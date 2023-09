Finale Ligure, i turisti protagonisti del nuovo episodio della web serie The Perfect Place Visite e laboratori ludico-didattici al Museo Archeologico del Finale, esperienze nell’entroterra a contatto con la natura e gli animali, snorkeling sul Sentiero Blu, esplorazione dei dintorni, dalle Grotte di Toirano all’Acquario di Genova: sono solo alcune delle proposte raccontate nel nuovo episodio della web serie di promozione turistica “The Perfect Place”, da oggi online sui canali Visit Finale Ligure. Protagonista del reality promozionale, in una caccia al tesoro attraverso il territorio, è la famiglia Buhlmann, proveniente da Kiel. Nella loro vacanza di quattro giorni a Finale Ligure, pernottando al Villaggio di GiuEle, sono tante le proposte a misura di bambino che la famiglia Buhlmann ha potuto sperimentare, a partire dalla visita al Museo Archeologico del Finale, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, con i laboratori didattici sulla pittura rupestre e sul mestiere dell’archeologo, per toccare con mano la storia di questo territorio, che affonda le sue radici 350.000 anni fa, fino all’esperienza outdoor insieme agli asinelli nel Parco Natura AsinOlla, nell’entroterra di Pietra Ligure, all’arrampicata in palestra indoor e allo snorkeling lungo il Sentiero Blu con i biologi marini di Salto nel Blu, alla scoperta dei fondali e della loro biodiversità. Per terminare con la visita all’Acquario di Genova, seguita da un pranzo al ristorante Il Genovese, per sperimentare la più tradizionale cucina ligure. Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici. Dopo le puntate dedicate all’Outdoor Training e al Family, il terzo e ultimo episodio, a tema Slow, in uscita a fine ottobre, porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local. La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity. Condividi

