Fiavet Toscana lancia i corsi di formazione per gli agenti del territorio Un pacchetto di corsi di formazione, in molti casi a costo zero, è la proposta lanciata da Fiavet Toscana-Confcommercio per gli agenti di viaggio del territorio. Con il calo del flusso di viaggiatori, gli adv e i to hanno più tempo da dedicare all’aggiornamento professionale ed è in questa finestra strategica che Fiavet Toscana propone la sessione autunnale di formazione, pensata per fornire agli associati strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione. “Restare aggiornati – sottolinea il presidente dell’associazione Pier Carlo Testa – non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per mantenere un’alta competitività. Nella nostra proposta formativa diamo priorità a nuovi strumenti di marketing, conoscenze tecnologiche, competenze linguistiche e normative aggiornate che rappresentano un capitale imprescindibile per ampliare il portafoglio clienti e garantire servizi di qualità.” Nell’offerta formativa una delle novità più significative riguarda i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro: dal corso antincendio al corso di primo soccorso. Si tratta di percorsi che i datori di lavoro devono garantire a tutti i dipendenti, solitamente con un investimento economico rilevante. Ma grazie a un accordo con l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, le agenzie di viaggio iscritte a Fiavet che versano lo 0,20% previsto dal CCNL tramite modello F24 potranno accedervi senza alcun costo aggiuntivo. I punti Nel dettaglio Fiavet Toscana propone contenuti innovativi e di grande attualità quali il marketing nei social media e le strategìe su Facebook, Instagram, TikTok e altri canali per intercettare nuovi clienti; corsi completi sui GDS Amadeus, Galileo e Sabre. E ancora lezioni sulle nuove normative per gli affitti brevi e il ruolo emergente del property manager; corsi di lingua spagnola e business english, per rafforzare le competenze linguistiche, strumenti di Intelligenza Artificiale applicati al turismo; storytelling per immagini, con focus su tecniche di fotoritocco e generazione di contenuti attraverso l’IA e infine formazione continua sulla contabilità per agenzie di viaggio, per gestire con sicurezza e precisione la parte amministrativa. Il programma autunnale dimostra la volontà di Fiavet Toscana di andare oltre la semplice rappresentanza associativa, come ribadisce la vice presidente Cinzia Chiaramonti: “Formarsi oggi significa prepararsi alle sfide di domani. Dalla digitalizzazione alle nuove normative, gli operatori necessitano di competenze aggiornate per valorizzare il proprio ruolo e garantire competitività alle imprese”. In buona sostanza l’offerta di Fiavet Toscana mira a fare della formazione il vero vantaggio competitivo per agenti e tour operator in un mercato sempre più variegato. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il business legato al comparto delle crociere è resiliente e la vacanza resta una priorità, ma il mercato quest’anno è cambiato, con una forte tendenza al last minute. A confermarlo è Riccardo Fantoni, direttore commerciale di Costa Crociere, che sottolinea come la flessibilità dell’offerta e la dinamicità dei prezzi restino due frecce importanti all’arco dei crocieristi. «Proprio la flessibilità intrinseca al nostro comparto ci ha ad esempio consentito di riposizionare Costa Toscana sul Mediterraneo, dove opererà dal 7 novembre crociere di sette notti fra Italia, Francia e Spagna». Saper ascoltare Dall’ascolto dei partner e dall’analisi degli ultimi trend di mercato nascono alcune azioni che la compagnia ha in serbo per invertire il trend e spingere sulle prenotazioni anticipate. «L’advance booking resta un motore essenziale per garantire benefici a tutti i rappresentanti della filiera: a noi, agli agenti di viaggio e ai clienti finali». In quest’ottica Costa ha innanzitutto lanciato una speciale incentivo – fino a 300 euro di risparmio a cabina - per chi prenoterà entro il 10 ottobre una crociera nel periodo novembre 2025 – agosto 2026. Una seconda leva è quella offerta dal cosiddetto “acconto leggero”, che prevede il versamento di 100 euro a persona sulle crociere invernali nel Mediterraneo di Costa Toscana e Costa Smeralda in partenza dal 1 dicembre al 31 marzo. Questa facilitazione si estenderà poi a tutte le crociere in programma da 1 aprile al 31 agosto. «Si tratta di iniziative in linea con le tendenze del mercato, che vanno a rispondere sia all’esigenza di risparmio sia a quella di attribuire un valore sempre maggiore al prodotto». Proprio sul valore, «che deve essere sempre maggiore rispetto alla crescita del prezzi» un ruolo importante è quello giocato dalla segmentazione dell’offerta. «La personalizzazione delle esperienze, con la ‘clusterizzazione’ delle land experiences, rappresenta un driver determinante nella scelta del consumatore e un valore aggiunto per gli adv». Le previsioni Intanto, i primi riscontri sono positivi: «Malgrado le tensioni geopolitiche internazionali e altri fenomeni esterni, resto fiducioso sul 2026: i segnali che giungono dall’inverno sono confortanti e denotano fra l’altro l’importante percentuale di chi torna a sceglierci per una nuova vacanza». Forte di questo dato, Costa rilancia sui repeater del C Club, ai quali riserva la possibilità di triplicare i punti-fedeltà sulle prenotazioni fino al 10 ottobre. Inoltre, verranno offerti crediti a bordo fino al 500 euro a cabina su una selezione di partenze di Costa Smeralda e Costa Toscana in programma per la prossima stagione. «Durante l’inverno si moltiplicano le opportunità di scegliere un prodotto a lungo raggio usufruendo del collegamento aereo. Un prodotto che deve quindi essere prenotato con anticipo. Proprio per questo, in questa fase la spinta maggiore va indirizzata al Mediterraneo, che invece è più condizionato dal sotto data». Al fianco delle adv La potenza di fuoco di tutti questi strumenti rappresenterà una leva decisiva per gli agenti di viaggio che vorranno giocare la partita insieme a Costa. «Ci concentreremo su tutte le agenzie che collaborano attivamente con noi, alcune delle quali possono esprimere un potenziale ancora maggiore». A loro si indirizzano le nuove funzionalità di e-commerce attivate sulla piattaforma b2b per aggiungere item ad hoc alle prenotazioni, tutti commissionabili. Sempre agli agenti è riservato il ciclo di incontri “one to many”: 11 tappe in giro per l’Italia per raccontare ai partner della distribuzione il volto nuovo della “Destinazione Wonder” di Costa Crociere. [post_title] => Costa Crociere, Fantoni: «Spingiamo sul Mediterraneo» [post_date] => 2025-09-10T14:13:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757513600000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà nella stagione invernale 2025/2026 il Grand Hotel Ampezzo. La nuova struttura rappresenta un’importante operazione di posizionamento per DHOM Collection, gruppo emergente dell’hôtellerie di alta gamma, già proprietario del Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, del Boutique Hotel Lajadira e del Residence Savoia Palace. Il progetto nasce dal recupero di una storica struttura ampezzana degli anni ’20, trasformata in un moderno cinque stelle grazie al restauro firmato dallo Studio Zuretti Design di Nizza. «Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta» ha commentato Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection. L’intervento ha permesso di coniugare l’identità alpina con un design contemporaneo e funzionale, pensato per attrarre un target internazionale di viaggiatori high-end in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Caratteristiche principali e gestione L’hotel dispone di 70 camere, tra cui 26 