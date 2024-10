Destinazione Napoli, nuovo brand e DMO per consolidare la posizione sui mercati stranieri “Destinazione Napoli” debutta al TTG Travel Experience di Rimini: un nuovo brand e una DMO. L’obiettivo è quello di delineare le strategie future per rafforzare ulteriormente Napoli una delle città più visitate d’Italia e che detiene il primato per numero di arrivi internazionali. Per consolidare la posizione sui mercati esteri, il Comune di Napoli si è dotato di uno strumento strategico quale la DMO (Destination Management Organization) per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi tipici, nonché, in ottica strategica e integrata, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica. A questo fine è nato un accordo quadro tramite l’RTI composta da CoopCulture e SL&A. «Con questa iniziativa anche una Capitale come Napoli, vero gigante nell’immaginario e nel desiderio dei turisti italiani e sempre più anche stranieri, si dota di una organizzazione di destinazione che si muove su standard mondiali – spiega il Project Leader della DMO Stefano Landi – Questo brand è rappresentato da un’installazione permanente situata in Piazza Municipio, concepita per sintetizzare la complessità e la ricchezza culturale di Napoli. Il progetto, promosso dall’Assessorato al Turismo, mira a offrire ai visitatori una visione distintiva e coinvolgente della città, sottolineando il suo fascino unico.

«A Napoli abbiamo realizzato un’installazione fissa pensata ‘per fare il giro del mondo’ – aggiunge l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato – attraverso le esperienze dei turisti che scattano un selfie per i social per testimoniare la loro esperienza napoletana. Nel logo sono raffigurati alcuni dei principali simboli della napoletanità: da Maradona, al murales di San Gennaro, al cibo. Ci sono anche immagini delle stazioni della metropolitana di Napoli, affascinanti e futuristiche. Il nostro logo, inoltre, si trova davanti al porto ‘aperto’ della città, apposta per dare il benvenuto a chi arriva a Napoli dal mare».