Un’attenzione che discende anche dalla presenza in Toscana della “Camper Valley” dove si realizzano la maggior parte dei veicoli ricreazionali prodotti in Italia e una quota rilevante di quella Europea. Il gruppo di lavoro ha anche elaborato il materiale per la realizzazione della landing page di Visit Tuscany sulla "Toscana en plein air" - Toscana en plein air | Visit Tuscany. Qui è presente una raccolta di idee di viaggio, eventi, offerte ed esperienze dedicate a coloro che desiderano conoscere la Toscana viaggiando all’aria aperta. L’intento è dare visibilità e voce alla centralità attribuita dalla Toscana al turismo lento, sostenibile, ecologico; in grado di consolidare corrette abitudini di vita e che pone il viaggiatore sempre al centro della propria personale esperienza di visita. Toscana Promozione Turistica è già presente al Salone del camper di Parma dallo scorso 9 settembre, con uno spazio espositivo istituzionale rivolto alla promozione dei prodotti relativi ai settori viaggio slow, outdoor e natura che da sempre rappresentano una delle più importanti motivazioni a recarsi in Toscana. [post_title] => Toscana in camper e caravan, dal Salone di Parma idee, offerte ed eventi [post_date] => 2023-09-14T15:07:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694704032000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visite e laboratori ludico-didattici al Museo Archeologico del Finale, esperienze nell’entroterra a contatto con la natura e gli animali, snorkeling sul Sentiero Blu, esplorazione dei dintorni, dalle Grotte di Toirano all’Acquario di Genova: sono solo alcune delle proposte raccontate nel nuovo episodio della web serie di promozione turistica “The Perfect Place”, da oggi online sui canali Visit Finale Ligure. Protagonista del reality promozionale, in una caccia al tesoro attraverso il territorio, è la famiglia Buhlmann, proveniente da Kiel. Nella loro vacanza di quattro giorni a Finale Ligure, pernottando al Villaggio di GiuEle, sono tante le proposte a misura di bambino che la famiglia Buhlmann ha potuto sperimentare, a partire dalla visita al Museo Archeologico del Finale, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, con i laboratori didattici sulla pittura rupestre e sul mestiere dell’archeologo, per toccare con mano la storia di questo territorio, che affonda le sue radici 350.000 anni fa, fino all’esperienza outdoor insieme agli asinelli nel Parco Natura AsinOlla, nell’entroterra di Pietra Ligure, all’arrampicata in palestra indoor e allo snorkeling lungo il Sentiero Blu con i biologi marini di Salto nel Blu, alla scoperta dei fondali e della loro biodiversità. Per terminare con la visita all’Acquario di Genova, seguita da un pranzo al ristorante Il Genovese, per sperimentare la più tradizionale cucina ligure. Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici. Dopo le puntate dedicate all’Outdoor Training e al Family, il terzo e ultimo episodio, a tema Slow, in uscita a fine ottobre, porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local. La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity. [post_title] => Finale Ligure, i turisti protagonisti del nuovo episodio della web serie The Perfect Place [post_date] => 2023-09-14T13:19:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694697594000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo 16 settembre torna il festival organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers. E Club del Sole sarà ancora una volta l'hospitality partner dell'evento. L'edizione 2023 del Kalemana Experience Festival si terrà presso il Dolcevita di Punta Marina (Ravenna), il beach club dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family. “Questo festival rappresenta il perfetto connubio tra il benessere del corpo e della mente e abbraccia la nostra filosofia di una vacanza che sa rigenerare, offrendo sensazioni positive di tranquillità e relax – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole -. Accogliere questo tipo di eventi si inserisce appieno nel nostro modo di vedere la nuova vacanza all’aria aperta, come esperienza che pone l’essere umano al centro, e dove la natura è l’elemento che moltiplica il comfort”. Tra i nomi coinvolti, oltre a Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, ci saranno anche in questa edizione Paola Maugeri, conduttrice tv e radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e sportiva, e la cantautrice Marianne Mirage. [post_title] => Club del Sole hospitality partner del festival yoga Kalemana a Punta Marina di Ravenna [post_date] => 2023-09-14T10:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694688063000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_452092" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Mondello[/caption] Il gruppo Accor raddoppia a Palermo, dove già è presente con un Mercure, prendendo la gestione dello storico Mondello Palace, chiuso dal 2020. La struttura, di proprietà della società Italo-Belga, sarà sottoposta a un'operazione di restyling che riguarderà sia le 78 camere per 200 posti letto circa dell'albergo, sia la parte esterna. Qui si interverrà soprattutto sul giardino, per renderlo un ambiente adatto anche ai grandi eventi, ma si prevede pure la realizzazione di una nuova piscina destinata ad aggiungersi a quella esistente. Bocce cucite ancora sulla data di riapertura. Si vocifera però che possa essere già per il prossimo aprile, abbondantemente in tempo quindi per la stagione estive 2024. La riqualificazione sarà eseguita con il supporto dello studio dell'architetto Luigi Smecca. [post_title] => Accor sbarca a Mondello. Presa la gestione di uno degli hotel storici del quartiere [post_date] => 2023-09-13T14:23:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694614984000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433208" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio della nuova Icon of the Seas[/caption] Partono oggi, con tre mesi di anticipo sul calendario, le vendite per le crociere 2025-2026 della Icon of the Seas di Royal Caribbean nei Caraibi, con partenza da Miami e tappa all'isola privata Perfect Day at CocoCay. In programma anche nuove destinazioni tra cui Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, e San Juan, a Porto Rico. "Da quando Icon of the Seas è stata presentata quasi un anno fa, la risposta è stata senza precedenti - sottolinea Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Le famiglie e gli amici sono alla ricerca di vacanze in cui ognuno possa creare momenti da ricordare, senza compromessi, a modo suo, e questo è ciò che ci siamo ripromessi di creare con Icon oltre cinque anni fa e nel modo migliore possibile". [post_title] => Royal Caribbean anticipa le vendite delle crociere Icon of the Seas 2025-2026 [post_date] => 2023-09-13T10:28:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694600880000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un articolato road show con tappe a Seoul, Hong Kong, Macao e Shangai. Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani. Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency). Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana. Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo. [post_title] => Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana [post_date] => 2023-09-12T14:51:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694530261000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spagna tra i protagonisti della conferenza internazionale delle Vie Verdi e del Turismo Sostenibile, che si svolgerà il 21 settembre a Roma in occasione della Settimana europea della Mobilità. La Ffe–Fundación de los Ferrocarriles Españoles presenterà il proprio programma che include le strategie europee con l’elenco delle Vie Verdi nazionali e regionali non motorizzate, sicure e distribuite sul territorio. Componente principale della conferenza il cicloturismo anche attraverso le vie ferroviarie (treno+bicicletta), con una grande varietà di esempi europei e opportunità di finanziamento per estendere la Rete delle Vie Verdi. Ffe ha creato un video commemorativo che racconta per immagini la bellezza e il programma di 15 Vie Verdi inEuskadi, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura e Andalucía. All'evento la Spagna presenterà le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie trasformate in itinerari cicloturistici con 120 percorsi disponibili e le tantissime novità delle diverse reti locali. La direzione generale del Turismo della Comunità di Madrid ha digitalizzato tutte le Vie Verdi della capitale, lunghe 75 km, rendendole accessibili da Google Maps Street View. ra le novità dei percorsi madrileni ci sono la ‘Vía Verde del Tren de los 40 días’ e la ‘Vía Verde del Río Guadarrama’: la prima è l’antica e strategica Vía Negrín, costruita in appena 40 giorni per rifornire la capitale assediata dalle truppe di Franco; oggi è una strada di 14 km da fare a piedi o in bici tra i campi da Carabaña a Estremera. La seconda è una via di 6 km tra Móstoles e il ponte sul fiume Guadarrama sull’antico tracciato ferroviario Madrid–Almorox. Novità anche nella regione di Murcia con la Vía Verde de La Floración de Cieza, 10 km tra colori e contrasti che si aggiunge alla già ricca rete di strade cicloturistiche e di sentieri da trekking del territorio di 190 km. [post_title] => La Spagna presenta le Via Verdes a Roma, durante la Settimana europea della Mobilità [post_date] => 2023-09-12T14:18:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694528300000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Via libera della Regione Liguria all'avvio dell’iniziativa di riconoscimento e promozione degli 'Eventi autentici liguri' per la quale verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte dell'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e del Commissario pro tempore di Unpli Liguria-Aps Ignazio Di Giovanna. «Lo scopo dell’iniziativa è di intraprendere azioni condivise di promozione delle manifestazioni che verranno riconosciute 'Eventi autentici liguri' valorizzando in particolare l’attività di attrazione e animazione turistica da parte delle Pro loco liguri – afferma Sartori - Rientra da sempre tra gli obiettivi dell’Assessorato promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria e gli eventi con connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del territorio organizzati dalle pro loco liguri costituiscono un valore aggiunto imprescindibile per l’offerta turistica regionale ed elemento di richiamo dei flussi turistici sia italiani che stranieri, sostenendo la destagionalizzazione e l’entroterra». Con il supporto operativo dell’Agenzia per la promozione turistica 'In Liguria' verrà promosso un calendario degli 'Eventi autentici liguri' nel quale verranno incluse le manifestazioni di particolare rilevanza tradizionale e storica organizzate in particolare nell’entroterra. Tali eventi verranno individuati tra quelli organizzati (anche in partnership) dalle Pro Loco iscritte ad Unpli ed all’Albo Regionale. A tale scopo Unpli Liguria-Aps diffonderà apposita scheda di rilevazione. «L'approvazione del Protocollo – dichiara Ignazio Di Giovanna - costituisce un importante risultato nella direzione della valorizzazione degli eventi di cui le Pro Loco sono protagoniste e custodi e che rappresentano l'identità dei territori, soprattutto quelli dell'entroterra ligure, ricchi di storia e tradizione». [post_title] => Liguria, obiettivo valorizzare e promuovere gli Eventi Autentici liguri. Intesa con Unpli-Aps [post_date] => 2023-09-12T12:31:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694521905000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Romantik Hotels & Restaurants espande la sua rete. Entra infatti nel gruppo il Romantik Hotel Verwall di Gaschurn/Montfon. Dopo i quattro nuovi hotel in Germania, una struttura a Maiorca e un hotel nei Paesi Bassi, quest'anno Romantik può vantare una crescita anche in Austria. «Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria - ha dichiarato il CEO Thomas Edelkamp - e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento». «Per noi, Romantik non è solo un partner - ha aggiunto il patron Hajo Krüger - ma anche un marchio di qualità che garantisce agli ospiti la migliore esperienza in un'atmosfera calorosa e accogliente. Poiché questo si allinea completamente con la nostra filosofia, abbiamo scelto di collaborare con loro. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti momenti di felicità speciali attraverso l'unicità, l'originalità e la cucina di alta qualità». Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e per le vacanze sulla neve in inverno. Un appuntamento clou dell'anno è poi la classica gara di auto d'epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall. Nel Romantik Hotel Verwall, gli ospiti possono gustare la cucina tipica della Vorarlberg con prodotti stagionali locali e ricette innovative di alto livello. Lo chef Kai Horitzky crea fresche composizioni (originali accostamenti) con passione ed impegno. Fedele alla sua filosofia, i clienti possono godere di deliziosi menu a più portate con il perfetto abbinamento di vini, esplorando la diversità dei prodotti locali con un tocco di fantasia. L'AlpinaVital SPA nel Romantik Hotel Verwall invita a rilassarsi e a godersi un momento di tranquillità. La piscina interna riscaldata e numerosi trattamenti benessere, come massaggi o trattamenti cosmetici, completano l'offerta benessere del Romantik Hotel Verwall. ­ [post_title] => Romantik Hotels rafforza la rete in Austria, entra il Verwall nelle strutture premium [post_date] => 2023-09-12T12:31:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694521887000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "finale ligure turisti protagonisti episodio della web serie the perfect place" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1468,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana lancia il suo Manifesto al Salone del camper di Parma.\r