suite con vista sulle Dolomiti. Tra queste anche la Royal Suite, di 110 metri quadri. Il benessere è protagonista dell'offerta grazie a una Spa di 1000 metri quadri, tra le più ampie di Cortina. Qui gli ospiti possono rilassarsi nella piscina panoramica, rigenerarsi nell’hammam, nelle saune o nella suggestiva ice room. L’esperienza gastronomica è curata nei minimi dettagli dal ristorante “Cucina” e dal lounge bar “Ampezzino Cafè”,. Per eventi e incontri di lavoro, l’hotel offre spazi Mice moderni ed eleganti, con meeting room attrezzate e aree lounge affacciate direttamente sui monti Cristallo e Faloria,. A completare l’offerta, un garage coperto con 80 posti auto. La gestione è affidata a Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection, già alla guida del Grand Hotel Savoia. Con l’apertura del Grand Hotel Ampezzo, DHOM Collection rafforza la propria presenza a Cortina, puntando a intercettare la crescente domanda di turismo luxury legata sia agli sport invernali che agli eventi internazionali. [gallery ids="496786,496784,496785"] [post_title] => Grand Hotel Ampezzo: nuovo 5 stelle DHOM Collection nel cuore di Cortina [post_date] => 2025-09-10T12:46:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => cortina [1] => dhom-collection ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Cortina [1] => Dhom Collection ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757508403000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un pacchetto di corsi di formazione, in molti casi a costo zero, è la proposta lanciata da Fiavet Toscana-Confcommercio per gli agenti di viaggio del territorio. Con il calo del flusso di viaggiatori, gli adv e i to hanno più tempo da dedicare all’aggiornamento professionale ed è in questa finestra strategica che Fiavet Toscana propone la sessione autunnale di formazione, pensata per fornire agli associati strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione. “Restare aggiornati – sottolinea il presidente dell’associazione Pier Carlo Testa - non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per mantenere un’alta competitività. Nella nostra proposta formativa diamo priorità a nuovi strumenti di marketing, conoscenze tecnologiche, competenze linguistiche e normative aggiornate che rappresentano un capitale imprescindibile per ampliare il portafoglio clienti e garantire servizi di qualità.” Nell’offerta formativa una delle novità più significative riguarda i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro: dal corso antincendio al corso di primo soccorso. Si tratta di percorsi che i datori di lavoro devono garantire a tutti i dipendenti, solitamente con un investimento economico rilevante. Ma grazie a un accordo con l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, le agenzie di viaggio iscritte a Fiavet che versano lo 0,20% previsto dal CCNL tramite modello F24 potranno accedervi senza alcun costo aggiuntivo. I punti Nel dettaglio Fiavet Toscana propone contenuti innovativi e di grande attualità quali il marketing nei social media e le strategìe su Facebook, Instagram, TikTok e altri canali per intercettare nuovi clienti; corsi completi sui GDS Amadeus, Galileo e Sabre. E ancora lezioni sulle nuove normative per gli affitti brevi e il ruolo emergente del property manager; corsi di lingua spagnola e business english, per rafforzare le competenze linguistiche, strumenti di Intelligenza Artificiale applicati al turismo; storytelling per immagini, con focus su tecniche di fotoritocco e generazione di contenuti attraverso l’IA e infine formazione continua sulla contabilità per agenzie di viaggio, per gestire con sicurezza e precisione la parte amministrativa. Il programma autunnale dimostra la volontà di Fiavet Toscana di andare oltre la semplice rappresentanza associativa, come ribadisce la vice presidente Cinzia Chiaramonti: “Formarsi oggi significa prepararsi alle sfide di domani. Dalla digitalizzazione alle nuove normative, gli operatori necessitano di competenze aggiornate per valorizzare il proprio ruolo e garantire competitività alle imprese”. In buona sostanza l’offerta di Fiavet Toscana mira a fare della formazione il vero vantaggio competitivo per agenti e tour operator in un mercato sempre più variegato. [post_title] => Fiavet Toscana lancia i corsi di formazione per gli agenti del territorio [post_date] => 2025-09-10T11:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757503146000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496741 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo Un Tourism, tra gennaio e giugno 2025 hanno viaggiato a livello internazionale quasi 690 milioni di turisti, circa 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Come riporta TravelDailyNews, il segretario generale uscente di Un Tourism, Zurab Pololikashvili, ha dichiarato: «Di fronte alle sfide globali, il turismo internazionale continua a registrare un forte slancio e una buona resilienza. La prima metà del 2025 ha portato un aumento del numero di arrivi e dei ricavi per la maggior parte delle destinazioni in tutto il mondo, contribuendo alle economie locali, all'occupazione e ai mezzi di sussistenza». L'ultima edizione del World Tourism Barometer indica l'Africa come la regina della crescita. Il continente ha infatti messo a segno un aumento del 12% nel periodo gennaio-giugno 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sia il Nord Africa (+14%) che l'Africa subsahariana (+11%) hanno registrato una crescita a due cifre in questo periodo. L'Europa ha accolto quasi 340 milioni di turisti internazionali nella prima metà del 2025, circa il 4% in più rispetto al 2024 e il 7% in più rispetto al 2019. L'Europa mediterranea settentrionale, occidentale e meridionale ha registrato una crescita del 3% in questo periodo, nonostante risultati mensili irregolari. L'Europa centrale e orientale ha continuato a riprendersi con forza (+9%), ma è rimasta dell'11% al di sotto dei livelli del 2019, secondo i dati disponibili. Le Americhe hanno registrato una crescita del 3% nel periodo gennaio-giugno 2025, con risultati contrastanti nelle diverse sottoregioni. Mentre il Sud America (+14%) ha continuato a registrare una solida crescita, l'America Centrale ha registrato un aumento del 2% degli arrivi e il Nord America ha registrato risultati stabili (+0%), principalmente a causa di lievi cali negli Stati Uniti e in Canada. Anche i Caraibi (+0%) hanno registrato una performance più debole, in parte a causa del calo della domanda proveniente dal loro principale mercato di origine, gli Stati Uniti. Il Medio Oriente ha registrato il 4% di arrivi in ​​meno in questo periodo di sei mesi, sebbene dopo una fortissima ripresa post-pandemia, con il 29% di arrivi in ​​più rispetto allo stesso periodo del 2019, il risultato regionale più forte rispetto al 2019. Gli arrivi in ​​Asia e nel Pacifico sono cresciuti dell'11% in questo periodo, pari al 92% del dato pre-pandemia (-8% rispetto al 2019). Il Nord-Est asiatico (+20%) ha registrato la performance migliore rispetto al 2024, sebbene sia rimasto dell'8% inferiore ai livelli del 2019. Tra le principali destinazioni, nel primo semestre del 2025, si sono registrati tra i tassi di crescita più elevati quelli di Giappone e Vietnam (+21%), Repubblica di Corea (+15%), Marocco (+19%), Messico e Paesi Bassi (+7%). Malesia e Indonesia hanno entrambe registrato una crescita del 9% e Hong Kong (Cina) del 7%, sebbene gli arrivi siano rimasti leggermente al di sotto dei livelli del 2019 in queste destinazioni. Anche Francia (+5% fino a maggio) e Spagna (+5%), hanno registrato una solida crescita degli arrivi in ​​questo periodo. Secondo la Iata, sia il traffico aereo internazionale sia la capacità aerea internazionale