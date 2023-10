“Emilia Golf Experience”, la nuova esperienza di viaggio legata al golf di Visit Emilia Emilia Golf Experience è la nuova proposta di turismo sportivo e vacanza firmata Visit Emilia nei territori si Parma, Piacenza, Reggio Emilia. Vivere un’esperienza di viaggio mentre ci si dedica a praticare golf in 5 splendidi campi da golf a 18 buche: il Croara Country Club in provincia di Piacenza, il Golf Salsomaggiore Terme e il Golf del Ducato in provincia di Parma, il Golf Club Matilde di Canossa e San Valentino Golf Club in quella di Reggio Emilia. Un’immersione in un territorio alla scoperta di castelli, luoghi d’arte e cultura e dell’enogastronomia locale (i pacchetti sono presenti nel sito dedicato Golf Experience – Visit Emilia). «Il golf è capace di attirare un pubblico internazionale – rivela Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia – mi dà soddisfazione, in particolare, il dato delle presenze degli svizzeri, perché abbiamo lavorato tanto su questo mercato. Sono state registrati finora 37.143 pernottamenti in Emilia di svizzeri tra gennaio e agosto 2023, cioè +27,3% sul 2019 e +13,2% sul 2022. A novembre avremo a Parma l’assemblea del turismo svizzero: la Srv, l’associazione che mette insieme i tour operator svizzeri. Un modo per far conoscere il nostro territorio a chi poi proporrà i viaggi nel nostro territorio. E in questo senso pensiamo anche di promuovere il più possibile il treno che collega Zurigo a Piacenza, Parma e Reggio Emilia». «Ciascuno dei cinque campi è un mix di sfide tecniche, panorami mozzafiato e servizi di qualità – sottolinea Margherita Carrara (Golf del Ducato) – non sono solo luoghi di gioco, ma anche oasi di tranquillità e bellezza, dove ogni buca è un’opportunità per sperimentare la magia del golf, accogliendo golfisti di ogni livello, dai principianti ai giocatori più esperti, offrendo golf clinic e supporto per chi vuole imparare e migliorare». «Questo progetto rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo del turismo nel nostro comune – dichiara il sindaco di Salsomaggiore Terme Luca Musile Tanzi –. Il golf sta guadagnando sempre più appassionati e i campi da golf possono diventare non solo luoghi di sport, ma anche attrazioni turistiche in grado di richiamare visitatori da tutto il mondo. Salsomaggiore Terme è pronta ad abbracciare il futuro, a diversificare la sua offerta turistica e a continuare a crescere come destinazione di eccellenza». Condividi

