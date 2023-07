Fiavet: i 39 milioni di ristoro a settembre. Il ministero sarà pronto? Nel comunicato di Fiavet in cui si annuncia che il presidente della federazione Giuseppe Cimminisi ha incontrato il ministro del turismo Daniela Santanchè, c’è un passaggio particolarmente complesso da decifrare. Ecco il punto: «(Il ministro) ha assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potrebbero iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicando anche gli organismi preposti per informarsi in merito. Ora il condizionale è un modo verbale finito della lingua italiana che si usa per indicare un evento che si verifica solo se prima è soddisfatta una determinata condizione. Ci chiediamo qual è la condizione che di deve verificare. Che i soldi siano disponibili? Ma dovrebbero essere già disponibili. Che l’elargizione dovrebbe iniziare da settembre? Il settore li aspetta da gennaio 2023 e ancora non c’è modo di venire a capo della situazione. Insomma non si capisce bene cosa voglia dire il ministro con quella enunciazione. Ripeto sempre che è meglio non promettere e mantenere che promettere e non mantenere. Staremo a vedere. Condividi

