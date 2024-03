Fiavet Emilia Romagna: Assemblea generale il 19 marzo Il 19 marzo 2024 si terrà presso l’Aemilia Hotel di Bologna l’Assemblea generale dei Soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche. L’evento, che si aprirà con un convegno a tema fiscale a cura della Dott.ssa Caterina Claudi, consulente fiscale Fiavet, sarà l’occasione per discutere delle tematiche più attuali che interessano il settore turistico. Oltre all’approvazione del bilancio 2023, durante l’Assemblea verranno infatti affrontati diversi temi di rilievo come il rinnovo del CCNL, la situazione relativa al contributo 39 milioni alle adv e to che l’Associazione continua a monitorare, lo sviluppo dell’incoming che continua a rappresentare un’opportunità di crescita per il settore turistico. Il 2023, nonostante diverse criticità, è stato un anno di crescita per il turismo emiliano romagnolo e anche per quello marchigiano. A testimoniarlo è il presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita, che ribadisce l’impegno dell’associazione a fianco del comparto: “Proseguirà il nostro sostegno con azioni concrete volte a consolidare questa crescita e a renderla solida e duratura.” L’Assemblea Generale sarà un evento aperto, rappresentando dunque un’occasione di incontro e dialogo per i soci ma anche per tutti gli stakeholder del comparto turistico al fine di fare il punto della situazione e discutere delle sfide che attendono l’intero settore. “Confidiamo nella partecipazione di tutti i soci per un confronto costruttivo e per individuare le migliori strategie per il futuro del turismo in Emilia-Romagna e Marche” conclude il Presidente. Al termine dell’Assemblea, la giornata proseguirà con il convegno di MSC crociere e il Travel Open Day, in cui si potranno incontrare i principali fornitori del settore per approfondire le novità del settore turistico, acquisire nuovi contatti e accrescere il proprio business. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_178807" align="alignleft" width="300"] Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna-Marche[/caption] Il 19 marzo 2024 si terrà presso l'Aemilia Hotel di Bologna l'Assemblea generale dei Soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche. L'evento, che si aprirà con un convegno a tema fiscale a cura della Dott.ssa Caterina Claudi, consulente fiscale Fiavet, sarà l'occasione per discutere delle tematiche più attuali che interessano il settore turistico. Oltre all’approvazione del bilancio 2023, durante l’Assemblea verranno infatti affrontati diversi temi di rilievo come il rinnovo del CCNL, la situazione relativa al contributo 39 milioni alle adv e to che l’Associazione continua a monitorare, lo sviluppo dell’incoming che continua a rappresentare un’opportunità di crescita per il settore turistico. Il 2023, nonostante diverse criticità, è stato un anno di crescita per il turismo emiliano romagnolo e anche per quello marchigiano. A testimoniarlo è il presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita, che ribadisce l'impegno dell'associazione a fianco del comparto: "Proseguirà il nostro sostegno con azioni concrete volte a consolidare questa crescita e a renderla solida e duratura.” L'Assemblea Generale sarà un evento aperto, rappresentando dunque un'occasione di incontro e dialogo per i soci ma anche per tutti gli stakeholder del comparto turistico al fine di fare il punto della situazione e discutere delle sfide che attendono l’intero settore. "Confidiamo nella partecipazione di tutti i soci per un confronto costruttivo e per individuare le migliori strategie per il futuro del turismo in Emilia-Romagna e Marche” conclude il Presidente. Al termine dell’Assemblea, la giornata proseguirà con il convegno di MSC crociere e il Travel Open Day, in cui si potranno incontrare i principali fornitori del settore per approfondire le novità del settore turistico, acquisire nuovi contatti e accrescere il proprio business. [post_title] => Fiavet Emilia Romagna: Assemblea generale il 19 marzo [post_date] => 2024-03-15T13:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710510836000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero. Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi. Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto. «Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. «La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio». “Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”. [post_title] => Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna [post_date] => 2024-03-15T11:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710502313000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ritrova appieno i flussi turistici dall'Italia, «con un ottimo inizio d'anno, addirittura oltre le nostre aspettative - afferma Sandro Botticelli, marketing manager dell'ente nazionale per il turismo thailandese in Italia -: siamo al 90% dei numeri 2019, già 55.000 gli italiani che nei primi due mesi dell'anno hanno viaggiato in Thailandia. E questo malgrado il prezzo medio del biglietto aereo superi del 40% quello 2019». Un trend