[post_title] => "Emilia Golf Experience", la nuova esperienza di viaggio legata al golf di Visit Emilia [post_date] => 2023-10-13T10:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697191226000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_454020" align="aligncenter" width="444"] Evolution Travel - Portale Liguria - Sestri Levante[/caption] La Liguria come meta turistica per tutto l’anno è la sfida proposta dal portale web di Evolution Travel, completamente rinnovato e dedicato alle vacanze nella “Riviera Italiana” per eccellenza: https://liguria.evolutiontravel.it/it_IT/C8/home.html Ideatrice del restyling del sito, che è sempre in continua evoluzione, è Antonella Nuovo, consulente di viaggi online ligure, entrata in Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator specializzata in vacanze su misura nelle più belle località del mondo – nel 2020 con l’obiettivo di vendere e promuovere viaggi nella sua terra d’origine. Con una lunga esperienza nel settore, Antonella Nuovo ha sdoganato la Liguria come destinazione mare, per puntare anche sul turismo culturale, enogastronomico, sull’outdoor e il trekking e sulle vacanze lusso. La costruzione di un’offerta multi-sfaccettata, ideale per diverse tipologie di target e da personalizzare a seconda delle esigenze dei viaggiatori e dei tour operator nelle 4 stagioni. [caption id="attachment_454021" align="aligncenter" width="435"] Evolution Travel - Portale Liguria - Cattedrale di Genova[/caption] «Secondo le ricerche di mercato – spiega Antonella Nuovo - il motivo principale per cui si cerca la Liguria è il mare (e non era difficile immaginarlo). La strada per destagionalizzare è lunga, ma le possibilità sono enormi. Ad esempio, Genova ha una proposta culturale in crescita, tantissimi musei, mostre, i Palazzi dei Rolli, palazzi nobiliari Patrimonio UNESCO, il caratteristico centro storico, la Città dei Bambini e dei Ragazzi e l’Acquario che è la principale attrazione per le famiglie. La volontà del portale di Evolution Travel è quella di abbinare il soggiorno alle visite e ad esperienze speciali da vivere con pacchetti personalizzabili in tutta la regione». Come nell’entroterra, con i suoi borghi tipici e l’enogastronomia ligure, che è molto variegata, essendo la Liguria una striscia di terra racchiusa tra monti e il mare: pesce azzurro, cozze, gamberi sono alcune specialità, che incontrano nell’entroterra il tartufo, la farinata, il pesto, la focaccia e altre squisitezze, come gli amaretti, tutto innafiato naturalmente da ottimi vini pregiati. Tanti gli itinerari per fare trekking ed escursioni nei bellissimi parchi naturali e aree protette, tra cui le Cinque Terre, il Parco Naturale Regionale Aveto, il Parco Regionale Naturale dell’Antola, il Parco Naturale di Portofino, il Beigua UNESCO Global Geopark con itinerari panoramici e strepitosa vista mare. Sul portale dedicato alla Liguria ci sono già le idee pronte a cui fare riferimento, a cui presto se ne aggiungeranno altre. E navigando online, si possono contattare direttamente i consulenti di viaggio esperti della destinazione per organizzare la vacanza vagliando tutti gli aspetti: dalla ricettività alle attività da fare (visite guidate, biglietti di musei o di bus turistici, giri in battello, degustazioni e cooking class sul pesto), come in un puzzle di cui ognuno è autore. Diverse sono anche le proposte combinate per le crociere in partenza da Genova, Savona e La Spezia, con soggiorni da fare prima o dopo la crociera stessa, ricche di attività culturali, ma anche pacchetti per il weekend o per city break di 3 o 4 giorni. Non mancano consigli su mete insolite. Ad esempio, dove andare ad Halloween? Triora è il borgo delle streghe, mentre la vicina Seborga fa rivivere le glorie dell’antico principato con tanto di principe e moneta locale ad uso turistico. La Liguria è anche la terra del lusso. Sul portale, in arrivo le proposte che spaziano da Sanremo e Bordighera fino a Santa Margherita Ligure, Rapallo e naturalmente Portofino, località iconica della Riviera di Levante. I prezzi sono di tutti i tipi. «Vige la legge del prenota prima – spiega Antonella Nuovo -. Per i soggiorni mare, l’estate è altissima stagione, ma la Liguria, in generale, non è una destinazione molto economica. L’accortezza di prenotare per tempo, affidandosi a chi riesce ad avere i contatti giusti, permette di risparmiare. Il vantaggio del portale dedicato di Evolution Travel è di dare a ciascuno ciò che sta cercando in un territorio piccolo, ma dalla biodiversità unica». [post_title] => Evolution Travel rinnova il sito. Obiettivo: Liguria tutto l'anno [post_date] => 2023-10-13T09:44:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => evolution-travel-liguria [1] => evolution-travel-nuovo-sito [2] => liguria [3] => soggiorni-in-liguria [4] => turismom-liguria [5] => vacanza-in-liguria [6] => viaggi-in-liguria-evolution-travel ) [post_tag_name] => Array ( [0] => evolution travel liguria [1] => evolution travel nuovo sito [2] => liguria [3] => soggiorni in liguria [4] => turismom liguria [5] => vacanza in liguria [6] => viaggi in liguria evolution travel ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697190257000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453987" align="aligncenter" width="509"] Marco Masserini[/caption] Bluserena Hotels & Resorts nomina Marco Masserini nuovo Corporate Director of Sales. Con un’esperienza ultra ventennale nel settore dell’hospitality, il nuovo Corporate Director of Sales vanta un background che lo ha visto collaborare con diversi brand internazionali in vari ruoli strategici, sia in Italia che all’estero. Nel suo ultimo ruolo, Marco copriva la posizione di Commercial Director per l’hotel Crowne Plaza Milano. All’interno della famiglia di Bluserena, Marco sarà alla guida dell’area Sales e avrà a supporto il Proactive Sales Team e il Reactive Congress & Events Sales Team. “Sono emozionato di iniziare il mio percorso professionale in un’azienda come Bluserena. Non vedo l'ora di far parte di un team così talentuoso e di collaborare con loro per contribuire alla crescita e al successo del brand. Sono certo che insieme potremo raggiungere traguardi significativi e portare avanti progetti di grande rilevanza” ha commentato Marco che riporterà direttamente al Ceo Marcello Cicalò e sarà basato a Pescara. E’ con grande soddisfazione che accogliamo Marco nella nostra famiglia” ha dichiarato Marcello Cicalò, CEO di Bluserena Hotels & Resorts. “La sua funzione sarà molto importante per l'azienda, dopo lo straordinario lavoro già svolto dal team sales in questa stagione, con la sua esperienza e competenza avrà modo di contribuire in modo significativo alla crescita del nostro gruppo. [post_title] => Marco Masserini nuovo Corporate Director of Sales di Bluserena Hotels & Resorts [post_date] => 2023-10-13T09:19:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => bluserena-hotels-resorts [1] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Bluserena Hotels & Resorts [1] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697188759000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453966 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ViaMilano Parking, il sistema dei parcheggi ufficiali degli aeroporti di Milano, lancia la nuova release del sito rivolto agli agenti di viaggio per offrire una migliore user experience e nuove funzionalità. A questa novità si aggiunge la nuova promozione per il Ponte dell'Immacolata acquistabile fino al 15/10 che prevede una tariffa di 39€ per 10 giorni di sosta dal 1/12 al 10/12 . ViaMilano Parking chiude la stagione estiva con un’occupazione del 100% in molti parcheggi. Con oltre 24.000 posti auto a Malpensa, Linate e Bergamo i passeggeri hanno la possibilità di lasciare la propria vettura comodamente vicino al terminal e di portare sempre via le chiavi dell’auto. Uno degli obiettivi principali di SEA che continua a investire per un’offerta sempre più al passo coi tempi: oggi il P1 XL di Linate, oggetto di una recente “ristrutturazione”, è il parcheggio con gli stalli più ampi di tutta Milano. Sempre a Linate da poco più di un mese è aperta una nuova struttura con aggiuntivi 1500 posti auto scoperti. Invece per i motociclisti è disponibile un nuovo parcheggio con 50 posti coperti. [post_title] => ViaMilano Parking lancia la nuova release del sito b2b [post_date] => 2023-10-13T09:11:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697188287000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ufficio del Turismo della Giordania rassicura la filiera: "alla luce degli sviluppi recenti a Gaza, desideriamo sottolineare che la Giordania continua ad essere una destinazione sicura e accogliente per i turisti provenienti da tutto il mondo. La Giordania è orgogliosa della sua reputazione come paese sicuro e ospitale. Il nostro impegno nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti i visitatori rimane saldo. I viaggiatori possono stare tranquilli mentre esplorano il nostro ricco patrimonio culturale, i paesaggi mozzafiato e le vibranti città. Vogliamo rassicurare tutti che i confini della Giordania sono aperti ai turisti e siamo desiderosi di condividere le nostre esperienze straordinarie con il mondo. La nostra industria turistica rimane forte e pronta a offrire viaggi indimenticabili per coloro che cercano avventure, storia e un'ospitalità senza paragoni. Sappiamo che le tensioni in tutto il mondo possono sollevare preoccupazioni, ma crediamo nel potere dei viaggi nel favorire la comprensione e costruire ponti tra le nazioni. Invitiamo i viaggiatori a esplorare le meraviglie della Giordania, a entrare in contatto con il nostro popolo caloroso e amichevole, e a creare ricordi indelebili in una nazione in cui lo spirito dell'ospitalità è una tradizione da secoli. Come sempre, l'Ufficio del Turismo della Giordania è qui per assistere e sostenere i turisti affinché possano sfruttare al massimo la loro visita. