Fiavet Piemonte: festa di Natale il 19 dicembre alla Rocca di Arignano Fiavet Piemonte festeggia il Natale il 19 dicembre con un evento straordinario dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non. Interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte. La Rocca di Arignano, e altri 120 castelli L’invito è per tutti alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria. All’ingresso della Rocca l’importante opera intitolata “Soglia: a Eduardo Chillida”, del grande scultore contemporaneo Arnaldo Pomodoro. “In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio”. 2023: quota ridotta per nuovi associati, cena inclusa Nel contempo Fiavet Piemonte riduce la quota 2023 per i nuovi iscritti, incluso quest’ultimo scorcio del 2022, da 250 a 200 euro per azienda. La cifra include anche il costo della cena alla Rocca di Arignano per una persona per agenzia, per gli accompagnatori c’è una quota quasi simbolica di 40 euro per persona. Anticipa inoltre Aires: “Coglieremo l’occasione per presentare tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo ‘politico’. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono”. Dopo la visita della Rocca – solo sette camere in stile medievale e perfino una ’microspa medievale’ per solo due persone – si va a tavola alla Locanda della Rocca, dove la carta è firmata da Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin di Guido ristorante, affidata nella quotidianità all’executive chef Fabio Sgrò. Frutto di studi e indagini che risalgono fino al Medioevo, la proposta singolare della Locanda si gioca creativamente tra il passato e la contemporaneità, e sulla scelta di materia prima locale, stagionale ed etica, in continuità con il territorio e in sintonia con il panorama naturale. Dunque in tavola a Natale con Fiavet Piemonte solo specialità del Monferrato: dall’antipasto con la Robiola di Cocconato, cosparsa di granella di nocciole di Marentino al Salame cotto del Monferrato ai grissini di Andezeno, tutto sarà abbinato con sapienza ai migliori vini della ‘terra dei Santi’ (qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, i Cafasso). Portata dopo portata sfileranno Freisa D’Asti e Malvasia, entrambi vinificati in spumante, Barbera d’Asti per il primo e Nebbiolo del basso Monferrato che qui si chiama Albugnano doc, infine la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, celebre vino rosso ‘da signore’, mosso e dolce, abbinato alla torta di nocciole con zabaione. Un pullman di Bus Company sarà a disposizione degli agenti di viaggi per raggiungere la Rocca di Arignano, in partenza da Torino alle ore 17.50 da Corso San Martino angolo piazza 18 dicembre, e alle ore 18,10 da Piazzale Caio Mario, lato caffè Royal. Per confermare la propria presenza si scrive a segreteria@fiavet.piemonte.it.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre pianoforti a coda dotati di un sistema di riproduzione automatico ad alta risoluzione Steinway Spirio saranno presenti a bordo di ogni nave Explora Journeys. Il brand di crociere di lusso di casa Msc ha infatti siglato una partnership con Steinway & Sons, celebre marchio di pianoforti a coda artigianali. “Questa eccezionale collaborazione offre l'opportunità unica di celebrare e condividere l'eccellenza musicale con un brand di lusso, che condivide con noi la passione per il talento - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Con i pianoforti a firma Steinway & Sons e un programma che porterà i migliori musicisti del mondo a interagire con i nostri ospiti, non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme”. A partire dall'estate 2023, con il viaggio inaugurale della Explora I nel Nord Europa e nel circolo Polare Artico, pianisti acclamati ed emergenti, si esibiranno dal vivo con concerti pensati per rispecchiare l'anima delle regioni toccate dalla nave. Nel Viaggio celebrativo dal Québec a New York, che inizierà il 3 ottobre 2023, quattro celebri artisti Steinway saliranno in particolare a bordo per esibirsi durante il tragitto. Lungo il percorso, la nave farà scalo a La Baie (Saguenay), Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre, Charlottetown, Prince Edward Island e Halifax, prima dell'approdo a New York previsto per il 13 ottobre. Il momento clou del viaggio sarà proprio New York, sede della Steinway & Sons: una visita Vip in mattinata ai leggendari laboratori Steinway, appena fuori Manhattan, regalerà agli ospiti un assaggio dell'eccezionale maestria artigianale che da oltre un secolo conferisce ai loro pianoforte una ricchezza e un timbro unici. Gli ospiti saranno inoltre accolti a pranzo da un ingrediente speciale: la musica dal vivo eseguita da un artista Steinway, che offrirà un'ultima possibilità di assistere al suono di questo pianoforte prima di ripartire. [post_title] => I pianoforti Steinway & Sons salgono a bordo delle navi Explora Journeys [post_date] => 2022-12-13T13:21:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670937680000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435821" align="alignleft" width="300"] Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte[/caption] Fiavet Piemonte festeggia il Natale il 19 dicembre con un evento straordinario dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non. Interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte. La Rocca di Arignano, e altri 120 castelli L’invito è per tutti alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria. All’ingresso della Rocca l’importante opera intitolata "Soglia: a Eduardo Chillida”, del grande scultore contemporaneo Arnaldo Pomodoro. “In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio”. 2023: quota ridotta per nuovi associati, cena inclusa Nel contempo Fiavet Piemonte riduce la quota 2023 per i nuovi iscritti, incluso quest’ultimo scorcio del 2022, da 250 a 200 euro per azienda. La cifra include anche il costo della cena alla Rocca di Arignano per una persona per agenzia, per gli accompagnatori c’è una quota quasi simbolica di 40 euro per persona. Anticipa inoltre Aires: “Coglieremo l’occasione per presentare tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo ‘politico’. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono”. Dopo la visita della Rocca – solo sette camere in stile medievale e perfino una ’microspa medievale’ per solo due persone – si va a tavola alla Locanda della Rocca, dove la carta è firmata da Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin di Guido ristorante, affidata nella quotidianità all’executive chef Fabio Sgrò. Frutto di studi e indagini che risalgono fino al Medioevo, la proposta singolare della Locanda si gioca creativamente tra il passato e la contemporaneità, e sulla scelta di materia prima locale, stagionale ed etica, in continuità con il territorio e in sintonia con il panorama naturale. Dunque in tavola a Natale con Fiavet Piemonte solo specialità del Monferrato: dall’antipasto con la Robiola di Cocconato, cosparsa di granella di nocciole di Marentino al Salame cotto del Monferrato ai grissini di Andezeno, tutto sarà abbinato con sapienza ai migliori vini della ‘terra dei Santi’ (qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, i Cafasso). Portata dopo portata sfileranno Freisa D’Asti e Malvasia, entrambi vinificati in spumante, Barbera d’Asti per il primo e Nebbiolo del basso Monferrato che qui si chiama Albugnano doc, infine la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, celebre vino rosso ‘da signore’, mosso e dolce, abbinato alla torta di nocciole con zabaione. Un pullman di Bus Company sarà a disposizione degli agenti di viaggi per raggiungere la Rocca di Arignano, in partenza da Torino alle ore 17.50 da Corso San Martino angolo piazza 18 dicembre, e alle ore 18,10 da Piazzale Caio Mario, lato caffè Royal. Per confermare la propria presenza si scrive a segreteria@fiavet.piemonte.it. [post_title] => Fiavet Piemonte: festa di Natale il 19 dicembre alla Rocca di Arignano [post_date] => 2022-12-13T11:27:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670930878000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 2 giorni, 3 sessioni, 30 relatori per interrogarsi sul ruolo del turismo nelle dinamiche di sviluppo e gestione dei territori più piccoli e marginali, superando la narrazione celebrativa dei borghi: martedì 13 e mercoledì 14 dicembre all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo (SV) va in scena DEDECO 2022 – Destination Design Conference, dal titolo “Piccolo è (bello) fragile. Maneggiare con cura”. Nel cuore della riviera ligure di Ponente, due giornate di dibattito, approfondimento e formazione, che accendono i riflettori sulle diverse implicazioni della valorizzazione turistica dei borghi, o meglio dei piccoli paesi e delle aree interne, tra bellezza e fragilità, attraverso la lente del destination design, cioè dell’insieme delle attività di gestione, comunicazione e promozione, finalizzate a posizionare una destinazione nella competizione globale tra territori turistici. Identità, reti e innovazione sono le tre chiavi di lettura complementari che possono vedere il destination design protagonista e alle quali saranno dedicate le tre sessioni di DEDECO 2022, articolate tra speech individuali, confronti, testimonianze con esperti del turismo nel panorama nazionale e tavole rotonde. Si parte nella mattina di martedì 13 dicembre parlando di identità, perché ripensare i luoghi in chiave turistica significa ragionare innanzitutto proprio di identità, comunità e visione, elementi imprescindibili per la “rinascita” dei piccoli territori. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’indagine condotta da Destinaction per raccontare i territori fragili attraverso lo sguardo dei destination manager di domani, l’intervento di apertura sarà affidato all’agricoltore di montagna Federico Chierico, fondatore di Paysage à Manger, che ai piedi del Monte Rosa coltiva oltre 60 varietà di patate, antiche e rare, e per questo fortemente identitarie. Si entra poi nel vivo del tema della valorizzazione delle risorse identitarie dei territori nel confronto tra Paolo Manfredi, responsabile sviluppo digitale di Confartigianato Imprese, e Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e con la testimonianza di Isabella Parrucci, direttrice generale del Ginesio Fest, esperienza di rilancio, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi di Borgo San Ginesio, nelle Marche attraverso la cultura. La tavola rotonda che concluderà la sessione sull’identità proverà infine a spiegare come tradurre i fattori identitari e una visione di territorio in brand, promozione e prodotto turistico, coinvolgendo, oltre a tutti gli ospiti della mattinata, anche Roberta Milano, Travel & Tourism marketing strategist, Josep Ejarque, Destination Manager, e Federico Alberto, CEO di StudioWiki. É dedicata alle reti la seconda sessione di DEDECO 2022, nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Per risultare attrattivo e competitivo sul mercato turistico, un territorio, per di più “piccolo”, è chiamato infatti a superare i propri confini e a ragionare in logica di rete per affermarsi come destinazione. Lo spiegherà bene Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo. DEDECO metterà poi a confronto due diversi modelli di cooperazione: quello dei distretti dell’economia civile, con Alessio D’Addezio, coordinatore dell’Ufficio Economia Civile di Legambiente, e quello delle cooperative di comunità, del turismo e della cultura, con Roberto (Pucci) La Marca, Presidente di CulTurMedia Legacoop Liguria. DEDECO 2022 si chiuderà mercoledì 14 dicembre con una mattinata dedicata all’innovazione, perché i territori marginali, al di là dei fenomeni di spopolamento, invecchiamento e abbandono, costituiscono straordinari laboratori di sperimentazione. Evoluzione dei Travel Marketing Days, che proprio da Finale Ligure sono partiti nel 2016, la Destination Design Conference è organizzata da De.De Destination Design – rete di imprese composta da Itur, Ideazione e Studiowiki, tre società con competenze differenti per rafforzare e far crescere le destinazioni turistiche - e Wikiacademy – centro studi di Studiowiki. DEDE.CO 2022 è sostenuta dal Comune di Finale Ligure, con il patrocinio di Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e Ordine dei Giornalisti della Liguria e in partnership con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, UNA (Aziende della Comunicazione Unite), Provincia di Savona, Federalberghi Savona e Unione Provinciale degli Albergatori della Provincia di Savona. Sono content partner Uncem (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane) e DestinAction. Partner tecnici l’Istituto Alberghiero A. Migliorini e Asta del Mobile. [post_title] => DeDeCo 2022, a Finale Ligure il 13 e 14 dicembre l’evento “Piccolo è fragile. Maneggiare con cura” [post_date] => 2022-12-13T10:13:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670926397000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435770 