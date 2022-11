Fiavet Toscana contro il comune di Firenze che non considera le agenzie Riceviamo da Fiavet Toscana la seguente lettera e volentieri pubblichiamo: Lettera aperta all’assessora al turismo e alla cultura (oltre che vicesindaca ndr) Alessia Bettini

Abbiamo letto e condividiamo i principi e gli scopi descritti nel recente Bando del Comune di Firenze per la concessione di contributi per la promozione e valorizzazione della città, ma chiediamo delle importanti modifiche ed una proroga dei termini di presentazione.

L’esigenza di progettare la sostenibilità della destinazione, la necessità di controllare per gestirli meglio i flussi turistici, i problemi relativi allo spopolamento dei residenti ed alla gentrificazione del centro storico, la dialettica fra turisti e residenti sono tutti temi di cui si dibatte da tempo e su cui l’Amministrazione è spesso intervenuta con dichiarazioni di intenti molto interessanti. Sicuramente da più parti è stata evocata la necessità di un progetto che coinvolgesse tutti gli attori in campo e che impegnasse la filiera del turismo e le amministrazioni pubbliche verso “azioni comuni per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica”.

Leggiamo con stupore nel bando emanato pochi giorni fa che le risorse che il Comune ha accantonato sono destinate esclusivamente a “enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, in forma singola o associata, senza scopo di lucro”. Il Comune sembra dimenticare che il turismo sia un’industria, con varie categorie di seri professionisti impegnati nella promozione della città oltre che della sua tutela. Categorie economiche messe a dura prova, considerato il biennio della pandemia, per cui molti soggetti hanno dovuto chiudere, con perdita occupazionale e dispersione del prezioso patrimonio di competenze. Viaggi Inoltre forse è il caso di ricordare che la stessa Legge regionale toscana, che disciplina le attività turistiche (la N° 86 del 2016) al Capo V, Sezione 1, articolo 87 definisce la “produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive” attività tipica delle agenzie di viaggio. E comunque la stessa LR citata stabilisce che l’organizzazione tecnica di iniziative del genere debba essere affidata ad un soggetto abilitato.

Domandiamo se il Comune pensa di poter promuovere le citate “azioni comuni per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica” facendo affidamento su “enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, in forma singola o associata, senza scopo di lucro”. Contiamo sul buon senso e vogliamo pensare che si tratti di un errore. Per questi motivi chiediamo che vengano ammesse al bando le agenzie di viaggio operanti a Firenze aventi sede nella Regione Toscana.

Solo le agenzie di viaggio hanno le competenze e l’esperienza necessaria per sviluppare i principi assolutamente condivisibili da cui il bando trae spunto.

Chiediamo quindi una proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo, essendo la scadenza del 29 novembre troppo vicina per poter completare istruttorie, deliberazioni, progettazioni, redazioni e presentazioni.

Infine, Le chiediamo un incontro urgente, per poter contribuire a focalizzare la situazione. Pier Carlo Testa

Presidente Fiavet Toscana/Confcommercio

\r

L'aeroporto di Chicago O'Hare ha ottenuto l'autorizzazione ambientale dalla Faa degli Stati Uniti per iniziare un massiccio progetto di ristrutturazione che culminerà con l'apertura di un nuovo terminal nel 2030, dedicato sia ai voli internazionali sia a quelli domestici.\r

\r

Il progetto, al vaglio della Federal Aviation Administration sin dal 2018, prevede la demolizione del Terminal 2, che sarà sostituito da un \"Global Terminal\" volto a facilitare le connessioni tra i voli internazionali e domestici all'interno dell'hub. L'investimento previsto si aggira attorno ai 7,1 miliardi di dollari.\r

\r

L'avvio dei lavori è previsto per la primavera del 2023: il primo passo sarà la realizzazione di due concourse satellite, che saranno completati rispettivamente nel 2027 e nel 2028. Queste aree consentiranno all'aeroporto di mantenere e gestire i livelli abituali di traffico mentre il Terminal 2, il più vecchio dell'aeroporto, verrà demolito e verrà costruito il nuovo Global Terminal. Il completamento dell'intervento è previsto per il 2030.","post_title":"Chicago O'Hare: via libera al piano di costruzione del Global Terminal da 1,7 miliardi di dollari","post_date":"2022-11-22T12:14:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669119241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434559\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Laurent Gardinier e Philippe Gombert[/caption]\r