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto in Giordania e assicurarci che la vostra esperienza sia arricchente e sicura." [post_title] => L'Ufficio del Turismo della Giordania rassicura: "destinazione sicura e accogliente" [post_date] => 2023-10-13T09:04:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => gaza [1] => giordania [2] => israele-giordania [3] => ufficio-del-turismo-della-giordania ) [post_tag_name] => Array ( [0] => gaza [1] => giordania [2] => israele giordania [3] => ufficio del turismo della giordania ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697187851000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453971" align="aligncenter" width="480"] Da sx Davide Volpe e Luigi Porro[/caption] Travel Expert, la rete di personal travel agent esperti omnicanale, registra una crescita a doppia cifra, complici il buon andamento di tutto il turismo organizzato e l’ampliamento del team di agenti, oggi arrivati a quota 80 sul territorio nazionale. Bilanci positivi per la divisione divisione MICE e il brand Stoviaggio: entrambe le iniziative sono nate nel 2022 e si sono rivelate di grande successo, grazie alla sinergia tra il lavoro dell’headquarter milanese e l’attività sul campo dei Personal Travel Expert. Sul fronte MICE, a 12 mesi dall’apertura della divisione, Travel Expert ha già movimentato più di 500 passeggeri, registrando un tasso di soddisfazione molto alto, che ha permesso di riconfermare molte collaborazioni con le aziende anche per il 2024. Fondamentale si è rivelata la partnership con il Gruppo Frigerio, che dallo scorso mese di maggio è entrato anche nel capitale sociale del network. Luigi Porro, Socio Fondatore e CEO Travel Expert, dichiara: “Il progetto MICE di Travel Expert nasce nel 2022 per assecondare le istanze di diversi Personal Travel Expert che vantavano un background nelle vendite in ambito corporate e MICE. Consapevoli di poter contare sul know-how del Gruppo Frigerio, abbiamo colto subito l’opportunità di presidiare un mercato “premium” per volumi e marginalità, che mai prima d’ora aveva visto i consulenti di viaggio protagonisti. Del resto, a noi piace cogliere le sfide e oggi, dopo mesi di formazione e affiancamento agli agenti nelle fasi operative e di preventivazione, siamo tra i leader del nostro segmento. Sono più del 10% i Personal Travel Expert che hanno già lavorato sul MICE e, considerati i risultati raggiunti in 12 mesi, nel 2024 stimiamo di raddoppiare il fatturato”. Ancora più ambizioso l’obiettivo di Stoviaggio, brand presentato proprio a TTG Travel Experience nel 2022: incentivare la collaborazione tra agenti di viaggio e travel blogger, per creare prodotti esclusivi nei quali il fascino del viaggio si sposa con la condivisione di valori e attitudini all’interno di una community. Davide Volpe, Socio Fondatore e CTO Travel Expert, commenta: “Al momento, nel progetto sono già coinvolti oltre 20 consulenti Travel Expert e 30 travel blogger: nei primi 12 mesi abbiamo confermato più di 20 viaggi di gruppo per un totale di oltre 150 clienti, con una marginalità media superiore al 20%. Oggi parte la seconda fase del progetto, volta a reclutare creators ancora più ingaggianti e con una forte specializzazione nel mondo travel, di sicuro interesse per i nostri personal. Sono passati solo 12 mesi e l’asticella si alza, insieme alle nostre aspettative”. [post_title] => Travel Expert, bilancio positivo su Mice e Stoviaggio [post_date] => 2023-10-13T09:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697187612000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453974" align="aligncenter" width="439"] Il direttore commerciale tour operating, Alessandro Seghi[/caption] Si avvicina la chiusura dell’anno finanziario per Alpitour e con essa puntuale arriva anche la nuova versione del contratto per le agenzie di viaggio. “Proseguiremo lungo una linea di continuità con il recente passato - spiega il direttore commerciale tour operating, Alessandro Seghi -. Si partirà quindi da un set di commissioni d’uso legate ai risultati dell’esercizio precedente, a cui si aggiungerà una remunerazione variabile in funzione di specifici target trimestrali. Una formula che funziona, visto che quest’anno abbiamo erogato qualcosa come 5 milioni di euro di over a oltre 3 mila agenzie, con punte massime che hanno superato i 30 mila euro. Non solo: la liquidazione trimestrale dei premi permette alle agenzie di viaggio di beneficiare di flussi di cassa spesso anche in periodi di bassa stagione. Unica piccola novità di quest’anno, l’idea di collegare tra loro le incentivazioni mainstream e special, per favorire una collaborazione ancora più 360 gradi con le agenzie partner”. A livello di numeriche il contratto sarà distribuito a quasi tutte le agenzie che lo avevano ricevuto l’anno scorso, con l’eccezione di 400-500 punti vendita che hanno registrato risultati molto bassi, sotto la soglia dei 10 mila euro annui. “Oltre a queste saremo costretti a togliere pure coloro che al 31 ottobre non saranno compliant con la procedura Adv-Overview - sottolinea Seghi -. Con la speranza di riaccoglierli presto tramite la compilazione della piattaforma ad hoc di Astoi. Ci sono però anche alcune new entry da segnalare: diverse adv che sono nate quest’anno e che hanno dato buoni risultati, a volte persino con titolare e personale molto giovane. Non parliamo di numeri eccezionali, ma si tratta comunque di segnali importanti per il comparto”. Oltre al contratto in arrivo proseguono poi naturalmente le altre iniziative dedicate al trade, tra cui le campagne spot di natura tattica come la “A Tutto Special” tutt’ora in corso e dedicata alle pratiche tailor made. "Chi ne chiude dieci ottiene 10 mila euro di over, con altri premi minori tarati a scalare su numeri inferiori”. Durante l’anno sono stati inoltre portati ben 1.151 agenti in fam trip e generati 3 milioni di euro di fatturato extra per le adv, arrivato grazie ai nuovi clienti catturati online con il progetto Twin. Infine, c’è il programma Melaviaggio, format loyalty per banconisti, che ha permesso a 309 persone di andare in vacanza gratis con Alpitour. “Per l’anno prossimo - conclude Seghi - lanceremo un altro programma loyalty riservato ai banconisti che stiamo definendo proprio in questo periodo. La settimana prossima abbiamo inoltre in partenza il roadshow Condividere per presentare il contratto e le novità di prodotto. Si declinerà in circa una quarantina di tappe su tutto il territorio italiano. E poi naturalmente fam trip ed educational che quest’anno, se possibile, coinvolgeranno un numero ancora maggiore di agenti”. [post_title] => Seghi, Alpitour: con il contratto 2023 distribuiti alle adv 5 milioni di over [post_date] => 2023-10-13T08:00:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697184051000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453927" align="aligncenter" width="511"] Castello di Thiene[/caption] Dal 21 ottobre al 25 novembre le Dimore Amiche del Veneto, gruppo d’eccellenza di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane che da anni si occupa del promuovere la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche, presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”. Sei meravigliose residenze venete (Borgo Feriani, Castello di Thiene, Villa Malmarana ai Nani, Villa Angarano, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa da Schio) apriranno al pubblico presentando gli eventi speciali con l’esclusiva partecipazione dei padroni di casa. Sabato 21 ottobre alle 19:30 al Borgo Feriani (Montegalda, VI) verrà presentato un evento culinario con le tinte del Foliage: “Cena Foliage al Borgo”. Tutti a tavola quindi, tra prodotti sott’olio della casa, affettati, formaggi, e composte, rosetta di sfoglia con zucchine ed asiago, e ancora, da scegliere, maccheroncini trafilati al bronzo con salsa di pomodorini, salsiccia, ricotta affumicata, o crespelle alla zucca con pancetta. Per i secondi, spazio alla faraona al forno con panna e cognac e contorni di stagione. Per chiudere, torta di mele e noci o la mandorlata. Prenotazione obbligatoria: 347 083 3891 (menù a la carte). Informazioni: info@villaferiani.it Sabato 28 ottobre: si prosegue con l’appuntamento al Castello di Thiene (Thiene, VI), una passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello. Turni di visita al parco alle ore: 10:00; 11:30; 14:30; 16:00. Costo ingresso con visita guidata: 20€ a persona Prenotazione obbligatoria dal sito: www.castellodithiene.com. . L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. Sabato 4 Novembre: è il turno di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, VI) che presenta “La magia delle foglie d'autunno”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con Artemisia Marzia Voltolina, operatrice olistica canalizzatrice.A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l'incantevole Pagoda ottocentesca. Turno di visita unico: ore 15:00, durata circa 1h e 30 min. Costo ingresso: 20€ a persona comprendente la visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. Biglietto ridotto a 10€ sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@villavalmarana.com Domenica 12 novembre: Villa Angarano (Bassano del Grappa, VI) propone “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue fino alle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena in un’esperienza all’insegna della natura e dell’arte. Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:45 Ingresso: 18€ a persona. Prenotazione obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086 Domenica 19 novembre: Villa Sagramoso Sacchetti (Verona, VR) invita a una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ’70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa. Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:30 Ingresso: Intero 12€; ridotto 8€; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per diversamente abili. Prenotazione obbligatoria e informazioni: 348 0172982 Si entra alla villa dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona. Sabato 25 Novembre: si chiude “Il Mese del Foliage” con l’evento a Villa da Schio (Castelgomberto, VI), una passeggiata in compagnia di una guida esperta paesaggista e del proprietario nel parco della villa dove tra colori d’autunno e viali romantici si possono ammirare le splendide statue ad opera dell’officina del Marinali,. Turni di visita: 11:00, 14:00, 15:30 Ingresso: 10€ a persona [post_title] => Dimore Amiche del Veneto presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno” [post_date] => 2023-10-13T08:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697184037000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emilia golf experience la nuova esperienza viaggio legata al golf visit emilia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2292,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segnali di ottimismo dall’Australia in attesa della piena ripresa dell’industria turistica prevista per il 2024. Favorita anche da un tasso di cambio favorevole, per la destinazione - secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics - , luglio 2023 è stato il terzo mese consecutivo in cui gli arrivi per vacanza hanno superato quelli per visita di amici e parenti.\r

