Enac risponde a Ryanair: «L’intervento normativo è necessario» Enac e Ryanair. La polemica fra Ryanair, e nello specifico fa Michael O’leary e Enac non finisce. Infatti a margine della conferenza stampa di ieri in cui Miachael O’Leary ha detto: l’Enac ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto, la risposta dell’Enac per bocca del suo presidente Pierluigi Di Palma in audizione in Senato. «L’intervento normativo che il governo propone è molto importante. Nonostante nella sua surreale intervista il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, definisca l’Enac un soggetto clown che ha messo in piedi questa storia, sottolinea comunque lui stesso che la dinamica dei prezzi non permette al consumatore di averne conoscenza anticipata: ‘se l’aereo si riempie noi aumentiamo i prezzi, altrimenti li abbassiamo’» ha spiegato. Oligopoli «Ed è proprio ciò che sottolineiamo quando diciamo che per i cittadini delle isole e delle zone periferiche del paese oppure nei momenti emergenziali c’è la necessità di un intervento normativo, per evitare che alla fine ci sia un selezione ‘per censo’ nell’acquisto dei biglietto», prosegue Di Palma. «Assistiamo a un fenomeno in cui si creano oligopoli, in particolare nel caso di Ryanair che ha comprato altre compagnie come Air Malta, ma anche di altri: è evidente che non è piu’ un libero mercato, ma c’è imposizione del prezzo e poca tutela del consumatore». Ha concluso Di Palma. Condividi

La polemica fra Ryanair, e nello specifico fa Michael O'leary e Enac non finisce. Infatti a margine della conferenza stampa di ieri in cui Miachael O'Leary ha detto: l’Enac ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto, la risposta dell'Enac per bocca del suo presidente Pierluigi Di Palma in audizione in Senato. \r

\r

«L'intervento normativo che il governo propone è molto importante. Nonostante nella sua surreale intervista il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, definisca l'Enac un soggetto clown che ha messo in piedi questa storia, sottolinea comunque lui stesso che la dinamica dei prezzi non permette al consumatore di averne conoscenza anticipata: 'se l'aereo si riempie noi aumentiamo i prezzi, altrimenti li abbassiamo'» ha spiegato. \r

Oligopoli\r

«Ed è proprio ciò che sottolineiamo quando diciamo che per i cittadini delle isole e delle zone periferiche del paese oppure nei momenti emergenziali c'è la necessità di un intervento normativo, per evitare che alla fine ci sia un selezione 'per censo' nell'acquisto dei biglietto», prosegue Di Palma.\r

\r

«Assistiamo a un fenomeno in cui si creano oligopoli, in particolare nel caso di Ryanair che ha comprato altre compagnie come Air Malta, ma anche di altri: è evidente che non è piu' un libero mercato, ma c'è imposizione del prezzo e poca tutela del consumatore». Ha concluso Di Palma. \r

\r

","post_title":"Enac risponde a Ryanair: «L'intervento normativo è necessario»","post_date":"2023-09-13T11:40:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1694605208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto ieri i propri battenti il nuovo Munich Marriott Hotel City West. Situata a ovest della città nel quartiere multiculturale di Westend, dove la storia e la modernità si incontrano, è una struttura da 398 camere con quattro diversi ristoranti, un rooftop, la Greatroom lobby, l'M-Club, una palestra e 20 spazi per meeting ed eventi.\r

\r

Lo studio Lux Berlin, azienda tedesca di interior design, si è ispirata al passato del quartiere per creare un design attento e di ispirazione locale, in cui l'eredità industriale incontra il fascino bavarese. L'albergo sarà anche un'importante location mice, grazie a suoi oltre 2.440 metri quadrati di ambienti meeting distribuiti su due piani. La sala da ballo di 916 mq è una delle più ampie di Monaco di Baviera e dispone del proprio ingresso indipendente e di un parcheggio sotterraneo. Un altro punto di forza è poi la terrazza sul tetto, che è adatta a eventi sia aziendali, sia privati, con una capacità di 400 ospiti. Attrezzature flessibili e all'avanguardia, inoltre, consentono lo streaming video in tre degli studi e la possibilità di organizzare delle live cooking session, grazie alla presenza di cucine a vista in molte delle sale eventi.","post_title":"Inaugurato ieri il Munich Marriott Hotel City West da 398 camere","post_date":"2023-09-13T11:25:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694604327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage.\r

