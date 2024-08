Domani primo sciopero degli addetti al turismo a Cagliari (dalle 10 alle 12) Inizia la stagione di scioperi nuovi, quelli degli addetti al turismo. un primo sciopero domani a Cagliari con manifestazione dalle 10 alle 12 davanti alla Confindustria Sardegna meridionale in viale Colombo, poi la mobilitazione si estenderà a tutta l’Isola, in una giornata di astensione dal lavoro regionale da programmare a settembre. È il risultato del mancato accordo sul contratto del settore Industria Turismo scaduto da sei anni.

“I lavoratori e le lavoratrici che garantiscono la qualità di un comparto strategico per la provincia e per l’intera Sardegna – hanno spiegato i segretari territoriali di Cagliari Simone Congiu (Filcams Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) e Cristiano Ardau (Uiltucs Uil) – non meritano l’indifferenza con cui le controparti si sottraggono a una trattativa che ha l’obiettivo di migliorare le loro condizioni e i gravi disagi legati alla continua perdita del potere d’acquisto”. Sono sedici le ore di sciopero proclamate a livello nazionale da Filcams, Fisascat e Uiltucs, una protesta che coinvolgerà tutta Italia e anche l’Isola in diverse giornate. Condividi