\r

“Nel 2023, la voglia di viaggiare ha raggiunto un picco senza precedenti” dichiara Eva Seller Regional Manager Europa Continentale di Tourism Australia che, dati alla mano continua “l’Italia si colloca tra i 15 mercati chiave in termini di arrivi e di spesa media per i viaggi. Per l'anno conclusosi a luglio '23 sono stati di 56.100 gli italiani contro i 77.000 registrati nel 2019, pari a una ripresa del 72% rispetto all'anno conclusosi a luglio 2019. Tre settimana la durata media dei soggiorni. La disponibilità di voli dall'Italia all'Australia dovrebbe tornare al 92% dei posti disponibili nel dicembre 2023 e quasi tutte le compagnie aeree hanno ripreso i collegamenti attraverso i loro principali gateway”\r

\r

Quali sono le principali novità per il 2024?\r

\r

“Da giugno a ottobre 2024 tornerà operativo il volo diretto Qantas da FCO a Per e SYD” annuncia con soddisfazione Eva “ e ci sono molte nuove esperienze e prodotti turistici disponibili per i visitatori.”.\r

\r

Molte le attività previste nei prossimi mesi anche per operatori e partner commerciali. A cominciare dall'Australian Tourism Exchange (ATE), il più grande appuntamento del settore turistico australiano, che nel 2024 tornerà per la prima volta dal 2015: si terrà al Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) dal 19 al 24 maggio 2024, con la partecipazione di delegati provenienti da 30 Paesi.\r

