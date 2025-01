Esame per Guida turistiche, le iscrizioni finiscono il 27 febbraio Al via il nuovo esame per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di Guida turistica, secondo quanto previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 e nell’implementazione dell’Elenco nazionale delle guide turistiche. Le iscrizioni, che scadono il 27 febbraio, sono già aperte. Sulla piattaforma InPA, ogni utente interessato a esercitare la professione di Guida turistica può consultare il bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di Guida turistica. La legge 13 dicembre 2023, n. 190, infatti, subordina l’esercizio della professione di Guida turistica al superamento di un esame di abilitazione nazionale avente ad oggetto lo svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. Esami Superato l’esame di abilitazione, i candidati saranno iscritti nell’Elenco nazionale delle guide turistiche istituito presso il ministero del turismo. La procedura d’esame consta di tre prove. Prova scritta. Domande a risposta multipla su storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, e disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

Prova orale. Colloquio per valutare la conoscenza delle materie scritte e di almeno una lingua straniera. Vi si accede con un punteggio pari o superiore a 25 nel test precedente. Condividi

