei motori sperimentali fu complessa e le navi furono consegnate con un anno di ritardo. Questo portò a dei costi ulteriori per la compagnia, che si trovò finanziariamente strozzata dai troppi investimenti e dalla crisi del settore. Nel ‘29 la Cosulich ricevette un pagamento dei danni di guerra parziale che non fu sufficiente per risolvere i suoi problemi. La Comit intervenne allora per salvare il gruppo e la banca che lo finanziava e decise di prendere a sé le partecipazioni azionarie. Formò nel 1930 una società cantieristica dedicata alla Venezia Giulia chiamata Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) che controllava i cantieri di Monfalcone, Trieste, Muggia e Pola. Dopo la nazionalizzazione del 1930, nel ‘34 i CRDA furono temporaneamente privatizzati dal consorzio di Guido Segre e nel 1937 furono definitivamente conglobati nell’IRI. I Cantieri Uniti dell’Adriatico resisteranno fino al 1966, quando la gestione cantieristica nazionale andò in crisi per la chiusura del Canale di Suez». A questo punto la storia porta un nuovo cambiamento e acquisiscono il loro ruolo gli attuali protagonisti della cantieristica italiana: « Il governo decise di riorganizzare l’industria nazionale costituendo Italcantieri, – aggiunge infatti Martinuzzi – che è l’agglomerato dei cantieri di Sestri Ponente, Castellamare e di Monfalcone; inoltre chiuse il cantiere di Trieste e potenziò quello di Monfalcone come contropartita. La nuova società viene finanziata da Fincantieri che era nata nel ‘59 come finanziaria al servizio dell’industria cantieristica nazionale per la costruzione di Michelangelo, Raffaello, Galilei e Marconi. Solo nell’84 Fincantieri diventerà società operativa, dopo l’ennesima crisi dell’industria cantieristica. Il comparto è andato avanti per successive razionalizzazioni: gruppi sempre più unificati, fino a quando Fincantieri diventa un soggetto unico». E la company-town di Panzano? «ll grande albergo degli operai venne bombardato dagli alleati nel ‘44, causando diverse vittime. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato nel 2007: quella che era la sala mensa del cantiere è passata al Comune e ospita il Museo della Cantieristica. Oggi è una struttura ricettiva multifunzionale con una settantina di stanze e anche l’asilo aziendale “Fincantesimo”, che può ospitare fino a un massimo di 34 bambini».