\r

“Intendo lavorare su tre punti fondamentali: la riduzione dell'impronta ambientale con l'implementazione di soluzioni economicamente realistiche; la tutela della diversità, in particolare sotto l'impulso degli chef; il rispetto per ognuno dei nostri dipendenti e una maggiore responsabilità sociale, mantenendo al contempo gli equilibri finanziari dell’associazione\". Si presenta in questo modo il nuovo presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier. L’imprenditore francese è stato eletto a Venezia lo scorso 14 novembre, in occasione del cinquantaduesimo congresso annuale dell’associazione. Succederà a Philippe Gombert a partire dal 1° gennaio 2023, al termine di un periodo di transizione di sei settimane. Gardinier è comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristorante parigino Relais & Châteaux Le Taillevent (2 stelle Michelin). Fino a oggi è stato attivo nell’associazione come delegato per la Francia ed è membro del consiglio di amministrazione da 17 anni.\r

\r

[caption id=\"attachment_434562\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Danilo Guerrini[/caption]\r

\r

Laurent Gardinier ha già formato il proprio comitato esecutivo con il quale garantirà la governance dell'associazione. Sarà composto da otto membri, quattro dei quali nuovi. Cinque sono uomini, tre le donne: Mauro Colagreco del ristorante Relais & Châteaux Mirazur (3 stelle Michelin a Mentone) entra per la prima volta a fare parte del comitato esecutivo in qualità di vicepresidente chef e guiderà il World culinary council, il gruppo di lavoro composto da 18 cuochi provenienti da tutto il mondo incaricati di ispirare lo sviluppo dell’associazione nel perimetro di una cucina sempre più locale, etica e sostenibile.\r

A rappresentare gli associati del Vecchio continente è stato chiamato ancora una volta Vito Cinque, proprietario del Relais & Châteaux il San Pietro di Positano; mantiene il ruolo di vicepresidente Europa che ricopre dal 2017.\r

\r

Il board italiano\r

\r

In occasione dell’appuntamento annuale di Venezia, gli associati sono stati chiamati a eleggere anche i loro rappresentanti a livello locale. Danilo Guerrini, direttore e maitre de Maison del Relais & Châteaux Hotel Borgo San Felice di Castelnuovo Berardenga, è stato riconfermato alla guida della delegazione italiana. Nel ruolo di delegato Italia, che ricopre dal 2019, avrà il compito di guidare la crescita dell’associazione validando l’action plan annuale e coordinando con il management lo sviluppo dei servizi offerti agli associati italiani in ambito sales, hr e marketing, ma soprattutto di ispirare gli altri associati a essere parte attiva di un movimento di cambiamento, applicando nelle loro dimore scelte più etiche e sostenibili nei confronti del territorio, dell’ambiente e delle persone. Al suo fianco per i prossimi cinque anni ci saranno Vincenzo Bianconi, proprietario del Relais & Châteaux Palazzo Seneca di Norcia, che ricoprirà il ruolo di vicedelegato, ed Emanuele Scarello del ristorante Relais & Châteaux agli Amici dal 1887 (2 stelle Michelin a Godia) che, in qualità di chef rappresentante, sarà anche il portavoce della rete locale degli chef all’interno del World culinary council.","post_title":"Relais & Châteaux: Laurent Gardinier è il nuovo presidente","post_date":"2022-11-22T11:48:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669117706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riceviamo da Fiavet Toscana la seguente lettera e volentieri pubblichiamo:\r

\r

Lettera aperta all’assessora al turismo e alla cultura (oltre che vicesindaca ndr) Alessia BettiniAbbiamo letto e condividiamo i principi e gli scopi descritti nel recente Bando del Comune di Firenze per la concessione di contributi per la promozione e valorizzazione della città, ma chiediamo delle importanti modifiche ed una proroga dei termini di presentazione.L’esigenza di progettare la sostenibilità della destinazione, la necessità di controllare per gestirli meglio i flussi turistici, i problemi relativi allo spopolamento dei residenti ed alla gentrificazione del centro storico, la dialettica fra turisti e residenti sono tutti temi di cui si dibatte da tempo e su cui l’Amministrazione è spesso intervenuta con dichiarazioni di intenti molto interessanti.\r

