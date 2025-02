Direttiva Ue: per ora rimane il limite del 25% sui pagamenti anticipati Ue e turismo. Cattive notizie per le agenzie di viaggio e i tour operator. Il Parlamento europeo ha pubblicato una bozza di relazione sulla direttiva sui viaggi organizzati che ignora le richieste dei rappresentanti del settore e mantiene una serie di modifiche che, se approvate, rappresenteranno un “pericolo per la liquidità” delle società di organizzazione viaggi. In una dichiarazione congiunta, Ectaa ha espresso il loro “sorpreso” per il contenuto del documento, sostenendo che “ignora le serie preoccupazioni sollevate dal settore su aspetti chiave”. Particolarmente preoccupante è il limite del 25% sui pagamenti anticipati per i pacchetti turistici, una misura che “pone un onere aggiuntivo sugli organizzatori, che già offrono garanzie ai clienti in caso di insolvenza”. “La limitazione dei pagamenti anticipati non ridurrebbe quindi il rischio di insolvenza, ma indebolirebbe finanziariamente gli operatori, soprattutto nella prima metà dell’anno”, avvertono le due organizzazioni. Consumatori e adv “Se l’obiettivo è davvero quello di proteggere i consumatori, perché non garantire che i pagamenti anticipati siano protetti in tutti i servizi di viaggio anziché concentrarsi esclusivamente sui tour operator?”, si chiede Eric Drésin, segretario generale dell’Ectaa. Un altro aspetto che ha suscitato il rifiuto frontale del settore è la definizione del pacchetto turistico. L’esecutivo dell’UE intende estenderlo anche a due vendite effettuate sullo stesso sito web nell’arco di 72 ore. “Questo approccio crea molta incertezza, poiché le agenzie non saranno in grado di determinare se un servizio di viaggio prenotato è autonomo o parte di un pacchetto prima che siano trascorse 72 ore”, hanno osservato. Condividi