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo della convention Bellissima Euphemia, che ha visto 130 personal voyager incontrare 18 partner tra vettori, tour operator e altri fornitori, si intensifica l’impegno di Lab Travel Euphemia nella formazione: tra novembre e dicembre dieci consulenti di viaggio sono infatti partiti per un fam-trip alla volta di Indonesia e Dubai. Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con Emirates e due dmc: l’indonesiana Surya Jaya Balitama Tour (di proprietà di Ida Bagus Gede Dirga) e la Malatacca Travel Experience di Dubai (di proprietà di Sergio Malatacca). “Ringrazio i partner commerciali che hanno permesso la realizzazione di questo educational, concepito per offrire ai personal voyager gli strumenti necessari per pianificare con maggiore consapevolezza e sicurezza gli itinerari dei loro clienti - sottolinea l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Non si tratta solo di conoscere in modo approfondito la destinazione, ma anche di consolidare la rete di contatti professionali con i corrispondenti locali, utili non solo in un’ottica di programmazione diretta, ma anche per arricchire e personalizzare le proposte di viaggio realizzate in collaborazione con i tour operator”. Accompagnati dallo stesso Zucchi, i personal voyager hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’autentica atmosfera indonesiana, soggiornando prima a Bali, con tappe a Nusa Dua e Ubud, poi a Lombok, nelle isole di Gili Air e Meno. La parte conclusiva dell’educational ha quindi portato gli agenti a Dubai. “Per i prossimi mesi – conclude Ezio Barroero, presidente Lab Travel – abbiamo in programma altri educational che coinvolgeranno diversi personal voyager. Puntiamo molto su queste occasioni di incontro tra gli agenti, propedeutiche alla nascita di collaborazioni, scambi e nuove idee. Si tratta di viaggi organizzati internamente, che contribuiscono anche a consolidare il legame tra gli agenti e lo staff di oltre 40 professionisti che lavorano nella sede di Cuneo”. [post_title] => Sempre più formazione per Lab Travel Euphemia: appena terminato un fam trip Indonesia - Dubai [post_date] => 2023-12-22T12:56:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703249798000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si prospetta un futuro complicato per una delle icone dell'ospitalità veneziana. L'hotel Bauer fa in parte infatti del patrimonio del gruppo austriaco Signa, che poco meno di un mese fa è stato protagonista di quello che è già stato definito il più grande default della storia europea recente. Il colosso immobiliare fondato dal miliardario René Benko, con partecipazioni per 27 miliardi di euro, ha infatti presentato a fine novembre istanza di procedura di insolvenza a Vienna. Per far fronte ai debiti, la holding sta ora tentando di vendere alcuni dei suoi edifici più prestigiosi. E tra questi, stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, ci sarebbe anche lo storico hotel Bauer. Inaugurata nel 1880, la struttura affacciata sul canal Grande era stata comprata da Signa tre anni fa rilevandola da Elliott. I piani erano quelli di sottoporre l'immobile a una completa ristrutturazione per creare una novantina di suite di lusso, a cui affiancare una parte retail di alta gamma e affidare il tutto alla gestione Rosewood. A completamento dei lavori, le stime del progetto prevedevano un valore di 400 milioni di euro per la parte alberghiera e di 200 milioni per quella shopping. La crisi di Signa rischierebbe ora però di bloccare i lavori. Da qui la necessità di trovare un nuovo investitore. Ma l'operazione non è affatto semplice, in quanto inserita nel contesto della proceduta di ristrutturazione del gruppo. Il debito della Signa Holding ammonta a più di 5 miliardi di euro. Ma tale cifra esclude i finanziamenti ricevuti dalle subholding del gruppo che, secondo Jp Morgan, porterebbero l'esposizione complessiva attorno ai 13 miliardi. Al momento i commissari hanno peraltro ricevuto richieste per 1,1 miliardi da 43 creditori. In vendita sono stati quindi già messi il jet privato di Benko, la metà del grattacielo Chrysler a New York e altre proprietà negli Usa. E nel futuro la stessa sorte potrebbe accadere anche ad altri asset Signa tra cui, oltre all'hotel Bauer, c'è anche il resort Villa Eden sul lago di Garda. [post_title] => Crack Signa: a rischio il futuro dell'hotel Bauer di Venezia? [post_date] => 2023-12-22T12:37:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703248655000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’industria cantieristica navale è una delle eccellenze italiane: il mondo della crocieristica è in costante crescita vista la sua capacità di attirare un pubblico diversificato di viaggiatori. Per questo il Cantiere Fincantieri di Monfalcone è costantemente in attività: vengono realizzate tre navi in contemporanea, capaci di portare sul mare le più interessanti innovazioni tecnologiche, come l’air lubrification system (ALS), che facilita la penetrazione dello scafo nell’acqua con la creazione di un cuscino di bolle sotto lo scafo che favorisce lo scivolamento della nave e porta a una riduzione dei consumi. La storia dei cantieri di Monfalcone è molto affascinante e ci porta all’inizio del secolo scorso: nel 1908 i Cosulich, una famiglia di armatori, fondò il Cantiere Navale Triestino per incentivare la costruzione di navi per l’Impero austro-ungarico. Acquistarono i terreni dell’area di Panzano e, mentre realizzavano navi sempre più grandi e innovative nelle acque che bagnano Monfalcone, avviarono anche un processo politico-sociale costruendo un quartiere residenziale che ospitava i lavoratori del cantiere navale. È la voce dello storico navale Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, a narrare l’affascinante percorso storico. «Il villaggio operaio di Panzano è stato costruito tra il 1920 e il 1927. L’architetto Dante Fornasir progettò i due alberghi che avrebbero ospitato le persone non stanziali impegnate nei cantieri di Monfalcone; la struttura destinata agli impiegati della fabbrica oggi è stata trasformata in un hotel dove si trova anche un piccolo spazio museale che racconta la storia della piccola Company Town. - prosegue lo storico – Poi è stato costruito un albergo con 700 stanze per gli operai celibi. Panzano era una company-town (autonoma rispetto a Monfalcone) e la famiglia Cosulich, proprietaria del cantiere fino al 1930, voleva dare una sorta di imprinting alle proprie maestranze. L'operaio doveva svolgere in modo efficiente il proprio compito all’interno della fabbrica e poi, terminato l’orario di lavoro, continuare a vivere in simbiosi con essa. La fabbrica doveva essere una grande comunità e Panzano aveva dei servizi avveniristici rispetto a Monfalcone, il cui centro storico