\r

Un manifesto prodotto da un gruppo di lavoro formato da operatori di settore, pubblici e privati, promosso da Toscana Promozione Turistica con l’obiettivo di definire i principi guida dell'offerta turistica per il prodotto “Toscana in camper e caravan”. Questo il focus dell’incontro dal titolo “La Toscana del camper” con cui la Regione si presenta a Parma sabato 16 settembre alle ore 11.00 all’interno dell’Arena “Viaggi, incontri e racconti” del Padiglione 2.\r

\r

Attraverso il suo manifesto il progetto “La toscana del camper” vuole raccontare una regione che ha raccolto la sfida di ospitare al meglio coloro che viaggiano in camper o in caravan, attraverso scelte che vedono protagonisti operatori turistici, agricoli e molte amministrazioni della regione. Un’attenzione che discende anche dalla presenza in Toscana della “Camper Valley” dove si realizzano la maggior parte dei veicoli ricreazionali prodotti in Italia e una quota rilevante di quella Europea.\r

\r

Il gruppo di lavoro ha anche elaborato il materiale per la realizzazione della landing page di Visit Tuscany sulla \"Toscana en plein air\" - Toscana en plein air | Visit Tuscany. Qui è presente una raccolta di idee di viaggio, eventi, offerte ed esperienze dedicate a coloro che desiderano conoscere la Toscana viaggiando all’aria aperta. L’intento è dare visibilità e voce alla centralità attribuita dalla Toscana al turismo lento, sostenibile, ecologico; in grado di consolidare corrette abitudini di vita e che pone il viaggiatore sempre al centro della propria personale esperienza di visita.\r

