Disservizi aerei: 199 milioni di euro da risarcire ai passeggeri ItaliaRimborso ha pubblicato il report 2024 sui disservizi aerei, un’analisi dettagliata e imprescindibile sullo stato del trasporto aereo in Italia, evidenziando criticità, compagnie con il maggior numero di problematiche e aeroporti più colpiti. Il dato più significativo riguarda l’ammontare complessivo delle richieste di risarcimento per passeggeri che hanno subito disagi: 199 milioni di euro stimati per il 2024, con circa 498.600 passeggeri aventi diritto a compensazione pecuniaria in base al Regolamento CE 261/2004 e rimborso per la Convenzione di Montreal. Il report offre un quadro completo e approfondito della situazione del traffico aereo in Italia, fornendo dati comparativi con gli anni precedenti e analizzando le tendenze che influenzeranno il settore nel prossimo futuro. È un documento fondamentale per comprendere il reale impatto dei disservizi e fornire agli utenti strumenti utili per tutelarsi. L’analisi del report sottolinea che i ritardi sono il disservizio più frequente, seguiti dalle cancellazioni e dai problemi con i bagagli o casi di overbooking. Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli. Chi più chi meno Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica con 622 voli con disagi e 111.960 passeggeri coinvolti, seguita da Ryanair con 474 disservizi e 85.320 passeggeri impattati. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five. La lettura del report permetterà di scoprire quali siano i principali problemi affrontati dai passeggeri, con un focus su cause, impatti e possibili soluzioni per migliorare la qualità del servizio aereo. È uno strumento essenziale non solo per i viaggiatori, ma anche per le istituzioni e le compagnie aeree che vogliono migliorare la qualità del trasporto aereo. Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati. Il report fornisce inoltre dettagli sulle strategie adottate dalle diverse compagnie per mitigare i disagi, evidenziando le best practice nel settore. Questi dati rappresentano una risorsa cruciale per chi desidera prendere decisioni informate sui propri viaggi. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489858" align="alignright" width="300"] Mario Zanetti[/caption] Nell'ambito di un piano avviato nel 2021, la flotta Costa è stata oggetto di un completo restyling. Tutte le navi sono state o sono in fase di refit per adattare gli ambienti e i servizi alle più recenti innovazioni di prodotto. L’investimento complessivo è di oltre 200 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Questo piano sarà completato a novembre di quest'anno, quando Costa Serena uscirà dal suo “dry dock” completamente evoluta: una nuova vivace e contemporanea food court con ristoranti e bar innovativi, come il ristorante Archipelago con menu di tre chef stellati, la Pizzeria Pummid’Oro e il Sushino@Costa, un design fresco e moderno per i ristoranti principali, piscine e bar splendidamente ridisegnati e suite completamente rinnovate per offrire il massimo del comfort e dello stile. Tra ottobre e dicembre 2026 Costa Serena sarà protagonista di itinerari straordinari, tra cui una World Cruise da Tokyo a Buenos Aires, prima di posizionarsi in Sud America per rotazioni di 7 giorni nell'inverno 2027. A partire dalla primavera del 2027 Costa Serena ricomincerà ad offrire crociere nel Mediterraneo. “Il nostro obiettivo è quello di offrire esperienze uniche ai nostri ospiti, nel segno dell'innovazione, sostenibilità ed un eccezionale rapporto qualità-prezzo”, ha dichiarato Mario Zanetti, ceo di Costa Crociere. “Ci focalizziamo costantemente sull'innovazione di prodotto, come gli itinerari Sea e Land, un'esclusiva di Costa, che combina le nuove Sea Destinations con le Land Destinations. Stiamo inoltre investendo nella nostra flotta per migliorare l'esperienza di bordo e introdurre nuovi itinerari, tra cui i nuovi programmi di Costa Serena previsti per il 2026-2027. Il percorso strategico iniziato qualche anno fa sta rafforzando l'offerta nei nostri mercati di riferimento chiave con una offerta di vacanze unica.” Nell'ambito del nostro focus strategico sull'innovazione di prodotto, Costa Fortuna, la nave da maggior tempo in servizio, è prevista uscire dalla flotta Costa. La nave sarà trasferita al nuovo proprietario a metà settembre 2026. Fino ad allora, i passeggeri continueranno a godersi la nave e a ricevere la stessa esperienza Costa di sempre, compresi i