\r

Tre le città italiane dove già in gennaio si terranno i Tourism Australia Roadshow: Milano (23/1), Roma (24/1)e Napoli (25/1). Tourism Australia, infatti, come ogni anno finanziario, gestisce in collaborazione con le organizzazioni turistiche degli Stati e dei Territori australiani (STOs) un programma educativo di familiarizzazione dedicato alle agenzie di viaggio certificate Aussie Specialist. Gli agenti di viaggio certificati sono formati da Aussie Specialist Trainer e dalle organizzazioni turistiche di South Australia Tourism Commission, Tourism Northern Territory, Tourism and Events of Queensland, Visit Victoria e Tourism Western Australia. L’obiettivo è fornire ai venditori di viaggi internazionali le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere e vendere l'Australia come destinazione. In Italia gli agenti di viaggio iscritti al programma sono 982; e il numero totale di Aussie Specialist certificati è di 685.","post_title":"Tourism Australia, Eva Seller: \"arrivi italiani in ripresa del 72%\"","post_date":"2023-10-13T10:48:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["agenti-di-viaggio","arrivi-turistici-in-australia","aussie-specialist","australia","eva-seller-tourism-australia","italiani-in-australia","nofascione","tourism-australia","vacanze-in-autralia","viaggi-in-australia"],"post_tag_name":["agenti di viaggio","arrivi turistici in australia","Aussie Specialist","Australia","eva seller tourism australia","italiani in australia","nofascione","Tourism Australia","vacanze in autralia","viaggi in australia"]},"sort":[1697194094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453977\" align=\"aligncenter\" width=\"499\"] Nella foto da sinistra_ Pierangelo Romersi, Margherita Carrara, Luca Musile Tanzi, Deborah Mazzaschi e Cristiano Casa.[/caption]\r

\r

Emilia Golf Experience è la nuova proposta di turismo sportivo e vacanza firmata Visit Emilia nei territori si Parma, Piacenza, Reggio Emilia. \r

\r

Vivere un'esperienza di viaggio mentre ci si dedica a praticare golf in 5 splendidi campi da golf a 18 buche: il Croara Country Club in provincia di Piacenza, il Golf Salsomaggiore Terme e il Golf del Ducato in provincia di Parma, il Golf Club Matilde di Canossa e San Valentino Golf Club in quella di Reggio Emilia.\r

\r

Un'immersione in un territorio alla scoperta di castelli, luoghi d’arte e cultura e dell'enogastronomia locale (i pacchetti sono presenti nel sito dedicato Golf Experience - Visit Emilia). \r

\r

«Il golf è capace di attirare un pubblico internazionale – rivela Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - mi dà soddisfazione, in particolare, il dato delle presenze degli svizzeri, perché abbiamo lavorato tanto su questo mercato. Sono state registrati finora 37.143 pernottamenti in Emilia di svizzeri tra gennaio e agosto 2023, cioè +27,3% sul 2019 e +13,2% sul 2022.\r

\r

A novembre avremo a Parma l'assemblea del turismo svizzero: la Srv, l'associazione che mette insieme i tour operator svizzeri. Un modo per far conoscere il nostro territorio a chi poi proporrà i viaggi nel nostro territorio. E in questo senso pensiamo anche di promuovere il più possibile il treno che collega Zurigo a Piacenza, Parma e Reggio Emilia».\r

\r

«Ciascuno dei cinque campi è un mix di sfide tecniche, panorami mozzafiato e servizi di qualità – sottolinea Margherita Carrara (Golf del Ducato) - non sono solo luoghi di gioco, ma anche oasi di tranquillità e bellezza, dove ogni buca è un'opportunità per sperimentare la magia del golf, accogliendo golfisti di ogni livello, dai principianti ai giocatori più esperti, offrendo golf clinic e supporto per chi vuole imparare e migliorare».\r

\r

«Questo progetto rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo del turismo nel nostro comune – dichiara il sindaco di Salsomaggiore Terme Luca Musile Tanzi -. Il golf sta guadagnando sempre più appassionati e i campi da golf possono diventare non solo luoghi di sport, ma anche attrazioni turistiche in grado di richiamare visitatori da tutto il mondo. Salsomaggiore Terme è pronta ad abbracciare il futuro, a diversificare la sua offerta turistica e a continuare a crescere come destinazione di eccellenza».","post_title":"\"Emilia Golf Experience\", la nuova esperienza di viaggio legata al golf di Visit Emilia","post_date":"2023-10-13T10:00:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697191226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_454020\" align=\"aligncenter\" width=\"444\"] Evolution Travel - Portale Liguria - Sestri Levante[/caption]\r

\r

La Liguria come meta turistica per tutto l’anno è la sfida proposta dal portale web di Evolution Travel, completamente rinnovato e dedicato alle vacanze nella “Riviera Italiana” per eccellenza: https://liguria.evolutiontravel.it/it_IT/C8/home.html\r

\r

Ideatrice del restyling del sito, che è sempre in continua evoluzione, è Antonella Nuovo, consulente di viaggi online ligure, entrata in Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator specializzata in vacanze su misura nelle più belle località del mondo – nel 2020 con l’obiettivo di vendere e promuovere viaggi nella sua terra d’origine. Con una lunga esperienza nel settore, Antonella Nuovo ha sdoganato la Liguria come destinazione mare, per puntare anche sul turismo culturale, enogastronomico, sull’outdoor e il trekking e sulle vacanze lusso. La costruzione di un’offerta multi-sfaccettata, ideale per diverse tipologie di target e da personalizzare a seconda delle esigenze dei viaggiatori e dei tour operator nelle 4 stagioni.\r

\r

[caption id=\"attachment_454021\" align=\"aligncenter\" width=\"435\"] Evolution Travel - Portale Liguria - Cattedrale di Genova[/caption]\r

\r

«Secondo le ricerche di mercato – spiega Antonella Nuovo - il motivo principale per cui si cerca la Liguria è il mare (e non era difficile immaginarlo). La strada per destagionalizzare è lunga, ma le possibilità sono enormi. Ad esempio, Genova ha una proposta culturale in crescita, tantissimi musei, mostre, i Palazzi dei Rolli, palazzi nobiliari Patrimonio UNESCO, il caratteristico centro storico, la Città dei Bambini e dei Ragazzi e l’Acquario che è la principale attrazione per le famiglie. La volontà del portale di Evolution Travel è quella di abbinare il soggiorno alle visite e ad esperienze speciali da vivere con pacchetti personalizzabili in tutta la regione».\r