sono cresciuti del 7% nel periodo gennaio-giugno 2025 rispetto al 2024. L'occupazione globale nelle strutture ricettive ha raggiunto il 69% a giugno 2025, leggermente al di sotto del 70% a giugno 2024. L'occupazione ha raggiunto il 71% a luglio 2025 (lo stesso di luglio 2024). I ricavi I dati mensili sulle entrate del turismo internazionale mostrano forti guadagni fino a giugno 2025 nelle principali destinazioni come Giappone (+18%), Regno Unito (+13% fino a marzo), Francia (+9%), Spagna (+8%) e Turchia (+8%). Una forte domanda di viaggi si può osservare anche nella spesa in uscita da alcuni grandi mercati come la Cina (+16% fino a marzo), la Spagna (+16%), il Regno Unito (+15% fino a marzo), Singapore (+10%) e la Repubblica di Corea (+8%). L'indagine di settembre del Panel of Tourism Experts prevede che l'inflazione turistica diminuirà dall'8% nel 2024 al 6,8% nel 2025, ma rimarrà ben al di sopra del valore pre-pandemia del 3,1% e significativamente al di sopra dell'inflazione complessiva (4,3%). Secondo il Panel, i turisti continueranno a cercare un buon rapporto qualità-prezzo, ma potrebbero anche viaggiare più vicino a casa, fare viaggi più brevi o spendere meno, in risposta all'aumento dei prezzi. Anche l'incertezza derivante dalle tensioni economiche e geopolitiche può incidere sulla fiducia nei viaggi. La minore fiducia dei consumatori è stata classificata come il terzo fattore principale che influenza il turismo nell'indagine di settembre 2025, mentre i rischi geopolitici (oltre ai conflitti in corso) si sono classificati al quarto posto. Anche l'aumento delle tariffe commerciali (5° posto) e dei requisiti di viaggio (6° posto) sono stati tra le principali preoccupazioni espresse dal gruppo di esperti. L'ultimo indice di fiducia del turismo delle Nazioni Unite mostra un leggero aumento dei livelli di fiducia per gli ultimi quattro mesi del 2025. Su una scala da 0 a 200, gli esperti del panel hanno assegnato al periodo settembre-dicembre 2025 un punteggio di 120, in aumento rispetto ai 114 di maggio-agosto. [post_title] => Un Tourism: nel primo semestre 2025 turisti a quota 690 milioni [post_date] => 2025-09-10T09:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757497955000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo il rapporto stilato da arrivia , le crociere stanno emergendo come segmento in più rapida crescita nei viaggi leisure. Basato su un sondaggio condotto su oltre 4.500 persone, tra cui oltre 1.000 "crocieristi attivi" che avevano navigato negli ultimi 24 mesi o prenotato un viaggio nei due anni successivi, il rapporto riportato da TravelDailyNews descrive nel dettaglio le aspettative e le preferenze dei consumatori. In dettaglio, dal report emerge come la domanda di crociere si stia diversificando tra le fasce d'età. Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di aver già fatto una crociera in precedenza e quasi il 30% prevede di farlo nei prossimi due anni. I Millennial guidano l'impennata delle intenzioni future con il 36%, insieme alle famiglie con redditi più alti. Circa la metà degli intervistati che hanno mai fatto una crociera, il 37%, ne ha prenotata una nei prossimi due anni e più di un quarto l'ha fatta solo negli ultimi 12 mesi; i Millennial e la Generazione Z si presentano in percentuali maggiori rispetto alla Generazione X o ai Boomer, che restano comunque i croceristi più assidui. Quando i viaggiatori confrontano le crociere con le vacanze a terra, il fattore decisivo è spesso il rapporto qualità-prezzo. Un quarto degli intervistati ha dichiarato che prenoterebbe crociere più frequentemente se il prezzo iniziale fosse superiore a quello di un viaggio a terra, mentre circa il 40% ha dichiarato che sostituirebbe un viaggio a terra pianificato con una crociera se offrisse un valore uguale o superiore. Per i Baby Boomer, questo significa cabine di categoria superiore e servizi di bordo premium. Per le generazioni più giovani, significa massimizzare la flessibilità e ampliare i budget con opzioni come pagamenti differiti o alternativi e riscatti di premi aggiuntivi a bordo. Comodità e varietà possono suscitare un interesse iniziale, ma è proprio la qualità del servizio a convertire l'intenzione in prenotazione. L'appeal delle crociere brevi Le crociere più brevi hanno guadagnato terreno, con il 18% dei viaggiatori statunitensi che preferisce itinerari da due a quattro giorni invece delle più tradizionali fughe da cinque a sette giorni. I Millennial e la Generazione Z sono il pubblico più entusiasta di queste fughe, considerandole un modo conveniente per vivere una crociera e, al contempo, lasciare tempo – e budget – per un'altra vacanza in un altro momento. La disponibilità di questi itinerari ha anche importanti implicazioni sulla fidelizzazione: il 15% dei "crocieristi attivi" con una compagnia preferita ha dichiarato che cambierebbe compagnia se offrisse crociere più brevi. Isole private e crociere fluviali Le isole private rappresentano un altro potente fattore di differenziazione. La maggior parte dei viaggiatori (55%) ha affermato che la sosta su un'isola privata influenza la decisione di prenotare, mentre uno su quattro cambierebbe compagnia di crociera per accedervi. Le crociere fluviali, invece, evidenziano un potenziale inesplorato. Mentre il 63% dei viaggiatori ha espresso interesse, solo il 10% di coloro che non hanno mai fatto una crociera fluviale ne ha prenotata una nei prossimi due anni: un divario che i programmi fedeltà possono colmare attraverso un'adeguata formazione e un marketing mirato. Sebbene coppie e famiglie con bambini piccoli costituiscano la maggior parte delle prenotazioni di crociere, il sondaggio rivela che il 25% dei Baby Boomer viaggia in crociera con figli adulti e quasi un quinto della Generazione Z viaggia con i genitori. La Generazione Z si distingue anche per essere la fascia più propensa a navigare con gruppi di amici. [post_title] => Crociere, i nuovi trend fra isole private e formule più brevi [post_date] => 2025-09-10T09:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757496346000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Marcello Mangia, presidente e ceo del gruppo Mangia's, la stagione estiva si chiude con un bel segno più. «Abbiamo registrato risultati molto positivi per il comparto hospitality - spiega il manager a Travel Quotidiano -, con un total revenue pari a 93 milioni di euro rispetto ai 70 milioni di euro del 2024, in crescita del +33% su base annua. Anche il TRevPOR (total revenue per occupied rental night, ndr) ha segnato un incremento significativo, passando da 185 euro a 238 euro, con una variazione del +27%. Un trend che conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso nei mesi scorsi». I mercati più promettenti Sul fronte dei mercati più performanti, Mangia evidenzia come «tutti i principali mercati hanno risposto bene: Regno Unito e Stati Uniti in particolare, dove sono state implementate strategie commerciali e di marketing mirate. Anche Germania e Francia hanno mostrato segnali incoraggianti, a conferma della sostenibilità della domanda internazionale verso le nostre destinazioni. Ha contribuito a questi risultati anche il Grand Hotel et Des Palmes che da metà febbraio è entrato a far parte del Gruppo Mangia's». La curva di booking «Quest’anno si è registrato un aumento significativo delle prenotazioni anticipate nel primo trimestre, con una curva di booking che ha raggiunto il picco già a giugno. Questo fenomeno segna una normalizzazione rispetto al trend dei last minute degli ultimi anni e ci consente di pianificare le attività con maggiore anticipo, migliorando al tempo stesso l’efficienza operativa e l’esperienza complessiva dei clienti». Quanto al futuro, le