\r

Sicuramente da più parti è stata evocata la necessità di un progetto che coinvolgesse tutti gli attori in campo e che impegnasse la filiera del turismo e le amministrazioni pubbliche verso “azioni comuni per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica”.Leggiamo con stupore nel bando emanato pochi giorni fa che le risorse che il Comune ha accantonato sono destinate esclusivamente a “enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, in forma singola o associata, senza scopo di lucro”.\r

\r

Il Comune sembra dimenticare che il turismo sia un’industria, con varie categorie di seri professionisti impegnati nella promozione della città oltre che della sua tutela. Categorie economiche messe a dura prova, considerato il biennio della pandemia, per cui molti soggetti hanno dovuto chiudere, con perdita occupazionale e dispersione del prezioso patrimonio di competenze.\r

Viaggi\r

Inoltre forse è il caso di ricordare che la stessa Legge regionale toscana, che disciplina le attività turistiche (la N° 86 del 2016) al Capo V, Sezione 1, articolo 87 definisce la “produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive” attività tipica delle agenzie di viaggio.\r

\r

E comunque la stessa LR citata stabilisce che l’organizzazione tecnica di iniziative del genere debba essere affidata ad un soggetto abilitato.Domandiamo se il Comune pensa di poter promuovere le citate “azioni comuni per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica” facendo affidamento su “enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, in forma singola o associata, senza scopo di lucro”. Contiamo sul buon senso e vogliamo pensare che si tratti di un errore.\r

\r

Per questi motivi chiediamo che vengano ammesse al bando le agenzie di viaggio operanti a Firenze aventi sede nella Regione Toscana.Solo le agenzie di viaggio hanno le competenze e l’esperienza necessaria per sviluppare i principi assolutamente condivisibili da cui il bando trae spunto.Chiediamo quindi una proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo, essendo la scadenza del 29 novembre troppo vicina per poter completare istruttorie, deliberazioni, progettazioni, redazioni e presentazioni.Infine, Le chiediamo un incontro urgente, per poter contribuire a focalizzare la situazione.\r

\r

Pier Carlo TestaPresidente Fiavet Toscana/Confcommercio","post_title":"Fiavet Toscana contro il comune di Firenze che non considera le agenzie","post_date":"2022-11-22T11:40:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669117220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È partito ieri alle 10:30 dalla stazione di Madrid Chamartìn il viaggio inaugurale di iryo, la società partecipata da Trenitalia – capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS – in Spagna. Il viaggio, effettuato con un Frecciarossa 1000 con destinazione Valencia, ha anticipato di alcuni giorni il primo collegamento commerciale che verrà attivato il 25 novembre con le prime corse Madrid-Saragozza-Barcellona. Dal 16 dicembre sono previsti ulteriori collegamenti fra Madrid, Valencia e Cuenca.\r

\r

Il viaggio inaugurale ha visto a bordo la presenza di Raquel Sánchez, ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana del governo spagnolo, di María Luisa Domínguez, presidente di Adif, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria iberica; di Carlo Palasciano Villamagna, chief international officer e chief transformation officer del Gruppo FS, Fabrizio Favara, chief strategy officer del Gruppo FS; Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, di Carlos Bertomeu e Simone Gorini, rispettivamente presidente e ceo di iryo, oltre a rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia, della Camera di Commercio italiana in Spagna e del mondo imprenditoriale spagnolo. All'arrivo alla stazione Joaquin Sorolla, alle 12:10, la delegazione è stata ricevuta da Ximo Puig, presidente della Generalitat di Valencia.\r

\r

«Lo sbarco del nostro Frecciarossa in Spagna e l'avvio delle attività commerciali della nostra partecipata iryo – ha dichiarato Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS – è l'ultimo tassello, in ordine temporale, di una strategia che vede il Gruppo FS sempre più attivo in un mercato ferroviario europeo integrato e ormai aperto alla concorrenza. Una delle missioni del Gruppo è contribuire, in Italia e in Europa, a valorizzare il ruolo virtuoso del treno quale mezzo di trasporto green per eccellenza e, grazie in questo caso alla collaborazione con le istituzioni spagnole, offrire un concreto contributo per la costruzione di un modello di trasporto intermodale, digitale, sostenibile. Intendiamo mettere l'esperienza maturata nel mercato dell’Alta Velocità italiana a disposizione dell'Europa e della Spagna, così da replicare i risultati positivi e i modelli che si sono rivelati di successo, anche e soprattutto per i viaggiatori e per i territori».\r