era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Panzano aveva un mercato, uno spaccio per i beni di consumo, aveva l'agraria e un acquedotto. Era stato anche costruito il campo sportivo Costanzo Ciano, che viene utilizzato ancora oggi». La storia del Cantiere Navale Triestino prosegue fino al 1930, quando lo Stato deve intervenire perché le industrie cantieristiche non riuscivano a sostenersi autonomamente: sia per la crisi del ‘29 che per i costi elevati delle costruzioni navali. «L’argomento è molto complesso: - sottolinea Matteo Martizuzzi - la famiglia Cosulich si era esposta troppo con le banche. Sovvenzionata dalla Banca Commerciale Triestina aveva acquistato partecipazioni nelle maggiori società della città e aveva fatto costruire le più grandi motonavi diesel dell'epoca: la Saturnia e la Vulcania. Ma la realizzazione dei motori sperimentali fu complessa e le navi furono consegnate con un anno di ritardo. Questo portò a dei costi ulteriori per la compagnia, che si trovò finanziariamente strozzata dai troppi investimenti e dalla crisi del settore. Nel ‘29 la Cosulich ricevette un pagamento dei danni di guerra parziale che non fu sufficiente per risolvere i suoi problemi. La Comit intervenne allora per salvare il gruppo e la banca che lo finanziava e decise di prendere a sé le partecipazioni azionarie. Formò nel 1930 una società cantieristica dedicata alla Venezia Giulia chiamata Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) che controllava i cantieri di Monfalcone, Trieste, Muggia e Pola. Dopo la nazionalizzazione del 1930, nel ‘34 i CRDA furono temporaneamente privatizzati dal consorzio di Guido Segre e nel 1937 furono definitivamente conglobati nell'IRI. I Cantieri Uniti dell’Adriatico resisteranno fino al 1966, quando la gestione cantieristica nazionale andò in crisi per la chiusura del Canale di Suez». A questo punto la storia porta un nuovo cambiamento e acquisiscono il loro ruolo gli attuali protagonisti della cantieristica italiana: « Il governo decise di riorganizzare l'industria nazionale costituendo Italcantieri, - aggiunge infatti Martinuzzi - che è l'agglomerato dei cantieri di Sestri Ponente, Castellamare e di Monfalcone; inoltre chiuse il cantiere di Trieste e potenziò quello di Monfalcone come contropartita. La nuova società viene finanziata da Fincantieri che era nata nel ‘59 come finanziaria al servizio dell’industria cantieristica nazionale per la costruzione di Michelangelo, Raffaello, Galilei e Marconi. Solo nell’84 Fincantieri diventerà società operativa, dopo l'ennesima crisi dell'industria cantieristica. Il comparto è andato avanti per successive razionalizzazioni: gruppi sempre più unificati, fino a quando Fincantieri diventa un soggetto unico». E la company-town di Panzano? «ll grande albergo degli operai venne bombardato dagli alleati nel ‘44, causando diverse vittime. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato nel 2007: quella che era la sala mensa del cantiere è passata al Comune e ospita il Museo della Cantieristica. Oggi è una struttura ricettiva multifunzionale con una settantina di stanze e anche l'asilo aziendale “Fincantesimo”, che può ospitare fino a un massimo di 34 bambini». [gallery ids="458579,458578,458575"] [post_title] => Fincantieri: una storia iniziata un secolo fa, tra tecnologia e attenzione sociale [post_date] => 2023-12-22T10:40:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703241647000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un bonus del valore di 500 euro per ciascuno. E' l'operazione di valorizzazione delle risorse umane messa in campo da Terme di Saturnia, che ha deciso di destinare il 3% del proprio utile annuale al welfare dei dipendenti e delle loro famiglie. Dopo un turn-around durato quattro anni, che ha portato il fatturato dell’azienda da 15 a 25 milioni di euro annui, il complesso termale ha infatti pensato di coinvolgere tutti i collaboratori in un processo premiante, in aggiunta ai meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business. Per l’attribuzione del bonus, assegnato in modo da consentire ai collaboratori di conciliare il regime fiscale di esenzione consentito dalla legge, la società si è avvalsa di una innovativa piattaforma welfare digitale, che consentirà di usufruire di beni e servizi utili, presenti a livello locale, regionale e internazionale. La realtà di Terme di Saturnia, stabilmente tra le prime aziende della Toscana e della provincia di Grosseto, è la flagship del gruppo Terme Italia. Guidata dal general manager Antonello Del Regno dà lavoro a circa 200 persone e sta avviando un processo di sviluppo in Italia e all’estero, all’interno della holding Terme Italia. La società ha oltre 100 anni di storia ed è Marchio storico nazionale. A novembre 2024 proprio Terme Italia aprirà a Milano il complesso termale Scuderie de Montel, dopo una importante riqualificazione dello storico edificio adiacente allo stadio di San Siro. [post_title] => Terme di Saturnia distribuisce il 3% dell'utile ai propri dipendenti [post_date] => 2023-12-22T10:17:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703240239000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un anno record per la crocieristica italiana, che chiude con oltre 1,1 milioni di passeggeri tricolori in vacanza sulle navi. Un numero che si posiziona ben al di sopra del precedente primato fatto segnare nel 2019 con circa 950 mila crocieristi. Si apre con questi dati e con tutte le premesse per un 2024 ancora migliore l'ormai tradizionale appuntamento dei saluti natalizi con la stampa griffati Msc. "Avevamo già organizzato questo incontro l'anno scorso e, visti i risultati del 2023, noi che siamo scaramantici non potevamo che ripeterlo", ha scherzato il country manager Italia Msc ed Explora Journeys, Leonardo Massa. L'incontro non è stata solo l'occasione per tracciare un breve bilancio degli ultimi 12 mesi, ma anche per gettare un primo sguardo al futuro. "Il 2024 per noi è però iniziato già da tempo. Fortunatamente è infatti tornato prepotente l'advance booking, che è ormai sui livelli pre-pandemici se non persino superiori, tanto che a oggi abbiamo già venduto circa il 40% del nostro prodotto del prossimo anno e abbiamo già in vendita le crociere del 2025". [caption id="attachment_395945" align="alignright" width="300"] Luca Valentini[/caption] Unico punto critico è naturalmente la crisi mediorientale che ha costretto Msc, come altre compagnie, a riposizionare alcune navi: l'Orchestra dal mar Rosso al Mediterraneo per l'inverno, mentre per la prossima estate la Musica sostituirà l'itinerario dal Pireo ad Haifa con crociere nel Mediterraneo occidentale e la Opera navigherà da Bari verso le isole greche. "Un problema, certo - ha raccontato il direttore commerciale Msc Crociere, Luca Valentini - ma anche un'opportunità. Grazie a questi riposizionamenti torneremo infatti a operare a Cagliari e abbiamo aggiunto un nuovo home port a Bari. Tutte operazioni che sottolineano la grande potenzialità del mercato italiano per noi di Msc. Ma per l'anno prossimo ci saranno tante altre novità, tra cui la Divina su Napoli e l'aumento dei voli per il Nord Europa, area in cui l'Euribia ci sta già dando grandissime soddisfazioni". [post_title] => Msc saluta un 2023 da record e si prepara a un 2024 ancora migliore [post_date] => 2023-12-21T12:28:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703161730000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: “Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi”. L’operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. “Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio - commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela”. Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione. [post_title] => A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa [post_date] => 2023-12-21T10:50:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703155849000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ItaliAbsolutely annuncia la pubblicazione del suo articolo 2.000, a poco più di due anni dalla prima messa on line. Duemila volte il nostro portale ha approfondito le profonde storie dell’Italia con racconti che mettono in mostri territori, esaminano la salute e la resistenza del suo settore turistico e condividono notizie, prospettive e approfondimenti sul suo complesso funzionamento. Queste 2.000 storie sono anche segnali. Soprattutto per gli acquirenti internazionali che vendono l’esperienza italiana. La dedizione del nostro portale allo storytelling ha creato un passaporto virtuale per oltre 70.000 esperti di viaggio, trasportandoli nel cuore dell’Italia e fornendo costantemente contenuti che trovano risonanza tra i professionisti del turismo di tutto il mondo. Il nostro articolo 2000 è una testimonianza dell’impegno costante del nostro portale nello svelare l’Italia. Quindi brindiamo a ItalyAbsolutely e alle prossime 2.000 storie che continueranno ad affascinare, ispirare e mostrare una delle destinazioni più desiderate al mondo. [post_title] => ItaliAbsolutely: una storia che si compone già di 2000 articoli [post_date] => 2023-12-21T10:42:13+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703155333000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperti ieri i propri battenti il nuovo Mandarin Oriental Savoy, Zurich, terzo indirizzo del gruppo in Svizzera. Situato sulla famosa Paradeplatz, il più antico grand hotel della città è posizionato a pochi passi dal centro storico, dalla prestigiosa Bahnhofstrasse e dalla passeggiata che conduce al lago di Zurigo. La struttura è dotata di 44 camere e 36 suite, molte delle quali con ampie terrazze e rooftop privati. Quattro inoltre le proposte f&b fra ristoranti e bar, sotto la guida dell’executive chef Benjamin Halat. Tra queste spicca l'Orsini, locale fine-dining di cucina italiana che beneficia della consulenza di Antonio Guida, executive chef del due stelle Michelin Seta del Mandarin Oriental, Milan. L'hotel è anche provvisto di oltre 700 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi. La storia del Mandarin Oriental Savoy, Zurich, ha inizio la Vigilia di Natale del 1838, quando Johannes Baur, un giovane panettiere austriaco originario del Vorarlberg, fondò il primo grand hotel della città, l'hotel Baur appunto. Reimmaginato dall’interior designer parigino Tristan Auer, il nuovo albergo combina i dettagli storici della struttura con uno stile contemporaneo e viste sui principali monumenti della città. Dal 1838 numerosi nomi di spicco hanno soggiornato in questo hotel. Nel solo 1845, per esempio, il pianista e compositore Franz Liszt risiedette all'hotel Baur per tutto il festival di Beethoven, mentre Charles Dickens fu ospite della struttura con la sua famiglia. [post_title] => Ha aperto ieri i propri battenti il Mandarin Oriental Savoy, Zurich [post_date] => 2023-12-21T10:34:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703154846000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Museo delle Miniere di Caporciano è la meta ideale per gli appassionati di turismo minerario, per una vera immersione nel mondo sotterraneo, tra i percorsi delle antiche strutture di estrazione dismesse e oggi riconvertite in un affascinante parco minerario. Con una visita guidata, adatta anche alle famiglie, dalla vecchia falegnameria si arriva nella “pancia della balena”, la galleria principale. Si può anche scendere nei sotterranei, con il suggestivo percorso dei 200 scalini, fino a 100 metri di profondità. La miniera di Caporciano, vicina al borgo di Montecatini Val di Cecina (PI), è rimasta attiva, anche se non ininterrottamente, dall'epoca etrusca fino al 1907. Nel corso del XIX secolo è stata la più grande miniera di rame d’Europa. Qui è nata la società Montecatini, una delle maggiori industrie europee, confluita poi nella celebre Montedison. A occuparsi dell’accoglienza e delle visite è, oggi, la cooperativa Itinera. Si può scegliere il tour adatto a tutti e dedicato al Parco minerario o quello, più “coraggioso”, che prevede una visita alla discenderia della miniera, fino a circa 100 metri di profondità. Per i gruppi c’è anche l’itinerario di interesse storico-naturalistico, che condurrà i viaggiatori al primo parco eolico di proprietà pubblica, sulle colline che si affacciano sulla miniera a circa 600 metri, con una tappa alla diga di Muraglione. In questo percorso si potrà visitare l’Oratorio di Santa Barbara, dedicato alla patrona dei minatori. Al suo interno si trova la tela della Madonna di Guadalupe, preziosa opera del pittore messicano Juan Rodríguez Xuárez. Nel mese di dicembre le visite guidate sono in programma tutti i sabati e le domeniche. [post_title] => Val di Cecina, alla scoperta del Museo delle Miniere di Caporcianono [post_date] => 2023-12-21T10:16:55+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703153815000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fincantieri storia iniziata un secolo tecnologia attenzione sociale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3343,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo della convention Bellissima Euphemia, che ha visto 130 personal voyager incontrare 18 partner tra vettori, tour operator e altri fornitori, si intensifica l’impegno di Lab Travel Euphemia nella formazione: tra novembre e dicembre dieci consulenti di viaggio sono infatti partiti per un fam-trip alla volta di Indonesia e Dubai. Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con Emirates e due dmc: l’indonesiana Surya Jaya Balitama Tour (di proprietà di Ida Bagus Gede Dirga) e la Malatacca Travel Experience di Dubai (di proprietà di Sergio Malatacca).\r