che si conferma positivo «per i mesi di marzo e aprile come pure nei livelli delle prenotazioni per l'estate. E con il ritorno del volo diretto di Thai Airways, programmato dal 1° luglio, contiamo nella seconda metà dell'anno di superare i numeri pre-pandemia». Di fatto il mercato Italia «è tornato a posizionarsi tra i più importanti in Europa». Sempre strategico il ruolo del trade: «Continua la formazione dedicata alle agenzie di viaggio, da Palermo a Torino, che restano il focus principale delle nostre attività di marketing, sempre in collaborazione con i tour operator. A Milano un paio di settimane fa si è svolto un interessante incontro fra 34 albergatori di Phuket e 34 to italiani. In realtà il market share dei to non è altissimo, ma è un turismo di qualità, che per noi è fondamentale. Ad oggi sono ben 45 i to che vendono la destinazione Thailandia, quando solo 5 anni fa erano meno della metà!» [post_title] => Thailandia: «Ottimo inizio 2024. E col ritorno del volo diretto puntiamo a superare i numeri 2019» [post_date] => 2024-03-15T11:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710501942000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Pagamenti immediati, sicuri, garantiti, senza costi aggiuntivi e commissioni: in occasione della partecipazione a Bmt, Aiav in collaborazione con M-Facility, società specializzata nella realizzazione di sistemi per agevolare le transazioni finanziarie tra i soggetti della filiera turistica, ha presentato l’innovativo sistema di pagamento b2b STS – Settlement Technology System. «Tra le incombenze che drenano maggiori risorse alle agenzie di viaggio – ha spiegato Fulvio Avataneo, presidente Aiav – la gestione dei pagamenti verso i fornitori è una delle più insidiose. Dalla richiesta di fidejussioni alla concessione del credito, dal factoring ai plafond delle carte di credito, gli agenti di viaggio sono quotidianamente alle prese con sistemi di pagamento complessi e autoreferenziali, gestiti da società terze che spesso modificano le regole contrattuali unilateralmente. «Inoltre, è ormai prassi consolidata da parte di alcuni tour operator richiedere il saldo dei servizi per mezzo di carta di credito, addebitando costi fino al 3% del valore della pratica, anche se l’anticipo di 2 o 3 settimane dalla partenza consentirebbe di saldare con soluzioni meno gravose per le agenzie di viaggio. Il tema è particolarmente sentito dai piccoli imprenditori, in un momento di grande effervescenza del turismo organizzato, caratterizzato da prezzi crescenti e da una concorrenza sempre più agguerrita che spinge al ribasso i margini. STS rappresenta una soluzione concreta, facile da implementare e già disponibile in vista dell’imminente stagione estiva, adottata con grande soddisfazione da un’azienda del calibro di Trenitalia, oltre che da altri importanti player”. Realizzato da M-Facility, il servizio oggi è accessibile su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sulle filiali delle Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito. STS basa le transazioni su bonifici bancari istantanei a costo zero, appoggiati su conti correnti degli Istituti Bancari partner che gli agenti di viaggio possono aprire a condizioni agevolate, grazie a convenzioni esclusive a loro favore. Per il resto il sistema è completamente gratuito per gli agenti e garantisce transazioni sicure e immediate, tutelando al contempo il venditore – tour operator, vettore o altro fornitore – da insolvenze e rischi finanziari. L’agenzia che aderisce al circuito, infatti, attiva un conto corrente in convenzione: i pagamenti sono quindi autorizzati solo nell’ambito del saldo presente. Il modello individuato permette di costruire un rapporto diretto, senza intermediari, e paritario tra rete distributiva, che quindi recupera competitività sul mercato, e fornitori di servizi. STS è accessibile anche presso le Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito al servizio. Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa, ha dichiarato: “Nel turismo non esiste attualmente una modalità standard di regolamento dei flussi finanziari, universalmente condivisa. Il sistema STS è stato ideato, progettato e sviluppato sulla base delle esigenze degli operatori della filiera e può essere integrato con le piattaforme dei GDS e dei tour operator, semplificando ulteriormente l’operatività. «La nostra è una soluzione tecnologica innovativa per il mercato rispettosa dei ruoli dei singoli soggetti. M-Facility, infatti, non si sostituisce agli Istituti di Credito, ma li supporta con la soluzione STS. Con i nostri partner, inoltre, stiamo lavorando per rendere accessibile il servizio STS a tutto il Corporate Banking Interbancario, quindi senza vincoli sulla scelta della banca presso cui appoggiare il conto corrente. Il valore aggiunto di STS è innegabile in termini di efficacia organizzativa ed efficienza gestionale e il potenziale è molto alto: la nostra ambizione è di poter accentrare nel breve periodo tutti i pagamenti del settore”. Sul mercato dal 2019, STS vanta già una consolidata collaborazione con Trenitalia, che utilizza la piattaforma per la gestione degli incassi di circa 500 agenzie, a cui è