novità non mancano. «Stiamo investendo in tecnologia e intelligenza artificiale per rendere più semplice e veloce la gestione delle prenotazioni b2b. Un tassello fondamentale in questo percorso è il lancio di MDestinations, il nuovo portale b2b che rivoluziona l’esperienza degli agenti di viaggio, offrendo una piattaforma completa con strumenti operativi integrati e un programma di incentivazione dedicato ai nostri partner. Parallelamente, è in fase di sviluppo un nuovo progetto pensato per arricchire l’offerta mediterranea e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e all’eccellenza. Un’iniziativa che si inserisce nel crescente interesse dei fondi internazionali verso il prodotto Italia, con investimenti orientati a valorizzare le città d’arte e le destinazioni di alto profilo». [post_title] => Mangia's, fatturato di gruppo in crescita del 33% su base annua [post_date] => 2025-09-09T11:03:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757415836000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federalberghi e Turismo Torino e Provincia si alleano per potenziare la vendita della Torino+Piemonte Card in modo digitale e sostenibile Sono due gli obiettivi dell’iniziativa che vede la collaborazione tra Federalberghi e Turismo Torino e Provincia per potenziare la vendita presso le strutture ricettive della Torino+Piemonte Card, la card turistica che prevede l’ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, castelli, fortezze e Residenze Reali del Piemonte oltre che riduzioni sui principali servizi turistici di Torino e tariffa speciale per l’acquisto di biglietti del trasporto pubblico Gtt “Tour” 48 o 72 ore. “Le strutture turistico-ricettive sono per il turista uno dei primi interlocutori e punto informativo sulla destinazione – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – anche in quest’ottica la card di Turismo Torino e Provincia è certamente un’utile iniziativa, uno strumento prezioso per visitare la Città e molte delle proposte culturali. La struttura, inoltre, viene inserita nell’elenco dei punti vendita sul sito turismotorino.org e potrà beneficiare di benefit come visite dedicate e formazioni” Procedura Ecco la procedura: ogni singola struttura ricettiva riceverà un codice promozionale personalizzato da Turismo Torino e Provincia da comunicare on line, sul sito o via mail, o vis a vis in reception; al visitatore non resta che acquistare la Torino+Piemonte Card on line su turismotorino.org e utilizzare QR CODE generato da utilizzare subito presso i musei. “Dotare l’hotel di un canale di vendita personalizzato digitale e sostenibile – sottolinea Marcella Gaspardone, Dirigente di Turismo Torino e Provincia – è in linea con il nostro percorso di digitalizzazione totale orientato alla sostenibilità e in sintonia con le best practice a livello europeo garantendo inoltre una serie di benefit riservati alle strutture che generano il maggior numero di vendite tramite il proprio codice”. Il visitatore potrà infatti beneficiare di una riduzione del 20% sulla linea di local merchandising “Saluti da Torino”, evitare eventuali code presso gli Uffici del Turismo e visitare subito i musei aderenti alla Torino+Piemonte Card. [post_title] => Federalberghi e Turismo Torino e Provincia insieme per la Torino+Piemonte Card [post_date] => 2025-09-09T11:02:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757415753000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo mauriziano valuta la selezione di un partner disposto a rilevare il 49% del capitale di Air Mauritius. Il vettore, come ricorda Borsa Italiana, gode di consolidati accordi di collaborazione commerciale in code sharing con Emirates, con cui gestisce 14 voli settimanali, ed Air France-Klm, che ha avviato la joint venture nel 1998. Sull'ipotesi di partecipazione strategica nel capitale della compagnia mauriziana è arrivata la smentita di Qatar Airways. Se sul piano finanziario confortano i dati del primo trimestre 2025, che ha registrato un utile di 4,9 milioni di euro rispetto al rosso di 12,4 milioni di euro dello scorso anno, non altrettanto può dirsi nella gestione della flotta con ritardi nella manutenzione che nel corso dell'estate ha ridotto la capacità operativa di Air Mauritius. Il presidente della compagnia aerea, Kishore Beego, ha confermato la volontà di varare un piano di ripresa e riforma, sostenuta dall'azione del governo che nel corso dell'autunno potrebbe invitare con apposito avviso a manifestare interesse per l'acquisizione del 49% della compagnia aerea. [post_title] => Air Mauritius: il governo a caccia di un partner che rilevi il 49% del capitale [post_date] => 2025-09-09T10:41:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757414519000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primo semestre 2025 nel segno della crescita per l'Aeroporto di Bologna, che ha realizzato ricavi consolidati pari a 84,7 milioni di euro, +10,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'ebitda è pari a 25,4 milioni di euro, in crescita dell'1,5%. L'ebit è sostanzialmente in linea con quello del 2024: 16 milioni di euro contro 16,1 milioni di euro. Il risultato netto, interamente di competenza del gruppo, evidenzia un aumento del +6,9% e si attesta a 11,5 milioni di euro. I passeggeri transitati dal Marconi nei primi sei mesi sono stati complessivamente 5.302.379: l’aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente è dovuto, in primis, alla significativa crescita di traffico registrata nei primi tre mesi dell’anno, alla quale ha fatto seguito un secondo trimestre in linea con i dati del 2024. La composizione del traffico sostanzialmente invariata rispetto al 2024: il traffico internazionale mantiene stabile la propria incidenza sul volume totale dei passeggeri (con il 75,6% di incidenza contro il 24,3% di quello domestico), registrando anche un’accelerazione più rapida rispetto al traffico nazionale (5,7% contro 3,4%). "Il primo semestre del 2025 presenta numeri significativi sul versante sia dei volumi sia dei risultati economico-finanziari, confermando l’immagine di uno scalo in costante sviluppo, capace di far fronte ad elevati flussi di traffico in una fase di realizzazione di importanti investimenti - dichiara Nazareno Ventola, ad e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. Il passaggio allo status di aeroporto coordinato e il completamento di diversi progetti hanno reso possibile un miglioramento sensibile del livello di servizio, raccogliendo i frutti dei numerosi investimenti realizzati e in corso, con servizi all’avanguardia in Italia e in Europa come, ad esempio, la possibilità di imbarcare nel bagaglio a mano liquidi oltre i 100 ml grazie alle macchine radiogene di terza generazione. Inoltre, abbiamo inaugurato una prima parte del nuovo parcheggio multipiano, che mette attualmente a disposizione 1.000 posti auto ed altre opere sono in procinto di essere completate: il nostro piano di sviluppo va avanti secondo il programma”. [post_title] => Semestre nel segno della crescita per l'aeroporto di Bologna: utili a +6,9% [post_date] => 2025-09-09T09:36:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757410593000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiavet toscana corsi di formazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2219,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il business legato al comparto delle crociere è resiliente e la vacanza resta una priorità, ma il mercato quest’anno è cambiato, con una forte tendenza al last minute. A confermarlo è Riccardo Fantoni, direttore commerciale di Costa Crociere, che sottolinea come la flessibilità dell’offerta e la dinamicità dei prezzi restino due frecce importanti all’arco dei crocieristi.\r