nuovi programmi verso Grecia e Turchia nell'estate 2025 e le Isole Canarie nell'inverno 2025/2026". [post_title] => Costa Crociere: 200 milioni di euro per il restyling della flotta. Nuovi itinerari [post_date] => 2025-05-09T15:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746804645000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490138" align="alignright" width="300"] Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite Vietnam Airlines[/caption] Tutto pronto in casa Vietnam Airlines per il decollo della nuova rotta da Milano Malpensa ad Hanoi, programmato per il prossimo 1° luglio. "In qualità di vettore nazionale del Vietnam siamo impegnati a garantire un servizio eccellente e a essere all'avanguardia nel collegare due nazioni - ha dichiarato Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite della compagnia aerea -. Crediamo quindi che con i nostri nuovi voli colleghino non solo due destinazioni, ma le persone di due paesi e che creino nuove opportunità di collaborazione. Per questo siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con tutti i partner in Italia per promuovere la nostra nuova rotta e rafforzare le relazioni tra Italia e Vietnam". La direttrice ha ricordato che Vietnam Airlines, dal 1995 ad oggi, ha operato"1,2 milioni di voli andata/ritorno, servito 350 milioni di passeggeri e trasportato 4,7 milioni di merci (...) Abbiamo progressivamente sviluppato il nostro network fino a diventare una delle principali compagnie aeree della regione". Attualmente la rete domestica del vettore include 39 rotte verso 22 destinazioni, mentre a livello globale conta 53 rotte in Asia, una in America (San Francisco) e 5 in Oceania. Tornando al nuovo collegamento da Milano, sono tre i voli previsti alla settimana "ogni martedì, venerdì e sabato, operati da un Boeing 787 configurati nelle tre classi business, premium economy ed economy - ha precisato Stefano Gaggianesi, deputy general manager Vietnam Airlines, di Mst Gsa, che rappresenta il vettore nel nostro paese -. L'obiettivo è quello di passare a breve a cinque frequenze settimanali per poi raggiungere le sette in una fase successiva". E c'è spazio anche per traguardare un "collegamento diretto tra Milano e Ho Chi Minh City, e verso altri capitali europee". Intanto, per agevolare i viaggi dei passeggeri che non partono da Milano ma da altre città italiane, "sono sempre attivi gli accordi con Ita Airways, Air France e British Airways, per raggiungere gli altri nostri hub europei, con un unico biglietto e da lì raggiungere il Vietnam". Le politiche commerciali della compagnia includono "sul fronte corporate accordi con le aziende che hanno traffico fra Italia e Vietnam - ha proseguito Gaggianesi - che possono prevedere riduzioni tariffarie importanti; con to e agenzie di viaggio proponiamo tariffe private e tour operator che permettono estendere il time limit di emissione. Inoltre, per chi ha importanti programmazioni, sul Vietnam o su altre mete come ad esempio il Giappone, si possono prevedere condizioni molto più vantaggiose. Infine, confermiamo la disponibilità per attività di marketing congiunte e, come da nostra abitudine, per l'organizzazione di fam-trip". [post_title] => Disservizi aerei: 199 milioni di euro da risarcire ai passeggeri [post_date] => 2025-05-09T11:43:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746791024000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incredibile ma vero: Luxair chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di annullare il via libera della Commissione al merge fra Ita e Lufthansa. I dettagli sono pochi e le contestazioni ancora sigillate, ma il caso riporta alla ribalta un’operazione industriale che ha tenuto banco a Bruxelles — anche a livello politico — per quasi due anni. E che proprio a Bruxelles hanno voluto studiare bene sapendo che ci sarebbero state contestazioni. Luxair, vettore basato in Lussemburgo e con una flotta di 21 aerei, ha depositato il 28 aprile scorso presso la Corte generale (una delle due sezioni della Corte di giustizia dell’Ue) — la cui sede è in Lussemburgo — una causa contro la Direzione generale della Concorrenza Ue con la quale prova a far annullare dai giudici il parere positivo all’investimento di Lufthansa in Ita Airways inizialmente con il 41% per salire al 90 e al 100%. - Il caso suscita curiosità anche perché Luxair è alleata di Lufthansa e usa come suo programma fedeltà «Miles & More», quello del colosso