già stato revocato l’obbligo di fidejussione. Secondo le analisi condotte da Aiav sui suoi associati, l’utilizzo di STS con Trenitalia comporta un risparmio annuo di circa 500 euro, riconducibile all’eliminazione dei costi finanziari diretti e indiretti della fidejussione. Recentemente il sistema è stato adottato anche da Ellade Viaggi, rinomata società che opera nel campo della biglietteria marittima, e da una decina di tour operator di medie dimensioni. Sono in fase avanzata le trattative con alcuni big player, compreso uno dei principali nomi dell’aviazione italiana. [post_title] => Aiav presenta per le agenzie l'innovativo sistema di pagamento STS [post_date] => 2024-03-15T10:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710498958000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio 2023 positivo per l'aeroporto Marconi di Bologna che archivia il 2023 con ricavi consolidati per 145,1 milioni di euro, +7,8% rispetto al 2022, e pari ad una crescita del +15,9% se confrontati con il 2019. L'ebit del Marconi si è attestato a 25,8 milioni di euro contro un risultato di 36 milioni del 2022 (14,7 milioni al netto del Contributo Covid) e di 31,1 milioni di euro nell’ultimo anno pre-Covid. L'esercizio si chiude con un utile consolidato di 16,7 milioni di euro contro 31,1 milioni del 2022 (di cui 21,1 milioni dovuti al contributo derivante dal Fondo di compensazione). Al netto di tale contributo straordinario, l’utile del 2022 con cui confrontare il risultato dello stesso periodo del 2023 ammonta a 10 milioni di euro e la crescita è quindi del 67,5%. «Possiamo definire il 2023 come l’anno della definitiva ripresa delle attività, con oltre un anno di anticipo sulle previsioni, pur in uno scenario globale caratterizzato da una profonda incertezza e volatilità - ha commentato Nazareno Ventola, ad e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. In tale contesto siamo stati in grado di gestire il ritorno a pieno regime del traffico nel nostro aeroporto, seppur in un contesto caratterizzato dalla presenza di diversi cantieri, che ci accompagneranno anche nei prossimi anni e che hanno lo scopo di migliorare ulteriormente, nel breve e nel lungo termine, le nostre infrastrutture e, di conseguenza, l’esperienza di viaggio». Nel 2023 sono stati complessivamente 9.970.284 i passeggeri registrati, in crescita del 17,4% rispetto al 2022, 78.658 i movimenti (+11,0%) e 50.994 le tonnellate di merce trasportata (-7,6%). Prendendo invece a riferimento il 2019, ultimo anno pre-Covid, il traffico passeggeri è stato nell’ultimo anno superiore del 6%, con luglio come il miglior mese di sempre nella storia dello scalo. Numeri che hanno permesso allo scalo bolognese di confermarsi al settimo posto in Italia per numero di passeggeri. l traffico low cost ha fatto registrare una variazione positiva dei volumi rispetto sia al 2022, con un +11,4%, che al 2019 con un +23,6%, mentre il traffico legacy ha mostrato un recupero più lento: +32,7% rispetto al 2022 ma -17,2% rispetto al 2019, oltre ad una contrazione dei movimenti sempre rispetto al 2019. Analizzando le performance dei vettori, Ryanair si conferma la prima compagnia sullo scalo con il 53,3% del traffico totale, seguita da Wizz Air con il 9,7%, in crescita rispetto al 5,4% del 2019 e da Air France con il 2,9%. [post_title] => L'Aeroporto Bologna archivia il 2023 con profitti per 16,7 milioni di euro [post_date] => 2024-03-15T09:51:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710496316000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463519 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' situata a pochi metri dall'ingresso dei musei Vaticani la nuova sede romana di MyItalytotheworld che aprirà già in questo mese di marzo. Vi concentrerà i reparti incoming, gruppi e fit, ma gli spazi includeranno anche un comparto escursioni e attività, grazie al quale le agenzie di viaggio potranno prenotare per i propri clienti tour guidati, sia di gruppo sia privati, per le principali attrazioni turistiche della capitale. Le prenotazioni, come di consueto, saranno finalizzabili tramite il sito del to, a seguito della registrazione dell’agenzia sul portale, nella pagina dedicata. “Presso la sede di Roma sarà inserito anche un reparto dedicato ai land service, premium e luxury, oltre ad avere uno staff che sarà a disposizione del cliente h24 -, sottolinea Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld -. Siamo soddisfatti delle prospettive di crescita che questo 2024 porta con sé. Nonostante il mercato in cui operiamo sia estremamente ricco di competitor, ritengo che il nostro tour operator possa essere considerato come quel quid in più che certamente mancava sulla scena b2b”. [post_title] => Apre nei pressi dei musei Vaticani la nuova sede romana di MyItalytotheworld [post_date] => 2024-03-15T09:49:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710496147000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’ADSP del Mar Ligure Orientale è presente all’ European Cruise Summit CLIA a Genova, nel padiglione Jean Nouvel, assieme a Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e AdSP del Mar Ligure Occidentale. Forte del primato nazionale