\r

«Proprio la flessibilità intrinseca al nostro comparto ci ha ad esempio consentito di riposizionare Costa Toscana sul Mediterraneo, dove opererà dal 7 novembre crociere di sette notti fra Italia, Francia e Spagna».\r

Saper ascoltare\r

Dall’ascolto dei partner e dall’analisi degli ultimi trend di mercato nascono alcune azioni che la compagnia ha in serbo per invertire il trend e spingere sulle prenotazioni anticipate. «L’advance booking resta un motore essenziale per garantire benefici a tutti i rappresentanti della filiera: a noi, agli agenti di viaggio e ai clienti finali». In quest’ottica Costa ha innanzitutto lanciato una speciale incentivo – fino a 300 euro di risparmio a cabina - per chi prenoterà entro il 10 ottobre una crociera nel periodo novembre 2025 – agosto 2026.\r

\r

Una seconda leva è quella offerta dal cosiddetto “acconto leggero”, che prevede il versamento di 100 euro a persona sulle crociere invernali nel Mediterraneo di Costa Toscana e Costa Smeralda in partenza dal 1 dicembre al 31 marzo. Questa facilitazione si estenderà poi a tutte le crociere in programma da 1 aprile al 31 agosto.\r

\r

«Si tratta di iniziative in linea con le tendenze del mercato, che vanno a rispondere sia all’esigenza di risparmio sia a quella di attribuire un valore sempre maggiore al prodotto». Proprio sul valore, «che deve essere sempre maggiore rispetto alla crescita del prezzi» un ruolo importante è quello giocato dalla segmentazione dell’offerta. «La personalizzazione delle esperienze, con la ‘clusterizzazione’ delle land experiences, rappresenta un driver determinante nella scelta del consumatore e un valore aggiunto per gli adv».\r

Le previsioni\r

Intanto, i primi riscontri sono positivi: «Malgrado le tensioni geopolitiche internazionali e altri fenomeni esterni, resto fiducioso sul 2026: i segnali che giungono dall’inverno sono confortanti e denotano fra l’altro l’importante percentuale di chi torna a sceglierci per una nuova vacanza».\r

\r

Forte di questo dato, Costa rilancia sui repeater del C Club, ai quali riserva la possibilità di triplicare i punti-fedeltà sulle prenotazioni fino al 10 ottobre. Inoltre, verranno offerti crediti a bordo fino al 500 euro a cabina su una selezione di partenze di Costa Smeralda e Costa Toscana in programma per la prossima stagione.\r

\r

«Durante l’inverno si moltiplicano le opportunità di scegliere un prodotto a lungo raggio usufruendo del collegamento aereo. Un prodotto che deve quindi essere prenotato con anticipo. Proprio per questo, in questa fase la spinta maggiore va indirizzata al Mediterraneo, che invece è più condizionato dal sotto data».\r

Al fianco delle adv\r

La potenza di fuoco di tutti questi strumenti rappresenterà una leva decisiva per gli agenti di viaggio che vorranno giocare la partita insieme a Costa. «Ci concentreremo su tutte le agenzie che collaborano attivamente con noi, alcune delle quali possono esprimere un potenziale ancora maggiore». A loro si indirizzano le nuove funzionalità di e-commerce attivate sulla piattaforma b2b per aggiungere item ad hoc alle prenotazioni, tutti commissionabili.\r

\r

Sempre agli agenti è riservato il ciclo di incontri “one to many”: 11 tappe in giro per l’Italia per raccontare ai partner della distribuzione il volto nuovo della “Destinazione Wonder” di Costa Crociere.","post_title":"Costa Crociere, Fantoni: «Spingiamo sul Mediterraneo»","post_date":"2025-09-10T14:13:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757513600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà nella stagione invernale 2025/2026 il Grand Hotel Ampezzo. La nuova struttura rappresenta un’importante operazione di posizionamento per DHOM Collection, gruppo emergente dell’hôtellerie di alta gamma, già proprietario del Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, del Boutique Hotel Lajadira e del Residence Savoia Palace.\r

Il progetto nasce dal recupero di una storica struttura ampezzana degli anni ’20, trasformata in un moderno cinque stelle grazie al restauro firmato dallo Studio Zuretti Design di Nizza.\r

\r

«Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta» ha commentato Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection.\r

\r

L’intervento ha permesso di coniugare l’identità alpina con un design contemporaneo e funzionale, pensato per attrarre un target internazionale di viaggiatori high-end in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.\r

Caratteristiche principali e gestione\r

L’hotel dispone di 70 camere, tra cui 26 suite con vista sulle Dolomiti. Tra queste anche la Royal Suite, di 110 metri quadri. Il benessere è protagonista dell'offerta grazie a una Spa di 1000 metri quadri, tra le più ampie di Cortina. Qui gli ospiti possono rilassarsi nella piscina panoramica, rigenerarsi nell’hammam, nelle saune o nella suggestiva ice room.\r

L’esperienza gastronomica è curata nei minimi dettagli dal ristorante “Cucina” e dal lounge bar “Ampezzino Cafè”,.\r

Per eventi e incontri di lavoro, l’hotel offre spazi Mice moderni ed eleganti, con meeting room attrezzate e aree lounge affacciate direttamente sui monti Cristallo e Faloria,. A completare l’offerta, un garage coperto con 80 posti auto. La gestione è affidata a Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection, già alla guida del Grand Hotel Savoia.\r

\r

Con l’apertura del Grand Hotel Ampezzo, DHOM Collection rafforza la propria presenza a Cortina, puntando a intercettare la crescente domanda di turismo luxury legata sia agli sport invernali che agli eventi internazionali.\r

