Emilia Romagna: obiettivo superare il 16% del Pil con il turismo Grandi ambizioni per l’Emilia Romagna. Superare il 16% del Pil entro il 2030 facendo del turismo la prima industria sul territorio per valore economico e posizionare l’Emilia-Romagna come regione turistica leader in Italia. Questo l’obiettivo presentato dalla Regione a Riccione nella giornata di lavori della conferenza ‘#Turismo Emilia-Romagna, destinazione futuro’. Presenti il presidente di regione Stefano Bonaccini, l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, la ceo di Enit Ivana Jelenic, insieme ad amministratori locali, operatori e rappresentanti di associazioni di categoria, cooperative e sindacati. In videocollegamento il saluto della ministra al turismo Daniela Santanchè. Tra gli obiettivi annunciati durante la conferenza, arrivare entro i prossimi anni a 65 milioni di presenze con il 35% da paesi esteri. Quelle registrate tra gennaio e settembre 2023 sfiorano già il 28% delle presenze totali e segnano una variazione positiva, +12,5%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Strategia La strategia della regione si basa sul rafforzamento del rapporto pubblico-privato a partire dalla riqualificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, il sostegno al sistema aeroportuale e alla viabilità, il miglioramento degli impianti sportivi soprattutto in Appennino per ospitare eventi internazionali, l’aumento dei percorsi ciclabili per arrivare a 10 mila km, e il potenziamento delle ‘infrastrutture verdi’. “Abbiamo retto l’impatto delle restrizioni Covid e dell’alluvione con numeri che, nei primi nove mesi dell’anno, sono positivi sia per le presenze che per gli arrivi turistici – affermano Bonaccini e Corsini -. Grazie alla tenacia degli imprenditori e agli investimenti regionali sulla promozione del territorio, la riqualificazione delle strutture alberghiere con più del raddoppio della dotazione che arriverà a 45 milioni di euro, il rifacimento dei waterfront finanziati con 32 milioni di euro”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456783 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo i dati dei primi 8 mesi di quest’anno, la crescita delle presenze turistiche in Liguria è legata soprattutto all’afflusso degli stranieri: in particolare sono quelli da realtà extraeuropee più lontane a fare registrare i numeri più positivi. Ad esempio gli australiani crescono, sempre nei primi 8 mesi del 2023, del 182%, raggiungendo ben 110mila presenze. Si tratta poi di persone che, in media, scelgono la Liguria anche al di fuori dei mesi estivi. Nella classifica dei Paesi esteri, alle spalle di aree più storiche e consolidate come Germania (1.050.000 presenze nei primi 8 mesi dell’anno, + 7,8%), Francia (800.000, + 7%), Svizzera (575.000, -2,6%), Stati Uniti (370.000, + 28,7%), Paesi Bassi (325.000, - 5,15%), Gran Bretagna (190.000, + 14,6%), si piazzano un gruppo di Paesi che hanno fatto registrare numeri di presenze molto simili: Austria, Belgio, Romania, Svezia e appunto Australia sono tutte comprese tra le 135.000 e le 110.000 presenze. «Il nostro obiettivo è consolidare e far crescere sempre di più questi numeri, e farlo puntando in maniera sempre più decisa sulla destagionalizzazione: il turismo in Liguria sta già dimostrando di poter essere a pieno titolo un’industria che garantisce occupazione e lavoro 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – I numeri dicono che, al di là delle presenze delle regioni e dei Paesi vicini, più tradizionalmente legati alla stagione balneare, la Liguria viene scelta in tutti i mesi dell’anno da persone provenienti da Stati e continenti lontani. L’esempio dei visitatori australiani è emblematico: non solo crescono addirittura a 3 cifre, ma a livello numerico costituiscono uno dei primi mercati di riferimento, quasi alla pari di austriaci e belgi, tradizionalmente molto legati alla Liguria». «Ancora da sviluppare è invece l’immenso mercato asiatico, dall’India al Giappone, dalla Corea alla Cina- spiega l’assessore al Turismo e grandi eventi Augusto Sartori – dove occorre far conoscere maggiormente la nostra regione. Saranno questi, secondo le stime, i principali mercati turistici dei prossimi anni. Turisti numerosi e alto spendenti che dobbiamo essere pronti ad accogliere. Si tratta di mercati che, nonostante numeri ancora bassi, registrano crescite importanti, dal 50% dell’India fino al +120% della Cina, che conta 30 mila presenze complessive nei primi 8 mesi del 2023. Da sottolineare che rispetto al periodo pre Covid (gennaio - agosto 2019) le presenze di turisti stranieri in Liguria è aumentata di 810 mila unità, pari ad un incremento del 18,24%». [post_title] => Liguria, in crescita il numero di turisti stranieri, sia europei che extraeuropei [post_date] => 2023-11-24T12:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700828743000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456773" align="alignleft" width="300"] Il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini[/caption] Grandi ambizioni per l'Emilia Romagna. Superare il 16% del Pil entro il 2030 facendo del turismo la prima industria sul territorio per valore economico e posizionare l'Emilia-Romagna come regione turistica leader in Italia. Questo l'obiettivo presentato dalla Regione a Riccione nella giornata di lavori della