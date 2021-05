Draghi sul Certificato Covid digitale europeo: “Sarà pronto a metà giugno” L’Europa imprime, finalmente, un’accelerata sull’introduzione del Certificato Covid digitale, che “sarà pronto a metà giugno”, così come dichiarato ieri dal premier Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles. Di fatto l’Unione europea ha vaccinato la metà della popolazione adulta questa settimana, e il debutto del certificato – o green pass, come originariamente definito – a metà giugno sarà un incentivo al ritorno dei turisti in concomitanza all’avvio della stagione estiva . Il vertice europeo straordinario quindi vede un “miglioramento della situazione epidemiologica generale”, e comincia ad organizzare la “graduale riapertura delle nostre società”.