\r

[gallery ids=\"496786,496784,496785\"]","post_title":"Grand Hotel Ampezzo: nuovo 5 stelle DHOM Collection nel cuore di Cortina","post_date":"2025-09-10T12:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["cortina","dhom-collection"],"post_tag_name":["Cortina","Dhom Collection"]},"sort":[1757508403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un pacchetto di corsi di formazione, in molti casi a costo zero, è la proposta lanciata da Fiavet Toscana-Confcommercio per gli agenti di viaggio del territorio. Con il calo del flusso di viaggiatori, gli adv e i to hanno più tempo da dedicare all’aggiornamento professionale ed è in questa finestra strategica che Fiavet Toscana propone la sessione autunnale di formazione, pensata per fornire agli associati strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione.\r

“Restare aggiornati – sottolinea il presidente dell’associazione Pier Carlo Testa - non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per mantenere un’alta competitività. Nella nostra proposta formativa diamo priorità a nuovi strumenti di marketing, conoscenze tecnologiche, competenze linguistiche e normative aggiornate che rappresentano un capitale imprescindibile per ampliare il portafoglio clienti e garantire servizi di qualità.”\r

Nell’offerta formativa una delle novità più significative riguarda i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro: dal corso antincendio al corso di primo soccorso. Si tratta di percorsi che i datori di lavoro devono garantire a tutti i dipendenti, solitamente con un investimento economico rilevante. Ma grazie a un accordo con l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, le agenzie di viaggio iscritte a Fiavet che versano lo 0,20% previsto dal CCNL tramite modello F24 potranno accedervi senza alcun costo aggiuntivo.\r

\r

I punti\r

Nel dettaglio Fiavet Toscana propone contenuti innovativi e di grande attualità quali il marketing nei social media e le strategìe su Facebook, Instagram, TikTok e altri canali per intercettare nuovi clienti; corsi completi sui GDS Amadeus, Galileo e Sabre. E ancora lezioni sulle nuove normative per gli affitti brevi e il ruolo emergente del property manager; corsi di lingua spagnola e business english, per rafforzare le competenze linguistiche, strumenti di Intelligenza Artificiale applicati al turismo; storytelling per immagini, con focus su tecniche di fotoritocco e generazione di contenuti attraverso l’IA e infine formazione continua sulla contabilità per agenzie di viaggio, per gestire con sicurezza e precisione la parte amministrativa.\r

Il programma autunnale dimostra la volontà di Fiavet Toscana di andare oltre la semplice rappresentanza associativa, come ribadisce la vice presidente Cinzia Chiaramonti: “Formarsi oggi significa prepararsi alle sfide di domani. Dalla digitalizzazione alle nuove normative, gli operatori necessitano di competenze aggiornate per valorizzare il proprio ruolo e garantire competitività alle imprese”.\r

In buona sostanza l’offerta di Fiavet Toscana mira a fare della formazione il vero vantaggio competitivo per agenti e tour operator in un mercato sempre più variegato.","post_title":"Fiavet Toscana lancia i corsi di formazione per gli agenti del territorio","post_date":"2025-09-10T11:19:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757503146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo Un Tourism, tra gennaio e giugno 2025 hanno viaggiato a livello internazionale quasi 690 milioni di turisti, circa 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

Come riporta TravelDailyNews, il segretario generale uscente di Un Tourism, Zurab Pololikashvili, ha dichiarato: «Di fronte alle sfide globali, il turismo internazionale continua a registrare un forte slancio e una buona resilienza. La prima metà del 2025 ha portato un aumento del numero di arrivi e dei ricavi per la maggior parte delle destinazioni in tutto il mondo, contribuendo alle economie locali, all'occupazione e ai mezzi di sussistenza».\r

\r

\r

\r

L'ultima edizione del World Tourism Barometer indica l'Africa come la regina della crescita. Il continente ha infatti messo a segno un aumento del 12% nel periodo gennaio-giugno 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sia il Nord Africa (+14%) che l'Africa subsahariana (+11%) hanno registrato una crescita a due cifre in questo periodo.\r

\r

L'Europa ha accolto quasi 340 milioni di turisti internazionali nella prima metà del 2025, circa il 4% in più rispetto al 2024 e il 7% in più rispetto al 2019. L'Europa mediterranea settentrionale, occidentale e meridionale ha registrato una crescita del 3% in questo periodo, nonostante risultati mensili irregolari. L'Europa centrale e orientale ha continuato a riprendersi con forza (+9%), ma è rimasta dell'11% al di sotto dei livelli del 2019, secondo i dati disponibili.\r

\r

Le Americhe hanno registrato una crescita del 3% nel periodo gennaio-giugno 2025, con risultati contrastanti nelle diverse sottoregioni. Mentre il Sud America (+14%) ha continuato a registrare una solida crescita, l'America Centrale ha registrato un aumento del 2% degli arrivi e il Nord America ha registrato risultati stabili (+0%), principalmente a causa di lievi cali negli Stati Uniti e in Canada. Anche i Caraibi (+0%) hanno registrato una performance più debole, in parte a causa del calo della domanda proveniente dal loro principale mercato di origine, gli Stati Uniti.\r

\r

Il Medio Oriente ha registrato il 4% di arrivi in ​​meno in questo periodo di sei mesi, sebbene dopo una fortissima ripresa post-pandemia, con il 29% di arrivi in ​​più rispetto allo stesso periodo del 2019, il risultato regionale più forte rispetto al 2019.\r

\r

Gli arrivi in ​​Asia e nel Pacifico sono cresciuti dell'11% in questo periodo, pari al 92% del dato pre-pandemia (-8% rispetto al 2019). Il Nord-Est asiatico (+20%) ha registrato la performance migliore rispetto al 2024, sebbene sia rimasto dell'8% inferiore ai livelli del 2019.\r

\r

Tra le principali destinazioni, nel primo semestre del 2025, si sono registrati tra i tassi di crescita più elevati quelli di Giappone e Vietnam (+21%), Repubblica di Corea (+15%), Marocco (+19%), Messico e Paesi Bassi (+7%). Malesia e Indonesia hanno entrambe registrato una crescita del 9% e Hong Kong (Cina) del 7%, sebbene gli arrivi siano rimasti leggermente al di sotto dei livelli del 2019 in queste destinazioni. Anche Francia (+5% fino a maggio) e Spagna (+5%), hanno registrato una solida crescita degli arrivi in ​​questo periodo.\r

\r

Secondo la Iata, sia il traffico aereo internazionale sia la capacità aerea internazionale sono cresciuti del 7% nel periodo gennaio-giugno 2025 rispetto al 2024. L'occupazione globale nelle strutture ricettive ha raggiunto il 69% a giugno 2025, leggermente al di sotto del 70% a giugno 2024. L'occupazione ha raggiunto il 71% a luglio 2025 (lo stesso di luglio 2024).\r

I ricavi\r

I dati mensili sulle entrate del turismo internazionale mostrano forti guadagni fino a giugno 2025 nelle principali destinazioni come Giappone (+18%), Regno Unito (+13% fino a marzo), Francia (+9%), Spagna (+8%) e Turchia (+8%).\r