\r

Toscana Promozione Turistica è già presente al Salone del camper di Parma dallo scorso 9 settembre, con uno spazio espositivo istituzionale rivolto alla promozione dei prodotti relativi ai settori viaggio slow, outdoor e natura che da sempre rappresentano una delle più importanti motivazioni a recarsi in Toscana.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Toscana in camper e caravan, dal Salone di Parma idee, offerte ed eventi","post_date":"2023-09-14T15:07:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694704032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visite e laboratori ludico-didattici al Museo Archeologico del Finale, esperienze nell’entroterra a contatto con la natura e gli animali, snorkeling sul Sentiero Blu, esplorazione dei dintorni, dalle Grotte di Toirano all’Acquario di Genova: sono solo alcune delle proposte raccontate nel nuovo episodio della web serie di promozione turistica “The Perfect Place”, da oggi online sui canali Visit Finale Ligure.\r

\r

\r

\r

Protagonista del reality promozionale, in una caccia al tesoro attraverso il territorio, è la famiglia Buhlmann, proveniente da Kiel.\r

\r

Nella loro vacanza di quattro giorni a Finale Ligure, pernottando al Villaggio di GiuEle, sono tante le proposte a misura di bambino che la famiglia Buhlmann ha potuto sperimentare, a partire dalla visita al Museo Archeologico del Finale, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, con i laboratori didattici sulla pittura rupestre e sul mestiere dell’archeologo, per toccare con mano la storia di questo territorio, che affonda le sue radici 350.000 anni fa, fino all’esperienza outdoor insieme agli asinelli nel Parco Natura AsinOlla, nell’entroterra di Pietra Ligure, all’arrampicata in palestra indoor e allo snorkeling lungo il Sentiero Blu con i biologi marini di Salto nel Blu, alla scoperta dei fondali e della loro biodiversità. Per terminare con la visita all’Acquario di Genova, seguita da un pranzo al ristorante Il Genovese, per sperimentare la più tradizionale cucina ligure.\r

\r

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici.\r

\r

Dopo le puntate dedicate all’Outdoor Training e al Family, il terzo e ultimo episodio, a tema Slow, in uscita a fine ottobre, porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local.\r

\r

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.\r

\r

","post_title":"Finale Ligure, i turisti protagonisti del nuovo episodio della web serie The Perfect Place","post_date":"2023-09-14T13:19:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694697594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 16 settembre torna il festival organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers. E Club del Sole sarà ancora una volta l'hospitality partner dell'evento. L'edizione 2023 del Kalemana Experience Festival si terrà presso il Dolcevita di Punta Marina (Ravenna), il beach club dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family.\r

\r

“Questo festival rappresenta il perfetto connubio tra il benessere del corpo e della mente e abbraccia la nostra filosofia di una vacanza che sa rigenerare, offrendo sensazioni positive di tranquillità e relax – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole -. Accogliere questo tipo di eventi si inserisce appieno nel nostro modo di vedere la nuova vacanza all’aria aperta, come esperienza che pone l’essere umano al centro, e dove la natura è l’elemento che moltiplica il comfort”.\r

\r

Tra i nomi coinvolti, oltre a Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, ci saranno anche in questa edizione Paola Maugeri, conduttrice tv e radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e sportiva, e la cantautrice Marianne Mirage.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole hospitality partner del festival yoga Kalemana a Punta Marina di Ravenna","post_date":"2023-09-14T10:41:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694688063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_452092\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Mondello[/caption]\r

\r

Il gruppo Accor raddoppia a Palermo, dove già è presente con un Mercure, prendendo la gestione dello storico Mondello Palace, chiuso dal 2020. La struttura, di proprietà della società Italo-Belga, sarà sottoposta a un'operazione di restyling che riguarderà sia le 78 camere per 200 posti letto circa dell'albergo, sia la parte esterna. Qui si interverrà soprattutto sul giardino, per renderlo un ambiente adatto anche ai grandi eventi, ma si prevede pure la realizzazione di una nuova piscina destinata ad aggiungersi a quella esistente.\r