conferenza '#Turismo Emilia-Romagna, destinazione futuro'. Presenti il presidente di regione Stefano Bonaccini, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, la ceo di Enit Ivana Jelenic, insieme ad amministratori locali, operatori e rappresentanti di associazioni di categoria, cooperative e sindacati. In videocollegamento il saluto della ministra al turismo Daniela Santanchè. Tra gli obiettivi annunciati durante la conferenza, arrivare entro i prossimi anni a 65 milioni di presenze con il 35% da paesi esteri. Quelle registrate tra gennaio e settembre 2023 sfiorano già il 28% delle presenze totali e segnano una variazione positiva, +12,5%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Strategia La strategia della regione si basa sul rafforzamento del rapporto pubblico-privato a partire dalla riqualificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, il sostegno al sistema aeroportuale e alla viabilità, il miglioramento degli impianti sportivi soprattutto in Appennino per ospitare eventi internazionali, l'aumento dei percorsi ciclabili per arrivare a 10 mila km, e il potenziamento delle 'infrastrutture verdi'. "Abbiamo retto l'impatto delle restrizioni Covid e dell'alluvione con numeri che, nei primi nove mesi dell'anno, sono positivi sia per le presenze che per gli arrivi turistici - affermano Bonaccini e Corsini -. Grazie alla tenacia degli imprenditori e agli investimenti regionali sulla promozione del territorio, la riqualificazione delle strutture alberghiere con più del raddoppio della dotazione che arriverà a 45 milioni di euro, il rifacimento dei waterfront finanziati con 32 milioni di euro". [post_title] => Emilia Romagna: obiettivo superare il 16% del Pil con il turismo [post_date] => 2023-11-24T10:50:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700823055000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla ristrutturazione dello storico hotel Novecento apre a Bologna il Brun, terzo indirizzo felsineo del gruppo Monrif. Il nome del nuovo albergo è un tributo al Grand Hotel Brun, considerato il più prestigioso albergo della città fino alla sua chiusura dopo la Seconda Guerra Mondiale. La struttura si sviluppa su quattro livelli. Il piano terra ospita la hall e lo spazio dedicato alle prime colazioni e al bar, mentre ai piani superiori si collocano le diverse tipologie di camere: 22 unità, di cui sei singole deluxe, nove doppie matrimoniali deluxe, tre junior suite con salotto e doppio bagno e quattro attic junior suite all’ultimo piano. I lavori di restyling sono stati curati dall'dall’architetto Marco Costanzi. “Il progetto Brun conferma i nostri obiettivi di sviluppo, che ci vedono impegnati nell’implementazione di strutture perfettamente integrate nel contesto in cui sorgono e che, allo stesso tempo, ne sono principale punto di riferimento. – dichiara Nicola Foschini, direttore sviluppo e operazioni della Emiliana Grandi Alberghi (Ega), la partecipata Monrif nel settore dell'ospitalità - Applichiamo un modello gestionale che crea valore per tutti gli stakeholder. Il nostro approccio ci ha permesso di confermare gli obiettivi di crescita, con un incremento del tasso di occupazione nell’ultimo anno del 18,5% e con un passaggio dal terzo al primo posto del nostro competitive-set (fonte Str). I principali indicatori confermano il nostro trend positivo per il 2023 con le tariffe medie salite del 23% e l'ebitda del 24,4% rispetto all'anno scorso. A livello qualitativo abbiamo riscontrato anche un incremento del reputation performance score (rps), passato da 80 a 83,43 (fonte Trust You), mentre sul fronte della corporate social responsibility abbiamo attivato una collaborazione con l’associazione Agpd per l'inserimento di personale differentemente abile con contratto a tempo indeterminato”. [post_title] => Monrif apre l'hotel Brun: terzo indirizzo bolognese del gruppo [post_date] => 2023-11-24T10:13:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700820819000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450965" align="alignright" width="300"] Emiliana Limosani[/caption] Ita Airways traguarda un 2024 che sarà una volta di più nel segno dei redditizi collegamenti di lungo raggio: ad anticipare i tratti del futuro sviluppo è Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare, in occasione del Biz Travel Forum 2023. Così, la crescita di Ita «proseguirà il prossimo anno con un aumento della capacità offerta del +36%» all'interno del quale spicca il «grande focus sul lungo raggio e soprattutto verso il Nord America, dove ancora c'è tanto spazio, sia incoming sia outgoing: apriremo la Toronto e la Chicago». Nel mirino anche il medio raggio, a cominciare dal «Medio Oriente, con Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, un Paese in grande sviluppo, e ancora in Africa». A supporto di questa crescita c'è il parallelo ampliamento della flotta «che nel 2024 arriverà a contare fino a 96 velivoli (rispetto ai 53 iniziali). Il 60% della flotta sarà completamente rinnovata». Trend positivo anche per il segmento business travel: «Siamo cresciuti del 56% come ricavi lato bt (+67% italia e più 40% circa per la parte internazionale)». Questa tipologia di traffico gioca anche un ruolo importante all'interno di Volare, «con oltre 26.000 business travellers che hanno aderito al programma corporate». [post_title] => Ita