\r

Come nell’entroterra, con i suoi borghi tipici e l’enogastronomia ligure, che è molto variegata, essendo la Liguria una striscia di terra racchiusa tra monti e il mare: pesce azzurro, cozze, gamberi sono alcune specialità, che incontrano nell’entroterra il tartufo, la farinata, il pesto, la focaccia e altre squisitezze, come gli amaretti, tutto innafiato naturalmente da ottimi vini pregiati. Tanti gli itinerari per fare trekking ed escursioni nei bellissimi parchi naturali e aree protette, tra cui le Cinque Terre, il Parco Naturale Regionale Aveto, il Parco Regionale Naturale dell’Antola, il Parco Naturale di Portofino, il Beigua UNESCO Global Geopark con itinerari panoramici e strepitosa vista mare. Sul portale dedicato alla Liguria ci sono già le idee pronte a cui fare riferimento, a cui presto se ne aggiungeranno altre. E navigando online, si possono contattare direttamente i consulenti di viaggio esperti della destinazione per organizzare la vacanza vagliando tutti gli aspetti: dalla ricettività alle attività da fare (visite guidate, biglietti di musei o di bus turistici, giri in battello, degustazioni e cooking class sul pesto), come in un puzzle di cui ognuno è autore.\r

\r

Diverse sono anche le proposte combinate per le crociere in partenza da Genova, Savona e La Spezia, con soggiorni da fare prima o dopo la crociera stessa, ricche di attività culturali, ma anche pacchetti per il weekend o per city break di 3 o 4 giorni. Non mancano consigli su mete insolite. Ad esempio, dove andare ad Halloween? Triora è il borgo delle streghe, mentre la vicina Seborga fa rivivere le glorie dell’antico principato con tanto di principe e moneta locale ad uso turistico.\r

\r

La Liguria è anche la terra del lusso. Sul portale, in arrivo le proposte che spaziano da Sanremo e Bordighera fino a Santa Margherita Ligure, Rapallo e naturalmente Portofino, località iconica della Riviera di Levante.\r

\r

I prezzi sono di tutti i tipi. «Vige la legge del prenota prima – spiega Antonella Nuovo -. Per i soggiorni mare, l’estate è altissima stagione, ma la Liguria, in generale, non è una destinazione molto economica. L’accortezza di prenotare per tempo, affidandosi a chi riesce ad avere i contatti giusti, permette di risparmiare. Il vantaggio del portale dedicato di Evolution Travel è di dare a ciascuno ciò che sta cercando in un territorio piccolo, ma dalla biodiversità unica».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel rinnova il sito. Obiettivo: Liguria tutto l'anno","post_date":"2023-10-13T09:44:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["evolution-travel-liguria","evolution-travel-nuovo-sito","liguria","soggiorni-in-liguria","turismom-liguria","vacanza-in-liguria","viaggi-in-liguria-evolution-travel"],"post_tag_name":["evolution travel liguria","evolution travel nuovo sito","liguria","soggiorni in liguria","turismom liguria","vacanza in liguria","viaggi in liguria evolution travel"]},"sort":[1697190257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453987\" align=\"aligncenter\" width=\"509\"] Marco Masserini[/caption]\r

\r

Bluserena Hotels & Resorts nomina Marco Masserini nuovo Corporate Director of Sales.\r

\r

\r

Con un’esperienza ultra ventennale nel settore dell’hospitality, il nuovo Corporate Director of Sales vanta un background che lo ha visto collaborare con diversi brand internazionali in vari ruoli strategici, sia in Italia che all’estero. Nel suo ultimo ruolo, Marco copriva la posizione di Commercial Director per l’hotel Crowne Plaza Milano.\r

All’interno della famiglia di Bluserena, Marco sarà alla guida dell’area Sales e avrà a supporto il Proactive Sales Team e il Reactive Congress & Events Sales Team.\r

“Sono emozionato di iniziare il mio percorso professionale in un’azienda come Bluserena. Non vedo l'ora di far parte di un team così talentuoso e di collaborare con loro per contribuire alla crescita e al successo del brand. Sono certo che insieme potremo raggiungere traguardi significativi e portare avanti progetti di grande rilevanza” ha commentato Marco che riporterà direttamente al Ceo Marcello Cicalò e sarà basato a Pescara.\r

E’ con grande soddisfazione che accogliamo Marco nella nostra famiglia” ha dichiarato Marcello Cicalò, CEO di Bluserena Hotels & Resorts. “La sua funzione sarà molto importante per l'azienda, dopo lo straordinario lavoro già svolto dal team sales in questa stagione, con la sua esperienza e competenza avrà modo di contribuire in modo significativo alla crescita del nostro gruppo.\r

\r

\r

","post_title":"Marco Masserini nuovo Corporate Director of Sales di Bluserena Hotels & Resorts","post_date":"2023-10-13T09:19:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bluserena-hotels-resorts","nofascione"],"post_tag_name":["Bluserena Hotels & Resorts","nofascione"]},"sort":[1697188759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ViaMilano Parking, il sistema dei parcheggi ufficiali degli aeroporti di Milano, lancia la nuova release del sito rivolto agli agenti di viaggio per offrire una migliore user experience e nuove funzionalità. A questa novità si aggiunge la nuova promozione per il Ponte dell'Immacolata acquistabile fino al 15/10 che prevede una tariffa di 39€ per 10 giorni di sosta dal 1/12 al 10/12 .\r

\r

ViaMilano Parking chiude la stagione estiva con un’occupazione del 100% in molti parcheggi. Con oltre 24.000 posti auto a Malpensa, Linate e Bergamo i passeggeri hanno la possibilità di lasciare la propria vettura comodamente vicino al terminal e di portare sempre via le chiavi dell’auto.\r