tedesco. [post_title] => Luxair chiede alla Ue di annullare fra l'intesa Ita Airways e Lufthansa [post_date] => 2025-05-09T11:36:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746790613000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus ha consolidato la sua leadership nel mercato europeo dell'aviazione commerciale, raggiungendo una quota del 41% dei voli operati, secondo i dati raccolti da Eurocontrol. Si tratta di un incremento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, che rafforza il vantaggio su Boeing, che rimane stabile con una quota del 32%. Il produttore americano ha superato la crisi grazie alle ottime performance di Ryanair, il suo cliente principale. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il 2024 con una media giornaliera di 3.044 voli, superando per la prima volta in un anno intero la soglia dei 3.000 voli giornalieri, con un aumento dell'8% rispetto al 2023 . Compagnie grandi Tuttavia, Airbus continua a guadagnare terreno nel mercato europeo, soprattutto tra le compagnie aeree più grandi. Tra le prime 20 aziende europee, la sua quota raggiunge il 55%, mentre quella di Boeing si limita al 34%. Compagnie aeree come EasyJet, Turkish Airlines e Lufthansa, tra le altre, hanno mantenuto una percentuale maggiore di aeromobili Airbus nelle rispettive flotte. D'altro canto, in termini di innovazione e modernizzazione, entrambe le aziende hanno registrato una crescita nell'impiego delle loro nuove generazioni di aeromobili. Nel 2024, il 27% dei voli Airbus è stato operato da modelli della famiglia "neo", mentre Boeing ha raggiunto il 16% con la serie Max. Entrambe le cifre hanno mostrato una crescita: quella europea è aumentata di due punti e quella americana di quattro. Tra gli altri marchi, Embraer occupa il terzo posto con una quota di mercato del 6%, mentre altri produttori rappresentano il restante 21%. Nonostante queste percentuali indichino una forte concorrenza, il predominio dei due giganti nel mercato europeo rimane netto. [post_title] => Airbus continua a crescere. Boeing supera la crisi grazie a Ryanair [post_date] => 2025-05-09T11:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746789978000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirAsia punta dritto sull'Arabia Saudita, che viene definita come un “mercato prioritario” per l'espansione, che prende il via con nuove rotte da Kuala Lumpur a Riyadh e Dammam e con l'aumento delle frequenze per Jeddah. La mossa rientra nella più ampia strategia di crescita del gruppo in Medio Oriente, che comprende il rafforzamento dei collegamenti aerei tra il Sud-est asiatico e la regione del Golfo, il lancio di servizi di viaggio digitali, l'espansione delle operazioni cargo e l'offerta di supporto alla manutenzione degli aeromobili. Oltre alle rotte previste per Kuala Lumpur, si stanno valutando anche potenziali collegamenti da Bangkok e Jakarta per Riyadh. “Sono assolutamente sbalordito da ciò che sta accadendo in Arabia Saudita: il cambiamento culturale, la trasformazione della vita delle persone e la portata dell'ambizione sono incredibili”, ha dichiarato Tony Fernandes, amministratore delegato di Capital A, casa madre di AirAsia. Capital A spiega che gli operativi sulle rotte Kuala Lumpur-Riyadh e Kuala Lumpur-Dammam saranno “annunciati a tempo debito”. Tuttavia, il ceo vede un forte potenziale di crescita del traffico tra il Sud-est asiatico e l'Arabia Saudita, guidato in parte dalla forte domanda di viaggi religiosi. “Riteniamo che la nuova rotta di Riyadh possa servire quasi un milione di passeggeri nei due sensi entro il 2026 e più di 7 milioni entro il 2030, a testimonianza della forte domanda di maggiore connettività tra l'Asean e la regione del Golfo”. [post_title] => AirAsia studia l'ampliamento del network verso l'Arabia Saudita [post_date] => 2025-05-09T10:12:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746785563000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 34 milioni di passeggeri trasportati dal 2000 ad oggi, 8 aeromobili basati e più di 300 dipendenti tra piloti, assistenti di volo e personale di terra: sono i numeri di easyJet su Napoli, dove la compagnia celebra quest'anno i 25 anni dal primo volo operato (per Londra Stansted, nell'aprile 2000) e i 10 anni dall'apertura della base di Capodichino, inaugurata nel 2015. Napoli strategica quindi per il vettore che nel 2025 propone circa 3,6 milioni di posti da e per lo scalo partenopeo collegando la città con 