\r

La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright.\r

\r

“Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna.","post_title":"Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma","post_date":"2023-09-13T10:38:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694601483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un decreto folle basato su dati spazzatura»: è un Michael O’Leary particolarmente agguerrito quello che stamattina a Milano ha sparato a zero sul decreto caro-voli del Governo italiano. «Non sanno neppure spiegare come funziona - ha rimarcato il ceo del gruppo Ryanair -. Nessuno, dal ministro Urso ai suoi collaboratori, ha idea di cosa sia il pricing del trasporto aereo (...). L'unico risultato sarà quello che porterà alla riduzione dei voli sul network domestico italiano aumentando le tariffe (...). E' un decreto illegale e sono convinto che Bruxelles lo boccerà, visto che secondo le norme europee i prezzi vengono fissati dal mercato. Noi non lo rispetteremo!» \r

Urso e Enac\r

A finire nel mirino di O'Leary sono in tanti. Oltre al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ci sono l'Enac «che ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto». E anche i famigerati algoritmi che le compagnie aeree utilizzerebbero per la profilazione web degli utenti. «Non abbiamo algoritmi simili. Non ci interessa se viene utilizzato uno smartphone Apple o Samsung, sono tutte stronzate. Non ci interessa la geolocalizzazione e neppure quale browser venga usato. A determinare le tariffe è l'andamento del riempimento degli aerei. Punto». \r

\r

Tagli anche sulla Sicilia, ma più rotte internazionali\r

\r

Il passo indietro sulla capacità domestica italiana della low cost è cominciato con la riduzione del 10% delle rotte sulla Sardegna. «Cui seguirà un taglio simile anche sulla Sicilia. Ma Ryanair continua malgrado tutto a investire sul mercato italiano. Che vale il 20% del traffico totale, con nuove rotte internazionali». A cominciare da Milano che vede due nuovi aerei basati e 10 nuove rotte per la stagione invernale in arrivo. Nello specifico un nuovo velivolo a Milano Bergamo e 7 nuove rotte internazionali (Belfast, Lapland, Kaunas, Lublino, Iasi, Cluj e Tirana) con l'obiettivo di trasportare 13 milioni di passeggeri all'anno; un nuovo aeromobile anche per Malpensa, dove le nuove rotte saranno tre (Bruxelles, Tenerife e Lanzarote), per 4 milioni di passeggeri all'anno».\r

\r

Immancabile una battuta sull'affaire Ita Airways-Lufthansa: «La Commissione approverà presto l'accordo e per noi va bene perché con l'arrivo di Lufthansa i prezzi dei biglietti aumenteranno ancora e i passeggeri saranno incoraggiati a scegliere i vettori che offrono tariffe più basse».\r

\r

","post_title":"Ryanair, O'Leary sul caro voli: «Non rispetteremo il decreto illegale»","post_date":"2023-09-12T11:35:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694518512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kagi Maldives e Furaveri Island Resort & Spa sono le due proposte a 5 stelle di Gastaldi Holidays per una vacanza detox, a cellulari spenti e vista sulla barriera corallina e sulle notti stellate. Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte.\r

\r

A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente.\r

\r

Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana.\r

\r

","post_title":"Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island","post_date":"2023-09-11T12:53:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694436807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La novità era già nota dallo scorso giugno, da quando il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, aveva presentato proprio a Firenze le cinque new entry VRetreats della prima parte dell'anno. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding della struttura toscana: il Tornabuoni, già parte di The Unbound Collection by Hyatt, è entrato a far parte della collezione lusso della divisione alberghiera del gruppo.\r

\r

Situata in uno degli edifici più antichi di Firenze, simbolo di pregio e fascino sin dal tredicesimo secolo, realizzata dalla famiglia Bombeni e poi passata alla famiglia inglese Minerbetti, discendente dei Becket, la struttura oggi presenta uno stile che rievoca il Rinascimento. Un luogo dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto per soggiornarvi: Henry James, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, la famiglia Agnelli e Barbara Bush, solo per citarne alcuni.\r