\r

Uno degli obiettivi principali di SEA che continua a investire per un’offerta sempre più al passo coi tempi: oggi il P1 XL di Linate, oggetto di una recente “ristrutturazione”, è il parcheggio con gli stalli più ampi di tutta Milano. Sempre a Linate da poco più di un mese è aperta una nuova struttura con aggiuntivi 1500 posti auto scoperti. Invece per i motociclisti è disponibile un nuovo parcheggio con 50 posti coperti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"ViaMilano Parking lancia la nuova release del sito b2b","post_date":"2023-10-13T09:11:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697188287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ufficio del Turismo della Giordania rassicura la filiera: \"alla luce degli sviluppi recenti a Gaza, desideriamo sottolineare che la Giordania continua ad essere una destinazione sicura e accogliente per i turisti provenienti da tutto il mondo. La Giordania è orgogliosa della sua reputazione come paese sicuro e ospitale. Il nostro impegno nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti i visitatori rimane saldo. I viaggiatori possono stare tranquilli mentre esplorano il nostro ricco patrimonio culturale, i paesaggi mozzafiato e le vibranti città. Vogliamo rassicurare tutti che i confini della Giordania sono aperti ai turisti e siamo desiderosi di condividere le nostre esperienze straordinarie con il mondo. La nostra industria turistica rimane forte e pronta a offrire viaggi indimenticabili per coloro che cercano avventure, storia e un'ospitalità senza paragoni. Sappiamo che le tensioni in tutto il mondo possono sollevare preoccupazioni, ma crediamo nel potere dei viaggi nel favorire la comprensione e costruire ponti tra le nazioni. Invitiamo i viaggiatori a esplorare le meraviglie della Giordania, a entrare in contatto con il nostro popolo caloroso e amichevole, e a creare ricordi indelebili in una nazione in cui lo spirito dell'ospitalità è una tradizione da secoli. Come sempre, l'Ufficio del Turismo della Giordania è qui per assistere e sostenere i turisti affinché possano sfruttare al massimo la loro visita. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto in Giordania e assicurarci che la vostra esperienza sia arricchente e sicura.\"","post_title":"L'Ufficio del Turismo della Giordania rassicura: \"destinazione sicura e accogliente\"","post_date":"2023-10-13T09:04:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["gaza","giordania","israele-giordania","ufficio-del-turismo-della-giordania"],"post_tag_name":["gaza","giordania","israele giordania","ufficio del turismo della giordania"]},"sort":[1697187851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453971\" align=\"aligncenter\" width=\"480\"] Da sx Davide Volpe e Luigi Porro[/caption]\r

\r

Travel Expert, la rete di personal travel agent esperti omnicanale, registra una crescita a doppia cifra, complici il buon andamento di tutto il turismo organizzato e l’ampliamento del team di agenti, oggi arrivati a quota 80 sul territorio nazionale. Bilanci positivi per la divisione divisione MICE e il brand Stoviaggio: entrambe le iniziative sono nate nel 2022 e si sono rivelate di grande successo, grazie alla sinergia tra il lavoro dell’headquarter milanese e l’attività sul campo dei Personal Travel Expert. \r

\r

Sul fronte MICE, a 12 mesi dall’apertura della divisione, Travel Expert ha già movimentato più di 500 passeggeri, registrando un tasso di soddisfazione molto alto, che ha permesso di riconfermare molte collaborazioni con le aziende anche per il 2024. Fondamentale si è rivelata la partnership con il Gruppo Frigerio, che dallo scorso mese di maggio è entrato anche nel capitale sociale del network.\r

\r

Luigi Porro, Socio Fondatore e CEO Travel Expert, dichiara: “Il progetto MICE di Travel Expert nasce nel 2022 per assecondare le istanze di diversi Personal Travel Expert che vantavano un background nelle vendite in ambito corporate e MICE. Consapevoli di poter contare sul know-how del Gruppo Frigerio, abbiamo colto subito l’opportunità di presidiare un mercato “premium” per volumi e marginalità, che mai prima d’ora aveva visto i consulenti di viaggio protagonisti. Del resto, a noi piace cogliere le sfide e oggi, dopo mesi di formazione e affiancamento agli agenti nelle fasi operative e di preventivazione, siamo tra i leader del nostro segmento. Sono più del 10% i Personal Travel Expert che hanno già lavorato sul MICE e, considerati i risultati raggiunti in 12 mesi, nel 2024 stimiamo di raddoppiare il fatturato”.\r

\r

Ancora più ambizioso l’obiettivo di Stoviaggio, brand presentato proprio a TTG Travel Experience nel 2022: incentivare la collaborazione tra agenti di viaggio e travel blogger, per creare prodotti esclusivi nei quali il fascino del viaggio si sposa con la condivisione di valori e attitudini all’interno di una community.\r

\r

Davide Volpe, Socio Fondatore e CTO Travel Expert, commenta: “Al momento, nel progetto sono già coinvolti oltre 20 consulenti Travel Expert e 30 travel blogger: nei primi 12 mesi abbiamo confermato più di 20 viaggi di gruppo per un totale di oltre 150 clienti, con una marginalità media superiore al 20%. Oggi parte la seconda fase del progetto, volta a reclutare creators ancora più ingaggianti e con una forte specializzazione nel mondo travel, di sicuro interesse per i nostri personal. Sono passati solo 12 mesi e l’asticella si alza, insieme alle nostre aspettative”.","post_title":"Travel Expert, bilancio positivo su Mice e Stoviaggio","post_date":"2023-10-13T09:00:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697187612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453974\" align=\"aligncenter\" width=\"439\"] Il direttore commerciale tour operating, Alessandro Seghi[/caption]\r