51 destinazioni in 16 paesi. Novità dell'estate il volo stagionale per Fuerteventura – operativo dal 25 giugno con una frequenza settimanale il mercoledì. “Napoli ha da sempre un ruolo centrale nella nostra strategia in Italia - ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. In 25 anni, abbiamo trasportato oltre 34 milioni di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla connettività dell’intera regione Campania. E oggi celebriamo dieci anni di crescita e successi della base di easyJet a Napoli, dove oggi contiamo 8 aeromobili Airbus A320 basati, di cui 2 Airbus A320neo, una capacità offerta di 3,6 milioni di posti e una squadra straordinaria di 300 persone. Insieme al nostro partner Gesac, che ringraziamo per averci supportato in questo percorso di crescita, guardiamo con entusiasmo al futuro con l’obiettivo di continuare ad essere un attore chiave per il turismo e l’economia della città e della regione e confermarci la compagnia preferita dei napoletani e dei campani”. [caption id="attachment_490090" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Lorenzo Lagorio, Roberto Barbieri e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi[/caption] "Il doppio anniversario che celebriamo oggi rappresenta un traguardo straordinario che testimonia non solo la solidità della nostra collaborazione, ma anche la visione strategica che ha guidato questa partnership nel corso degli anni– ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. EasyJet ha saputo interpretare e rispondere con efficacia alla domanda del mercato, contribuendo in modo significativo all'ampliamento del network, in particolare internazionale, e all'incremento della connettività a beneficio di cittadini, imprese e dell'intero sistema turistico regionale. Grazie alla presenza fissa di ben 8 aeromobili, easyJet rappresenta la compagnia aerea con il più alto numero di aerei in base, configurandosi come motore di sviluppo e fonte di occupazione stabile per il territorio". Tra le mete della summer 2025 spiccano Dubrovnik e Spalato, Bordeaux, Mykonos, Alicante e Marrakech, solo per citarne alcune. [post_title] => EasyJet all'aeroporto di Napoli: storia di un sodalizio di successo [post_date] => 2025-05-09T09:34:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746783279000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo. «Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business». Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate. Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare». Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania. Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="490079,490077,490080"] [post_title] => Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani [post_date] => 2025-05-09T09:14:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746782099000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha siglato la partnership "Approved ota Aggregator" con Atlas, una società globale di tecnologia di viaggio specializzata nella distribuzione di contenuti per vettori low-cost che sarà ora autorizzata a offrire voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner ota, a condizione che forniscano la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair. Questo accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner ota di Atlas abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli. Atlas è il terzo partner "Approved ota aggregator" di Ryanair che servirà sia il mercato europeo che quello asiatico e si unisce alla crescente lista di partner "Approved ota" della compagnia aerea, tra cui Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Travelfusion, Paxport, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky, El Corte Inglés, Omio, Trip.com e Braganza, con la compagnia che continua a dimostrare come le ota e gli aggregatori ota possano lavorare in modo trasparente con le compagnie aeree senza fuorviare o ingannare i clienti con mark-up nascosti. [post_title] => Ryanair sigla con Atlas la partnership per vendere i voli [post_date] => 2025-05-08T15:56:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746719779000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "disservizi aerei" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":17,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2722,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489858\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Mario Zanetti[/caption]\r