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air cala un nuovo poker di rotte dall’Italia a Tirana che a partire dal 3 luglio 2023 vedrà protagonisti gli aeroporti di Napoli, Brindisi e Lamezia Terme e, prima assoluta, quello di Trieste. Quest’ultimo rappresenta il ventisettesimo scalo per il network italiano della compagnia aerea, “e rafforzerà ulteriormente la presenza del vettore aereo sul territorio – spiega una nota della low cost - dando impulso al turismo di una regione rinomata per il suo ricco patrimonio storico e la sua ampia varietà culturale, naturale, enogastronomica e folcloristica”. Tutti i nuovi voli – che sono già in vendita - saranno effettuati con Airbus A321neo configurati con 239 posti a bordo. Nel dettaglio, la rotta da Brindisi come quella da Napoli saranno operate con tre frequenze alla settimana il lunedì, mercoledì e venerdì; i collegamenti da Lamezia e Trieste saranno invece effettuati due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. [post_title] => Wizz Air, 4 nuove rotte dall’Italia a Tirana. Debutto dall’aeroporto di Trieste [post_date] => 2022-12-13T09:25:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670923510000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata battezzata la scorsa settimana a New York la Msc Seascape durante una cerimonia che ha visto la presenza di oltre 3 mila persone. Tra i momenti salienti della cerimonia, vi è stata l'esibizione di Matteo Bocelli, la benedizione virtuale della nave da parte di Sophia Loren e il taglio del nastro da parte di Alexa Aponte-Vago, figlia del fondatore e presidente esecutivo del gruppo Msc, Gianluigi Aponte. «Uno dei momenti più belli degli ultimi 20 anni è stato quello di presiedere le cerimonie di battesimo della flotta Msc Crociere - ha sottolineato la stessa Sophia Loren -. Non solo perché gli Aponte sono diventati come una famiglia per me, ma anche perché Msc ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Lasciatemi benedire la Seascape, il suo grande equipaggio e tutti i suoi passeggeri». Dopo la cerimonia, gli ospiti hanno potuto gustare una cena di gala gourmet e l'esibizione del cantautore Ne-Yo, vincitore del Grammy award. Con l’entrata in servizio della Seascape, la flotta Msc Crociere raggiunge le 22 unità. La scelta di New York, nuovo homeport della compagnia negli Stati Uniti, conferma l’importante ruolo del mercato americano nelle strategie di crescita di Msc. Subito dopo il battesimo nella Grande Mela, la Seascape farà rotta verso i Caraibi per competere insieme alla gemella Seashore e alle altre navi della flotta nel più importante mercato crocieristico al mondo. Costruita da Fincantieri presso lo stabilimento di Monfalcone, la Seascape ha richiesto da parte di Msc un investimento diretto in Italia pari a circa 1 miliardo di euro, che a sua volta ha generato sul Paese un impatto economico pari a circa 5 miliardi. La Seascape è la quarta nave costruita per Msc da Fincantieri, su un totale di 10 unità finora ordinate al cantiere italiano, per un investimento complessivo superiore ai 7 miliardi di euro. Varata poche settimane dopo la World Europa, la prima nave a gnl (gas naturale liquefatto) di Msc Crociere, la Seascape sarà seguita a giugno del 2023 dalla Euribia, seconda nave della compagnia alimentata a gnl. [post_title] => Battezzata a New York la Msc Seascape davanti a oltre 3 mila persone [post_date] => 2022-12-12T09:56:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670838990000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo lo stop imposto dalla pandemia, anche quest’anno al Giardino Inglese torna l’appuntamento più atteso da bambini e famiglie. Da giovedì 8 dicembre, parte la nuova edizione di “Palermo on Ice”, la pista di pattinaggio su ghiaccio che da undici edizioni si conferma l’evento natalizio per eccellenza. Aperto fino al prossimo sabato 7 gennaio, il pattinodromo al civico 3 di via Duca della Verdura colorerà non solo le feste ma l’inverno in città. Taglio del nastro l’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata. Dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica, bambini e adulti potranno indossare calzini monouso, cuffietta, pattini e casco per pattinare sul ghiaccio. Ad accompagnarli un pattinatore professionista, nel pieno rispetto della sicurezza. Tutti i pattini saranno igienizzati prima e dopo l’uso e avranno lame su misura. All’interno della tensostruttura - realizzata con materiali ecosostenibili il cui ghiaccio viene posato su una superficie di polistirolo espanso che preserva la manutenzione del pavimento esistente - da quest’anno le zone destinate al cambio pattini saranno ancora più confortevoli. Saranno infatti installati alcuni armadietti (a codice univoco, senza lucchetto) che agevoleranno le attese dei pattinatori, resi per il primo anno indipendenti. La pista quest’anno supera gli 800 metri quadrati di ghiaccio. Interamente al coperto, sonorizzata grazie alla filodiffusione, addobbata a festa, è la prima pista palermitana di pattinaggio formato extralarge. In questo periodo di caro bollette, in cui la sostenibilità la fa da padrone, “Palermo on Ice” strizza l’occhio al risparmio e all’efficienza energetica. All’interno della struttura un chiller ad alta tecnologia, di ultima generazione, molto silenzioso. Una scelta green, a cui la Big Ice, la società che da anni organizza l’evento, non ha rinunciato. Babbo Natale di “Palermo on Ice”, inoltre, porterà i suoi doni ai bambini di una casa-famiglia. Saranno 1.000 i biglietti gratuiti per l’accesso alla pista del Giardino Inglese. La pista rimarrà aperta ogni giorno fino a sabato 7 gennaio 2023, dal lunedì al giovedì dalle 9 a mezzanotte (il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi, apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 7 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 9 euro invece per un’ora. Il costo include il noleggio di pattini, calze monouso, igienizzazione dei pattini e posto armadietto per le scarpe. Con 1 euro in più si può contare sull’aiuto-pattino. [post_title] => Palermo on ice, riprende l'appuntamento dopo lo stop del Covid [post_date] => 2022-12-09T11:00:14+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670583614000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435547 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Piemonte le presenze di turisti sono aumentate quest'anno del 45% rispetto al 2021, con un incremento che arriva all'84% degli stranieri. È quanto riferito