che si è conquistata negli anni e che registra nel 2023 tre milioni e centomila passeggeri sul totale di 13 milioni e ottocentomila totali che hanno scelto di visitare il nostro Paese a bordo di navi da crociere, la Liguria ha deciso di fare sistema per presentarsi ai partecipanti al Summit biennale provenienti da tutto il mondo. Del resto La Spezia, che nel 2023 ha raggiunto i 185 scali con 710.000 passeggeri (Marina di Carrara 20 scali e 15.000 passeggeri) contribuisce in modo importante all’andamento record del settore cruise della nostra Regione. «Il porto della Spezia ha raggiunto il record storico di attracchi di navi passeggeri, superando abbondantemente i livelli di traffico prepandemici – spiega Federica Montaresi, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - E molto ci aspettiamo dal prossimo futuro, che prevede la realizzazione entro il 2026 del nuovo molo crociere su Calata Paita, in grado di offrire nuovi accosti per navi da crociere in aggiunta al Molo Garibaldi, e la nuova Stazione Marittima, che verrà realizzata sul nuovo molo e in parte su Calata Paita, area oggi parte del porto commerciale che sarà interessata dal waterfront cittadino. Abbiamo investito non solo in infrastrutture, ma anche molto in sostenibilità. Fermo restando che anche nel contesto di questo summit sono stati mostrati i più innovativi sistemi per rendere sempre più ecologiche le navi passeggeri, l’AdSP sta avanzando con i lavori per l’elettrificazione di tutte le banchine che consentiranno lo spegnimento dei motori delle navi in sosta. Collaboriamo attivamente con la Capitaneria e l’amministrazione comunale per tenere monitorato il livello delle emissioni. Un futuro di nuove energie, non solo quelle legate all’efficientamento energetico e alla diversificazione delle fonti, ma anche quelle che verranno sprigionate con i nuovi investimenti e le importanti trasformazioni che interesseranno il nuovo waterfront per un migliore rapporto tra il porto e la città». [post_title] => L’Adsp del Mar Ligure Orientale all’European Cruise Summit Clia, “importante fare sistema” [post_date] => 2024-03-15T09:46:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710496011000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trieste Airport proiettato alla crescita con l'approvazione nei giorni scorsi da parte del cda di investimenti per 25 milioni di euro da qui al 2027. Le opere che riguarderanno l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia andranno potenziare con una spesa di oltre 9 milioni le infrastrutture di volo. In previsione anche l’estensione dall’area arrivai extra Ue per 4 milioni. Fondamentale anche la transizione green con l’impatto il fotovoltaico, da 3,5 megawatt di potenza, il più grande in Italia per gli aeroporti che, come conferma l’amministratore delegato Marco Consalvo sarà operativo nei prossimi giorni. Si tratta un impianto che consentirà di abbattere dell’80% i consumi verso una piena autosufficienza energetica: interventi che valgono circa 6 milioni di euro. Non mancheranno le manutenzioni straordinarie per altri 5 milioni e il potenziamento dell’intermodalità. Consalvo sottolinea che a tutto ciò "si aggiunge un progetto sulla ciclabilità in collaborazione con la Regione per collegare l’aeroporto ai grandi assi ciclabili con la realizzazione di sovrappassi e sottopassi per aggirare autostrada e ferrovia”. Quanto al traffico passeggeri, che ha registrato un netto aumento dei numeri anche grazie al recente investimento di Ryanair, l’obiettivo è quello di raggiungere per quest'anno quota 1,3 milioni di passeggeri. Nel cda del 27 marzo saranno approvati i conti del 2023 che poi dovranno passare al vaglio dell’assemblea dei soci. [post_title] => Trieste Airport: via libera al piano di investimenti per 25 mln di euro entro il 2027 [post_date] => 2024-03-14T09:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710408614000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le corse speciali che il Frecciarossa aggiungerà al proprio orario in occasione del concerto degli AC/DC in Italia, di cui il treno Alta Velocità di Trenitalia è treno ufficiale. Il rientro a casa ai fan della rock band australiana, che si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 25 maggio sarà facilitato dai due treni aggiuntivii che partiranno dalla stazione di Reggio Emilia per raggiungere Firenze, Milano, Roma e Torino, durante la notte. Il diretto per Roma Termini partirà alle 00:30 mentre quello per Torino Porta Nuova partirà alle 00.35. Inoltre, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi all’unica data italiana del tour, potrà viaggiare con sconti fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto. [post_title] => Frecciarossa: due corse aggiuntive in occasione del concerto italiano degli AC/DC [post_date] => 2024-03-14T09:30:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710408613000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiavet emilia romagna assemblea generale 19 marzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2505,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_178807\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna-Marche[/caption]\r