Nell'ambito di un piano avviato nel 2021, la flotta Costa è stata oggetto di un completo restyling. Tutte le navi sono state o sono in fase di refit per adattare gli ambienti e i servizi alle più recenti innovazioni di prodotto. L’investimento complessivo è di oltre 200 milioni di euro negli ultimi cinque anni.\r

Questo piano sarà completato a novembre di quest'anno, quando Costa Serena uscirà dal suo “dry dock” completamente evoluta: una nuova vivace e contemporanea food court con ristoranti e bar innovativi, come il ristorante Archipelago con menu di tre chef stellati, la Pizzeria Pummid’Oro e il Sushino@Costa, un design fresco e moderno per i ristoranti principali, piscine e bar splendidamente ridisegnati e suite completamente rinnovate per offrire il massimo del comfort e dello stile.\r

Tra ottobre e dicembre 2026 Costa Serena sarà protagonista di itinerari straordinari, tra cui una World Cruise da Tokyo a Buenos Aires, prima di posizionarsi in Sud America per rotazioni di 7 giorni nell'inverno 2027. A partire dalla primavera del 2027 Costa Serena ricomincerà ad offrire crociere nel Mediterraneo.\r

“Il nostro obiettivo è quello di offrire esperienze uniche ai nostri ospiti, nel segno dell'innovazione, sostenibilità ed un eccezionale rapporto qualità-prezzo”, ha dichiarato Mario Zanetti, ceo di Costa Crociere. “Ci focalizziamo costantemente sull'innovazione di prodotto, come gli itinerari Sea e Land, un'esclusiva di Costa, che combina le nuove Sea Destinations con le Land Destinations. Stiamo inoltre investendo nella nostra flotta per migliorare l'esperienza di bordo e introdurre nuovi itinerari, tra cui i nuovi programmi di Costa Serena previsti per il 2026-2027. Il percorso strategico iniziato qualche anno fa sta rafforzando l'offerta nei nostri mercati di riferimento chiave con una offerta di vacanze unica.”\r

Nell'ambito del nostro focus strategico sull'innovazione di prodotto, Costa Fortuna, la nave da maggior tempo in servizio, è prevista uscire dalla flotta Costa. La nave sarà trasferita al nuovo proprietario a metà settembre 2026. Fino ad allora, i passeggeri continueranno a godersi la nave e a ricevere la stessa esperienza Costa di sempre, compresi i nuovi programmi verso Grecia e Turchia nell'estate 2025 e le Isole Canarie nell'inverno 2025/2026\".","post_title":"Costa Crociere: 200 milioni di euro per il restyling della flotta. Nuovi itinerari","post_date":"2025-05-09T15:30:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746804645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490138\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite Vietnam Airlines[/caption]\r

\r

Tutto pronto in casa Vietnam Airlines per il decollo della nuova rotta da Milano Malpensa ad Hanoi, programmato per il prossimo 1° luglio.\r

\r

\"In qualità di vettore nazionale del Vietnam siamo impegnati a garantire un servizio eccellente e a essere all'avanguardia nel collegare due nazioni - ha dichiarato Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite della compagnia aerea -. Crediamo quindi che con i nostri nuovi voli colleghino non solo due destinazioni, ma le persone di due paesi e che creino nuove opportunità di collaborazione. Per questo siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con tutti i partner in Italia per promuovere la nostra nuova rotta e rafforzare le relazioni tra Italia e Vietnam\".\r

\r

La direttrice ha ricordato che Vietnam Airlines, dal 1995 ad oggi, ha operato\"1,2 milioni di voli andata/ritorno, servito 350 milioni di passeggeri e trasportato 4,7 milioni di merci (...) Abbiamo progressivamente sviluppato il nostro network fino a diventare una delle principali compagnie aeree della regione\". \r

\r

Attualmente la rete domestica del vettore include 39 rotte verso 22 destinazioni, mentre a livello globale conta 53 rotte in Asia, una in America (San Francisco) e 5 in Oceania.\r

\r

Tornando al nuovo collegamento da Milano, sono tre i voli previsti alla settimana \"ogni martedì, venerdì e sabato, operati da un Boeing 787 configurati nelle tre classi business, premium economy ed economy - ha precisato Stefano Gaggianesi, deputy general manager Vietnam Airlines, di Mst Gsa, che rappresenta il vettore nel nostro paese -. L'obiettivo è quello di passare a breve a cinque frequenze settimanali per poi raggiungere le sette in una fase successiva\". E c'è spazio anche per traguardare un \"collegamento diretto tra Milano e Ho Chi Minh City, e verso altri capitali europee\".\r