dall'assessore regionale al turismo, Vittoria Poggio, illustrando in Terza commissione il Def 2023-2025 relativo alle materie di sua competenza. Oltre al turismo, l'assessore ha trattato il tema del commercio, parlando del sostegno ai centri commerciali naturali e della revisione della normativa sui locali che somministrano cibi e bevande e sui distributori di carburante. Dopo di lei sono intervenuti, per le loro deleghe, l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati che ha annunciato la pubblicazione, a breve, di alcuni bandi, per le imprese e per i comuni, sul tema del risparmio energetico, in particolare sull'uso dell'idrogeno, e l'assessore al bilancio Andrea Tronzano. Nella sua relazione su cooperative e artigianato ha sottolineato che la regione intende sviluppare la base produttiva e aiutare le nuove imprese con un miglioramento dell'accesso al credito, il rafforzamento del capitale sociale delle cooperative, l'incremento delle competenze e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. [post_title] => Crescono del 45% i turisti in Piemonte. Stranieri a + 84% [post_date] => 2022-12-09T08:26:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670574387000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' iniziata sabato 3 dicembre l'edizione 2022 di Artigiano in Fiera a Milano, la più grande fiera dell'artigianato del mondo, e Terme di Chianciano è di nuovo presente nel Padiglione 1, il più comodo e il primo visitato per le centinaia di migliaia di utenti che arrivano con la metropolitana. Terme di Chianciano partecipa alla fiera insieme a “Marabissi”, storica pasticceria di Chianciano Terme, ricercatissima dal pubblico della fiera, e insieme al Comune di Chianciano Terme, che porta in fiera l'offerta della nuova rete pubblico privata. Grande interesse da parte del pubblico per le Terme di Chianciano, conosciute da molti ma meno conosciute dai più giovani, che osservano divertiti il video di presentazione dell'evento Bagni di Notte in collaborazione con Santoni, molto bello e accattivante. Le Terme hanno portato in fiera la propria cosmesi e soprattutto straordinarie offerte di voucher aperti e utilizzabili per un anno per le sue Piscine Termali Theia o per le Terme Sensoriali, gettonatissime. Tantissime le richieste di informazioni, e tanti i vouchers venduti. Lo stand di Terme di Chianciano ad Artigiano in Fiera è aperto fino a Domenica 11 dicembre, e si trova al Padiglione 1, area Toscana. [post_title] => Terme di Chianciano protagoniste ad Artigiano in Fiera 2022 [post_date] => 2022-12-09T07:57:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670572666000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435653 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via dal 7 dicembre 2022 fino al 5 febbraio 2023 a Palazzo Monferrato di Alessandria la mostra “1853-2023, Torino-Genova, una rotaia lunga 170 anni”, dove è possibile ripercorrere, tramite illustrazioni e immagini multimediali, la storia della realizzazione della prima importante infrastruttura su rotaia della storia italiana e dove in contemporanea si propongono alcuni elementi di riflessione e di confronto tra le problematiche del periodo immediatamente precedente l’Unità nazionale. Arteria fondamentale per collegare la capitale del regno di Sardegna e il suo porto sul mar Ligure, fu realizzata nell'arco di nove anni circa. Il percorso espositivo articola il proprio racconto lungo alcune principali sezioni tematiche: Introduzione; L’attività preparatoria (1825-1845); I promotori del progetto: Camillo Cavour e Carlo Alberto; Il cantiere (1848-1853), luogo di sperimentazioni tecniche e tecnologiche; L’immagine della ferrovia attraverso la lente degli artisti; Evoluzione delle stazioni e del materiale viaggiante; La Torino-Genova e lo sviluppo del Nord-Ovest; Gli sviluppi attuali e futuri della linea. Oltre ai pannelli che sviluppano le singole sezioni, la mostra dispone di un tavolo con tecnologia touch screen, sul quale è possibile selezionare e ingrandire le 15 incisioni che il pittore svizzero Carlo Bossoli ha realizzato nel 1853 per un volume pubblicato a Londra (The Railway between Turin and Genoa), e inoltre consultare fin nei più minuti dettagli una planimetria di fine Ottocento che descrive le dotazioni tecnologiche della linea. Il progetto espositivo è promosso dal Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria, un organismo nato nell’ambito della Fondazione SLALA (Sistema Logistico del Nord-Ovest), in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Comune di Alessandria, e l’Università del Piemonte Orientale. Il format prescelto è quello di una mostra itinerante che possa essere ospitata presso le principali città collocate lungo i 165 chilometri della tratta ferroviaria: in particolare, Torino, Asti, Alessandria, Novi Ligure e Genova. Il racconto di questa storia affascinante – perché "è su questa linea che si è fatta l’Italia" – è affidato a un progetto curato da Roberto Livraghi, presidente del Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria, e allestito da Line.lab di Giorgio Annone. La mostra di Alessandria è realizzata con la speciale collaborazione operativa di: ALEXALA, Circuito Cultura e Territorio, ASM Costruire Insieme, DLF Alessandria-Asti, Fondazione FS, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, RFI-Rete Ferroviaria Italiana. [post_title] => Alessandria, al via la mostra “1853-2023, Torino-Genova, una rotaia lunga 170 anni” [post_date] => 2022-12-07T15:28:06+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670426886000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiavet piemonte 3" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1236,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre pianoforti a coda dotati di un sistema di riproduzione automatico ad alta risoluzione Steinway Spirio saranno presenti a bordo di ogni nave Explora Journeys. Il brand di crociere di lusso di casa Msc ha infatti siglato una partnership con Steinway & Sons, celebre marchio di pianoforti a coda artigianali. “Questa eccezionale collaborazione offre l'opportunità unica di celebrare e condividere l'eccellenza musicale con un brand di lusso, che condivide con noi la passione per il talento - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Con i pianoforti a firma Steinway & Sons e un programma che porterà i migliori musicisti del mondo a interagire con i nostri ospiti, non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme”.\r