\r

“Ringrazio i partner commerciali che hanno permesso la realizzazione di questo educational, concepito per offrire ai personal voyager gli strumenti necessari per pianificare con maggiore consapevolezza e sicurezza gli itinerari dei loro clienti - sottolinea l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Non si tratta solo di conoscere in modo approfondito la destinazione, ma anche di consolidare la rete di contatti professionali con i corrispondenti locali, utili non solo in un’ottica di programmazione diretta, ma anche per arricchire e personalizzare le proposte di viaggio realizzate in collaborazione con i tour operator”.\r

\r

Accompagnati dallo stesso Zucchi, i personal voyager hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’autentica atmosfera indonesiana, soggiornando prima a Bali, con tappe a Nusa Dua e Ubud, poi a Lombok, nelle isole di Gili Air e Meno. La parte conclusiva dell’educational ha quindi portato gli agenti a Dubai. “Per i prossimi mesi – conclude Ezio Barroero, presidente Lab Travel – abbiamo in programma altri educational che coinvolgeranno diversi personal voyager. Puntiamo molto su queste occasioni di incontro tra gli agenti, propedeutiche alla nascita di collaborazioni, scambi e nuove idee. Si tratta di viaggi organizzati internamente, che contribuiscono anche a consolidare il legame tra gli agenti e lo staff di oltre 40 professionisti che lavorano nella sede di Cuneo”.\r

\r

","post_title":"Sempre più formazione per Lab Travel Euphemia: appena terminato un fam trip Indonesia - Dubai","post_date":"2023-12-22T12:56:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703249798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si prospetta un futuro complicato per una delle icone dell'ospitalità veneziana. L'hotel Bauer fa in parte infatti del patrimonio del gruppo austriaco Signa, che poco meno di un mese fa è stato protagonista di quello che è già stato definito il più grande default della storia europea recente. Il colosso immobiliare fondato dal miliardario René Benko, con partecipazioni per 27 miliardi di euro, ha infatti presentato a fine novembre istanza di procedura di insolvenza a Vienna. Per far fronte ai debiti, la holding sta ora tentando di vendere alcuni dei suoi edifici più prestigiosi.\r

\r

E tra questi, stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, ci sarebbe anche lo storico hotel Bauer. Inaugurata nel 1880, la struttura affacciata sul canal Grande era stata comprata da Signa tre anni fa rilevandola da Elliott. I piani erano quelli di sottoporre l'immobile a una completa ristrutturazione per creare una novantina di suite di lusso, a cui affiancare una parte retail di alta gamma e affidare il tutto alla gestione Rosewood. A completamento dei lavori, le stime del progetto prevedevano un valore di 400 milioni di euro per la parte alberghiera e di 200 milioni per quella shopping.\r