\r

Intanto, per agevolare i viaggi dei passeggeri che non partono da Milano ma da altre città italiane, \"sono sempre attivi gli accordi con Ita Airways, Air France e British Airways, per raggiungere gli altri nostri hub europei, con un unico biglietto e da lì raggiungere il Vietnam\".\r

\r

Le politiche commerciali della compagnia includono \"sul fronte corporate accordi con le aziende che hanno traffico fra Italia e Vietnam - ha proseguito Gaggianesi - che possono prevedere riduzioni tariffarie importanti; con to e agenzie di viaggio proponiamo tariffe private e tour operator che permettono estendere il time limit di emissione. Inoltre, per chi ha importanti programmazioni, sul Vietnam o su altre mete come ad esempio il Giappone, si possono prevedere condizioni molto più vantaggiose. Infine, confermiamo la disponibilità per attività di marketing congiunte e, come da nostra abitudine, per l'organizzazione di fam-trip\".\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines scalda i motori sulla Milano Malpensa-Hanoi: decollo il 1° luglio","post_date":"2025-05-09T13:22:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746796954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ItaliaRimborso ha pubblicato il report 2024 sui disservizi aerei, un’analisi dettagliata e imprescindibile sullo stato del trasporto aereo in Italia, evidenziando criticità, compagnie con il maggior numero di problematiche e aeroporti più colpiti.\r

\r

Il dato più significativo riguarda l'ammontare complessivo delle richieste di risarcimento per passeggeri che hanno subito disagi: 199 milioni di euro stimati per il 2024, con circa 498.600 passeggeri aventi diritto a compensazione pecuniaria in base al Regolamento CE 261/2004 e rimborso per la Convenzione di Montreal.\r

\r

Il report offre un quadro completo e approfondito della situazione del traffico aereo in Italia, fornendo dati comparativi con gli anni precedenti e analizzando le tendenze che influenzeranno il settore nel prossimo futuro. È un documento fondamentale per comprendere il reale impatto dei disservizi e fornire agli utenti strumenti utili per tutelarsi.\r

\r

L’analisi del report sottolinea che i ritardi sono il disservizio più frequente, seguiti dalle cancellazioni e dai problemi con i bagagli o casi di overbooking. Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli.\r

Chi più chi meno\r

Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica con 622 voli con disagi e 111.960 passeggeri coinvolti, seguita da Ryanair con 474 disservizi e 85.320 passeggeri impattati. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five.\r

\r

La lettura del report permetterà di scoprire quali siano i principali problemi affrontati dai passeggeri, con un focus su cause, impatti e possibili soluzioni per migliorare la qualità del servizio aereo. È uno strumento essenziale non solo per i viaggiatori, ma anche per le istituzioni e le compagnie aeree che vogliono migliorare la qualità del trasporto aereo.\r

\r

Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati.\r

\r

Il report fornisce inoltre dettagli sulle strategie adottate dalle diverse compagnie per mitigare i disagi, evidenziando le best practice nel settore. Questi dati rappresentano una risorsa cruciale per chi desidera prendere decisioni informate sui propri viaggi.","post_title":"Disservizi aerei: 199 milioni di euro da risarcire ai passeggeri","post_date":"2025-05-09T11:43:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746791024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incredibile ma vero: Luxair chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di annullare il via libera della Commissione al merge fra Ita e Lufthansa. I dettagli sono pochi e le contestazioni ancora sigillate, ma il caso riporta alla ribalta un’operazione industriale che ha tenuto banco a Bruxelles — anche a livello politico — per quasi due anni. E che proprio a Bruxelles hanno voluto studiare bene sapendo che ci sarebbero state contestazioni.\r