\r

A partire dall'estate 2023, con il viaggio inaugurale della Explora I nel Nord Europa e nel circolo Polare Artico, pianisti acclamati ed emergenti, si esibiranno dal vivo con concerti pensati per rispecchiare l'anima delle regioni toccate dalla nave. Nel Viaggio celebrativo dal Québec a New York, che inizierà il 3 ottobre 2023, quattro celebri artisti Steinway saliranno in particolare a bordo per esibirsi durante il tragitto. Lungo il percorso, la nave farà scalo a La Baie (Saguenay), Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre, Charlottetown, Prince Edward Island e Halifax, prima dell'approdo a New York previsto per il 13 ottobre. Il momento clou del viaggio sarà proprio New York, sede della Steinway & Sons: una visita Vip in mattinata ai leggendari laboratori Steinway, appena fuori Manhattan, regalerà agli ospiti un assaggio dell'eccezionale maestria artigianale che da oltre un secolo conferisce ai loro pianoforte una ricchezza e un timbro unici. Gli ospiti saranno inoltre accolti a pranzo da un ingrediente speciale: la musica dal vivo eseguita da un artista Steinway, che offrirà un'ultima possibilità di assistere al suono di questo pianoforte prima di ripartire.","post_title":"I pianoforti Steinway & Sons salgono a bordo delle navi Explora Journeys","post_date":"2022-12-13T13:21:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670937680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435821\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte[/caption]\r

\r

Fiavet Piemonte festeggia il Natale il 19 dicembre con un evento straordinario dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non. Interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte.\r

La Rocca di Arignano, e altri 120 castelli\r

L’invito è per tutti alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria.\r

\r

All’ingresso della Rocca l’importante opera intitolata \"Soglia: a Eduardo Chillida”, del grande scultore contemporaneo Arnaldo Pomodoro. \r

\r

“In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio”.\r

2023: quota ridotta per nuovi associati, cena inclusa\r

Nel contempo Fiavet Piemonte riduce la quota 2023 per i nuovi iscritti, incluso quest’ultimo scorcio del 2022, da 250 a 200 euro per azienda. La cifra include anche il costo della cena alla Rocca di Arignano per una persona per agenzia, per gli accompagnatori c’è una quota quasi simbolica di 40 euro per persona.\r

\r

Anticipa inoltre Aires: “Coglieremo l’occasione per presentare tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo ‘politico’. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono”.\r

\r

Dopo la visita della Rocca – solo sette camere in stile medievale e perfino una ’microspa medievale’ per solo due persone – si va a tavola alla Locanda della Rocca, dove la carta è firmata da Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin di Guido ristorante, affidata nella quotidianità all’executive chef Fabio Sgrò. Frutto di studi e indagini che risalgono fino al Medioevo, la proposta singolare della Locanda si gioca creativamente tra il passato e la contemporaneità, e sulla scelta di materia prima locale, stagionale ed etica, in continuità con il territorio e in sintonia con il panorama naturale.\r

\r

Dunque in tavola a Natale con Fiavet Piemonte solo specialità del Monferrato: dall’antipasto con la Robiola di Cocconato, cosparsa di granella di nocciole di Marentino al Salame cotto del Monferrato ai grissini di Andezeno, tutto sarà abbinato con sapienza ai migliori vini della ‘terra dei Santi’ (qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, i Cafasso). Portata dopo portata sfileranno\r

\r

Freisa D’Asti e Malvasia, entrambi vinificati in spumante, Barbera d’Asti per il primo e Nebbiolo del basso Monferrato che qui si chiama Albugnano doc, infine la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, celebre vino rosso ‘da signore’, mosso e dolce, abbinato alla torta di nocciole con zabaione.\r

\r

\r

\r

Un pullman di Bus Company sarà a disposizione degli agenti di viaggi per raggiungere la Rocca di Arignano, in partenza da Torino alle ore 17.50 da Corso San Martino angolo piazza 18 dicembre, e alle ore 18,10 da Piazzale Caio Mario, lato caffè Royal.\r