Il logo, infatti, è una fusione di arte e identità, con lettere che narrano le mille sfaccettature di Napoli: dalla passione per il calcio alle meraviglie sotterranee, dalla street art ai capolavori culinari. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cerimonia d'apertura del Ttg Travel Experience di Rimini. Prima annotazione. C'erano almeno l'80% dei posti riservati ai componenti di staff e company. Al pubblico e alla stampa posti in fondo. E molto pochi. Il punto è che bisognerebbe ragionare al contrario. In prima fila i giornalisti che riportano la o le notizie, che fanno domande eccetera. In fondo la clack di questo o quell'altro personaggio. Alcuni colleghi avendo intravisto vicino al palco dei conoscenti si volevano avvicinare per salutare. Non gli è stato permesso. Una vera e propria linea Maginot che alla fine è stata travolta da chi premeva da dietro. E per fortuna. Questo mondo diviso fra vip e mortali ha ormai superato il livello di sopportazione. Dibattito Il dibattito con dieci relatori si è svolto nella solita elencazioni di parole cliché: filiera, intelligenza artificiale, trend, organico, verticale, piattaforma, ospite (al posto di cliente). Impresa, azienda, associazione, regole di mercato, investimenti, cavalli di razza, burocrazia, lacci e lacciuoli, evoluzione tecnologica, compagnia aeree, sostenibilità, sicurezza. Ritardo, italianità, forza lavoro. G7 a Firenze. E infine il capitale umano. Allora il gioco è il seguente: mettete insieme queste parole o alcune di esse ed escono quasi tutti i discorsi. Non è difficile. Annotazioni Bene Gattinoni sulla discriminazione delle agenzie di viaggio italiane nei confronti alle piattaforme straniera che pagano meno tasse. Mi è piaciuto il triplo salto carpiato del ministro Santanchè. Fino a giugno bisognava che l'Italia fosse il primo Paese in termini di turismo. Oggi invece si cambia scenario. La frase esatta è: "Dobbiamo smettere di contare quanti turisti vengono, perché il nostro turismo è il turismo della qualità". Di Giuseppe Aloe [post_title] => Cerimonia d'apertura di Ttg. Sempre le stesse cose con le stesse parole [post_date] => 2024-10-09T14:09:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728482966000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uvet Hotels acquisisce la gestione di otto nuovi hotel in località di prestigio: l’Hotel Piccolo di Portofino, il Royal di Positano, il Palumbalza di Porto Rotondo, l’Alaska di Cortina d’Ampezzo, l’Hotel Les Jumeaux di Courmayeur, il Miramonti di Corvara, il Ca’ Zusto e l’Hotel Giudecca a Venezia (oltre a Sicilia, Milano e Maldive). Salgono così a undici le strutture alberghiere complessive a marchio Uvet Hotels tra Italia ed estero. Uvet Hotels diventa così l’unico gruppo italiano a gestire queste sette destinazioni di lusso in Italia e può offrire complessivamente oltre 770 camere in tutto il mondo. «Sono orgoglioso di annunciare l'acquisizione della gestione di otto nuovi hotel nelle più prestigiose destinazioni italiane e del mondo. L’espansione di Uvet Hotels in Italia dimostra la strategia del Gruppo mirata a cogliere le opportunità dettate dal crescente interesse e dalla domanda in aumento da parte sia dei turisti stranieri sia italiani, verso il nostro Paese – commenta Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet – Stiamo puntando su località esclusive che offrono un'esperienza autentica e un servizio personalizzato, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle aspettative di una clientela internazionale esigente. Crediamo fermamente che l'Italia, con il suo patrimonio culturale, la bellezza paesaggistica e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità, rappresenti una destinazione di grande appeal per questa fascia di mercato. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e siamo alla continua ricerca di strutture in linea con i nostri standard anche per offrire un ricco ventaglio di scelte per i nostri clienti». Non solo, il Gruppo alberghiero ha deciso di confermare l’organico degli hotel pari a oltre 200 persone. L’Hotel Piccolo di Portofino aprirà a marzo 2025. L’Hotel Royal, che sorge a Positano, aprirà a marzo 2025. L’Hotel Palumbalza Porto Rotondo aprirà ad aprile 2025. L’Hotel Alaska nel cuore di Cortina D’Ampezzo sarà operativo a dicembre, così come l’Hotel Les Jumeaux Courmayeur. Stessa data per l’Hotel Miramonti situato tra il monte Sassongher e Corvara. Per l’Hotel Ca’ Zusto, situato in un antico palazzo vicino al Canal Grande di Venezia, e per l’Hotel Giudecca l’apertura è prevista a gennaio 2025. Queste strutture