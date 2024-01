Fiavet: «Il direttore tecnico figura centrale dell’agenzia di viaggio» Fiavet Confcommercio ha tenuto oggi una conferenza stampa presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati, È stato presentato il libro dell’avvocato Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet-Confcommercio “La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo”. È intervenuto per un saluto l’onorevole Gianluca Caramanna, della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. Ha introdotto la presentazione del libro di Federico Lucarelli il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. “Il direttore tecnico di agenzia di viaggi è una figura indispensabile all’azienda, e questo libro ci aiuta a capire il suo valore, il peso di questa professionalità nel mondo del turismo” ha dichiarato il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. «Il direttore tecnico di agenzia di viaggio sovrintende tutte le attività aziendali curandone l’organizzazione, la programmazione e unendo a queste l’impegno per la gestione delle risorse umane». Per Fiavet-Confcommercio era necessario uno studio che facesse chiarezza sul ruolo di questa figura essenziale anche per la tutela consumatore. Il turismo vede, infatti, da una parte le agenzie di viaggio quali imprese private, e dall’altra parte il pubblico, con il quale si sviluppa la vera interazione fondata sulla fiducia. Le recenti norme introdotte nell’agosto del 2021 con il Decreto del Ministro del Turismo avvalorano l’esclusività del rapporto lavorativo tra il direttore tecnico e l’Agenzia di viaggi presso cui lo stesso opera. Aggiornamenti “Gli aggiornamenti sono alla base di una corrente di pensiero europea pro-liberalizzazione che talvolta in passato ha considerato la figura del direttore tecnico quasi come un vincolo burocratico all’apertura di un’agenzia di viaggi: ”ma non è affatto così” afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. “Il direttore è il deus ex machina dell’impresa, perché fornisce il peso della sua competenza ed esperienza dando garanzie anche e soprattutto al consumatore finale” continua il presidente facendo osservare quanto la figura sia associabile a quella di un dirigente d’azienda, piuttosto che a quella di un consulente esterno, e se non coincide con l’imprenditore dovrebbe esserne di sicuro l’alter-ego. Il direttore tecnico è quindi un manager che ha una conoscenza vasta del mondo del turismo, uno dei settori economici più affascinanti, ma anche più ricchi di insidie, come abbiamo potuto riscontrare in questi anni, tra pandemia e catastrofi naturali dovute ai cambiamenti climatici. Bisogna sapere far viaggiare le persone, ma anche farle ritornare a casa in qualsiasi situazione, anche la più complessa. L’agenzia di viaggi si è quindi evoluta, divenendo un alleato del consumatore nel realizzare i suoi viaggi che sono sempre più particolari, segmentati, curiosi, ma devono essere anche sicuri. Condividi