\r

Per confermare la propria presenza si scrive a segreteria@fiavet.piemonte.it.","post_title":"Fiavet Piemonte: festa di Natale il 19 dicembre alla Rocca di Arignano","post_date":"2022-12-13T11:27:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670930878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"2 giorni, 3 sessioni, 30 relatori per interrogarsi sul ruolo del turismo nelle dinamiche di sviluppo e gestione dei territori più piccoli e marginali, superando la narrazione celebrativa dei borghi: martedì 13 e mercoledì 14 dicembre all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo (SV) va in scena DEDECO 2022 – Destination Design Conference, dal titolo “Piccolo è (bello) fragile. Maneggiare con cura”.\r

\r

Nel cuore della riviera ligure di Ponente, due giornate di dibattito, approfondimento e formazione, che accendono i riflettori sulle diverse implicazioni della valorizzazione turistica dei borghi, o meglio dei piccoli paesi e delle aree interne, tra bellezza e fragilità, attraverso la lente del destination design, cioè dell’insieme delle attività di gestione, comunicazione e promozione, finalizzate a posizionare una destinazione nella competizione globale tra territori turistici.\r

\r

Identità, reti e innovazione sono le tre chiavi di lettura complementari che possono vedere il destination design protagonista e alle quali saranno dedicate le tre sessioni di DEDECO 2022, articolate tra speech individuali, confronti, testimonianze con esperti del turismo nel panorama nazionale e tavole rotonde.\r

\r

Si parte nella mattina di martedì 13 dicembre parlando di identità, perché ripensare i luoghi in chiave turistica significa ragionare innanzitutto proprio di identità, comunità e visione, elementi imprescindibili per la “rinascita” dei piccoli territori. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’indagine condotta da Destinaction per raccontare i territori fragili attraverso lo sguardo dei destination manager di domani, l’intervento di apertura sarà affidato all’agricoltore di montagna Federico Chierico, fondatore di Paysage à Manger, che ai piedi del Monte Rosa coltiva oltre 60 varietà di patate, antiche e rare, e per questo fortemente identitarie.\r

\r

Si entra poi nel vivo del tema della valorizzazione delle risorse identitarie dei territori nel confronto tra Paolo Manfredi, responsabile sviluppo digitale di Confartigianato Imprese, e Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e con la testimonianza di Isabella Parrucci, direttrice generale del Ginesio Fest, esperienza di rilancio, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi di Borgo San Ginesio, nelle Marche attraverso la cultura. La tavola rotonda che concluderà la sessione sull’identità proverà infine a spiegare come tradurre i fattori identitari e una visione di territorio in brand, promozione e prodotto turistico, coinvolgendo, oltre a tutti gli ospiti della mattinata, anche Roberta Milano, Travel & Tourism marketing strategist, Josep Ejarque, Destination Manager, e Federico Alberto, CEO di StudioWiki.\r

\r

É dedicata alle reti la seconda sessione di DEDECO 2022, nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Per risultare attrattivo e competitivo sul mercato turistico, un territorio, per di più “piccolo”, è chiamato infatti a superare i propri confini e a ragionare in logica di rete per affermarsi come destinazione. Lo spiegherà bene Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo. DEDECO metterà poi a confronto due diversi modelli di cooperazione: quello dei distretti dell’economia civile, con Alessio D’Addezio, coordinatore dell’Ufficio Economia Civile di Legambiente, e quello delle cooperative di comunità, del turismo e della cultura, con Roberto (Pucci) La Marca, Presidente di CulTurMedia Legacoop Liguria.\r

\r

DEDECO 2022 si chiuderà mercoledì 14 dicembre con una mattinata dedicata all’innovazione, perché i territori marginali, al di là dei fenomeni di spopolamento, invecchiamento e abbandono, costituiscono straordinari laboratori di sperimentazione.\r

\r

Evoluzione dei Travel Marketing Days, che proprio da Finale Ligure sono partiti nel 2016, la Destination Design Conference è organizzata da De.De Destination Design – rete di imprese composta da Itur, Ideazione e Studiowiki, tre società con competenze differenti per rafforzare e far crescere le destinazioni turistiche - e Wikiacademy – centro studi di Studiowiki.\r

\r

DEDE.CO 2022 è sostenuta dal Comune di Finale Ligure, con il patrocinio di Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e Ordine dei Giornalisti della Liguria e in partnership con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, UNA (Aziende della Comunicazione Unite), Provincia di Savona, Federalberghi Savona e Unione Provinciale degli Albergatori della Provincia di Savona. Sono content partner Uncem (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane) e DestinAction. Partner tecnici l’Istituto Alberghiero A. Migliorini e Asta del Mobile.\r

\r

\r

\r

","post_title":"DeDeCo 2022, a Finale Ligure il 13 e 14 dicembre l’evento “Piccolo è fragile. Maneggiare con cura”","post_date":"2022-12-13T10:13:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670926397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air cala un nuovo poker di rotte dall’Italia a Tirana che a partire dal 3 luglio 2023 vedrà protagonisti gli aeroporti di Napoli, Brindisi e Lamezia Terme e, prima assoluta, quello di Trieste. Quest’ultimo rappresenta il ventisettesimo scalo per il network italiano della compagnia aerea, “e rafforzerà ulteriormente la presenza del vettore aereo sul territorio – spiega una nota della low cost - dando impulso al turismo di una regione rinomata per il suo ricco patrimonio storico e la sua ampia varietà culturale, naturale, enogastronomica e folcloristica”.\r

