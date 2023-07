Enac sigla un’intesa con l’autorità venezuelana per l’aviazione civile L’Enac ha siglato un memorandum di intesa con l’omologa autorità venezuelana Inac – Instituto Nacional de Aeronáutica Civil – che mira a implementare la sicurezza del volo (safety e security), la regolamentazione, la mobilità aerea avanzata e i diritti dei passeggeri. L’accordo, firmato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente Inac, Juan Manuel Teixeira Diaz, suggella una collaborazione tecnico-operativa che rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel comparto dell’aviazione civile. Nel dettaglio, Italia e Venezuela coopereranno in materia di programmi di formazione, esami e licenze, oltre alle operazioni di volo, con lo sviluppo, ad esempio, delle procedure interne relative all’emissione, al rinnovo e alla modifica dei certificati, alla supervisione e alle approvazioni delle operazioni di volo. La collaborazione prevede anche un percorso comune per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei certificati degli aeroporti, la certificazione delle società di assistenza a terra, la navigabilità e l’immatricolazione degli aeromobili, oltre ad attività nel settore Uas e della mobilità aerea avanzata. Attenzione particolare è riservata da entrambe le autorità allo sviluppo di un trasporto aereo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Condividi