\r

Situato in una posizione strategica, all’incrocio della storica via de’ Tornabuoni, di piazza Santa Trinità e di via del Parione, l'hotel dispone di 62 camere e suite curate dall’interior designer Andrea Auletta. La proposta culinaria si declina in quattro spazi differenti, inclusa una terrazza, e una cantina polivalente. Al piano terra il ristorante Il Magnifico celebra i sapori della tradizione gastronomica toscana mentre Il Magnifico Cafè è l'ideale per chi è alla ricerca di una cucina ispirata ai bistrot, abbinata a un buon bicchiere di vino o cocktail dal sapore internazionale. Al quarto piano la Butterfly Terrace, aperta anche al pubblico esterno, è la scelta perfetta per chi desidera bere qualcosa ammirando i tetti di Firenze e la cupola del Brunelleschi, mentre il Lucie Gourmet Restaurant è il fine dining, di prossima apertura, che si contraddistingue sia per la cucina tradizionale italiana sia per quella più internazionale. Per gli amanti del buon vino, La Cave, la cantina al piano meno uno vanta una collezione unica di bottiglie di vino italiane e champagne francesi, con la possibilità di organizzare degustazioni, così come eventi e cene private.\r

\r

Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti, il concierge 24 ore su 24, una piccola cantina a disposizione in ogni suite per gustare una selezione di vini e una palestra completamente attrezzata, con la possibilità di allenarsi con un personal trainer o prendere parte a sessioni private di yoga.","post_title":"VRetreats ufficializza la new entry Tornabuoni di Firenze","post_date":"2023-09-11T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694436030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_392637\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Fiavet Emilia Romagna, Massimo Caravita[/caption]\r

\r

L’organo direttivo della Fiavet Emilia-Romagna e Marche ha deciso di agire concretamente per sostenere le agenzie di viaggio associate che sono state direttamente colpite dall'alluvione dello scorso maggio.\r

Come naturale prosecuzione della raccolta fondi già avviata a maggio dalla Fiavet EmiliaRomagna e Marche, il Consiglio direttivo ha infatti deliberato di stanziare risorse dirette a beneficio di queste aziende, nell’attesa che si sblocchino al più presto ulteriori ristori pubblici a rinforzo, sia a livello governativo che a livello regionale.\r

\r

Questo sostegno rappresenta un impegno tangibile a favore delle agenzie di viaggio in difficoltà e risponde all’urgenza della situazione.\r

\r

“Comprendiamo le difficoltà e le preoccupazioni che le agenzie di viaggio stanno affrontando nell'attesa dei ristori promessi da parte delle istituzioni statali, di cui ancora non si sa nulla, e comprendiamo l'urgenza di questa situazione e la necessità di un aiuto tempestivo. Pertanto, unitamente al consiglio direttivo, abbiamo deciso di dimostrare la nostra vicinanza e solidarietà alle agenzie coinvolte direttamente stanziando un ristoro simbolico per offrire un immediato sostegno. Siamo determinati a sostenere le agenzie di viaggio durante questo periodo di difficoltà, consapevoli del ruolo cruciale che svolgono nella ripresa del territorio turistico romagnolo.\r

\r

Sappiamo quanto il settore del turismo, e in particolare la Romagna, sia stato colpito dalle avversità, per tale motivo non abbasseremo la guardia e continueremo a lavorare per garantirne la ripresa e per assicurare che le promesse di aiuto e ristori siano mantenute.” Dichiara il presidente Massimo Caravita.\r

\r

Questa decisione riflette l’impegno dell’associazione a supportare in ogni momento e modo i propri associati, obiettivo che si manifesta anche nel sostenere economicamente le aziende nei momenti più complessi e impegnativi.\r

