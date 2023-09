Fiavet Piemonte: il 27 settembre un workshop a Torino su social media e marketing turistico Social media nel marketing turistico. E’ questo il titolo del nuovo workshop di Fiavet Piemonte che il prossimo 27 settembre riprende le proprie attività formative autunnali. L’incontro, realizzato in collaborazione con Tryatrip, si terrà presso la sede di Ascom Confcommercio, in via Massena 20, a Torino. L’iniziativa mira a dare risposte concrete e utili alla categoria, per comprendere come funzionano i social media e in quale modo possono aiutare la promozione di un business nel settore turistico. Come davanti a uno specchio, i partecipanti potranno interrogarsi e interfacciarsi confrontando le diverse esperienze. L’obiettivo è di illustrare ai partecipanti come sfruttare Internet e i social network al meglio, in base al proprio business, a come e che cosa comunicare attraverso di loro. Tryatrip è un progetto di Paola Bertotto e Luca Lavezzaro, nato dall’idea di comunicare la bellezza del viaggiare. Attraverso una narrazione coinvolgente, basata su esperienze provate in prima persona, Tryatrip invita alla sperimentazione di destinazioni e prodotti turistici, veicolando contenuti attraverso un mix di social media e sito Internet. Condividi