\r

La crisi di Signa rischierebbe ora però di bloccare i lavori. Da qui la necessità di trovare un nuovo investitore. Ma l'operazione non è affatto semplice, in quanto inserita nel contesto della proceduta di ristrutturazione del gruppo. Il debito della Signa Holding ammonta a più di 5 miliardi di euro. Ma tale cifra esclude i finanziamenti ricevuti dalle subholding del gruppo che, secondo Jp Morgan, porterebbero l'esposizione complessiva attorno ai 13 miliardi. Al momento i commissari hanno peraltro ricevuto richieste per 1,1 miliardi da 43 creditori. In vendita sono stati quindi già messi il jet privato di Benko, la metà del grattacielo Chrysler a New York e altre proprietà negli Usa. E nel futuro la stessa sorte potrebbe accadere anche ad altri asset Signa tra cui, oltre all'hotel Bauer, c'è anche il resort Villa Eden sul lago di Garda.","post_title":"Crack Signa: a rischio il futuro dell'hotel Bauer di Venezia?","post_date":"2023-12-22T12:37:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1703248655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’industria cantieristica navale è una delle eccellenze italiane: il mondo della crocieristica è in costante crescita vista la sua capacità di attirare un pubblico diversificato di viaggiatori. Per questo il Cantiere Fincantieri di Monfalcone è costantemente in attività: vengono realizzate tre navi in contemporanea, capaci di portare sul mare le più interessanti innovazioni tecnologiche, come l’air lubrification system (ALS), che facilita la penetrazione dello scafo nell’acqua con la creazione di un cuscino di bolle sotto lo scafo che favorisce lo scivolamento della nave e porta a una riduzione dei consumi. \r

La storia dei cantieri di Monfalcone è molto affascinante e ci porta all’inizio del secolo scorso: nel 1908 i Cosulich, una famiglia di armatori, fondò il Cantiere Navale Triestino per incentivare la costruzione di navi per l’Impero austro-ungarico. Acquistarono i terreni dell’area di Panzano e, mentre realizzavano navi sempre più grandi e innovative nelle acque che bagnano Monfalcone, avviarono anche un processo politico-sociale costruendo un quartiere residenziale che ospitava i lavoratori del cantiere navale. \r

È la voce dello storico navale Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, a narrare l’affascinante percorso storico. «Il villaggio operaio di Panzano è stato costruito tra il 1920 e il 1927. L’architetto Dante Fornasir progettò i due alberghi che avrebbero ospitato le persone non stanziali impegnate nei cantieri di Monfalcone; la struttura destinata agli impiegati della fabbrica oggi è stata trasformata in un hotel dove si trova anche un piccolo spazio museale che racconta la storia della piccola Company Town. - prosegue lo storico – Poi è stato costruito un albergo con 700 stanze per gli operai celibi. Panzano era una company-town (autonoma rispetto a Monfalcone) e la famiglia Cosulich, proprietaria del cantiere fino al 1930, voleva dare una sorta di imprinting alle proprie maestranze. \r

L'operaio doveva svolgere in modo efficiente il proprio compito all’interno della fabbrica e poi, terminato l’orario di lavoro, continuare a vivere in simbiosi con essa. La fabbrica doveva essere una grande comunità e Panzano aveva dei servizi avveniristici rispetto a Monfalcone, il cui centro storico era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Panzano aveva un mercato, uno spaccio per i beni di consumo, aveva l'agraria e un acquedotto. \r

Era stato anche costruito il campo sportivo Costanzo Ciano, che viene utilizzato ancora oggi». La storia del Cantiere Navale Triestino prosegue fino al 1930, quando lo Stato deve intervenire perché le industrie cantieristiche non riuscivano a sostenersi autonomamente: sia per la crisi del ‘29 che per i costi elevati delle costruzioni navali. «L’argomento è molto complesso: - sottolinea Matteo Martizuzzi - la famiglia Cosulich si era esposta troppo con le banche. Sovvenzionata dalla Banca Commerciale Triestina aveva acquistato partecipazioni nelle maggiori società della città e aveva fatto costruire le più grandi motonavi diesel dell'epoca: la Saturnia e la Vulcania. Ma la realizzazione dei motori sperimentali fu complessa e le navi furono consegnate con un anno di ritardo. Questo portò a dei costi ulteriori per la compagnia, che si trovò finanziariamente strozzata dai troppi investimenti e dalla crisi del settore. \r

Nel ‘29 la Cosulich ricevette un pagamento dei danni di guerra parziale che non fu sufficiente per risolvere i suoi problemi. La Comit intervenne allora per salvare il gruppo e la banca che lo finanziava e decise di prendere a sé le partecipazioni azionarie. Formò nel 1930 una società cantieristica dedicata alla Venezia Giulia chiamata Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) che controllava i cantieri di Monfalcone, Trieste, Muggia e Pola. Dopo la nazionalizzazione del 1930, nel ‘34 i CRDA furono temporaneamente privatizzati dal consorzio di Guido Segre e nel 1937 furono definitivamente conglobati nell'IRI. I Cantieri Uniti dell’Adriatico resisteranno fino al 1966, quando la gestione cantieristica nazionale andò in crisi per la chiusura del Canale di Suez». \r

A questo punto la storia porta un nuovo cambiamento e acquisiscono il loro ruolo gli attuali protagonisti della cantieristica italiana: « Il governo decise di riorganizzare l'industria nazionale costituendo Italcantieri, - aggiunge infatti Martinuzzi - che è l'agglomerato dei cantieri di Sestri Ponente, Castellamare e di Monfalcone; inoltre chiuse il cantiere di Trieste e potenziò quello di Monfalcone come contropartita. La nuova società viene finanziata da Fincantieri che era nata nel ‘59 come finanziaria al servizio dell’industria cantieristica nazionale per la costruzione di Michelangelo, Raffaello, Galilei e Marconi. Solo nell’84 Fincantieri diventerà società operativa, dopo l'ennesima crisi dell'industria cantieristica. Il comparto è andato avanti per successive razionalizzazioni: gruppi sempre più unificati, fino a quando Fincantieri diventa un soggetto unico». \r