\r

Luxair, vettore basato in Lussemburgo e con una flotta di 21 aerei, ha depositato il 28 aprile scorso presso la Corte generale (una delle due sezioni della Corte di giustizia dell’Ue) — la cui sede è in Lussemburgo — una causa contro la Direzione generale della Concorrenza Ue con la quale prova a far annullare dai giudici il parere positivo all’investimento di Lufthansa in Ita Airways inizialmente con il 41% per salire al 90 e al 100%. -\r

\r

Il caso suscita curiosità anche perché Luxair è alleata di Lufthansa e usa come suo programma fedeltà «Miles & More», quello del colosso tedesco.","post_title":"Luxair chiede alla Ue di annullare fra l'intesa Ita Airways e Lufthansa","post_date":"2025-05-09T11:36:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746790613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consolidato la sua leadership nel mercato europeo dell'aviazione commerciale, raggiungendo una quota del 41% dei voli operati, secondo i dati raccolti da Eurocontrol. Si tratta di un incremento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, che rafforza il vantaggio su Boeing, che rimane stabile con una quota del 32%.\r

\r

Il produttore americano ha superato la crisi grazie alle ottime performance di Ryanair, il suo cliente principale. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il 2024 con una media giornaliera di 3.044 voli, superando per la prima volta in un anno intero la soglia dei 3.000 voli giornalieri, con un aumento dell'8% rispetto al 2023 .\r

Compagnie grandi\r

Tuttavia, Airbus continua a guadagnare terreno nel mercato europeo, soprattutto tra le compagnie aeree più grandi. Tra le prime 20 aziende europee, la sua quota raggiunge il 55%, mentre quella di Boeing si limita al 34%. Compagnie aeree come EasyJet, Turkish Airlines e Lufthansa, tra le altre, hanno mantenuto una percentuale maggiore di aeromobili Airbus nelle rispettive flotte.\r

\r

D'altro canto, in termini di innovazione e modernizzazione, entrambe le aziende hanno registrato una crescita nell'impiego delle loro nuove generazioni di aeromobili. Nel 2024, il 27% dei voli Airbus è stato operato da modelli della famiglia \"neo\", mentre Boeing ha raggiunto il 16% con la serie Max. Entrambe le cifre hanno mostrato una crescita: quella europea è aumentata di due punti e quella americana di quattro.\r

\r

Tra gli altri marchi, Embraer occupa il terzo posto con una quota di mercato del 6%, mentre altri produttori rappresentano il restante 21%. Nonostante queste percentuali indichino una forte concorrenza, il predominio dei due giganti nel mercato europeo rimane netto.","post_title":"Airbus continua a crescere. Boeing supera la crisi grazie a Ryanair","post_date":"2025-05-09T11:26:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746789978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirAsia punta dritto sull'Arabia Saudita, che viene definita come un “mercato prioritario” per l'espansione, che prende il via con nuove rotte da Kuala Lumpur a Riyadh e Dammam e con l'aumento delle frequenze per Jeddah.\r

\r

La mossa rientra nella più ampia strategia di crescita del gruppo in Medio Oriente, che comprende il rafforzamento dei collegamenti aerei tra il Sud-est asiatico e la regione del Golfo, il lancio di servizi di viaggio digitali, l'espansione delle operazioni cargo e l'offerta di supporto alla manutenzione degli aeromobili. Oltre alle rotte previste per Kuala Lumpur, si stanno valutando anche potenziali collegamenti da Bangkok e Jakarta per Riyadh.\r

\r

“Sono assolutamente sbalordito da ciò che sta accadendo in Arabia Saudita: il cambiamento culturale, la trasformazione della vita delle persone e la portata dell'ambizione sono incredibili”, ha dichiarato Tony Fernandes, amministratore delegato di Capital A, casa madre di AirAsia.\r

\r

Capital A spiega che gli operativi sulle rotte Kuala Lumpur-Riyadh e Kuala Lumpur-Dammam saranno “annunciati a tempo debito”. Tuttavia, il ceo vede un forte potenziale di crescita del traffico tra il Sud-est asiatico e l'Arabia Saudita, guidato in parte dalla forte domanda di viaggi religiosi.\r