\r

Tutti i nuovi voli – che sono già in vendita - saranno effettuati con Airbus A321neo configurati con 239 posti a bordo.\r

\r

Nel dettaglio, la rotta da Brindisi come quella da Napoli saranno operate con tre frequenze alla settimana il lunedì, mercoledì e venerdì; i collegamenti da Lamezia e Trieste saranno invece effettuati due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì.","post_title":"Wizz Air, 4 nuove rotte dall’Italia a Tirana. Debutto dall’aeroporto di Trieste","post_date":"2022-12-13T09:25:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670923510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata battezzata la scorsa settimana a New York la Msc Seascape durante una cerimonia che ha visto la presenza di oltre 3 mila persone. Tra i momenti salienti della cerimonia, vi è stata l'esibizione di Matteo Bocelli, la benedizione virtuale della nave da parte di Sophia Loren e il taglio del nastro da parte di Alexa Aponte-Vago, figlia del fondatore e presidente esecutivo del gruppo Msc, Gianluigi Aponte. «Uno dei momenti più belli degli ultimi 20 anni è stato quello di presiedere le cerimonie di battesimo della flotta Msc Crociere - ha sottolineato la stessa Sophia Loren -. Non solo perché gli Aponte sono diventati come una famiglia per me, ma anche perché Msc ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Lasciatemi benedire la Seascape, il suo grande equipaggio e tutti i suoi passeggeri».\r

\r

Dopo la cerimonia, gli ospiti hanno potuto gustare una cena di gala gourmet e l'esibizione del cantautore Ne-Yo, vincitore del Grammy award. Con l’entrata in servizio della Seascape, la flotta Msc Crociere raggiunge le 22 unità. La scelta di New York, nuovo homeport della compagnia negli Stati Uniti, conferma l’importante ruolo del mercato americano nelle strategie di crescita di Msc. Subito dopo il battesimo nella Grande Mela, la Seascape farà rotta verso i Caraibi per competere insieme alla gemella Seashore e alle altre navi della flotta nel più importante mercato crocieristico al mondo.\r

\r

Costruita da Fincantieri presso lo stabilimento di Monfalcone, la Seascape ha richiesto da parte di Msc un investimento diretto in Italia pari a circa 1 miliardo di euro, che a sua volta ha generato sul Paese un impatto economico pari a circa 5 miliardi. La Seascape è la quarta nave costruita per Msc da Fincantieri, su un totale di 10 unità finora ordinate al cantiere italiano, per un investimento complessivo superiore ai 7 miliardi di euro. Varata poche settimane dopo la World Europa, la prima nave a gnl (gas naturale liquefatto) di Msc Crociere, la Seascape sarà seguita a giugno del 2023 dalla Euribia, seconda nave della compagnia alimentata a gnl.","post_title":"Battezzata a New York la Msc Seascape davanti a oltre 3 mila persone","post_date":"2022-12-12T09:56:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670838990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo lo stop imposto dalla pandemia, anche quest’anno al Giardino Inglese torna l’appuntamento più atteso da bambini e famiglie. Da giovedì 8 dicembre, parte la nuova edizione di “Palermo on Ice”, la pista di pattinaggio su ghiaccio che da undici edizioni si conferma l’evento natalizio per eccellenza. Aperto fino al prossimo sabato 7 gennaio, il pattinodromo al civico 3 di via Duca della Verdura colorerà non solo le feste ma l’inverno in città. Taglio del nastro l’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata.\r

\r

Dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica, bambini e adulti potranno indossare calzini monouso, cuffietta, pattini e casco per pattinare sul ghiaccio. Ad accompagnarli un pattinatore professionista, nel pieno rispetto della sicurezza. Tutti i pattini saranno igienizzati prima e dopo l’uso e avranno lame su misura. All’interno della tensostruttura - realizzata con materiali ecosostenibili il cui ghiaccio viene posato su una superficie di polistirolo espanso che preserva la manutenzione del pavimento esistente - da quest’anno le zone destinate al cambio pattini saranno ancora più confortevoli. Saranno infatti installati alcuni armadietti (a codice univoco, senza lucchetto) che agevoleranno le attese dei pattinatori, resi per il primo anno indipendenti.\r

\r

La pista quest’anno supera gli 800 metri quadrati di ghiaccio. Interamente al coperto, sonorizzata grazie alla filodiffusione, addobbata a festa, è la prima pista palermitana di pattinaggio formato extralarge. In questo periodo di caro bollette, in cui la sostenibilità la fa da padrone, “Palermo on Ice” strizza l’occhio al risparmio e all’efficienza energetica. All’interno della struttura un chiller ad alta tecnologia, di ultima generazione, molto silenzioso. Una scelta green, a cui la Big Ice, la società che da anni organizza l’evento, non ha rinunciato. Babbo Natale di “Palermo on Ice”, inoltre, porterà i suoi doni ai bambini di una casa-famiglia. Saranno 1.000 i biglietti gratuiti per l’accesso alla pista del Giardino Inglese.\r

\r

La pista rimarrà aperta ogni giorno fino a sabato 7 gennaio 2023, dal lunedì al giovedì dalle 9 a mezzanotte (il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi, apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 7 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 9 euro invece per un’ora. Il costo include il noleggio di pattini, calze monouso, igienizzazione dei pattini e posto armadietto per le scarpe. Con 1 euro in più si può contare sull’aiuto-pattino.","post_title":"Palermo on ice, riprende l'appuntamento dopo lo stop del Covid","post_date":"2022-12-09T11:00:14+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1670583614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Piemonte le presenze di turisti sono aumentate quest'anno del 45% rispetto al 2021, con un incremento che arriva all'84% degli stranieri. È quanto riferito dall'assessore regionale al turismo, Vittoria Poggio, illustrando in Terza commissione il Def 2023-2025 relativo alle materie di sua competenza.\r