si aggiungono al Gangehi Island Resort delle Maldive, al Baia dei Mulini Resort in Sicilia e all’Hotel Berna di Milano. [post_title] => Uvet Hotels, 8 nuove strutture in Italia in località di prestigio tra mare, montagna e città d’arte [post_date] => 2024-10-09T12:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728477358000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Destinazione Napoli" debutta al TTG Travel Experience di Rimini: un nuovo brand e una DMO. L'obiettivo è quello di delineare le strategie future per rafforzare ulteriormente Napoli una delle città più visitate d’Italia e che detiene il primato per numero di arrivi internazionali. Per consolidare la posizione sui mercati esteri, il Comune di Napoli si è dotato di uno strumento strategico quale la DMO (Destination Management Organization) per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi tipici, nonché, in ottica strategica e integrata, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica. A questo fine è nato un accordo quadro tramite l’RTI composta da CoopCulture e SL&A. «Con questa iniziativa anche una Capitale come Napoli, vero gigante nell’immaginario e nel desiderio dei turisti italiani e sempre più anche stranieri, si dota di una organizzazione di destinazione che si muove su standard mondiali - spiega il Project Leader della DMO Stefano Landi - Questo brand è rappresentato da un'installazione permanente situata in Piazza Municipio, concepita per sintetizzare la complessità e la ricchezza culturale di Napoli. Il progetto, promosso dall'Assessorato al Turismo, mira a offrire ai visitatori una visione distintiva e coinvolgente della città, sottolineando il suo fascino unico. «A Napoli abbiamo realizzato un’installazione fissa pensata 'per fare il giro del mondo' - aggiunge l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato - attraverso le esperienze dei turisti che scattano un selfie per i social per testimoniare la loro esperienza napoletana. Nel logo sono raffigurati alcuni dei principali simboli della napoletanità: da Maradona, al murales di San Gennaro, al cibo. Ci sono anche immagini delle stazioni della metropolitana di Napoli, affascinanti e futuristiche. Il nostro logo, inoltre, si trova davanti al porto 'aperto' della città, apposta per dare il benvenuto a chi arriva a Napoli dal mare». Il logo, infatti, è una fusione di arte e identità, con lettere che narrano le mille sfaccettature di Napoli: dalla passione per il calcio alle meraviglie sotterranee, dalla street art ai capolavori culinari. [post_title] => Destinazione Napoli, nuovo brand e DMO per consolidare la posizione sui mercati stranieri [post_date] => 2024-10-09T12:06:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728475618000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sultanato dell'Oman presenta al a TTG Travel Experience 2024 tutte le novità della destinazione a partire dall’introduzione da parte di Oman Air dei voli diretti tra Roma Fiumicino e Muscat, che saranno operativi dal 20 dicembre 2024 con quattro frequenze settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. "Il Sultanato dell'Oman torna a TTG Travel Experience 2024 per sottolineare l’importanza del mercato italiano e confermarsi come una destinazione turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di livello” ha dichiarato Massimo Tocchetti, Presidente AIGO e Rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman, che prosegue “L’Italia continua a far registrare risultati positivi sia in termini di arrivi che di interesse verso la destinazione, come dimostrano le conferme nella programmazione da parte dei key player e dallo sviluppo di nuovi progetti di tour operator come Francorosso, Giver Viaggi e Crociere e Kel 12. Nel corso di ottobre e nei prossimi mesi daremo vita a una serie di attività a supporto della stagione entrante. Avvieremo operazioni rivolte alle agenzie di viaggio, in collaborazione con network quali Gattinoni, Bluvacanze, Welcome Travel e AciBlueTeam; ci rivolgeremo anche al consumatore, con campagne online e con un’importante comunicazione ‘out of home’, in collaborazione con il gruppo Alpitour, che comprenderà postazioni nel centro cittadino di Milano e Roma, alla stazione di Roma Termini e all’aeroporto di Roma Fiumicino”. Tra gennaio e luglio 2024 il numero totale di arrivi italiani è stato di 45.132, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Oggi l'Italia è il secondo mercato europeo, dopo la Germania. Per mantenere il trend positivo la destinazione punta su una diversificazione dei prodotti turistici e delle