\r

Dal 31 marzo del prossimo anno iryo attiverà i collegamenti tra Siviglia, Malaga, Antequera e Cordova e il prossimo 2 giugno raggiungerà anche Alicante e Albacete grazie a 20 Frecciarossa 1000: il treno più veloce, sostenibile e con basso impatto ambientale d'Europa. I Frecciarossa sono treni realizzati con materiali riciclabili al 95%, hanno consumi ridotti rispetto ai treni di precedente generazione e riescono a contenere in 28 grammi l'emissione di CO2 a passeggero-chilometro. Per questi motivi, sono i primi treni ad aver ottenuto la Certificazione di Impatto Ambientale (EPD).\r

\r

Il Gruppo FS, oltre che in Spagna, è già presente in Francia con Trenitalia France e i collegamenti sulla rotta Parigi - Lione – Milano; in UK con Avanti West Coast e c2c; in Grecia con Hellenic Train attraverso collegamenti a media e lunga percorrenza; in Germania con Netinera, operatore del trasporto regionale passeggeri e con TX Logistik operatore della logistica; nei Paesi Bassi con Qbuzz, operatore di trasporto su gomma.","post_title":"Il Frecciarossa del gruppo Fs da ieri collega anche la Spagna","post_date":"2022-11-22T10:17:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669112265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MareDiVino è una grande vetrina dei vini del territorio livornese e della Costa degli Etruschi ma anche un’occasione per immergersi nel turismo enogastronomico di un’area molto ricca. Molte aziende produttrici della zona oltre ad organizzare esperienze e visite guidate accolgono i visitatori in strutture ricettive di pregio.\r

\r

MareDiVino si svolgerà a Livorno dal 3 al 4 dicembre (terminal Crociere). Giunta all’undicesima edizione, offre l’opportunità di conoscere i punti di forza dell’offerta enogastronomica, partendo dalla produzione del vino.\r

\r

Protagonisti i vini del territorio livornese e della Costa degli Etruschi, accanto ai quali vengono presentati i prodotti di agricoltori ed allevatori che condividono ed applicano il principio di Slow Food del “buono, pulito e giusto per tutti”.\r

\r

Sarà possibile degustare i vini del territorio, primi tra tutti quelli di Bolgheri e della Val di Cornia, ma anche dell’area limitrofa di Montescudaio e di Riparbella, delle zone del Terratico di Bibbona e delle Isole d’Elba e Capraia, incontrando direttamente e personalmente i produttori, potendo così confrontare le diverse realtà del territorio.\r

\r

Nell’area Food sarà possibile degustare i prodotti toscani dei principali Presidi Slow Food e di alcuni dei birrifici in guida Slow Beer.","post_title":"MareDiVino, a Livorno per conoscere le eccellenze del vino protagonista del turismo enogastronomico","post_date":"2022-11-21T12:22:03+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1669033323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il segno più nei conti del gruppo Alpitour che chiude il bilancio a fine ottobre con margini operativi lordi superiori ai 30 milioni di euro (ebitda), grazie a un fatturato che raggiunge gli 1,6 miliardi, come Gabriele Burgio ci aveva già anticipato in occasione della fiera di Rimini. A contribuire sensibilmente alle performance della compagnia, racconta al Corriere della Sera lo stesso amministratore delegato e presidente del gruppo, gli importanti investimenti effettuati in tecnologia: 50 milioni in tre anni, a cui si aggiunge l'assunzione di 40 nuove risorse per un team It che nel 2023 andrà oltre le 130 unità. In estate la compagnia ha quindi registrato 150 mila transazioni tra attività di tour operating, hotel, incoming e voli Neos\r