Particolarmente preoccupante è il limite del 25% sui pagamenti anticipati per i pacchetti turistici, una misura che “pone un onere aggiuntivo sugli organizzatori, che già offrono garanzie ai clienti in caso di insolvenza”. “La limitazione dei pagamenti anticipati non ridurrebbe quindi il rischio di insolvenza, ma indebolirebbe finanziariamente gli operatori, soprattutto nella prima metà dell’anno”, avvertono le due organizzazioni. Consumatori e adv "Se l'obiettivo è davvero quello di proteggere i consumatori, perché non garantire che i pagamenti anticipati siano protetti in tutti i servizi di viaggio anziché concentrarsi esclusivamente sui tour operator?", si chiede Eric Drésin, segretario generale dell'Ectaa. Un altro aspetto che ha suscitato il rifiuto frontale del settore è la definizione del pacchetto turistico. L'esecutivo dell'UE intende estenderlo anche a due vendite effettuate sullo stesso sito web nell'arco di 72 ore. "Questo approccio crea molta incertezza, poiché le agenzie non saranno in grado di determinare se un servizio di viaggio prenotato è autonomo o parte di un pacchetto prima che siano trascorse 72 ore", hanno osservato. [post_title] => Direttiva Ue: per ora rimane il limite del 25% sui pagamenti anticipati [post_date] => 2025-02-28T13:51:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740750701000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485696" align="alignleft" width="300"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption] Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato. Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato. [post_title] => A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana [post_date] => 2025-02-28T13:32:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740749559000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi passi in avanti per l'iter di privatizzazione di Tap Air Portugal, che si appresta a compiere 80 anni il prossimo 14 marzo: proprio entro la metà del mese il governo portoghese attende i rapporti elaborati in modo indipendente da Ernst & Young e Banco Finantia, per arrivare ad attestare il valore di mercato della compagnia aerea. Il governo lusitano starebbe valutando la vendita di almeno il 49% del pacchetto azionario di Tap. Le manifestazioni di interesse sono arrivate da Air France-Klm e Gruppo Iag e Lufthansa, in forza dell'interesse per i collegamenti con il Sud America. Proprio in questi giorni Ben Smith, ceo di Air France-Klm, è al seguito della delegazione ufficiale che accompagna il presidente francese Emmanuel Macron nella sua visita di Stato di due giorni in Portogallo. Il gruppo franco-olandese è interessato a una posizione di minoranza o di maggioranza in Tap ed è disposto a soddisfare le richieste del governo per mantenere il brand e l'hub di Lisbona. E se attualmente è ancora presto per capire quale compagnia sia in vantaggio rispetto ai competitor, per certo c'è un reale interesse e una grande volontà da parte del gruppo francese di primeggiare nella gara. [post_title] => Tap si avvicina alla privatizzazione: la competizione fra i tre big europei [post_date] => 2025-02-28T11:31:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740742274000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking. La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe. [post_title] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan [post_date] => 2025-02-28T11:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740741469000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una piscina di 210 metri, la più lunga delle Maldive. L'ha inaugurata il Sun Siyam Olhuveli insieme ai Beach pavilion completamente rinnovati: disponibili in due categorie, queste ultime sono sistemazioni a due piani, ideali per gli amanti del diving ma anche famiglie o amici che viaggiano insieme, grazie alle camere comunicanti e ai letti singoli, nonché un rifugio per coppie nelle camere con letto king size. Gli ambienti dialogano con lo spazio esterno attraverso terrazze private con vista sulla spiaggia, la laguna del resort e l'oceano. Il design degli interni, rivisitato dallo Studio Sixty7 di Londra, è un open space fluido, dipinto in una tavolozza di colori neutri e contemporanei, con materiali naturali come lino e marmo. Nel dettaglio, i 40 Beach pavilion si affacciano sulla laguna e offrono accesso diretto alla spiaggia e alla piscina, mentre i 60 Sunset beach pavilion offrono viste sull'oceano e sul tramonto e si affacciano sulla piscina più lunga delle Maldive, che corre parallela alla spiaggia, con un intrigante pool bar ribassato, perfetto per socializzare in modo informale. Una seconda piscina di 131 metri offre ulteriore spazio per il relax. Anche i Beach Pavilion rientrano nell’opzione 24 hour all-inclusive del Sun Siyam Olhuveli. [post_title] => Il Sun Siyam Olhuveli inaugura la piscina più lunga delle Maldive e rinnova i Beach pavilion [post_date] => 2025-02-28T10:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740740135000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024. Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti. Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali. La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024. Milano: niente più voli a Malpensa In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva. Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024. [post_title] => Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate [post_date] => 2025-02-28T10:34:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740738848000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domanda passeggeri al rialzo del 10% nel gennaio 2025: lo segnala il più recente report della Iata, che evidenzia come la capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili sia aumentata del 7,1% rispetto all'anno precedente. Il load factor di gennaio è stato dell'82,1% (+2,2 punti percentuali rispetto a gennaio 2024), un massimo storico per gennaio. Nel dettaglio, la domanda internazionale è aumentata del 12,4% rispetto a gennaio 2024; la capacità è aumentata dell'8,7% su base annua e il load factor è stato dell'82,6% (+2,7 ppt rispetto a gennaio 2024). La domanda interna è aumentata del 6,1% a fronte della crescita di capacità del 4,5%; il load factor è stato dell'81,2% (+1,2 ppt rispetto a gennaio 2024). “Abbiamo assistito a una notevole accelerazione della domanda in questo gennaio, con una performance particolarmente forte da parte dei vettori basati nella regione Asia-Pacifico - sottolinea Willie Walsh, direttore generale della Iata -. I fattori di carico record che accompagnano questa forte domanda sono un ulteriore promemoria dei persistenti problemi della catena di approvvigionamento nel settore aerospaziale”. “Le compagnie aeree stanno facendo un buon lavoro per soddisfare la crescente domanda, nonostante le limitazioni della flotta e delle infrastrutture, con livelli di soddisfazione superiori al 95% e quasi l'80% dei viaggiatori che concordano sul fatto che i viaggi aerei hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Circa il 70% preferisce pagare la tariffa più bassa e personalizzare i servizi aggiuntivi di cui ha bisogno". [post_title] => Trasporto aereo: balzo in avanti del 10% della domanda passeggeri [post_date] => 2025-02-28T10:13:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740737588000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un prodotto dedicato ai viaggiatori più audaci e ambiziosi che desiderino provare il brivido dell’esplorazione di destinazioni insolite: nasce Go Expedition, nuovo brand e nuova programmazione di casa Go World. Trentadue le date a calendario per il 2025: partenze di gruppo (da otto a 12 partecipanti) guidate da tour leader esperti e arricchite da esperienze particolari per vivere a pieno l’esperienza di viaggio e scoperta. La prenotazione di un viaggio Go Expedition darà inoltre sempre diritto alla partecipazione a un corso base di survival bushcraft di due giorni, in collaborazione con Outdoor & Survival Academy. Da segnalare, la proposta Papua Nuova Guinea: Sepik, Huli e Sing Sing, dal 7 al 23 agosto: un’avventura culturale e antropologica alla scoperta di biodiversità, paesaggi e celebrazioni culturali a contatto con popoli che hanno saputo mantenere vive le loro tradizioni nonostante il passare dei secoli. Deserto di Mangystau: viaggio tra misteri e meraviglie geologiche è in programma dal 4 al 12 ottobre. Conduce a est del mar Caspio, nel Sud-Ovest del Kazakistan, alla scoperta di scenari ricchi di storia e di fascino naturale: un’esperienza in un paesaggio surreale dove il tempo sembra essersi fermato. Anche tanta Africa tra le destinazioni selezionate, tra cui spicca Camerun selvaggio: tra monti Alantika e culture ancestrali, un viaggio nel cuore di una terra lontana dai sentieri battuti, in un contesto che conserva tutta la magia e il fascino delle terre ancora inesplorate: un’esperienza tra villaggi remoti e alla scoperta di ancestrali rituali animisti. Un itinerario di 14 giorni, con partenza 29 novembre, caratterizzato da pernottamenti in tenda e trasferimenti su strade sterrate e in treno. Non manca neppure il Ciad, in programma per marzo 2026: Alla scoperta dell’Ennedi: avventura tra dune e oasi del deserto esplora una delle regioni più remote e spettacolari del paese. Un itinerario di oltre 3 mila chilometri attraverso i deserti, che permetterà di vivere l’emozione di una spedizione sahariana fatto di gole scolpite dal vento, antiche incisioni rupestri, saline millenarie e maestosi erg di sabbia dorata. “Sono anni che sogno di sviluppare questo tipo di prodotto, profondamente legato alla mia passione sin da quando opero nel mondo del turismo, dedicandomi a viaggi estremi, documentari ed esplorazioni con diverse organizzazioni anche di portata internazionale”, spiega Ludovico Scortichini, ceo Go World. "È finalmente giunto il momento - prosegue il nuovo responsabile prodotto, Davide Pasqualone -. Anche io da anni mi occupo di destinazioni insolite, con molta esperienza anche come accompagnatore, e mi sono trovato sulla stessa lunghezza d’onda con Go World, e Ludovico in particolare, nello sviluppo di questa programmazione esclusiva dedicata a viaggiatori che ricerchino esperienze singolari ed emozioni uniche. Dopo un anno di lavoro siamo pronti e orgogliosi di lanciare sul mercato questo nuovo brand”. [post_title] => Go World lancia il nuovo brand Go Expedition dedicato alle esplorazioni in mete insolite [post_date] => 2025-02-28T10:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740736904000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di privatizzazione per l'aeroporto di Catania: la Sac ha avviato ieri, 27 febbraio, le procedure e i documenti, incluso il piano industriale, da sottoporre all’assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sul conferimento del mandato al cda, attribuendogli i poteri necessari per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione dello scalo. "L’approvazione delle procedure - spiega una nota della Sac - rappresenta un passo fondamentale per l’avvio dell’operazione, che mira a garantire lo sviluppo strategico dello scalo, rafforzandone la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nazionali e internazionali. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri". L’assemblea dei soci sarà chiamata a esprimersi sulla proposta del cda, delineando così i prossimi passi per l’attuazione della strategia di privatizzazione. [post_title] => Aeroporto Catania: decolla l'iter per la privatizzazione della Sac [post_date] => 2025-02-28T09:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740736509000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "direttiva ue 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6753,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ue e turismo. Cattive notizie per le agenzie di viaggio e i tour operator. Il Parlamento europeo ha pubblicato una bozza di relazione sulla direttiva sui viaggi organizzati che ignora le richieste dei rappresentanti del settore e mantiene una serie di modifiche che, se approvate, rappresenteranno un “pericolo per la liquidità” delle società di organizzazione viaggi. \r