Il 19 marzo 2024 si terrà presso l'Aemilia Hotel di Bologna l'Assemblea generale dei Soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche.\r

L'evento, che si aprirà con un convegno a tema fiscale a cura della Dott.ssa Caterina Claudi, consulente fiscale Fiavet, sarà l'occasione per discutere delle tematiche più attuali che interessano il settore turistico.\r

Oltre all’approvazione del bilancio 2023, durante l’Assemblea verranno infatti affrontati diversi temi di rilievo come il rinnovo del CCNL, la situazione relativa al contributo 39 milioni alle adv e to che l’Associazione continua a monitorare, lo sviluppo dell’incoming che continua a rappresentare un’opportunità di crescita per il settore turistico.\r

Il 2023, nonostante diverse criticità, è stato un anno di crescita per il turismo emiliano romagnolo e anche per quello marchigiano. A testimoniarlo è il presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita, che ribadisce l'impegno dell'associazione a fianco del comparto: \"Proseguirà il nostro sostegno con azioni concrete volte a consolidare questa crescita e a renderla solida e duratura.”\r

L'Assemblea Generale sarà un evento aperto, rappresentando dunque un'occasione di incontro e dialogo per i soci ma anche per tutti gli stakeholder del comparto turistico al fine di fare il punto della situazione e discutere delle sfide che attendono l’intero settore.\r

\"Confidiamo nella partecipazione di tutti i soci per un confronto costruttivo e per individuare le migliori strategie per il futuro del turismo in Emilia-Romagna e Marche” conclude il Presidente.\r

Al termine dell’Assemblea, la giornata proseguirà con il convegno di MSC crociere e il Travel Open Day, in cui si potranno incontrare i principali fornitori del settore per approfondire le novità del settore turistico, acquisire nuovi contatti e accrescere il proprio business.","post_title":"Fiavet Emilia Romagna: Assemblea generale il 19 marzo","post_date":"2024-03-15T13:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710510836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero.\r

\r

Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi.\r

\r

Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto.\r

\r

«Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.\r

\r

«La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio».\r

\r

“Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”.","post_title":"Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna","post_date":"2024-03-15T11:31:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710502313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ritrova appieno i flussi turistici dall'Italia, «con un ottimo inizio d'anno, addirittura oltre le nostre aspettative - afferma Sandro Botticelli, marketing manager dell'ente nazionale per il turismo thailandese in Italia -: siamo al 90% dei numeri 2019, già 55.000 gli italiani che nei primi due mesi dell'anno hanno viaggiato in Thailandia. E questo malgrado il prezzo medio del biglietto aereo superi del 40% quello 2019».\r

\r

Un trend che si conferma positivo «per i mesi di marzo e aprile come pure nei livelli delle prenotazioni per l'estate. E con il ritorno del volo diretto di Thai Airways, programmato dal 1° luglio, contiamo nella seconda metà dell'anno di superare i numeri pre-pandemia».\r

\r

Di fatto il mercato Italia «è tornato a posizionarsi tra i più importanti in Europa».\r

\r

Sempre strategico il ruolo del trade: «Continua la formazione dedicata alle agenzie di viaggio, da Palermo a Torino, che restano il focus principale delle nostre attività di marketing, sempre in collaborazione con i tour operator. A Milano un paio di settimane fa si è svolto un interessante incontro fra 34 albergatori di Phuket e 34 to italiani. In realtà il market share dei to non è altissimo, ma è un turismo di qualità, che per noi è fondamentale. Ad oggi sono ben 45 i to che vendono la destinazione Thailandia, quando solo 5 anni fa erano meno della metà!»\r