E la company-town di Panzano? «ll grande albergo degli operai venne bombardato dagli alleati nel ‘44, causando diverse vittime. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato nel 2007: quella che era la sala mensa del cantiere è passata al Comune e ospita il Museo della Cantieristica. Oggi è una struttura ricettiva multifunzionale con una settantina di stanze e anche l'asilo aziendale “Fincantesimo”, che può ospitare fino a un massimo di 34 bambini».\r

[gallery ids=\"458579,458578,458575\"]","post_title":"Fincantieri: una storia iniziata un secolo fa, tra tecnologia e attenzione sociale","post_date":"2023-12-22T10:40:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1703241647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un bonus del valore di 500 euro per ciascuno. E' l'operazione di valorizzazione delle risorse umane messa in campo da Terme di Saturnia, che ha deciso di destinare il 3% del proprio utile annuale al welfare dei dipendenti e delle loro famiglie. Dopo un turn-around durato quattro anni, che ha portato il fatturato dell’azienda da 15 a 25 milioni di euro annui, il complesso termale ha infatti pensato di coinvolgere tutti i collaboratori in un processo premiante, in aggiunta ai meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business.\r

\r

Per l’attribuzione del bonus, assegnato in modo da consentire ai collaboratori di conciliare il regime fiscale di esenzione consentito dalla legge, la società si è avvalsa di una innovativa piattaforma welfare digitale, che consentirà di usufruire di beni e servizi utili, presenti a livello locale, regionale e internazionale. La realtà di Terme di Saturnia, stabilmente tra le prime aziende della Toscana e della provincia di Grosseto, è la flagship del gruppo Terme Italia. Guidata dal general manager Antonello Del Regno dà lavoro a circa 200 persone e sta avviando un processo di sviluppo in Italia e all’estero, all’interno della holding Terme Italia. La società ha oltre 100 anni di storia ed è Marchio storico nazionale. A novembre 2024 proprio Terme Italia aprirà a Milano il complesso termale Scuderie de Montel, dopo una importante riqualificazione dello storico edificio adiacente allo stadio di San Siro.","post_title":"Terme di Saturnia distribuisce il 3% dell'utile ai propri dipendenti","post_date":"2023-12-22T10:17:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703240239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un anno record per la crocieristica italiana, che chiude con oltre 1,1 milioni di passeggeri tricolori in vacanza sulle navi. Un numero che si posiziona ben al di sopra del precedente primato fatto segnare nel 2019 con circa 950 mila crocieristi. Si apre con questi dati e con tutte le premesse per un 2024 ancora migliore l'ormai tradizionale appuntamento dei saluti natalizi con la stampa griffati Msc. \"Avevamo già organizzato questo incontro l'anno scorso e, visti i risultati del 2023, noi che siamo scaramantici non potevamo che ripeterlo\", ha scherzato il country manager Italia Msc ed Explora Journeys, Leonardo Massa.\r

\r

L'incontro non è stata solo l'occasione per tracciare un breve bilancio degli ultimi 12 mesi, ma anche per gettare un primo sguardo al futuro. \"Il 2024 per noi è però iniziato già da tempo. Fortunatamente è infatti tornato prepotente l'advance booking, che è ormai sui livelli pre-pandemici se non persino superiori, tanto che a oggi abbiamo già venduto circa il 40% del nostro prodotto del prossimo anno e abbiamo già in vendita le crociere del 2025\".\r

\r

[caption id=\"attachment_395945\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Luca Valentini[/caption]\r

\r

Unico punto critico è naturalmente la crisi mediorientale che ha costretto Msc, come altre compagnie, a riposizionare alcune navi: l'Orchestra dal mar Rosso al Mediterraneo per l'inverno, mentre per la prossima estate la Musica sostituirà l'itinerario dal Pireo ad Haifa con crociere nel Mediterraneo occidentale e la Opera navigherà da Bari verso le isole greche. \"Un problema, certo - ha raccontato il direttore commerciale Msc Crociere, Luca Valentini - ma anche un'opportunità. Grazie a questi riposizionamenti torneremo infatti a operare a Cagliari e abbiamo aggiunto un nuovo home port a Bari. Tutte operazioni che sottolineano la grande potenzialità del mercato italiano per noi di Msc. Ma per l'anno prossimo ci saranno tante altre novità, tra cui la Divina su Napoli e l'aumento dei voli per il Nord Europa, area in cui l'Euribia ci sta già dando grandissime soddisfazioni\".","post_title":"Msc saluta un 2023 da record e si prepara a un 2024 ancora migliore","post_date":"2023-12-21T12:28:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1703161730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: “Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi”.\r

\r

L’operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. “Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio - commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela”.\r