\r

In una dichiarazione congiunta, Ectaa ha espresso il loro “sorpreso” per il contenuto del documento, sostenendo che “ignora le serie preoccupazioni sollevate dal settore su aspetti chiave”.\r

\r

Particolarmente preoccupante è il limite del 25% sui pagamenti anticipati per i pacchetti turistici, una misura che “pone un onere aggiuntivo sugli organizzatori, che già offrono garanzie ai clienti in caso di insolvenza”. “La limitazione dei pagamenti anticipati non ridurrebbe quindi il rischio di insolvenza, ma indebolirebbe finanziariamente gli operatori, soprattutto nella prima metà dell’anno”, avvertono le due organizzazioni.\r

Consumatori e adv\r

\"Se l'obiettivo è davvero quello di proteggere i consumatori, perché non garantire che i pagamenti anticipati siano protetti in tutti i servizi di viaggio anziché concentrarsi esclusivamente sui tour operator?\", si chiede Eric Drésin, segretario generale dell'Ectaa.\r

\r

Un altro aspetto che ha suscitato il rifiuto frontale del settore è la definizione del pacchetto turistico. L'esecutivo dell'UE intende estenderlo anche a due vendite effettuate sullo stesso sito web nell'arco di 72 ore. \"Questo approccio crea molta incertezza, poiché le agenzie non saranno in grado di determinare se un servizio di viaggio prenotato è autonomo o parte di un pacchetto prima che siano trascorse 72 ore\", hanno osservato.\r

\r

","post_title":"Direttiva Ue: per ora rimane il limite del 25% sui pagamenti anticipati","post_date":"2025-02-28T13:51:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740750701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption]\r

\r

Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato.\r

\r

Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato.","post_title":"A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana","post_date":"2025-02-28T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740749559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi passi in avanti per l'iter di privatizzazione di Tap Air Portugal, che si appresta a compiere 80 anni il prossimo 14 marzo: proprio entro la metà del mese il governo portoghese attende i rapporti elaborati in modo indipendente da Ernst & Young e Banco Finantia, per arrivare ad attestare il valore di mercato della compagnia aerea.\r

\r

Il governo lusitano starebbe valutando la vendita di almeno il 49% del pacchetto azionario di Tap. Le manifestazioni di interesse sono arrivate da Air France-Klm e Gruppo Iag e Lufthansa, in forza dell'interesse per i collegamenti con il Sud America.\r

\r

Proprio in questi giorni Ben Smith, ceo di Air France-Klm, è al seguito della delegazione ufficiale che accompagna il presidente francese Emmanuel Macron nella sua visita di Stato di due giorni in Portogallo. Il gruppo franco-olandese è interessato a una posizione di minoranza o di maggioranza in Tap ed è disposto a soddisfare le richieste del governo per mantenere il brand e l'hub di Lisbona.\r

\r

E se attualmente è ancora presto per capire quale compagnia sia in vantaggio rispetto ai competitor, per certo c'è un reale interesse e una grande volontà da parte del gruppo francese di primeggiare nella gara.","post_title":"Tap si avvicina alla privatizzazione: la competizione fra i tre big europei","post_date":"2025-02-28T11:31:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740742274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking.\r