\r

Risultati ovviamente accolti con grande soddisfazione da Burgio, che sottolinea come siano stati raggiunti nonostante un inverno ancora condizionato dalla mole notevole di mete chiuse. Ecco quindi che per il prossimo anno l'a.d. conferma l'obiettivo di raggiungere e superare quota 2 miliardi di euro di fatturato. Nel medio periodo non si esclude infine la quotazione in Borsa. Per farlo è però necessario possedere asset, sottolinea Burgio. Ecco allora il piano di investimenti in strutture alberghiere con il brand lusso VRetreats della divisione Voihotels: al momento gli indirizzi sono cinque, ma in pipeline con arrivo a breve, come ci ha raccontato qualche settimana fa il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia, ci sono già almeno altri tre hotel, tra cui una proprietà a Firenze.","post_title":"Burgio, Alpitour: ebitda del gruppo oltre i 30 milioni di euro","post_date":"2022-11-21T11:48:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669031294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radisson Hotel Group riafferma il proprio impegno per la sostenibilità, firmando durante la Cop27 di quest'anno in Egitto la dichiarazione di Glasgow che mira a dimezzare le emissioni nel prossimo decennio per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. \"Nel nostro grupo siamo seriamente intenzionati a portare l'azienda e i nostri 1.100 hotel in funzione e in fase di sviluppo sulla strada del Net zero entro il 2050 - spiega la global senior vice president sustainability, security and corporate communication, Radisson Hotel Group, Inge Huijbrechts -. La dichiarazione di Glasgow esprime una chiara direzione di marcia e una visione generale per il settore. Attiviamo la nostra trasformazione Net zero aiutando i nostri hotel a progredire nel percorso, iniziando con gli Hotel sustainability basics e portando alla decarbonizzazione completa entro il 2050\". ,\r

\r

Lo scorso settembre, il gruppo Radisson ha peraltro ricevuto la conferma e la convalida dei suoi obiettivi scientifici a breve termine (Sbt), allineati al suo impegno di essere Net-zero entro il 2050. Gli obiettivi e i piani chiari della compagnia includono una riduzione delle emissioni assolute di gas serra di Ambito 1 e di Ambito 2 del 46% entro il 2030, rispetto all'anno di riferimento 2019. Il gruppo si impegna inoltre a ridurre del 28% le emissioni assolute di gas serra di Ambito 3 derivanti dalle attività legate ai combustibili e all'energia e dai franchising entro lo stesso periodo di tempo.\r

\r

All'inizio di quest'anno, in occasione del Global summit del World travel & tourism council (Wttc) tenutosi a Manila, Radisson Hotel Group, insieme ad altri marchi, associazioni e destinazioni del settore in rappresentanza di oltre 50 mila hotel e oltre 70 aziende e destinazioni, ha lanciato gli Hotel sustainability basics: una definizione comune e inclusiva di sostenibilità alberghiera per guidare i viaggi e il turismo responsabili. I criteri includono dodici azioni fondamentali per la sostenibilità alberghiera: un insieme coordinato di indicatori minimi che tutti gli hotel dovrebbero implementare per guidare i viaggi e il turismo responsabili.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Radisson firma la dichiarazione di Glasgow: emissioni Net zero entro il 2050","post_date":"2022-11-21T10:16:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669025768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Metaturismo: è questa la parola chiave della prossima edizione di BTO - Be Travel Online, l'evento di punta dell'innovazione e del turismo in Italia che si terrà a Firenze martedì 29 e mercoledì 30.\r

\r

Il programma risulta ricco di approfondimenti, seminari, workshop e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al travel, destinazioni, professioni e modi di viaggiare. Tra i protagonisti attesi ci sono Alberto Yates, regional director di Booking.com, Roberta Garibaldi, a.d. di Enit, Valentina Quattro, industry relations director Italia & Spagna TheFork, Giacomo Trovato, country manager Italia di Airbnb.\r

\r

\"Proponiamo un programma che avrà quattro elementi chiave: hospitality, food&wine, destination, digital strategy&innovation - spiega Francesco Tapinassi, direttore scientifico BTO, durante la conferenza stampa di lancio che si è tenuta a Roma ieri -. Gli interventi sono stati pensati per offrire una risposta al mondo delle imprese e alla domanda su cosa succederà tra due, cinque anni. Affronteremo dibattiti e discussioni importanti per scoprire quale sarà il futuro del turismo\".\r