\r

“Riteniamo che la nuova rotta di Riyadh possa servire quasi un milione di passeggeri nei due sensi entro il 2026 e più di 7 milioni entro il 2030, a testimonianza della forte domanda di maggiore connettività tra l'Asean e la regione del Golfo”.","post_title":"AirAsia studia l'ampliamento del network verso l'Arabia Saudita","post_date":"2025-05-09T10:12:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746785563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 34 milioni di passeggeri trasportati dal 2000 ad oggi, 8 aeromobili basati e più di 300 dipendenti tra piloti, assistenti di volo e personale di terra: sono i numeri di easyJet su Napoli, dove la compagnia celebra quest'anno i 25 anni dal primo volo operato (per Londra Stansted, nell'aprile 2000) e i 10 anni dall'apertura della base di Capodichino, inaugurata nel 2015.\r

Napoli strategica quindi per il vettore che nel 2025 propone circa 3,6 milioni di posti da e per lo scalo partenopeo collegando la città con 51 destinazioni in 16 paesi. Novità dell'estate il volo stagionale per Fuerteventura – operativo dal 25 giugno con una frequenza settimanale il mercoledì.\r

“Napoli ha da sempre un ruolo centrale nella nostra strategia in Italia - ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. In 25 anni, abbiamo trasportato oltre 34 milioni di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla connettività dell’intera regione Campania. E oggi celebriamo dieci anni di crescita e successi della base di easyJet a Napoli, dove oggi contiamo 8 aeromobili Airbus A320 basati, di cui 2 Airbus A320neo, una capacità offerta di 3,6 milioni di posti e una squadra straordinaria di 300 persone. Insieme al nostro partner Gesac, che ringraziamo per averci supportato in questo percorso di crescita, guardiamo con entusiasmo al futuro con l’obiettivo di continuare ad essere un attore chiave per il turismo e l’economia della città e della regione e confermarci la compagnia preferita dei napoletani e dei campani”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_490090\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Lorenzo Lagorio, Roberto Barbieri e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi[/caption]\r

\"Il doppio anniversario che celebriamo oggi rappresenta un traguardo straordinario che testimonia non solo la solidità della nostra collaborazione, ma anche la visione strategica che ha guidato questa partnership nel corso degli anni– ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. EasyJet ha saputo interpretare e rispondere con efficacia alla domanda del mercato, contribuendo in modo significativo all'ampliamento del network, in particolare internazionale, e all'incremento della connettività a beneficio di cittadini, imprese e dell'intero sistema turistico regionale. Grazie alla presenza fissa di ben 8 aeromobili, easyJet rappresenta la compagnia aerea con il più alto numero di aerei in base, configurandosi come motore di sviluppo e fonte di occupazione stabile per il territorio\".\r

Tra le mete della summer 2025 spiccano Dubrovnik e Spalato, Bordeaux, Mykonos, Alicante e Marrakech, solo per citarne alcune.","post_title":"EasyJet all'aeroporto di Napoli: storia di un sodalizio di successo","post_date":"2025-05-09T09:34:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746783279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo.\r

\r

«Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business».\r

\r

Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate.\r

\r

Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare».\r

\r

Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania.\r

\r

Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"490079,490077,490080\"]","post_title":"Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani","post_date":"2025-05-09T09:14:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746782099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha siglato la partnership \"Approved ota Aggregator\" con Atlas, una società globale di tecnologia di viaggio specializzata nella distribuzione di contenuti per vettori low-cost che sarà ora autorizzata a offrire voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner ota, a condizione che forniscano la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair. Questo accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner ota di Atlas abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli. \r

\r

Atlas è il terzo partner \"Approved ota aggregator\" di Ryanair che servirà sia il mercato europeo che quello asiatico e si unisce alla crescente lista di partner \"Approved ota\" della compagnia aerea, tra cui Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Travelfusion, Paxport, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky, El Corte Inglés, Omio, Trip.com e Braganza, con la compagnia che continua a dimostrare come le ota e gli aggregatori ota possano lavorare in modo trasparente con le compagnie aeree senza fuorviare o ingannare i clienti con mark-up nascosti. ","post_title":"Ryanair sigla con Atlas la partnership per vendere i voli","post_date":"2025-05-08T15:56:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746719779000]}]}}