\r

La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe\", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe.","post_title":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan","post_date":"2025-02-28T11:17:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740741469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piscina di 210 metri, la più lunga delle Maldive. L'ha inaugurata il Sun Siyam Olhuveli insieme ai Beach pavilion completamente rinnovati: disponibili in due categorie, queste ultime sono sistemazioni a due piani, ideali per gli amanti del diving ma anche famiglie o amici che viaggiano insieme, grazie alle camere comunicanti e ai letti singoli, nonché un rifugio per coppie nelle camere con letto king size. Gli ambienti dialogano con lo spazio esterno attraverso terrazze private con vista sulla spiaggia, la laguna del resort e l'oceano. Il design degli interni, rivisitato dallo Studio Sixty7 di Londra, è un open space fluido, dipinto in una tavolozza di colori neutri e contemporanei, con materiali naturali come lino e marmo.\r

\r

Nel dettaglio, i 40 Beach pavilion si affacciano sulla laguna e offrono accesso diretto alla spiaggia e alla piscina, mentre i 60 Sunset beach pavilion offrono viste sull'oceano e sul tramonto e si affacciano sulla piscina più lunga delle Maldive, che corre parallela alla spiaggia, con un intrigante pool bar ribassato, perfetto per socializzare in modo informale. Una seconda piscina di 131 metri offre ulteriore spazio per il relax. Anche i Beach Pavilion rientrano nell’opzione 24 hour all-inclusive del Sun Siyam Olhuveli. \r

\r

","post_title":"Il Sun Siyam Olhuveli inaugura la piscina più lunga delle Maldive e rinnova i Beach pavilion","post_date":"2025-02-28T10:55:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740740135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024.\r

\r

Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti.\r

\r

Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali.\r

\r

La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024.\r

Milano: niente più voli a Malpensa\r

In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva.\r

\r

Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024.","post_title":"Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate","post_date":"2025-02-28T10:34:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740738848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domanda passeggeri al rialzo del 10% nel gennaio 2025: lo segnala il più recente report della Iata, che evidenzia come la capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili sia aumentata del 7,1% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Il load factor di gennaio è stato dell'82,1% (+2,2 punti percentuali rispetto a gennaio 2024), un massimo storico per gennaio.\r

\r

Nel dettaglio, la domanda internazionale è aumentata del 12,4% rispetto a gennaio 2024; la capacità è aumentata dell'8,7% su base annua e il load factor è stato dell'82,6% (+2,7 ppt rispetto a gennaio 2024). La domanda interna è aumentata del 6,1% a fronte della crescita di capacità del 4,5%; il load factor è stato dell'81,2% (+1,2 ppt rispetto a gennaio 2024).\r

\r

“Abbiamo assistito a una notevole accelerazione della domanda in questo gennaio, con una performance particolarmente forte da parte dei vettori basati nella regione Asia-Pacifico - sottolinea Willie Walsh, direttore generale della Iata -. I fattori di carico record che accompagnano questa forte domanda sono un ulteriore promemoria dei persistenti problemi della catena di approvvigionamento nel settore aerospaziale”.\r

\r

“Le compagnie aeree stanno facendo un buon lavoro per soddisfare la crescente domanda, nonostante le limitazioni della flotta e delle infrastrutture, con livelli di soddisfazione superiori al 95% e quasi l'80% dei viaggiatori che concordano sul fatto che i viaggi aerei hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Circa il 70% preferisce pagare la tariffa più bassa e personalizzare i servizi aggiuntivi di cui ha bisogno\".","post_title":"Trasporto aereo: balzo in avanti del 10% della domanda passeggeri","post_date":"2025-02-28T10:13:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740737588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un prodotto dedicato ai viaggiatori più audaci e ambiziosi che desiderino provare il brivido dell’esplorazione di destinazioni insolite: nasce Go Expedition, nuovo brand e nuova programmazione di casa Go World. Trentadue le date a calendario per il 2025: partenze di gruppo (da otto a 12 partecipanti) guidate da tour leader esperti e arricchite da esperienze particolari per vivere a pieno l’esperienza di viaggio e scoperta. La prenotazione di un viaggio Go Expedition darà inoltre sempre diritto alla partecipazione a un corso base di survival bushcraft di due giorni, in collaborazione con Outdoor & Survival Academy.\r