Airways, Limosani: «La crescita prosegue e nel 2024 la capacità salirà del 36%» [post_date] => 2023-11-23T13:54:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700747666000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti amplia il network dei collegamenti internazionali, operati al di fuori dei confini italiani, con il debutto della nuova rotta da Francoforte a Londra. Il collegamento tra l'hub tedesco e l'aeroporto di London City sarà attivo dall'11 febbraio 2024, per tutta la stagione invernale (fino al successivo 30 marzo), sei giorni alla settimana. Dallo scalo di Francoforte, servito dalla compagnia da diversi aeroporti d’Italia come Verona, Torino, Firenze, Pisa, Trieste, Milano Linate e Milano Malpensa, sarà dunque possibile atterrare a London City, il quinto aeroporto della capitale britannica per ordine d'importanza, inaugurato nel 1987 dalla Regina Elisabetta II. Il volo, operato con l’Embraer 190 da 108 posti in codeshare con Lufthansa, sarà attivo dal lunedì al venerdì e la domenica per un totale di 11 frequenze a cui se ne aggiungeranno altre 10 operate dal Gruppo Lufthansa. Questo volo, insieme alla nuova tratta su Ginevra, sempre da Francoforte, arricchisce l’offerta di tratte europee della compagnia che già vola dall’hub tedesco verso Graz, Linz, Innsbruck, Dresda, Katowice, Lussemburgo e Breslavia e dall’aeroporto di Monaco di Baviera verso Cluj, Ginevra, Lione, Nizza, Orly e Graz. «Sono soddisfatto del nuovo collegamento che ci permette di raggiungere questa importante metropoli britannica operando su un aeroporto strategico, utilizzato in particolar modo dai viaggiatori business che si recano a Londra per affari - afferma Steffen Harbarth, ceo della compagnia aerea del gruppo Lufthansa -. Questa nuova tratta conferma la fiducia del gruppo in Air Dolomiti dando continuità allo sviluppo sulle tratte europee e intensificando ulteriormente il processo di completa armonizzazione delle operazioni della casa madre». [post_title] => Air Dolomiti collegherà Francoforte a Londra, dal prossimo febbraio [post_date] => 2023-11-23T09:55:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700733352000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Adr semplifica ulteriormente l’esperienza del passeggero in aeroporto rendendola più veloce e sicura: presso lo scalo di Ciampino i varchi elettronici sono ora disponibili non solo per i cittadini muniti di passaporto, ma anche per i viaggiatori italiani in possesso di carta di identità elettronica (valida per l’espatrio ed emessa dopo il 7 febbraio 2018). Questa possibilità, valida per passeggeri in possesso della cittadinanza italiana e maggiori di 14 anni, sarà estesa tra pochi giorni all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, portando così gli aeroporti della Capitale ad essere i primi in Italia ad introdurre questa innovazione che recepisce le disposizioni del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha recentemente autorizzato l’utilizzo dei varchi elettronici anche ai possessori di Cie per le seguenti destinazioni: Albania; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Cipro; Georgia; Irlanda; Kosovo; Macedonia del Nord; Moldavia; Montenegro; Romania; Serbia; Turchia; Egitto (solo viaggi organizzati per motivi di turismo); Tunisia (solo viaggi organizzati per motivi di turismo). Per quanto riguarda i Paesi non elencati, nulla cambia e resta quindi necessario, per il passaggio alla Frontiera attraverso i varchi elettronici, il passaporto elettronico rilasciato dalla questura. Ogni anno negli scali di Aeroporti di Roma oltre il 50% dei passeggeri di tutte le nazionalità utilizza gli e-gates per il controllo passaporti con notevole riduzione di tempi per il controllo, numero che porta i due scali di Fiumicino e Ciampino ai vertici degli aeroporti europei per utilizzo e funzionalità degli e-gates. [post_title] => Adr: a Ciampino e-gates disponibili per i viaggiatori italiani con carta d'identità elettronica [post_date] => 2023-11-23T09:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700732662000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea amplia ulteriormente in network italiano 2024 con l'aggiunta di due nuove rotte da Roma e Olbia per Brest. I collegamenti decolleranno da Fiumicino il 18 aprile con un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita: due le frequenze settimanali previste, il giovedì e la domenica. Con la nuova tratta diretta verso la storica città nord-occidentale della Francia - ventesima base operativa di Volotea -salgono a otto le destinazioni collegate dal vettore spagnolo all’aeroporto di Roma Fiumicino: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo) e 1 in Spagna (Bilbao). La compagnia aerea spagnola è attiva sullo scalo di Roma dal 2021 e per quest'anno prevede un incremento del 12% in termini di capacità rispetto al 2023 e supportando ulteriormente l’economia locale attraverso il flusso di turisti incoming. Spostandoci in Sardegna, il nuovo volo da Olbia debutterà il prossimo 19 aprile, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20.000 posti in vendita. Dopo più di 10 anni di attività a Olbia, con 3,8 milioni di passeggeri trasportati e quasi 29.000 voli operati, la compagnia rafforza ulteriormente il suo impegno sul territorio, incrementando i flussi di turisti incoming e supportando l’economia locale e dell’intera Sardegna. «La rotta verso Brest arriva in un anno già ricco di novità a Olbia - afferma Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Dopo l’annuncio di ben dieci nuovi collegamenti e la possibilità di viaggiare per la prima volta anche d’inverno verso una destinazione internazionale, Barcellona, Volotea è pronta a un 2024 ancora più performante, con un +4% in termini di capacità rispetto al 2023 e confermandosi prima compagnia aerea per numero di destinazioni collegate da e per Olbia. Inoltre, anche per il prossimo anno la compagnia si avvarrà di tre aeromobili A320. Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale sardo, l’offerta di Volotea comprende un totale di 28 rotte, 14 verso l’Italia e 14 verso l’estero. [post_title] => Volotea collegherà Brest, ventesima base europea, con Roma e Olbia [post_date] => 2023-11-22T12:02:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700654571000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prezzo bloccato, amplio ventaglio di prodotto, nuovo format di turismo esperienziale e assistenza. Sono i quattro pilastri attorno a cui ruota la strategia Guiness Travel per i prossimi mesi. A partire appunto dal prezzo bloccato su tutti i viaggi, a prescindere dalla data di partenza: che sia a distanza di un mese o di un anno, niente adeguamenti di valuta e di carburante o supplementi prodotti da preventivi e prezzi dinamici. Per quanto riguarda il prodotto, poi, l’operatore mette in campo una proposta molto articolata e adatta per ogni tipo di esigenza, con la solita attenzione verso l’aspetto culturale della destinazione, ma non solo. Proseguendo in un lavoro di perfezionamento avviato già da qualche anno, il to sta inoltre sviluppando un nuovo format legato al turismo esperienziale: arte, enogastronomia, esperienze, il fil rouge che caratterizzava l’offerta sull’Italia, raggruppa ora numerosi viaggi in Europa e nel resto del mondo. Il tutto includendo nei programmi momenti dedicati a degustazioni di prodotti locali, pasti consumati in ristoranti tipici, aperitivi speciali e soste presso cantine vinicole e agriturismi. La presenza dell’accompagnatore in partenza dall’Italia e sempre al seguito del gruppo in ciascun itinerario assicura infine, ancor di più in questo particolare momento storico di incertezza e paura, una ulteriore garanzia di tranquillità per il passeggero. Guiness si avvale della collaborazione con tour leader profondi conoscitori della destinazione; professionisti che sanno muoversi cogliendo il meglio che ha da offrire un itinerario e tutelando allo stesso tempo i viaggiatori, grazie anche al contatto h24 con la sede centrale di Guiness e alla possibilità di assicurare l'eventuale riprotezione dei viaggiatori in ogni caso e circostanza. [post_title] => Guiness Travel amplia il format di turismo esperienziale e lancia il prezzo bloccato su tutti i viaggi [post_date] => 2023-11-22T09:15:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700644527000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456474 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways inserirà due nuove rotte nell'operativo estivo 2024, collegando Abu Dhabi con Nizza e Santorini. Il volo verso la Costa Azzurra sarà attivo dal 15 giugno, con due frequenze alla settimana, allo stesso modo di quello per l'isola greca. "Il programma estivo rafforza il nostro impegno per la crescita, offrendo ai nostri clienti le destinazioni, le frequenze e gli orari più adatti alle loro esigenze per le destinazioni europee e asiatiche - commenta Antonoaldo Neves, ceo del vettore -. Stiamo aumentando la capacità verso località internazionali e introducendo nuove destinazioni consentendo ai nostri passeggeri di vivere nujove esperienze di viaggio. Il nostro operativo sta anche rendendo più facile fare scalo ad Abu Dhabi per godersi il nostro hub". Oltre a Santorini, Etihad opererà un servizio stagionale bisettimanale verso l'isola greca di Mykonos a partire dal 17 giugno. La compagnia aerea aumenterà anche le frequenze per l'Atene International Airport per l'estate 2024: i voli tra Abu Dhabi e la capitale greca passeranno da 7 a 12 volte a settimana a partire dal 1° maggio 2024 per poi salire a 14 volte a settimana a partire dal 15 luglio. La compagnia aerea fa notare che i voli verso Copenaghen, attualmente operativi come servizio stagionale che terminerà il 31 marzo 2024, saranno ora operati tutto l'anno. [post_title] => Etihad Airways amplia il network 2024 con due nuove destinazioni: Nizza e Santorini [post_date] => 2023-11-21T09:28:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700558886000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emilia romagna" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":26,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":654,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati dei primi 8 mesi di quest’anno, la crescita delle presenze turistiche in Liguria è legata soprattutto all’afflusso degli stranieri: in particolare sono quelli da realtà extraeuropee più lontane a fare registrare i numeri più positivi. Ad esempio gli australiani crescono, sempre nei primi 8 mesi del 2023, del 182%, raggiungendo ben 110mila presenze. Si tratta poi di persone che, in media, scelgono la Liguria anche al di fuori dei mesi estivi.\r