\r

","post_title":"Thailandia: «Ottimo inizio 2024. E col ritorno del volo diretto puntiamo a superare i numeri 2019»","post_date":"2024-03-15T11:25:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710501942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Pagamenti immediati, sicuri, garantiti, senza costi aggiuntivi e commissioni: in occasione della partecipazione a Bmt, Aiav in collaborazione con M-Facility, società specializzata nella realizzazione di sistemi per agevolare le transazioni finanziarie tra i soggetti della filiera turistica, ha presentato l’innovativo sistema di pagamento b2b STS – Settlement Technology System. \r

\r

«Tra le incombenze che drenano maggiori risorse alle agenzie di viaggio – ha spiegato Fulvio Avataneo, presidente Aiav – la gestione dei pagamenti verso i fornitori è una delle più insidiose. Dalla richiesta di fidejussioni alla concessione del credito, dal factoring ai plafond delle carte di credito, gli agenti di viaggio sono quotidianamente alle prese con sistemi di pagamento complessi e autoreferenziali, gestiti da società terze che spesso modificano le regole contrattuali unilateralmente.\r

\r

«Inoltre, è ormai prassi consolidata da parte di alcuni tour operator richiedere il saldo dei servizi per mezzo di carta di credito, addebitando costi fino al 3% del valore della pratica, anche se l’anticipo di 2 o 3 settimane dalla partenza consentirebbe di saldare con soluzioni meno gravose per le agenzie di viaggio. Il tema è particolarmente sentito dai piccoli imprenditori, in un momento di grande effervescenza del turismo organizzato, caratterizzato da prezzi crescenti e da una concorrenza sempre più agguerrita che spinge al ribasso i margini. STS rappresenta una soluzione concreta, facile da implementare e già disponibile in vista dell’imminente stagione estiva, adottata con grande soddisfazione da un’azienda del calibro di Trenitalia, oltre che da altri importanti player”. \r

\r

Realizzato da M-Facility, il servizio oggi è accessibile su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sulle filiali delle Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito. STS basa le transazioni su bonifici bancari istantanei a costo zero, appoggiati su conti correnti degli Istituti Bancari partner che gli agenti di viaggio possono aprire a condizioni agevolate, grazie a convenzioni esclusive a loro favore.\r

\r

Per il resto il sistema è completamente gratuito per gli agenti e garantisce transazioni sicure e immediate, tutelando al contempo il venditore – tour operator, vettore o altro fornitore – da insolvenze e rischi finanziari. L’agenzia che aderisce al circuito, infatti, attiva un conto corrente in convenzione: i pagamenti sono quindi autorizzati solo nell’ambito del saldo presente. Il modello individuato permette di costruire un rapporto diretto, senza intermediari, e paritario tra rete distributiva, che quindi recupera competitività sul mercato, e fornitori di servizi. STS è accessibile anche presso le Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito al servizio.\r

\r

Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa, ha dichiarato: “Nel turismo non esiste attualmente una modalità standard di regolamento dei flussi finanziari, universalmente condivisa. Il sistema STS è stato ideato, progettato e sviluppato sulla base delle esigenze degli operatori della filiera e può essere integrato con le piattaforme dei GDS e dei tour operator, semplificando ulteriormente l’operatività.\r

\r

«La nostra è una soluzione tecnologica innovativa per il mercato rispettosa dei ruoli dei singoli soggetti. M-Facility, infatti, non si sostituisce agli Istituti di Credito, ma li supporta con la soluzione STS. Con i nostri partner, inoltre, stiamo lavorando per rendere accessibile il servizio STS a tutto il Corporate Banking Interbancario, quindi senza vincoli sulla scelta della banca presso cui appoggiare il conto corrente. Il valore aggiunto di STS è innegabile in termini di efficacia organizzativa ed efficienza gestionale e il potenziale è molto alto: la nostra ambizione è di poter accentrare nel breve periodo tutti i pagamenti del settore”.\r

\r

Sul mercato dal 2019, STS vanta già una consolidata collaborazione con Trenitalia, che utilizza la piattaforma per la gestione degli incassi di circa 500 agenzie, a cui è già stato revocato l’obbligo di fidejussione. Secondo le analisi condotte da Aiav sui suoi associati, l’utilizzo di STS con Trenitalia comporta un risparmio annuo di circa 500 euro, riconducibile all’eliminazione dei costi finanziari diretti e indiretti della fidejussione. Recentemente il sistema è stato adottato anche da Ellade Viaggi, rinomata società che opera nel campo della biglietteria marittima, e da una decina di tour operator di medie dimensioni. Sono in fase avanzata le trattative con alcuni big player, compreso uno dei principali nomi dell’aviazione italiana. ","post_title":"Aiav presenta per le agenzie l'innovativo sistema di pagamento STS","post_date":"2024-03-15T10:35:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710498958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio 2023 positivo per l'aeroporto Marconi di Bologna che archivia il 2023 con ricavi consolidati per 145,1 milioni di euro, +7,8% rispetto al 2022, e pari ad una crescita del +15,9% se confrontati con il 2019.\r