esperienze, sempre più dinamiche e rispondenti alle esigenze del viaggiatore contemporaneo. In particolare, l’industria turistica locale sta lavorando sull'espansione di prodotti e servizi legati all’outdoor, all'ecoturismo e alle esperienze culturali, in linea con la missione del Ministero di promuovere un turismo sostenibile e autentico. Questi e altri sono stati i temi di scambio con gli operatori italiani che hanno preso parte a Europe Marhaba, il grande evento organizzato dal Ministero ai primi di settembre che ha visto la partecipazione di tour operator europei, tra i quali 20 dall’Italia, invitati nel Paese per conoscere in prima persona luoghi e itinerari, fare il punto sull’offerta turistica omanita e raccogliere stimoli dai diversi mercati. Giver Viaggi e Crociere lancia la navigazione a bordo degli storici dhow nel Governatorato del Musandam, l’enclave dell’Oman caratterizzata da fiordi e straordinari paesaggi naturali. Questo progetto, che rappresenta il debutto dello storico operatore italiano in Oman, segna un’importante collaborazione volta a valorizzare una delle aree più suggestive e meno conosciute del Paese, puntando su un turismo rispettoso e immersivo. Anche Kel 12 rafforza la sua presenza in Oman, con l’acquisizione di Al Koor Tourism, DMC presente nel Sultanato dal 2006. Kel 12 potrà ora contare su un ufficio a Muscat e su un team di guide italiane esperte, per offrire ai propri clienti esperienze di viaggio di altissimo livello. Un’altra grande novità per la stagione invernale è l’apertura del nuovo SeaClub Style di Francorossopresso il prestigioso Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha di Muscat. La nuova struttura, che fa parte della linea di prodotto più alta del tour operator, è situata su una splendida spiaggia tra montagne e mare e andrà ad ampliare l’offerta in Oman, che già include il SeaClub Francorosso Fanar a Salalah, nel sud del Paese. Nel 2028 è previsto lo sviluppo di un aeroporto internazionale nel Governatorato del Musandam, mentre l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha annunciato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre nuovi aeroporti - Jabal Akhdar, Masirah e Suhar – con l’obiettivo di migliorare la raggiungibilità delle regioni chiave del Paese. Sul fonte dell’ospitalità, a giugno 2024 sono state inaugurate due strutture alberghiere che combinano lusso, design all’avanguardia e glamour. Nel cuore di Al Mouj, quartiere esclusivo della capitale Muscat, ha aperto The St. Regis Al Mouj Muscat Resort con 250 camere e suite. Il resort dispone di accesso diretto alla spiaggia privata e vista sulle verdi distese del pluripremiato campo da golf. Anche il brand Mandarin Oriental ha fatto il suo ingresso nella capitale omanita, con l’apertura del Mandarin Oriental, Muscat, che offre 103 camere e 47 suite nel cuore di Shatti Al-Qurum. Infine, lo scorso mese IHG Hotels & Resorts ha inaugurato la prima struttura del brand Indigo in Medio Oriente: l'Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa, situato a 2.000 metri sul livello del mare, con 173 camere, suite e chalet e una vista maestosa sulle montagne circostanti. Il Sultanato ospiterà una serie di eventi internazionali tra i quali, la Himam Trail Run Race (5-6 dicembre 2024) nelle Montagne Hajar, l’Oman Desert Marathon (18-22 gennaio 2025) nelle Al Sharqyah Sands, la Muscat Marathon (26 gennaio 2025) e l’attesissimo Ironman 70.3 Oman a Muscat (8 febbraio 2025). [post_title] => Oman al TTG: tante novità tra cui i voli diretti Roma–Muscat [post_date] => 2024-10-09T11:37:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728473859000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte le proposte in calendario per Grimaldi Lines tra viaggi evento e pacchetto ideati e promossi dal tour operator. «Una particolare proposta di vacanza e divertimento – spiega Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines - che da diversi anni suscita curiosità, interesse e alta partecipazione, sono i viaggi evento a bordo delle navi Grimaldi Lines, ognuno con un suo fil rouge dedicato ad un tema specifico: la letteratura, il benessere, il gioco, il ballo e molto altro ancora». Il lungo e nutrito calendario prevede come prossimo appuntamento Una Nave di Libri, dal 13 al 17 novembre sulla rotta Napoli-Palermo e viceversa: un’edizione speciale per il grande viaggio letterario che si svolge ogni anno in primavera sulla linea Civitavecchia-Barcellona. A seguire è in programma, dal 30 dicembre al 3 gennaio, l’atteso appuntamento con il Capodanno a Barcellona, per festeggiare il 2025 in