\r

Nella classifica dei Paesi esteri, alle spalle di aree più storiche e consolidate come Germania (1.050.000 presenze nei primi 8 mesi dell’anno, + 7,8%), Francia (800.000, + 7%), Svizzera (575.000, -2,6%), Stati Uniti (370.000, + 28,7%), Paesi Bassi (325.000, - 5,15%), Gran Bretagna (190.000, + 14,6%), si piazzano un gruppo di Paesi che hanno fatto registrare numeri di presenze molto simili: Austria, Belgio, Romania, Svezia e appunto Australia sono tutte comprese tra le 135.000 e le 110.000 presenze.\r

\r

«Il nostro obiettivo è consolidare e far crescere sempre di più questi numeri, e farlo puntando in maniera sempre più decisa sulla destagionalizzazione: il turismo in Liguria sta già dimostrando di poter essere a pieno titolo un’industria che garantisce occupazione e lavoro 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – I numeri dicono che, al di là delle presenze delle regioni e dei Paesi vicini, più tradizionalmente legati alla stagione balneare, la Liguria viene scelta in tutti i mesi dell’anno da persone provenienti da Stati e continenti lontani. L’esempio dei visitatori australiani è emblematico: non solo crescono addirittura a 3 cifre, ma a livello numerico costituiscono uno dei primi mercati di riferimento, quasi alla pari di austriaci e belgi, tradizionalmente molto legati alla Liguria».\r

\r

«Ancora da sviluppare è invece l’immenso mercato asiatico, dall’India al Giappone, dalla Corea alla Cina- spiega l’assessore al Turismo e grandi eventi Augusto Sartori – dove occorre far conoscere maggiormente la nostra regione. Saranno questi, secondo le stime, i principali mercati turistici dei prossimi anni. Turisti numerosi e alto spendenti che dobbiamo essere pronti ad accogliere. Si tratta di mercati che, nonostante numeri ancora bassi, registrano crescite importanti, dal 50% dell’India fino al +120% della Cina, che conta 30 mila presenze complessive nei primi 8 mesi del 2023. Da sottolineare che rispetto al periodo pre Covid (gennaio - agosto 2019) le presenze di turisti stranieri in Liguria è aumentata di 810 mila unità, pari ad un incremento del 18,24%».","post_title":"Liguria, in crescita il numero di turisti stranieri, sia europei che extraeuropei","post_date":"2023-11-24T12:25:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700828743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456773\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini[/caption]\r

\r

Grandi ambizioni per l'Emilia Romagna. Superare il 16% del Pil entro il 2030 facendo del turismo la prima industria sul territorio per valore economico e posizionare l'Emilia-Romagna come regione turistica leader in Italia. Questo l'obiettivo presentato dalla Regione a Riccione nella giornata di lavori della conferenza '#Turismo Emilia-Romagna, destinazione futuro'.\r

\r

Presenti il presidente di regione Stefano Bonaccini, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, la ceo di Enit Ivana Jelenic, insieme ad amministratori locali, operatori e rappresentanti di associazioni di categoria, cooperative e sindacati. In videocollegamento il saluto della ministra al turismo Daniela Santanchè.\r

\r

Tra gli obiettivi annunciati durante la conferenza, arrivare entro i prossimi anni a 65 milioni di presenze con il 35% da paesi esteri. Quelle registrate tra gennaio e settembre 2023 sfiorano già il 28% delle presenze totali e segnano una variazione positiva, +12,5%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