\r

Un futuro in cui il metaverso giocherà un ruolo da protagonista, una rivoluzione destinata a cambiare il concetto di ospitalità, le modalità di pagamento, di ricerca informazioni ma anche quelle di scelta di una destinazione turistica e la fruizione stessa dei luoghi.\r

\r

\"Il turismo contribuisce al 13 per cento del PIL - ricorda Giuseppe Tripodi, segretario generale di Unioncamere - ed è una parte fondamentale dell'economia italiana, creando un indotto importante\". E non si può parlare oggi di turismo senza affrontare anche temi fortemente correlati, \"come la sostenibilità, il digitale, il valore umano - sottolinea Tripodi -. BTO aiuterà a fare il punto sulle opportunità offerte da questo settore, che si sta trasformando fortemente e che si rivolge a tanti target diversi, ognuno con le sue preferenze\".\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"434412,434413\"]\r

\r

Ogni target risponde a esigenze, desideri, linguaggi, preferenza di canali diversi. \"Dopo la pandemia il digitale è diventato fondamentale - spiega Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Toscana - e può cambiare l'esperienza anche fisica dei turisti che visitano il nostro Paese\". Il ricorso ai big data e ad un'analisi strutturata dei dati raccolti da istituzioni, piattaforme e operatori possono diventare alleati preziosi per uno sviluppo responsabile e pianificato del turismo. \"Gli ospiti che visitano il nostro paese - conclude Palumbo - lasciano delle tracce che, attraverso il digitale, possono essere raccolte, interpretate e utilizzate per approntare le strategie future\".","post_title":"Manca poco all'edizione 2022 di BTO: i temi in programma e i nomi attesi","post_date":"2022-11-18T15:09:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668784171000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un’estate in cui è stato riscontrato un raddoppio delle prenotazioni totali di ville e casali di pregio sul 2021, insomma, anche i primi indicatori sulle prossime vacanze natalizie fanno ben sperare. Sarà sicuramente un anno caratterizzato dai last minute, con soggiorni brevi e ricerca di maggiore flessibilità. Sono questi i primi segnali dall’Osservatorio di Emma Villas, azienda leader italiana nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), sulle tendenze dei vacanzieri in vista delle imminenti festività natalizie.\r

\r

Il dato conferma la grande prevalenza degli italiani rispetto ai turisti stranieri, un fenomeno registrato già negli ultimi anni (per questo periodo dell’anno almeno un 80% delle prenotazioni proviene proprio dall’Italia). Stando ai primi numeri, 4 turisti su 5 sono italiani (38% residenti al Nord, 50% al Centro, 12% al Sud). Provengono soprattutto dal Lazio (in primis i romani per la loro voglia di evadere dalla città) e dalla Lombardia, con in testa i milanesi.\r

\r

Le regioni più scelte per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno? Al primo posto c’è la Toscana, seguita da Umbria e Liguria. Gli abitanti del Bel Paese che stanno facendo questa scelta puntano su dimore di pregio per stare in famiglia, all’insegna del relax, anche se non mancano all’appello le coppie o i giovani. La voglia di stare insieme si traduce, soprattutto, nella richiesta di comfort quali l’ampio salone o soggiorno, un camino con legna in dotazione e spazi interni ludici come le sale biliardo oppure le aree benessere.\r

\r

«La villa sta diventando sempre di più la destinazione e il luogo ideale dove costruire ricordi unici, come quelli legati alle festività del Natale o Capodanno - spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl - Si tratta di strutture con standard qualitativi alti: campi da tennis, aree benessere, sale hobby, a disposizione esclusiva del gruppo di ospiti e che consentono di accogliere famiglie o piccoli gruppi nella massima sicurezza e privacy. Ecco perché queste tipologie di residenze sono sempre più scelte come luogo dove trascorrere le vacanze. Un trend positivo che abbiamo già registrato quest’estate, malgrado le preoccupazioni dovute ai rincari. Siamo felici quindi che sempre più connazionali scelgano le nostre strutture, una conferma che ci rende orgogliosi del nostro costante sforzo per rendere le strutture Emma Villas location uniche, che offrono la possibilità di ospitare più di una famiglia e rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano coccolarsi nei comfort e festeggiare in serenità».","post_title":"Natale e Capodanno, per Emma Villas le più richieste sono Toscana, Umbria e Liguria","post_date":"2022-11-18T13:18:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1668777515000]}]}}