\r

Una forte domanda di viaggi si può osservare anche nella spesa in uscita da alcuni grandi mercati come la Cina (+16% fino a marzo), la Spagna (+16%), il Regno Unito (+15% fino a marzo), Singapore (+10%) e la Repubblica di Corea (+8%).\r

\r

L'indagine di settembre del Panel of Tourism Experts prevede che l'inflazione turistica diminuirà dall'8% nel 2024 al 6,8% nel 2025, ma rimarrà ben al di sopra del valore pre-pandemia del 3,1% e significativamente al di sopra dell'inflazione complessiva (4,3%). Secondo il Panel, i turisti continueranno a cercare un buon rapporto qualità-prezzo, ma potrebbero anche viaggiare più vicino a casa, fare viaggi più brevi o spendere meno, in risposta all'aumento dei prezzi.\r

\r

Anche l'incertezza derivante dalle tensioni economiche e geopolitiche può incidere sulla fiducia nei viaggi. La minore fiducia dei consumatori è stata classificata come il terzo fattore principale che influenza il turismo nell'indagine di settembre 2025, mentre i rischi geopolitici (oltre ai conflitti in corso) si sono classificati al quarto posto. Anche l'aumento delle tariffe commerciali (5° posto) e dei requisiti di viaggio (6° posto) sono stati tra le principali preoccupazioni espresse dal gruppo di esperti.\r

\r

L'ultimo indice di fiducia del turismo delle Nazioni Unite mostra un leggero aumento dei livelli di fiducia per gli ultimi quattro mesi del 2025. Su una scala da 0 a 200, gli esperti del panel hanno assegnato al periodo settembre-dicembre 2025 un punteggio di 120, in aumento rispetto ai 114 di maggio-agosto.\r

\r

\r

","post_title":"Un Tourism: nel primo semestre 2025 turisti a quota 690 milioni","post_date":"2025-09-10T09:52:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757497955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Secondo il rapporto stilato da arrivia , le crociere stanno emergendo come segmento in più rapida crescita nei viaggi leisure. Basato su un sondaggio condotto su oltre 4.500 persone, tra cui oltre 1.000 \"crocieristi attivi\" che avevano navigato negli ultimi 24 mesi o prenotato un viaggio nei due anni successivi, il rapporto riportato da TravelDailyNews descrive nel dettaglio le aspettative e le preferenze dei consumatori.\r

\r

In dettaglio, dal report emerge come la domanda di crociere si stia diversificando tra le fasce d'età. Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di aver già fatto una crociera in precedenza e quasi il 30% prevede di farlo nei prossimi due anni. I Millennial guidano l'impennata delle intenzioni future con il 36%, insieme alle famiglie con redditi più alti.\r

\r

Circa la metà degli intervistati che hanno mai fatto una crociera, il 37%, ne ha prenotata una nei prossimi due anni e più di un quarto l'ha fatta solo negli ultimi 12 mesi; i Millennial e la Generazione Z si presentano in percentuali maggiori rispetto alla Generazione X o ai Boomer, che restano comunque i croceristi più assidui.\r

\r

Quando i viaggiatori confrontano le crociere con le vacanze a terra, il fattore decisivo è spesso il rapporto qualità-prezzo. Un quarto degli intervistati ha dichiarato che prenoterebbe crociere più frequentemente se il prezzo iniziale fosse superiore a quello di un viaggio a terra, mentre circa il 40% ha dichiarato che sostituirebbe un viaggio a terra pianificato con una crociera se offrisse un valore uguale o superiore.\r

\r

Per i Baby Boomer, questo significa cabine di categoria superiore e servizi di bordo premium. Per le generazioni più giovani, significa massimizzare la flessibilità e ampliare i budget con opzioni come pagamenti differiti o alternativi e riscatti di premi aggiuntivi a bordo. Comodità e varietà possono suscitare un interesse iniziale, ma è proprio la qualità del servizio a convertire l'intenzione in prenotazione.\r

L'appeal delle crociere brevi\r

Le crociere più brevi hanno guadagnato terreno, con il 18% dei viaggiatori statunitensi che preferisce itinerari da due a quattro giorni invece delle più tradizionali fughe da cinque a sette giorni. I Millennial e la Generazione Z sono il pubblico più entusiasta di queste fughe, considerandole un modo conveniente per vivere una crociera e, al contempo, lasciare tempo – e budget – per un'altra vacanza in un altro momento. La disponibilità di questi itinerari ha anche importanti implicazioni sulla fidelizzazione: il 15% dei \"crocieristi attivi\" con una compagnia preferita ha dichiarato che cambierebbe compagnia se offrisse crociere più brevi.\r

Isole private e crociere fluviali\r

Le isole private rappresentano un altro potente fattore di differenziazione. La maggior parte dei viaggiatori (55%) ha affermato che la sosta su un'isola privata influenza la decisione di prenotare, mentre uno su quattro cambierebbe compagnia di crociera per accedervi. Le crociere fluviali, invece, evidenziano un potenziale inesplorato. Mentre il 63% dei viaggiatori ha espresso interesse, solo il 10% di coloro che non hanno mai fatto una crociera fluviale ne ha prenotata una nei prossimi due anni: un divario che i programmi fedeltà possono colmare attraverso un'adeguata formazione e un marketing mirato.\r

\r

Sebbene coppie e famiglie con bambini piccoli costituiscano la maggior parte delle prenotazioni di crociere, il sondaggio rivela che il 25% dei Baby Boomer viaggia in crociera con figli adulti e quasi un quinto della Generazione Z viaggia con i genitori. La Generazione Z si distingue anche per essere la fascia più propensa a navigare con gruppi di amici. \r

\r

","post_title":"Crociere, i nuovi trend fra isole private e formule più brevi","post_date":"2025-09-10T09:25:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757496346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Marcello Mangia, presidente e ceo del gruppo Mangia's, la stagione estiva si chiude con un bel segno più. «Abbiamo registrato risultati molto positivi per il comparto hospitality - spiega il manager a Travel Quotidiano -, con un total revenue pari a 93 milioni di euro rispetto ai 70 milioni di euro del 2024, in crescita del +33% su base annua. Anche il TRevPOR (total revenue per occupied rental night, ndr) ha segnato un incremento significativo, passando da 185 euro a 238 euro, con una variazione del +27%. Un trend che conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso nei mesi scorsi».\r

I mercati più promettenti\r

Sul fronte dei mercati più performanti, Mangia evidenzia come «tutti i principali mercati hanno risposto bene: Regno Unito e Stati Uniti in particolare, dove sono state implementate strategie commerciali e di marketing mirate. Anche Germania e Francia hanno mostrato segnali incoraggianti, a conferma della sostenibilità della domanda internazionale verso le nostre destinazioni. Ha contribuito a questi risultati anche il Grand Hotel et Des Palmes che da metà febbraio è entrato a far parte del Gruppo Mangia's».\r