Strategia\r

La strategia della regione si basa sul rafforzamento del rapporto pubblico-privato a partire dalla riqualificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, il sostegno al sistema aeroportuale e alla viabilità, il miglioramento degli impianti sportivi soprattutto in Appennino per ospitare eventi internazionali, l'aumento dei percorsi ciclabili per arrivare a 10 mila km, e il potenziamento delle 'infrastrutture verdi'. \r

\r

\"Abbiamo retto l'impatto delle restrizioni Covid e dell'alluvione con numeri che, nei primi nove mesi dell'anno, sono positivi sia per le presenze che per gli arrivi turistici - affermano Bonaccini e Corsini -. Grazie alla tenacia degli imprenditori e agli investimenti regionali sulla promozione del territorio, la riqualificazione delle strutture alberghiere con più del raddoppio della dotazione che arriverà a 45 milioni di euro, il rifacimento dei waterfront finanziati con 32 milioni di euro\".","post_title":"Emilia Romagna: obiettivo superare il 16% del Pil con il turismo","post_date":"2023-11-24T10:50:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700823055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla ristrutturazione dello storico hotel Novecento apre a Bologna il Brun, terzo indirizzo felsineo del gruppo Monrif. Il nome del nuovo albergo è un tributo al Grand Hotel Brun, considerato il più prestigioso albergo della città fino alla sua chiusura dopo la Seconda Guerra Mondiale. La struttura si sviluppa su quattro livelli. Il piano terra ospita la hall e lo spazio dedicato alle prime colazioni e al bar, mentre ai piani superiori si collocano le diverse tipologie di camere: 22 unità, di cui sei singole deluxe, nove doppie matrimoniali deluxe, tre junior suite con salotto e doppio bagno e quattro attic junior suite all’ultimo piano. I lavori di restyling sono stati curati dall'dall’architetto Marco Costanzi.\r

\r

“Il progetto Brun conferma i nostri obiettivi di sviluppo, che ci vedono impegnati nell’implementazione di strutture perfettamente integrate nel contesto in cui sorgono e che, allo stesso tempo, ne sono principale punto di riferimento. – dichiara Nicola Foschini, direttore sviluppo e operazioni della Emiliana Grandi Alberghi (Ega), la partecipata Monrif nel settore dell'ospitalità - Applichiamo un modello gestionale che crea valore per tutti gli stakeholder. Il nostro approccio ci ha permesso di confermare gli obiettivi di crescita, con un incremento del tasso di occupazione nell’ultimo anno del 18,5% e con un passaggio dal terzo al primo posto del nostro competitive-set (fonte Str). I principali indicatori confermano il nostro trend positivo per il 2023 con le tariffe medie salite del 23% e l'ebitda del 24,4% rispetto all'anno scorso. A livello qualitativo abbiamo riscontrato anche un incremento del reputation performance score (rps), passato da 80 a 83,43 (fonte Trust You), mentre sul fronte della corporate social responsibility abbiamo attivato una collaborazione con l’associazione Agpd per l'inserimento di personale differentemente abile con contratto a tempo indeterminato”.","post_title":"Monrif apre l'hotel Brun: terzo indirizzo bolognese del gruppo","post_date":"2023-11-24T10:13:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700820819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450965\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Emiliana Limosani[/caption]\r

\r

Ita Airways traguarda un 2024 che sarà una volta di più nel segno dei redditizi collegamenti di lungo raggio: ad anticipare i tratti del futuro sviluppo è Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare, in occasione del Biz Travel Forum 2023.\r

\r

Così, la crescita di Ita «proseguirà il prossimo anno con un aumento della capacità offerta del +36%» all'interno del quale spicca il «grande focus sul lungo raggio e soprattutto verso il Nord America, dove ancora c'è tanto spazio, sia incoming sia outgoing: apriremo la Toronto e la Chicago».\r

\r

Nel mirino anche il medio raggio, a cominciare dal «Medio Oriente, con Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, un Paese in grande sviluppo, e ancora in Africa». \r

\r

A supporto di questa crescita c'è il parallelo ampliamento della flotta «che nel 2024 arriverà a contare fino a 96 velivoli (rispetto ai 53 iniziali). Il 60% della flotta sarà completamente rinnovata».\r

\r

Trend positivo anche per il segmento business travel: «Siamo cresciuti del 56% come ricavi lato bt (+67% italia e più 40% circa per la parte internazionale)». Questa tipologia di traffico gioca anche un ruolo importante all'interno di Volare, «con oltre 26.000 business travellers che hanno aderito al programma corporate».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways, Limosani: «La crescita prosegue e nel 2024 la capacità salirà del 36%»","post_date":"2023-11-23T13:54:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700747666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti amplia il network dei collegamenti internazionali, operati al di fuori dei confini italiani, con il debutto della nuova rotta da Francoforte a Londra. Il collegamento tra l'hub tedesco e l'aeroporto di London City sarà attivo dall'11 febbraio 2024, per tutta la stagione invernale (fino al successivo 30 marzo), sei giorni alla settimana.\r