\r

Oltre al turismo, l'assessore ha trattato il tema del commercio, parlando del sostegno ai centri commerciali naturali e della revisione della normativa sui locali che somministrano cibi e bevande e sui distributori di carburante.\r

\r

Dopo di lei sono intervenuti, per le loro deleghe, l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati che ha annunciato la pubblicazione, a breve, di alcuni bandi, per le imprese e per i comuni, sul tema del risparmio energetico, in particolare sull'uso dell'idrogeno, e l'assessore al bilancio Andrea Tronzano.\r

\r

Nella sua relazione su cooperative e artigianato ha sottolineato che la regione intende sviluppare la base produttiva e aiutare le nuove imprese con un miglioramento dell'accesso al credito, il rafforzamento del capitale sociale delle cooperative, l'incremento delle competenze e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. ","post_title":"Crescono del 45% i turisti in Piemonte. Stranieri a + 84%","post_date":"2022-12-09T08:26:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670574387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' iniziata sabato 3 dicembre l'edizione 2022 di Artigiano in Fiera a Milano, la più grande fiera dell'artigianato del mondo, e Terme di Chianciano è di nuovo presente nel Padiglione 1, il più comodo e il primo visitato per le centinaia di migliaia di utenti che arrivano con la metropolitana. \r

\r

Terme di Chianciano partecipa alla fiera insieme a “Marabissi”, storica pasticceria di Chianciano Terme, ricercatissima dal pubblico della fiera, e insieme al Comune di Chianciano Terme, che porta in fiera l'offerta della nuova rete pubblico privata.\r

\r

Grande interesse da parte del pubblico per le Terme di Chianciano, conosciute da molti ma meno conosciute dai più giovani, che osservano divertiti il video di presentazione dell'evento Bagni di Notte in collaborazione con Santoni, molto bello e accattivante. Le Terme hanno portato in fiera la propria cosmesi e soprattutto straordinarie offerte di voucher aperti e utilizzabili per un anno per le sue Piscine Termali Theia o per le Terme Sensoriali, gettonatissime. Tantissime le richieste di informazioni, e tanti i vouchers venduti. Lo stand di Terme di Chianciano ad Artigiano in Fiera è aperto fino a Domenica 11 dicembre, e si trova al Padiglione 1, area Toscana. \r

\r

","post_title":"Terme di Chianciano protagoniste ad Artigiano in Fiera 2022","post_date":"2022-12-09T07:57:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1670572666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via dal 7 dicembre 2022 fino al 5 febbraio 2023 a Palazzo Monferrato di Alessandria la mostra “1853-2023, Torino-Genova, una rotaia lunga 170 anni”, dove è possibile ripercorrere, tramite illustrazioni e immagini multimediali, la storia della realizzazione della prima importante infrastruttura su rotaia della storia italiana e dove in contemporanea si propongono alcuni elementi di riflessione e di confronto tra le problematiche del periodo immediatamente precedente l’Unità nazionale. Arteria fondamentale per collegare la capitale del regno di Sardegna e il suo porto sul mar Ligure, fu realizzata nell'arco di nove anni circa.\r

\r

Il percorso espositivo articola il proprio racconto lungo alcune principali sezioni tematiche: Introduzione; L’attività preparatoria (1825-1845); I promotori del progetto: Camillo Cavour e Carlo Alberto; Il cantiere (1848-1853), luogo di sperimentazioni tecniche e tecnologiche; L’immagine della ferrovia attraverso la lente degli artisti; Evoluzione delle stazioni e del materiale viaggiante; La Torino-Genova e lo sviluppo del Nord-Ovest; Gli sviluppi attuali e futuri della linea.\r

\r

Oltre ai pannelli che sviluppano le singole sezioni, la mostra dispone di un tavolo con tecnologia touch screen, sul quale è possibile selezionare e ingrandire le 15 incisioni che il pittore svizzero Carlo Bossoli ha realizzato nel 1853 per un volume pubblicato a Londra (The Railway between Turin and Genoa), e inoltre consultare fin nei più minuti dettagli una planimetria di fine Ottocento che descrive le dotazioni tecnologiche della linea.\r

\r

Il progetto espositivo è promosso dal Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria, un organismo nato nell’ambito della Fondazione SLALA (Sistema Logistico del Nord-Ovest), in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Comune di Alessandria, e l’Università del Piemonte Orientale. \r

\r

Il format prescelto è quello di una mostra itinerante che possa essere ospitata presso le principali città collocate lungo i 165 chilometri della tratta ferroviaria: in particolare, Torino, Asti, Alessandria, Novi Ligure e Genova. Il racconto di questa storia affascinante – perché \"è su questa linea che si è fatta l’Italia\" – è affidato a un progetto curato da Roberto Livraghi, presidente del Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria, e allestito da Line.lab di Giorgio Annone. \r

\r

La mostra di Alessandria è realizzata con la speciale collaborazione operativa di: ALEXALA, Circuito Cultura e Territorio, ASM Costruire Insieme, DLF Alessandria-Asti, Fondazione FS, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, RFI-Rete Ferroviaria Italiana.","post_title":"Alessandria, al via la mostra “1853-2023, Torino-Genova, una rotaia lunga 170 anni”","post_date":"2022-12-07T15:28:06+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1670426886000]}]}}