\r

Bocce cucite ancora sulla data di riapertura. Si vocifera però che possa essere già per il prossimo aprile, abbondantemente in tempo quindi per la stagione estive 2024. La riqualificazione sarà eseguita con il supporto dello studio dell'architetto Luigi Smecca.","post_title":"Accor sbarca a Mondello. Presa la gestione di uno degli hotel storici del quartiere","post_date":"2023-09-13T14:23:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694614984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio della nuova Icon of the Seas[/caption]\r

\r

Partono oggi, con tre mesi di anticipo sul calendario, le vendite per le crociere 2025-2026 della Icon of the Seas di Royal Caribbean nei Caraibi, con partenza da Miami e tappa all'isola privata Perfect Day at CocoCay. In programma anche nuove destinazioni tra cui Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, e San Juan, a Porto Rico.\r

\r

\"Da quando Icon of the Seas è stata presentata quasi un anno fa, la risposta è stata senza precedenti - sottolinea Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Le famiglie e gli amici sono alla ricerca di vacanze in cui ognuno possa creare momenti da ricordare, senza compromessi, a modo suo, e questo è ciò che ci siamo ripromessi di creare con Icon oltre cinque anni fa e nel modo migliore possibile\".\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean anticipa le vendite delle crociere Icon of the Seas 2025-2026","post_date":"2023-09-13T10:28:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694600880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un articolato road show con tappe a Seoul, Hong Kong, Macao e Shangai. Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani.\r

\r

Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency).\r

\r

Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana.\r

Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo.","post_title":"Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana","post_date":"2023-09-12T14:51:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694530261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spagna tra i protagonisti della conferenza internazionale delle Vie Verdi e del Turismo Sostenibile, che si svolgerà il 21 settembre a Roma in occasione della Settimana europea della Mobilità.\r

\r

La Ffe–Fundación de los Ferrocarriles Españoles presenterà il proprio programma che include le strategie europee con l’elenco delle Vie Verdi nazionali e regionali non motorizzate, sicure e distribuite sul territorio. Componente principale della conferenza il cicloturismo anche attraverso le vie ferroviarie (treno+bicicletta), con una grande varietà di esempi europei e opportunità di finanziamento per estendere la Rete delle Vie Verdi.\r

\r

Ffe ha creato un video commemorativo che racconta per immagini la bellezza e il programma di 15 Vie Verdi inEuskadi, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura e Andalucía.\r

\r

All'evento la Spagna presenterà le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie trasformate in itinerari cicloturistici con 120 percorsi disponibili e le tantissime novità delle diverse reti locali. La direzione generale del Turismo della Comunità di Madrid ha digitalizzato tutte le Vie Verdi della capitale, lunghe 75 km, rendendole accessibili da Google Maps Street View. ra le novità dei percorsi madrileni ci sono la ‘Vía Verde del Tren de los 40 días’ e la ‘Vía Verde del Río Guadarrama’: la prima è l’antica e strategica Vía Negrín, costruita in appena 40 giorni per rifornire la capitale assediata dalle truppe di Franco; oggi è una strada di 14 km da fare a piedi o in bici tra i campi da Carabaña a Estremera. La seconda è una via di 6 km tra Móstoles e il ponte sul fiume Guadarrama sull’antico tracciato ferroviario Madrid–Almorox.\r

\r

Novità anche nella regione di Murcia con la Vía Verde de La Floración de Cieza, 10 km tra colori e contrasti che si aggiunge alla già ricca rete di strade cicloturistiche e di sentieri da trekking del territorio di 190 km.","post_title":"La Spagna presenta le Via Verdes a Roma, durante la Settimana europea della Mobilità","post_date":"2023-09-12T14:18:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694528300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera della Regione Liguria all'avvio dell’iniziativa di riconoscimento e promozione degli 'Eventi autentici liguri' per la quale verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte dell'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e del Commissario pro tempore di Unpli Liguria-Aps Ignazio Di Giovanna.\r