\r

Dallo scalo di Francoforte, servito dalla compagnia da diversi aeroporti d’Italia come Verona, Torino, Firenze, Pisa, Trieste, Milano Linate e Milano Malpensa, sarà dunque possibile atterrare a London City, il quinto aeroporto della capitale britannica per ordine d'importanza, inaugurato nel 1987 dalla Regina Elisabetta II.\r

\r

Il volo, operato con l’Embraer 190 da 108 posti in codeshare con Lufthansa, sarà attivo dal lunedì al venerdì e la domenica per un totale di 11 frequenze a cui se ne aggiungeranno altre 10 operate dal Gruppo Lufthansa.\r

\r

Questo volo, insieme alla nuova tratta su Ginevra, sempre da Francoforte, arricchisce l’offerta di tratte europee della compagnia che già vola dall’hub tedesco verso Graz, Linz, Innsbruck, Dresda, Katowice, Lussemburgo e Breslavia e dall’aeroporto di Monaco di Baviera verso Cluj, Ginevra, Lione, Nizza, Orly e Graz.\r

\r

«Sono soddisfatto del nuovo collegamento che ci permette di raggiungere questa importante metropoli britannica operando su un aeroporto strategico, utilizzato in particolar modo dai viaggiatori business che si recano a Londra per affari - afferma Steffen Harbarth, ceo della compagnia aerea del gruppo Lufthansa -. Questa nuova tratta conferma la fiducia del gruppo in Air Dolomiti dando continuità allo sviluppo sulle tratte europee e intensificando ulteriormente il processo di completa armonizzazione delle operazioni della casa madre».\r

\r

","post_title":"Air Dolomiti collegherà Francoforte a Londra, dal prossimo febbraio","post_date":"2023-11-23T09:55:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700733352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adr semplifica ulteriormente l’esperienza del passeggero in aeroporto rendendola più veloce e sicura: presso lo scalo di Ciampino i varchi elettronici sono ora disponibili non solo per i cittadini muniti di passaporto, ma anche per i viaggiatori italiani in possesso di carta di identità elettronica (valida per l’espatrio ed emessa dopo il 7 febbraio 2018).\r

\r

Questa possibilità, valida per passeggeri in possesso della cittadinanza italiana e maggiori di 14 anni, sarà estesa tra pochi giorni all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, portando così gli aeroporti della Capitale ad essere i primi in Italia ad introdurre questa innovazione che recepisce le disposizioni del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha recentemente autorizzato l’utilizzo dei varchi elettronici anche ai possessori di Cie per le seguenti destinazioni: Albania; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Cipro; Georgia; Irlanda; Kosovo; Macedonia del Nord; Moldavia; Montenegro; Romania; Serbia; Turchia; Egitto (solo viaggi organizzati per motivi di turismo); Tunisia (solo viaggi organizzati per motivi di turismo).\r

\r

Per quanto riguarda i Paesi non elencati, nulla cambia e resta quindi necessario, per il passaggio alla Frontiera attraverso i varchi elettronici, il passaporto elettronico rilasciato dalla questura.\r

\r

Ogni anno negli scali di Aeroporti di Roma oltre il 50% dei passeggeri di tutte le nazionalità utilizza gli e-gates per il controllo passaporti con notevole riduzione di tempi per il controllo, numero che porta i due scali di Fiumicino e Ciampino ai vertici degli aeroporti europei per utilizzo e funzionalità degli e-gates.","post_title":"Adr: a Ciampino e-gates disponibili per i viaggiatori italiani con carta d'identità elettronica","post_date":"2023-11-23T09:44:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700732662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia ulteriormente in network italiano 2024 con l'aggiunta di due nuove rotte da Roma e Olbia per Brest. I collegamenti decolleranno da Fiumicino il 18 aprile con un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita: due le frequenze settimanali previste, il giovedì e la domenica. Con la nuova tratta diretta verso la storica città nord-occidentale della Francia - ventesima base operativa di Volotea -salgono a otto le destinazioni collegate dal vettore spagnolo all’aeroporto di Roma Fiumicino: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo) e 1 in Spagna (Bilbao).\r

\r

La compagnia aerea spagnola è attiva sullo scalo di Roma dal 2021 e per quest'anno prevede un incremento del 12% in termini di capacità rispetto al 2023 e supportando ulteriormente l’economia locale attraverso il flusso di turisti incoming.\r

\r

Spostandoci in Sardegna, il nuovo volo da Olbia debutterà il prossimo 19 aprile, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20.000 posti in vendita.\r