\r

L'ebit del Marconi si è attestato a 25,8 milioni di euro contro un risultato di 36 milioni del 2022 (14,7 milioni al netto del Contributo Covid) e di 31,1 milioni di euro nell’ultimo anno pre-Covid. L'esercizio si chiude con un utile consolidato di 16,7 milioni di euro contro 31,1 milioni del 2022 (di cui 21,1 milioni dovuti al contributo derivante dal Fondo di compensazione). Al netto di tale contributo straordinario, l’utile del 2022 con cui confrontare il risultato dello stesso periodo del 2023 ammonta a 10 milioni di euro e la crescita è quindi del 67,5%.\r

\r

«Possiamo definire il 2023 come l’anno della definitiva ripresa delle attività, con oltre un anno di anticipo sulle previsioni, pur in uno scenario globale caratterizzato da una profonda incertezza e volatilità - ha commentato Nazareno Ventola, ad e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. In tale contesto siamo stati in grado di gestire il ritorno a pieno regime del traffico nel nostro aeroporto, seppur in un contesto caratterizzato dalla presenza di diversi cantieri, che ci accompagneranno anche nei prossimi anni e che hanno lo scopo di migliorare ulteriormente, nel breve e nel lungo termine, le nostre infrastrutture e, di conseguenza, l’esperienza di viaggio».\r

\r

Nel 2023 sono stati complessivamente 9.970.284 i passeggeri registrati, in crescita del 17,4% rispetto al 2022, 78.658 i movimenti (+11,0%) e 50.994 le tonnellate di merce trasportata (-7,6%). Prendendo invece a riferimento il 2019, ultimo anno pre-Covid, il traffico passeggeri è stato nell’ultimo anno superiore del 6%, con luglio come il miglior mese di sempre nella storia dello scalo. Numeri che hanno permesso allo scalo bolognese di confermarsi al settimo posto in Italia per numero di passeggeri.\r

l traffico low cost ha fatto registrare una variazione positiva dei volumi rispetto sia al 2022, con un +11,4%, che al 2019 con un +23,6%, mentre il traffico legacy ha mostrato un recupero più lento: +32,7% rispetto al 2022 ma -17,2% rispetto al 2019, oltre ad una contrazione dei movimenti sempre rispetto al 2019.\r

Analizzando le performance dei vettori, Ryanair si conferma la prima compagnia sullo scalo con il 53,3% del traffico totale, seguita da Wizz Air con il 9,7%, in crescita rispetto al 5,4% del 2019 e da Air France con il 2,9%.","post_title":"L'Aeroporto Bologna archivia il 2023 con profitti per 16,7 milioni di euro","post_date":"2024-03-15T09:51:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710496316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463519","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' situata a pochi metri dall'ingresso dei musei Vaticani la nuova sede romana di MyItalytotheworld che aprirà già in questo mese di marzo. Vi concentrerà i reparti incoming, gruppi e fit, ma gli spazi includeranno anche un comparto escursioni e attività, grazie al quale le agenzie di viaggio potranno prenotare per i propri clienti tour guidati, sia di gruppo sia privati, per le principali attrazioni turistiche della capitale. Le prenotazioni, come di consueto, saranno finalizzabili tramite il sito del to, a seguito della registrazione dell’agenzia sul portale, nella pagina dedicata.\r

\r

“Presso la sede di Roma sarà inserito anche un reparto dedicato ai land service, premium e luxury, oltre ad avere uno staff che sarà a disposizione del cliente h24 -, sottolinea Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld -. Siamo soddisfatti delle prospettive di crescita che questo 2024 porta con sé. Nonostante il mercato in cui operiamo sia estremamente ricco di competitor, ritengo che il nostro tour operator possa essere considerato come quel quid in più che certamente mancava sulla scena b2b”.","post_title":"Apre nei pressi dei musei Vaticani la nuova sede romana di MyItalytotheworld","post_date":"2024-03-15T09:49:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710496147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ADSP del Mar Ligure Orientale è presente all’ European Cruise Summit CLIA a Genova, nel padiglione Jean Nouvel, assieme a Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e AdSP del Mar Ligure Occidentale.\r