una delle città più animate e accoglienti d’Europa. Sempre alta l’attenzione della compagnia su Scuola e Formazione. Si continuerà ad investire nel progetto Grimaldi Educa, che riunisce in sé tutte le attività della Compagnia collegate al mondo della scuola e della formazione, con particolare accento sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che per il settimo anno consecutivo hanno ricevuto da Confindustria il Bollino per l’Alternanza di Qualità e che sono sempre modulabili sulla base delle esigenze espresse dai diversi indirizzi scolastici. A questi si aggiungono non solo viaggi di istruzione tradizionali, in collaborazione con i maggiori Tour Operator specializzati in turismo scolastico, ma anche eventi di didattica alternativa come il Travel Game OnBoard. Le proposte firmate Grimaldi Lines Tour Operator comprendono la programmazione di viaggi di istruzione e viaggi-evento dedicati ai gruppi scolastici, ma anche vacanze nave + hotel, city break e long week-end, con partenze già pianificate in occasione di festività, quali le prossime Ognissanti e ponte dell’Immacolata. [post_title] => Grimaldi Group, le proposte per eventi a bordo e long week end [post_date] => 2024-10-09T10:43:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728470632000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TAP Air Portugal ha partecipato alle due giornate del Roadshow organizzato da VBRATA - Visit Brazil Travel Association - in Italia, a Napoli e a Roma, a conferma dell’attenzione del vettore alla promozione del Brasile come destinazione turistica di grande attrattiva per l’Italia. A livello globale, nel 2023 le rotte verso il Brasile di TAP hanno trasportato oltre 1,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 20,3% rispetto al 2022. E per l'Estate 24, nonostante la sospensione temporanea dei voli per Porto Alegre, TAP offre 95 voli settimanali per il Paese - una media di 13 voli al giorno - verso 13 capitali degli stati brasiliani. «Il Brasile è una destinazione strategica per TAP, che ha recentemente inaugurato la nuova rotta tra Lisbona e Florianópolis e che il 4 novembre riprenderà i collegamenti tra Lisbona e Manaus, la capitale dello Stato dell'Amazzonia – spiega Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal in Italia - Il nostro obiettivo è invitare sempre più persone a conoscere il Brasile grazie ai comodi collegamenti che offriamo in coincidenza via Lisbona. La nostra partecipazione a eventi come il Roadshow di VBRATA ci consente di rafforzare la nostra collaborazione con gli agenti di viaggio e promuovere le nostre rotte verso questa destinazione unica e meravigliosa». TAP offre collegamenti diretti da Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo. [post_title] => Tap Air Portugal al RoadShow di Visit Brasil per promuovere le rotte per il Brasile agli adv italiani [post_date] => 2024-10-09T10:31:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728469872000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462406" align="alignleft" width="300"] Davide Rosi[/caption] Si chiama Mrh Hotel il nuovo tool dell'omonima rete agenziale e consulenziale che fa capo al gruppo Volonline: mette a confronto tra loro i fornitori di banche letti, con conseguente risparmio di tempo per i punti vendita e i consulenti del network. “Potevamo scegliere la strada più semplice, vale a dire quella di creare una propria banca letti. E invece abbiamo scelto di creare uno strumento in grado di fornire al cliente finale delle nostre agenzie pricing e disponibilità in tempo reale – commenta Davide Rosi, amministratore di Mrh –. Il tutto ispirandoci a modelli utilizzati con successo dai network in altri mercati europei”. “Il nostro sistema consente alle agenzie di viaggi Mister Holiday e ai consulenti di viaggi Yodi di consultare in un unico ambiente i fornitori di banche letti, anche quelli con i quali lavorano già, permettendo loro di confrontare i prezzi, centralizzare le prenotazioni, prenotare il fornitore preferito tra quelli selezionati e infine di contabilizzare in maniera automatica la prenotazione” prosegue Fabio Bignotti, direttore commerciale. Mrh Group non applica mark-up sulle agenzie ponendosi come centrale di acquisto, certificando i fornitori da utilizzare e tutelandosi in termini di responsabilità civile. “Operiamo in un mercato sempre più variegato e complesso, con molti attori. E' nostro compito cercare di tutelare al massimo le adv che ci hanno dato fiducia associandosi al network” conclude Luigi Deli, founder e ceo del gruppo Volonline. [post_title] => Nuovo tool per gli