\r

Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione.","post_title":"A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa","post_date":"2023-12-21T10:50:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703155849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ItaliAbsolutely annuncia la pubblicazione del suo articolo 2.000, a poco più di due anni dalla prima messa on line. Duemila volte il nostro portale ha approfondito le profonde storie dell’Italia con racconti che mettono in mostri territori, esaminano la salute e la resistenza del suo settore turistico e condividono notizie, prospettive e approfondimenti sul suo complesso funzionamento.\r

\r

Queste 2.000 storie sono anche segnali. Soprattutto per gli acquirenti internazionali che vendono l’esperienza italiana.\r

\r

La dedizione del nostro portale allo storytelling ha creato un passaporto virtuale per oltre 70.000 esperti di viaggio, trasportandoli nel cuore dell’Italia e fornendo costantemente contenuti che trovano risonanza tra i professionisti del turismo di tutto il mondo. \r

\r

Il nostro articolo 2000 è una testimonianza dell’impegno costante del nostro portale nello svelare l’Italia. Quindi brindiamo a ItalyAbsolutely e alle prossime 2.000 storie che continueranno ad affascinare, ispirare e mostrare una delle destinazioni più desiderate al mondo.","post_title":"ItaliAbsolutely: una storia che si compone già di 2000 articoli","post_date":"2023-12-21T10:42:13+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1703155333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperti ieri i propri battenti il nuovo Mandarin Oriental Savoy, Zurich, terzo indirizzo del gruppo in Svizzera. Situato sulla famosa Paradeplatz, il più antico grand hotel della città è posizionato a pochi passi dal centro storico, dalla prestigiosa Bahnhofstrasse e dalla passeggiata che conduce al lago di Zurigo. La struttura è dotata di 44 camere e 36 suite, molte delle quali con ampie terrazze e rooftop privati. Quattro inoltre le proposte f&b fra ristoranti e bar, sotto la guida dell’executive chef Benjamin Halat. Tra queste spicca l'Orsini, locale fine-dining di cucina italiana che beneficia della consulenza di Antonio Guida, executive chef del due stelle Michelin Seta del Mandarin Oriental, Milan. L'hotel è anche provvisto di oltre 700 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi.\r

\r

La storia del Mandarin Oriental Savoy, Zurich, ha inizio la Vigilia di Natale del 1838, quando Johannes Baur, un giovane panettiere austriaco originario del Vorarlberg, fondò il primo grand hotel della città, l'hotel Baur appunto. Reimmaginato dall’interior designer parigino Tristan Auer, il nuovo albergo combina i dettagli storici della struttura con uno stile contemporaneo e viste sui principali monumenti della città. Dal 1838 numerosi nomi di spicco hanno soggiornato in questo hotel. Nel solo 1845, per esempio, il pianista e compositore Franz Liszt risiedette all'hotel Baur per tutto il festival di Beethoven, mentre Charles Dickens fu ospite della struttura con la sua famiglia.\r

\r

","post_title":"Ha aperto ieri i propri battenti il Mandarin Oriental Savoy, Zurich","post_date":"2023-12-21T10:34:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703154846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Museo delle Miniere di Caporciano è la meta ideale per gli appassionati di turismo minerario, per una vera immersione nel mondo sotterraneo, tra i percorsi delle antiche strutture di estrazione dismesse e oggi riconvertite in un affascinante parco minerario. Con una visita guidata, adatta anche alle famiglie, dalla vecchia falegnameria si arriva nella “pancia della balena”, la galleria principale. Si può anche scendere nei sotterranei, con il suggestivo percorso dei 200 scalini, fino a 100 metri di profondità.\r

\r

La miniera di Caporciano, vicina al borgo di Montecatini Val di Cecina (PI), è rimasta attiva, anche se non ininterrottamente, dall'epoca etrusca fino al 1907. Nel corso del XIX secolo è stata la più grande miniera di rame d’Europa. Qui è nata la società Montecatini, una delle maggiori industrie europee, confluita poi nella celebre Montedison. A occuparsi dell’accoglienza e delle visite è, oggi, la cooperativa Itinera.\r

\r

Si può scegliere il tour adatto a tutti e dedicato al Parco minerario o quello, più “coraggioso”, che prevede una visita alla discenderia della miniera, fino a circa 100 metri di profondità. Per i gruppi c’è anche l’itinerario di interesse storico-naturalistico, che condurrà i viaggiatori al primo parco eolico di proprietà pubblica, sulle colline che si affacciano sulla miniera a circa 600 metri, con una tappa alla diga di Muraglione. In questo percorso si potrà visitare l’Oratorio di Santa Barbara, dedicato alla patrona dei minatori. Al suo interno si trova la tela della Madonna di Guadalupe, preziosa opera del pittore messicano Juan Rodríguez Xuárez.\r

\r

Nel mese di dicembre le visite guidate sono in programma tutti i sabati e le domeniche.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val di Cecina, alla scoperta del Museo delle Miniere di Caporcianono","post_date":"2023-12-21T10:16:55+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1703153815000]}]}}