\r

Si avvicina la chiusura dell’anno finanziario per Alpitour e con essa puntuale arriva anche la nuova versione del contratto per le agenzie di viaggio. “Proseguiremo lungo una linea di continuità con il recente passato - spiega il direttore commerciale tour operating, Alessandro Seghi -. Si partirà quindi da un set di commissioni d’uso legate ai risultati dell’esercizio precedente, a cui si aggiungerà una remunerazione variabile in funzione di specifici target trimestrali. Una formula che funziona, visto che quest’anno abbiamo erogato qualcosa come 5 milioni di euro di over a oltre 3 mila agenzie, con punte massime che hanno superato i 30 mila euro. Non solo: la liquidazione trimestrale dei premi permette alle agenzie di viaggio di beneficiare di flussi di cassa spesso anche in periodi di bassa stagione. Unica piccola novità di quest’anno, l’idea di collegare tra loro le incentivazioni mainstream e special, per favorire una collaborazione ancora più 360 gradi con le agenzie partner”.\r

\r

A livello di numeriche il contratto sarà distribuito a quasi tutte le agenzie che lo avevano ricevuto l’anno scorso, con l’eccezione di 400-500 punti vendita che hanno registrato risultati molto bassi, sotto la soglia dei 10 mila euro annui. “Oltre a queste saremo costretti a togliere pure coloro che al 31 ottobre non saranno compliant con la procedura Adv-Overview - sottolinea Seghi -. Con la speranza di riaccoglierli presto tramite la compilazione della piattaforma ad hoc di Astoi. Ci sono però anche alcune new entry da segnalare: diverse adv che sono nate quest’anno e che hanno dato buoni risultati, a volte persino con titolare e personale molto giovane. Non parliamo di numeri eccezionali, ma si tratta comunque di segnali importanti per il comparto”.\r

\r

Oltre al contratto in arrivo proseguono poi naturalmente le altre iniziative dedicate al trade, tra cui le campagne spot di natura tattica come la “A Tutto Special” tutt’ora in corso e dedicata alle pratiche tailor made. \"Chi ne chiude dieci ottiene 10 mila euro di over, con altri premi minori tarati a scalare su numeri inferiori”. Durante l’anno sono stati inoltre portati ben 1.151 agenti in fam trip e generati 3 milioni di euro di fatturato extra per le adv, arrivato grazie ai nuovi clienti catturati online con il progetto Twin. Infine, c’è il programma Melaviaggio, format loyalty per banconisti, che ha permesso a 309 persone di andare in vacanza gratis con Alpitour. \r

\r

“Per l’anno prossimo - conclude Seghi - lanceremo un altro programma loyalty riservato ai banconisti che stiamo definendo proprio in questo periodo. La settimana prossima abbiamo inoltre in partenza il roadshow Condividere per presentare il contratto e le novità di prodotto. Si declinerà in circa una quarantina di tappe su tutto il territorio italiano. E poi naturalmente fam trip ed educational che quest’anno, se possibile, coinvolgeranno un numero ancora maggiore di agenti”.","post_title":"Seghi, Alpitour: con il contratto 2023 distribuiti alle adv 5 milioni di over","post_date":"2023-10-13T08:00:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697184051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453927\" align=\"aligncenter\" width=\"511\"] Castello di Thiene[/caption]\r

\r

Dal 21 ottobre al 25 novembre le Dimore Amiche del Veneto, gruppo d’eccellenza di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane che da anni si occupa del promuovere la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche, presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”.\r

\r

Sei meravigliose residenze venete (Borgo Feriani, Castello di Thiene, Villa Malmarana ai Nani, Villa Angarano, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa da Schio) apriranno al pubblico presentando gli eventi speciali con l’esclusiva partecipazione dei padroni di casa.\r

\r

Sabato 21 ottobre alle 19:30 al Borgo Feriani (Montegalda, VI) verrà presentato un evento culinario con le tinte del Foliage: “Cena Foliage al Borgo”. Tutti a tavola quindi, tra prodotti sott’olio della casa, affettati, formaggi, e composte, rosetta di sfoglia con zucchine ed asiago, e ancora, da scegliere, maccheroncini trafilati al bronzo con salsa di pomodorini, salsiccia, ricotta affumicata, o crespelle alla zucca con pancetta. Per i secondi, spazio alla faraona al forno con panna e cognac e contorni di stagione. Per chiudere, torta di mele e noci o la mandorlata.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: 347 083 3891 (menù a la carte).\r

\r

Informazioni: info@villaferiani.it\r

\r

Sabato 28 ottobre: si prosegue con l’appuntamento al Castello di Thiene (Thiene, VI), una passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello.\r

\r

Turni di visita al parco alle ore: 10:00; 11:30; 14:30; 16:00.\r

\r

Costo ingresso con visita guidata: 20€ a persona\r

\r

Prenotazione obbligatoria dal sito: www.castellodithiene.com. .\r

\r

L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.\r

\r

Sabato 4 Novembre: è il turno di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, VI) che presenta “La magia delle foglie d'autunno”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con Artemisia Marzia Voltolina, operatrice olistica canalizzatrice.A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l'incantevole Pagoda ottocentesca.\r

\r

Turno di visita unico: ore 15:00, durata circa 1h e 30 min.\r

\r

Costo ingresso: 20€ a persona comprendente la visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. \r

\r

Biglietto ridotto a 10€ sotto i 12 anni.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@villavalmarana.com\r

\r

Domenica 12 novembre: Villa Angarano (Bassano del Grappa, VI) propone “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue fino alle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena in un’esperienza all’insegna della natura e dell’arte.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:45\r

\r

Ingresso: 18€ a persona.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086\r

\r

Domenica 19 novembre: Villa Sagramoso Sacchetti (Verona, VR) invita a una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ’70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: Intero 12€; ridotto 8€; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per diversamente abili.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: 348 0172982\r

\r

Si entra alla villa dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona.\r

\r

Sabato 25 Novembre: si chiude “Il Mese del Foliage” con l’evento a Villa da Schio (Castelgomberto, VI), una passeggiata in compagnia di una guida esperta paesaggista e del proprietario nel parco della villa dove tra colori d’autunno e viali romantici si possono ammirare le splendide statue ad opera dell’officina del Marinali,. \r

\r

Turni di visita: 11:00, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: 10€ a persona","post_title":"Dimore Amiche del Veneto presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”","post_date":"2023-10-13T08:00:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697184037000]}]}}