adv e i consulenti Mrh: mette a confronto i fornitori di banche letti [post_date] => 2024-10-09T10:09:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728468540000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam Airlines ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Monaco con l'apertura di due nuove destinazioni, Hanoi e Ho Chi Minh City. Per questi nuovi collegamenti, la compagnia aerea utilizza un Boeing 787-9 Dreamliner, configurato con tre classi di servizio: business class, Premium economy ed economy. I voli per la capitale vietnamita Hanoi saranno effettuati il lunedì e il sabato; Ho Chi Minh City è invece servita ogni martedì ma, a partire da dicembre 2024, la frequenza sarà portata a due voli settimanali (martedì e giovedì). L'aeroporto di Monaco diventa così la quarta destinazione europea di Vietnam Airlines, insieme a Francoforte, Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle. Nel luglio 2025, toccherà invece a Milano Malpensa entrare nel network della compagnia. «Questi collegamenti rappresentano un'espansione significativa dei nostri servizi per l'Asia e rafforzano la posizione dell'aeroporto di Monaco come uno dei principali hub per l'aviazione in Europa - ha dichiarato Jost Lammers, direttore generale dell'aeroporto di Monaco -. Siamo certi che questi nuovi voli diretti rafforzeranno ulteriormente i legami economici e gli scambi culturali tra la Baviera e il Vietnam». [post_title] => Vietnam Airlines ha aperto i voli su Monaco, quarta destinazione europea [post_date] => 2024-10-09T10:02:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728468147000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476212 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sistema termale dell’Emilia Romagna sta vivendo una stagione positiva superando i dati pre-pandemia. A comunicarlo è Lino Gilioli, presidente del Coter, Consorzio del circuito rermale dell’Emilia Romagna, che in occasione di un incontro con la stampa nazionale, ha condiviso i risultati al 30 settembre 2024: “I risultati del comparto termale della Regione ci consegnano un quadro positivo, crescono sullo scorso anno sia gli arrivi che il fatturato dei vari segmenti di attività, dal termalismo di cura, alla riabilitazione e al benessere”. “I dati ci indicano + 13% sul 2023 di arrivi complessivi con un fatturato che segna un +15%” prosegue Gilioli, approfondendo che “la riabilitazione cresce del 20% sul 2023 (che già era stato un anno positivo), il benessere supera ampiamente i dati pre-pandemia, le cure termali segnano la tendenza di tutto il comparto con + 12%. Si tratta di segnali importanti che confortano lo sforzo e il lavoro fatto in questi anni teso a rafforzare ulteriormente il settore attraverso miglioramenti organizzativi e strutturali, consolidando i rapporti da una parte con il Servizio Sanitario Nazionale e dall’altra con i nostri clienti, fidelizzando la loro presenza, aprendo nuovi settori di attività per raggiungere nuovi mercati”. Gilioli sottolinea inoltre come “emergano alcune tendenze interessanti e non sempre scontate come quella di una crescita della componente terapeutica che sfata un po' quell’idea di considerare le Terme solo come meta per il relax. C’è invece un recupero deciso delle Terme come cura naturale capace di migliorare la salute a fronte di disturbi che riguardano l’apparato respiratorio, quello muscolare e delle ossa, la circolazione e la cura della pelle”. Insomma il “prodotto termale” della Regione non ha finito di stupire e insieme alle attività maggiormente gettonate come il benessere, ritrova le sue origini anche nella riabilitazione e nel recupero funzionale, tutte attività che sviluppano al meglio le loro potenzialità grazie all’utilizzo delle acque termali. [post_title] => Sistema termale Emilia Romagna: superati i libelli pre pandemia [post_date] => 2024-10-09T10:01:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728468064000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "destinazione napoli brand dmo consolidare la posizione sui mercati stranieri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3470,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cerimonia d'apertura del Ttg Travel Experience di Rimini. Prima annotazione. C'erano almeno l'80% dei posti riservati ai componenti di staff e company. Al pubblico e alla stampa posti in fondo. E molto pochi. Il punto è che bisognerebbe ragionare al contrario. In prima fila i giornalisti che riportano la o le notizie, che fanno domande eccetera. In fondo la clack di questo o quell'altro personaggio.\r