\r

Dopo più di 10 anni di attività a Olbia, con 3,8 milioni di passeggeri trasportati e quasi 29.000 voli operati, la compagnia rafforza ulteriormente il suo impegno sul territorio, incrementando i flussi di turisti incoming e supportando l’economia locale e dell’intera Sardegna.\r

\r

«La rotta verso Brest arriva in un anno già ricco di novità a Olbia - afferma Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Dopo l’annuncio di ben dieci nuovi collegamenti e la possibilità di viaggiare per la prima volta anche d’inverno verso una destinazione internazionale, Barcellona, Volotea è pronta a un 2024 ancora più performante, con un +4% in termini di capacità rispetto al 2023 e confermandosi prima compagnia aerea per numero di destinazioni collegate da e per Olbia. Inoltre, anche per il prossimo anno la compagnia si avvarrà di tre aeromobili A320.\r

\r

Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale sardo, l’offerta di Volotea comprende un totale di 28 rotte, 14 verso l’Italia e 14 verso l’estero.","post_title":"Volotea collegherà Brest, ventesima base europea, con Roma e Olbia","post_date":"2023-11-22T12:02:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700654571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prezzo bloccato, amplio ventaglio di prodotto, nuovo format di turismo esperienziale e assistenza. Sono i quattro pilastri attorno a cui ruota la strategia Guiness Travel per i prossimi mesi. A partire appunto dal prezzo bloccato su tutti i viaggi, a prescindere dalla data di partenza: che sia a distanza di un mese o di un anno, niente adeguamenti di valuta e di carburante o supplementi prodotti da preventivi e prezzi dinamici.\r

\r

Per quanto riguarda il prodotto, poi, l’operatore mette in campo una proposta molto articolata e adatta per ogni tipo di esigenza, con la solita attenzione verso l’aspetto culturale della destinazione, ma non solo. Proseguendo in un lavoro di perfezionamento avviato già da qualche anno, il to sta inoltre sviluppando un nuovo format legato al turismo esperienziale: arte, enogastronomia, esperienze, il fil rouge che caratterizzava l’offerta sull’Italia, raggruppa ora numerosi viaggi in Europa e nel resto del mondo. Il tutto includendo nei programmi momenti dedicati a degustazioni di prodotti locali, pasti consumati in ristoranti tipici, aperitivi speciali e soste presso cantine vinicole e agriturismi.\r

\r

La presenza dell’accompagnatore in partenza dall’Italia e sempre al seguito del gruppo in ciascun itinerario assicura infine, ancor di più in questo particolare momento storico di incertezza e paura, una ulteriore garanzia di tranquillità per il passeggero. Guiness si avvale della collaborazione con tour leader profondi conoscitori della destinazione; professionisti che sanno muoversi cogliendo il meglio che ha da offrire un itinerario e tutelando allo stesso tempo i viaggiatori, grazie anche al contatto h24 con la sede centrale di Guiness e alla possibilità di assicurare l'eventuale riprotezione dei viaggiatori in ogni caso e circostanza.","post_title":"Guiness Travel amplia il format di turismo esperienziale e lancia il prezzo bloccato su tutti i viaggi","post_date":"2023-11-22T09:15:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700644527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways inserirà due nuove rotte nell'operativo estivo 2024, collegando Abu Dhabi con Nizza e Santorini. Il volo verso la Costa Azzurra sarà attivo dal 15 giugno, con due frequenze alla settimana, allo stesso modo di quello per l'isola greca.\r

\r

\"Il programma estivo rafforza il nostro impegno per la crescita, offrendo ai nostri clienti le destinazioni, le frequenze e gli orari più adatti alle loro esigenze per le destinazioni europee e asiatiche - commenta Antonoaldo Neves, ceo del vettore -. Stiamo aumentando la capacità verso località internazionali e introducendo nuove destinazioni consentendo ai nostri passeggeri di vivere nujove esperienze di viaggio. Il nostro operativo sta anche rendendo più facile fare scalo ad Abu Dhabi per godersi il nostro hub\".\r

\r

Oltre a Santorini, Etihad opererà un servizio stagionale bisettimanale verso l'isola greca di Mykonos a partire dal 17 giugno. La compagnia aerea aumenterà anche le frequenze per l'Atene International Airport per l'estate 2024: i voli tra Abu Dhabi e la capitale greca passeranno da 7 a 12 volte a settimana a partire dal 1° maggio 2024 per poi salire a 14 volte a settimana a partire dal 15 luglio.\r

\r

La compagnia aerea fa notare che i voli verso Copenaghen, attualmente operativi come servizio stagionale che terminerà il 31 marzo 2024, saranno ora operati tutto l'anno.","post_title":"Etihad Airways amplia il network 2024 con due nuove destinazioni: Nizza e Santorini","post_date":"2023-11-21T09:28:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700558886000]}]}}