\r

Durante il prossimo Ttg verrà organizzato dall’associazione un evento dedicato che coinvolgerà istituzioni e agenzie per “Non dimenticare” e sostenere il turismo in Romagna. Il grido di aiuto di queste agenzie non deve rimanere inascoltato e compito dell’associazione è di amplificarlo e sostenerlo. Questa iniziativa non solo onorerà il loro impegno e resistenza, ma permetterà anche di evidenziare questa significativa iniziativa durante uno dei principali eventi del settore turistico.\r

\r

L'associazione è al fianco delle agenzie di viaggio e dei professionisti del turismo, e lavorerà senza sosta per superare insieme le sfide che ci attendono e contribuire alla ripresa dell’intero settore del turismo.","post_title":"Fiavet Emilia Romagna stanzia risorse per le adv colpite dall'alluvione di maggio","post_date":"2023-09-11T10:30:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694428256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il personale di terra di Klm minaccia di scioperare se la compagnia aerea non risponderà alle richieste del sindacato Fnv riguardo al nuovo contratto collettivo di lavoro. I sindacati chiedono un aumento salariale del 14,3% per compensare l'inflazione nel 2023 e una compensazione automatica dei prezzi per il 2024. L'ultimatum scadrà il 14 settembre.\r

\r

In precedenza Klm aveva proposto un aumento salariale del 9% in due anni, con la possibilità di una correzione per l'inflazione fino al 2% entro il 1° gennaio 2025. La Fnv Luchtvaart ha dichiarato che il nuovo contratto collettivo offerto da alla compagnia aerea al personale di terra \"è fortemente inadeguato\" e chiede invece un rialzo salariale del 14,3%.\r

\r

","post_title":"Klm: il personale di terra minaccia sciopero, chiesto aumento salariale del 14,3%","post_date":"2023-09-11T09:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694425332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da qui a fine anno si raggiungerà la soglia del milione di italiani in crociera. Un dato che segna un +26% sul 2022, ma soprattutto che si attesta a livelli superiori al record di 950 mila passeggeri tricolori del 2019, confermando in questo modo l’Italia quale terzo bacino di domanda europeo e tra i più rilevanti a livello mondiale. Sono i primi numeri del tradizionale Italian Cruise Watch a cura di Risposte Turismo, che sarà presentato in occasione dell'Italian Cruise Day, in programma venerdì 27 ottobre presso il castello Aragonese di Taranto.\r

\r

Organizzato dalla stessa Risposte Turismo, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio e il comune di Taranto, l'appuntamento consentirà a tutti i professionisti del comparto di confrontarsi e discutere su un settore che, dopo la battuta di arresto inevitabilmente imposta dalla pandemia, è ritornato a correre e punta a raggiungere a breve nuovi primati.\r

\r

«La crociera è una formula di vacanza di successo. E sono molti gli indicatori che lo testimoniano - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Ci si concentra molto spesso sui dati di traffico, sempre fondamentali, ma tanti altri aspetti meritano di essere presi in considerazione. E lo faremo durante la giornata di lavori, perché cruciali per la stabilità del comparto e per le condizioni che devono crearsi affinché la futura crescita possa intervenire tanto sul piano quantitativo che qualitativo. Dopo due anni molto difficili, peraltro caratterizzati dalla capacità degli operatori del comparto di mantenersi attivi e consentire presto ai turisti di riprendere a salire a bordo delle navi, oggi la cruise industry, in Italia e non solo, si appresta a registrare nuovi record e a proseguire nel proprio impegno sui diversi fronti della sostenibilità.»\r

\r

Numerosi i protagonisti della filiera crocieristica che animeranno la giornata di lavori, in rappresentanza di compagnie, porti, agenti marittimi, destinazioni, fornitori ed altri ancora. All’Italian Cruise Day 2023 sono in particolare attesi oltre 200 partecipanti e 30 relatori provenienti da tutta Italia e non solo, in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nell’industria crocieristica: tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri. L'evento ospiterà inoltre come di consueto iniziative collaterali quali Spazio Giovani, con i premi di laurea e gli incontri Carriere@Icd, nonché la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, cui hanno già aderito 30 scali da tutta Italia,","post_title":"Risposte Turismo: nel 2023 record di passeggeri italiani per la crocieristica","post_date":"2023-09-08T12:09:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694174943000]}]}}