\r

Forte del primato nazionale che si è conquistata negli anni e che registra nel 2023 tre milioni e centomila passeggeri sul totale di 13 milioni e ottocentomila totali che hanno scelto di visitare il nostro Paese a bordo di navi da crociere, la Liguria ha deciso di fare sistema per presentarsi ai partecipanti al Summit biennale provenienti da tutto il mondo. Del resto La Spezia, che nel 2023 ha raggiunto i 185 scali con 710.000 passeggeri (Marina di Carrara 20 scali e 15.000 passeggeri) contribuisce in modo importante all’andamento record del settore cruise della nostra Regione.\r

\r

«Il porto della Spezia ha raggiunto il record storico di attracchi di navi passeggeri, superando abbondantemente i livelli di traffico prepandemici – spiega Federica Montaresi, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - E molto ci aspettiamo dal prossimo futuro, che prevede la realizzazione entro il 2026 del nuovo molo crociere su Calata Paita, in grado di offrire nuovi accosti per navi da crociere in aggiunta al Molo Garibaldi, e la nuova Stazione Marittima, che verrà realizzata sul nuovo molo e in parte su Calata Paita, area oggi parte del porto commerciale che sarà interessata dal waterfront cittadino. Abbiamo investito non solo in infrastrutture, ma anche molto in sostenibilità. Fermo restando che anche nel contesto di questo summit sono stati mostrati i più innovativi sistemi per rendere sempre più ecologiche le navi passeggeri, l’AdSP sta avanzando con i lavori per l’elettrificazione di tutte le banchine che consentiranno lo spegnimento dei motori delle navi in sosta. Collaboriamo attivamente con la Capitaneria e l’amministrazione comunale per tenere monitorato il livello delle emissioni. Un futuro di nuove energie, non solo quelle legate all’efficientamento energetico e alla diversificazione delle fonti, ma anche quelle che verranno sprigionate con i nuovi investimenti e le importanti trasformazioni che interesseranno il nuovo waterfront per un migliore rapporto tra il porto e la città».\r

\r

","post_title":"L’Adsp del Mar Ligure Orientale all’European Cruise Summit Clia, “importante fare sistema”","post_date":"2024-03-15T09:46:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710496011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trieste Airport proiettato alla crescita con l'approvazione nei giorni scorsi da parte del cda di investimenti per 25 milioni di euro da qui al 2027. \r

\r

Le opere che riguarderanno l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia andranno potenziare con una spesa di oltre 9 milioni le infrastrutture di volo. In previsione anche l’estensione dall’area arrivai extra Ue per 4 milioni.\r

\r

Fondamentale anche la transizione green con l’impatto il fotovoltaico, da 3,5 megawatt di potenza, il più grande in Italia per gli aeroporti che, come conferma l’amministratore delegato Marco Consalvo sarà operativo nei prossimi giorni. Si tratta un impianto che consentirà di abbattere dell’80% i consumi verso una piena autosufficienza energetica: interventi che valgono circa 6 milioni di euro. Non mancheranno le manutenzioni straordinarie per altri 5 milioni e il potenziamento dell’intermodalità.\r

\r

Consalvo sottolinea che a tutto ciò \"si aggiunge un progetto sulla ciclabilità in collaborazione con la Regione per collegare l’aeroporto ai grandi assi ciclabili con la realizzazione di sovrappassi e sottopassi per aggirare autostrada e ferrovia”.\r

\r

Quanto al traffico passeggeri, che ha registrato un netto aumento dei numeri anche grazie al recente investimento di Ryanair, l’obiettivo è quello di raggiungere per quest'anno quota 1,3 milioni di passeggeri. Nel cda del 27 marzo saranno approvati i conti del 2023 che poi dovranno passare al vaglio dell’assemblea dei soci.","post_title":"Trieste Airport: via libera al piano di investimenti per 25 mln di euro entro il 2027","post_date":"2024-03-14T09:30:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710408614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le corse speciali che il Frecciarossa aggiungerà al proprio orario in occasione del concerto degli AC/DC in Italia, di cui il treno Alta Velocità di Trenitalia è treno ufficiale.\r

\r

Il rientro a casa ai fan della rock band australiana, che si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 25 maggio sarà facilitato dai due treni aggiuntivii che partiranno dalla stazione di Reggio Emilia per raggiungere Firenze, Milano, Roma e Torino, durante la notte.\r

\r

Il diretto per Roma Termini partirà alle 00:30 mentre quello per Torino Porta Nuova partirà alle 00.35.\r

\r

Inoltre, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi all’unica data italiana del tour, potrà viaggiare con sconti fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto.\r

\r

","post_title":"Frecciarossa: due corse aggiuntive in occasione del concerto italiano degli AC/DC","post_date":"2024-03-14T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710408613000]}]}}