Alcuni colleghi avendo intravisto vicino al palco dei conoscenti si volevano avvicinare per salutare. Non gli è stato permesso. Una vera e propria linea Maginot che alla fine è stata travolta da chi premeva da dietro. E per fortuna. Questo mondo diviso fra vip e mortali ha ormai superato il livello di sopportazione.\r

\r

Dibattito\r

Il dibattito con dieci relatori si è svolto nella solita elencazioni di parole cliché: filiera, intelligenza artificiale, trend, organico, verticale, piattaforma, ospite (al posto di cliente). Impresa, azienda, associazione, regole di mercato, investimenti, cavalli di razza, burocrazia, lacci e lacciuoli, evoluzione tecnologica, compagnia aeree, sostenibilità, sicurezza. Ritardo, italianità, forza lavoro. G7 a Firenze. E infine il capitale umano. Allora il gioco è il seguente: mettete insieme queste parole o alcune di esse ed escono quasi tutti i discorsi. Non è difficile. \r

\r

Annotazioni\r

Bene Gattinoni sulla discriminazione delle agenzie di viaggio italiane nei confronti alle piattaforme straniera che pagano meno tasse.\r

Mi è piaciuto il triplo salto carpiato del ministro Santanchè. Fino a giugno bisognava che l'Italia fosse il primo Paese in termini di turismo. Oggi invece si cambia scenario. La frase esatta è: \"Dobbiamo smettere di contare quanti turisti vengono, perché il nostro turismo è il turismo della qualità\".\r

Di Giuseppe Aloe\r

","post_title":"Cerimonia d'apertura di Ttg. Sempre le stesse cose con le stesse parole","post_date":"2024-10-09T14:09:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1728482966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uvet Hotels acquisisce la gestione di otto nuovi hotel in località di prestigio: l’Hotel Piccolo di Portofino, il Royal di Positano, il Palumbalza di Porto Rotondo, l’Alaska di Cortina d’Ampezzo, l’Hotel Les Jumeaux di Courmayeur, il Miramonti di Corvara, il Ca’ Zusto e l’Hotel Giudecca a Venezia (oltre a Sicilia, Milano e Maldive).\r

\r

Salgono così a undici le strutture alberghiere complessive a marchio Uvet Hotels tra Italia ed estero. Uvet Hotels diventa così l’unico gruppo italiano a gestire queste sette destinazioni di lusso in Italia e può offrire complessivamente oltre 770 camere in tutto il mondo.\r

\r

«Sono orgoglioso di annunciare l'acquisizione della gestione di otto nuovi hotel nelle più prestigiose destinazioni italiane e del mondo. L’espansione di Uvet Hotels in Italia dimostra la strategia del Gruppo mirata a cogliere le opportunità dettate dal crescente interesse e dalla domanda in aumento da parte sia dei turisti stranieri sia italiani, verso il nostro Paese – commenta Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet – Stiamo puntando su località esclusive che offrono un'esperienza autentica e un servizio personalizzato, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle aspettative di una clientela internazionale esigente. Crediamo fermamente che l'Italia, con il suo patrimonio culturale, la bellezza paesaggistica e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità, rappresenti una destinazione di grande appeal per questa fascia di mercato. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e siamo alla continua ricerca di strutture in linea con i nostri standard anche per offrire un ricco ventaglio di scelte per i nostri clienti».\r

\r

Non solo, il Gruppo alberghiero ha deciso di confermare l’organico degli hotel pari a oltre 200 persone.\r

\r

L’Hotel Piccolo di Portofino aprirà a marzo 2025. L’Hotel Royal, che sorge a Positano, aprirà a marzo 2025. L’Hotel Palumbalza Porto Rotondo aprirà ad aprile 2025.\r

\r

L’Hotel Alaska nel cuore di Cortina D’Ampezzo sarà operativo a dicembre, così come l’Hotel Les Jumeaux Courmayeur. Stessa data per l’Hotel Miramonti situato tra il monte Sassongher e Corvara.\r