La curva di booking\r

«Quest’anno si è registrato un aumento significativo delle prenotazioni anticipate nel primo trimestre, con una curva di booking che ha raggiunto il picco già a giugno. Questo fenomeno segna una normalizzazione rispetto al trend dei last minute degli ultimi anni e ci consente di pianificare le attività con maggiore anticipo, migliorando al tempo stesso l’efficienza operativa e l’esperienza complessiva dei clienti».\r

\r

Quanto al futuro, le novità non mancano. «Stiamo investendo in tecnologia e intelligenza artificiale per rendere più semplice e veloce la gestione delle prenotazioni b2b. Un tassello fondamentale in questo percorso è il lancio di MDestinations, il nuovo portale b2b che rivoluziona l’esperienza degli agenti di viaggio, offrendo una piattaforma completa con strumenti operativi integrati e un programma di incentivazione dedicato ai nostri partner. Parallelamente, è in fase di sviluppo un nuovo progetto pensato per arricchire l’offerta mediterranea e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e all’eccellenza. Un’iniziativa che si inserisce nel crescente interesse dei fondi internazionali verso il prodotto Italia, con investimenti orientati a valorizzare le città d’arte e le destinazioni di alto profilo».","post_title":"Mangia's, fatturato di gruppo in crescita del 33% su base annua","post_date":"2025-09-09T11:03:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757415836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi e Turismo Torino e Provincia si alleano per potenziare la vendita della Torino+Piemonte Card in modo digitale e sostenibile\r

\r

Sono due gli obiettivi dell’iniziativa che vede la collaborazione tra Federalberghi e Turismo Torino e Provincia per potenziare la vendita presso le strutture ricettive della Torino+Piemonte Card, la card turistica che prevede l’ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, castelli, fortezze e Residenze Reali del Piemonte oltre che riduzioni sui principali servizi turistici di Torino e tariffa speciale per l’acquisto di biglietti del trasporto pubblico Gtt “Tour” 48 o 72 ore.\r

\r

“Le strutture turistico-ricettive sono per il turista uno dei primi interlocutori e punto informativo sulla destinazione – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – anche in quest’ottica la card di Turismo Torino e Provincia è certamente un’utile iniziativa, uno strumento prezioso per visitare la Città e molte delle proposte culturali. La struttura, inoltre, viene inserita nell’elenco dei punti vendita sul sito turismotorino.org e potrà beneficiare di benefit come visite dedicate e formazioni”\r

Procedura\r

Ecco la procedura: ogni singola struttura ricettiva riceverà un codice promozionale personalizzato da Turismo Torino e Provincia da comunicare on line, sul sito o via mail, o vis a vis in reception; al visitatore non resta che acquistare la Torino+Piemonte Card on line su turismotorino.org e utilizzare QR CODE generato da utilizzare subito presso i musei.\r

\r

“Dotare l’hotel di un canale di vendita personalizzato digitale e sostenibile – sottolinea Marcella Gaspardone, Dirigente di Turismo Torino e Provincia – è in linea con il nostro percorso di digitalizzazione totale orientato alla sostenibilità e in sintonia con le best practice a livello europeo garantendo inoltre una serie di benefit riservati alle strutture che generano il maggior numero di vendite tramite il proprio codice”.\r

Il visitatore potrà infatti beneficiare di una riduzione del 20% sulla linea di local merchandising “Saluti da Torino”, evitare eventuali code presso gli Uffici del Turismo e visitare subito i musei aderenti alla Torino+Piemonte Card.","post_title":"Federalberghi e Turismo Torino e Provincia insieme per la Torino+Piemonte Card","post_date":"2025-09-09T11:02:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757415753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo mauriziano valuta la selezione di un partner disposto a rilevare il 49% del capitale di Air Mauritius.\r

\r

Il vettore, come ricorda Borsa Italiana, gode di consolidati accordi di collaborazione commerciale in code sharing con Emirates, con cui gestisce 14 voli settimanali, ed Air France-Klm, che ha avviato la joint venture nel 1998. Sull'ipotesi di partecipazione strategica nel capitale della compagnia mauriziana è arrivata la smentita di Qatar Airways.\r

\r

Se sul piano finanziario confortano i dati del primo trimestre 2025, che ha registrato un utile di 4,9 milioni di euro rispetto al rosso di 12,4 milioni di euro dello scorso anno, non altrettanto può dirsi nella gestione della flotta con ritardi nella manutenzione che nel corso dell'estate ha ridotto la capacità operativa di Air Mauritius.\r

\r

Il presidente della compagnia aerea, Kishore Beego, ha confermato la volontà di varare un piano di ripresa e riforma, sostenuta dall'azione del governo che nel corso dell'autunno potrebbe invitare con apposito avviso a manifestare interesse per l'acquisizione del 49% della compagnia aerea.","post_title":"Air Mauritius: il governo a caccia di un partner che rilevi il 49% del capitale","post_date":"2025-09-09T10:41:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757414519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre 2025 nel segno della crescita per l'Aeroporto di Bologna, che ha realizzato ricavi consolidati pari a 84,7 milioni di euro, +10,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

L'ebitda è pari a 25,4 milioni di euro, in crescita dell'1,5%. L'ebit è sostanzialmente in linea con quello del 2024: 16 milioni di euro contro 16,1 milioni di euro. Il risultato netto, interamente di competenza del gruppo, evidenzia un aumento del +6,9% e si attesta a 11,5 milioni di euro.\r

I passeggeri transitati dal Marconi nei primi sei mesi sono stati complessivamente 5.302.379: l’aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente è dovuto, in primis, alla significativa crescita di traffico registrata nei primi tre mesi dell’anno, alla quale ha fatto seguito un secondo trimestre in linea con i dati del 2024.\r

La composizione del traffico sostanzialmente invariata rispetto al 2024: il traffico internazionale mantiene stabile la propria incidenza sul volume totale dei passeggeri (con il 75,6% di incidenza contro il 24,3% di quello domestico), registrando anche un’accelerazione più rapida rispetto al traffico nazionale (5,7% contro 3,4%).\r

\"Il primo semestre del 2025 presenta numeri significativi sul versante sia dei volumi sia dei risultati economico-finanziari, confermando l’immagine di uno scalo in costante sviluppo, capace di far fronte ad elevati flussi di traffico in una fase di realizzazione di importanti investimenti - dichiara Nazareno Ventola, ad e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. Il passaggio allo status di aeroporto coordinato e il completamento di diversi progetti hanno reso possibile un miglioramento sensibile del livello di servizio, raccogliendo i frutti dei numerosi investimenti realizzati e in corso, con servizi all’avanguardia in Italia e in Europa come, ad esempio, la possibilità di imbarcare nel bagaglio a mano liquidi oltre i 100 ml grazie alle macchine radiogene di terza generazione. Inoltre, abbiamo inaugurato una prima parte del nuovo parcheggio multipiano, che mette attualmente a disposizione 1.000 posti auto ed altre opere sono in procinto di essere completate: il nostro piano di sviluppo va avanti secondo il programma”.","post_title":"Semestre nel segno della crescita per l'aeroporto di Bologna: utili a +6,9%","post_date":"2025-09-09T09:36:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757410593000]}]}}