\r

«Lo scopo dell’iniziativa è di intraprendere azioni condivise di promozione delle manifestazioni che verranno riconosciute 'Eventi autentici liguri' valorizzando in particolare l’attività di attrazione e animazione turistica da parte delle Pro loco liguri – afferma Sartori - Rientra da sempre tra gli obiettivi dell’Assessorato promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria e gli eventi con connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del territorio organizzati dalle pro loco liguri costituiscono un valore aggiunto imprescindibile per l’offerta turistica regionale ed elemento di richiamo dei flussi turistici sia italiani che stranieri, sostenendo la destagionalizzazione e l’entroterra».\r

\r

Con il supporto operativo dell’Agenzia per la promozione turistica 'In Liguria' verrà promosso un calendario degli 'Eventi autentici liguri' nel quale verranno incluse le manifestazioni di particolare rilevanza tradizionale e storica organizzate in particolare nell’entroterra. Tali eventi verranno individuati tra quelli organizzati (anche in partnership) dalle Pro Loco iscritte ad Unpli ed all’Albo Regionale. A tale scopo Unpli Liguria-Aps diffonderà apposita scheda di rilevazione.\r

\r

«L'approvazione del Protocollo – dichiara Ignazio Di Giovanna - costituisce un importante risultato nella direzione della valorizzazione degli eventi di cui le Pro Loco sono protagoniste e custodi e che rappresentano l'identità dei territori, soprattutto quelli dell'entroterra ligure, ricchi di storia e tradizione».","post_title":"Liguria, obiettivo valorizzare e promuovere gli Eventi Autentici liguri. Intesa con Unpli-Aps","post_date":"2023-09-12T12:31:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694521905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Romantik Hotels & Restaurants espande la sua rete. Entra infatti nel gruppo il Romantik Hotel Verwall di Gaschurn/Montfon.\r

Dopo i quattro nuovi hotel in Germania, una struttura a Maiorca e un hotel nei Paesi Bassi, quest'anno Romantik può vantare una crescita anche in Austria. «Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria - ha dichiarato il CEO Thomas Edelkamp - e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento».\r

\r

«Per noi, Romantik non è solo un partner - ha aggiunto il patron Hajo Krüger - ma anche un marchio di qualità che garantisce agli ospiti la migliore esperienza in un'atmosfera calorosa e accogliente. Poiché questo si allinea completamente con la nostra filosofia, abbiamo scelto di collaborare con loro. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti momenti di felicità speciali attraverso l'unicità, l'originalità e la cucina di alta qualità».\r

\r

Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e per le vacanze sulla neve in inverno.\r

\r

Un appuntamento clou dell'anno è poi la classica gara di auto d'epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall.\r

\r

Nel Romantik Hotel Verwall, gli ospiti possono gustare la cucina tipica della Vorarlberg con prodotti stagionali locali e ricette innovative di alto livello. Lo chef Kai Horitzky crea fresche composizioni (originali accostamenti) con passione ed impegno. Fedele alla sua filosofia, i clienti possono godere di deliziosi menu a più portate con il perfetto abbinamento di vini, esplorando la diversità dei prodotti locali con un tocco di fantasia.\r

\r

\r

\r

L'AlpinaVital SPA nel Romantik Hotel Verwall invita a rilassarsi e a godersi un momento di tranquillità. La piscina interna riscaldata e numerosi trattamenti benessere, come massaggi o trattamenti cosmetici, completano l'offerta benessere del Romantik Hotel Verwall.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels rafforza la rete in Austria, entra il Verwall nelle strutture premium","post_date":"2023-09-12T12:31:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694521887000]}]}}