\r

Da segnalare, la proposta Papua Nuova Guinea: Sepik, Huli e Sing Sing, dal 7 al 23 agosto: un’avventura culturale e antropologica alla scoperta di biodiversità, paesaggi e celebrazioni culturali a contatto con popoli che hanno saputo mantenere vive le loro tradizioni nonostante il passare dei secoli. Deserto di Mangystau: viaggio tra misteri e meraviglie geologiche è in programma dal 4 al 12 ottobre. Conduce a est del mar Caspio, nel Sud-Ovest del Kazakistan, alla scoperta di scenari ricchi di storia e di fascino naturale: un’esperienza in un paesaggio surreale dove il tempo sembra essersi fermato.\r

\r

Anche tanta Africa tra le destinazioni selezionate, tra cui spicca Camerun selvaggio: tra monti Alantika e culture ancestrali, un viaggio nel cuore di una terra lontana dai sentieri battuti, in un contesto che conserva tutta la magia e il fascino delle terre ancora inesplorate: un’esperienza tra villaggi remoti e alla scoperta di ancestrali rituali animisti. Un itinerario di 14 giorni, con partenza 29 novembre, caratterizzato da pernottamenti in tenda e trasferimenti su strade sterrate e in treno.\r

\r

Non manca neppure il Ciad, in programma per marzo 2026: Alla scoperta dell’Ennedi: avventura tra dune e oasi del deserto esplora una delle regioni più remote e spettacolari del paese. Un itinerario di oltre 3 mila chilometri attraverso i deserti, che permetterà di vivere l’emozione di una spedizione sahariana fatto di gole scolpite dal vento, antiche incisioni rupestri, saline millenarie e maestosi erg di sabbia dorata.\r

\r

“Sono anni che sogno di sviluppare questo tipo di prodotto, profondamente legato alla mia passione sin da quando opero nel mondo del turismo, dedicandomi a viaggi estremi, documentari ed esplorazioni con diverse organizzazioni anche di portata internazionale”, spiega Ludovico Scortichini, ceo Go World.\r

\r

\"È finalmente giunto il momento - prosegue il nuovo responsabile prodotto, Davide Pasqualone -. Anche io da anni mi occupo di destinazioni insolite, con molta esperienza anche come accompagnatore, e mi sono trovato sulla stessa lunghezza d’onda con Go World, e Ludovico in particolare, nello sviluppo di questa programmazione esclusiva dedicata a viaggiatori che ricerchino esperienze singolari ed emozioni uniche. Dopo un anno di lavoro siamo pronti e orgogliosi di lanciare sul mercato questo nuovo brand”.","post_title":"Go World lancia il nuovo brand Go Expedition dedicato alle esplorazioni in mete insolite","post_date":"2025-02-28T10:01:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740736904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di privatizzazione per l'aeroporto di Catania: la Sac ha avviato ieri, 27 febbraio, le procedure e i documenti, incluso il piano industriale, da sottoporre all’assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sul conferimento del mandato al cda, attribuendogli i poteri necessari per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione dello scalo.\r

\"L’approvazione delle procedure - spiega una nota della Sac - rappresenta un passo fondamentale per l’avvio dell’operazione, che mira a garantire lo sviluppo strategico dello scalo, rafforzandone la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nazionali e internazionali. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri\".\r

L’assemblea dei soci sarà chiamata a esprimersi sulla proposta del cda, delineando così i prossimi passi per l’attuazione della strategia di privatizzazione. ","post_title":"Aeroporto Catania: decolla l'iter per la privatizzazione della Sac","post_date":"2025-02-28T09:55:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740736509000]}]}}