\r

Per l’Hotel Ca’ Zusto, situato in un antico palazzo vicino al Canal Grande di Venezia, e per l’Hotel Giudecca l’apertura è prevista a gennaio 2025.\r

\r

Queste strutture si aggiungono al Gangehi Island Resort delle Maldive, al Baia dei Mulini Resort in Sicilia e all’Hotel Berna di Milano.\r

\r

","post_title":"Uvet Hotels, 8 nuove strutture in Italia in località di prestigio tra mare, montagna e città d’arte","post_date":"2024-10-09T12:35:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1728477358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \"Destinazione Napoli\" debutta al TTG Travel Experience di Rimini: un nuovo brand e una DMO. L'obiettivo è quello di delineare le strategie future per rafforzare ulteriormente Napoli una delle città più visitate d’Italia e che detiene il primato per numero di arrivi internazionali.\r

\r

Per consolidare la posizione sui mercati esteri, il Comune di Napoli si è dotato di uno strumento strategico quale la DMO (Destination Management Organization) per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi tipici, nonché, in ottica strategica e integrata, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica. A questo fine è nato un accordo quadro tramite l’RTI composta da CoopCulture e SL&A.\r

\r

«Con questa iniziativa anche una Capitale come Napoli, vero gigante nell’immaginario e nel desiderio dei turisti italiani e sempre più anche stranieri, si dota di una organizzazione di destinazione che si muove su standard mondiali - spiega il Project Leader della DMO Stefano Landi -\r

\r

Questo brand è rappresentato da un'installazione permanente situata in Piazza Municipio, concepita per sintetizzare la complessità e la ricchezza culturale di Napoli. Il progetto, promosso dall'Assessorato al Turismo, mira a offrire ai visitatori una visione distintiva e coinvolgente della città, sottolineando il suo fascino unico. \r

«A Napoli abbiamo realizzato un’installazione fissa pensata 'per fare il giro del mondo' - aggiunge l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato - attraverso le esperienze dei turisti che scattano un selfie per i social per testimoniare la loro esperienza napoletana. Nel logo sono raffigurati alcuni dei principali simboli della napoletanità: da Maradona, al murales di San Gennaro, al cibo. Ci sono anche immagini delle stazioni della metropolitana di Napoli, affascinanti e futuristiche. Il nostro logo, inoltre, si trova davanti al porto 'aperto' della città, apposta per dare il benvenuto a chi arriva a Napoli dal mare».\r

Il logo, infatti, è una fusione di arte e identità, con lettere che narrano le mille sfaccettature di Napoli: dalla passione per il calcio alle meraviglie sotterranee, dalla street art ai capolavori culinari.","post_title":"Destinazione Napoli, nuovo brand e DMO per consolidare la posizione sui mercati stranieri","post_date":"2024-10-09T12:06:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728475618000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sultanato dell'Oman presenta al a TTG Travel Experience 2024 tutte le novità della destinazione a partire dall’introduzione da parte di Oman Air dei voli diretti tra Roma Fiumicino e Muscat, che saranno operativi dal 20 dicembre 2024 con quattro frequenze settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

\"Il Sultanato dell'Oman torna a TTG Travel Experience 2024 per sottolineare l’importanza del mercato italiano e confermarsi come una destinazione turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di livello” ha dichiarato Massimo Tocchetti, Presidente AIGO e Rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman, che prosegue “L’Italia continua a far registrare risultati positivi sia in termini di arrivi che di interesse verso la destinazione, come dimostrano le conferme nella programmazione da parte dei key player e dallo sviluppo di nuovi progetti di tour operator come Francorosso, Giver Viaggi e Crociere e Kel 12. Nel corso di ottobre e nei prossimi mesi daremo vita a una serie di attività a supporto della stagione entrante. Avvieremo operazioni rivolte alle agenzie di viaggio, in collaborazione con network quali Gattinoni, Bluvacanze, Welcome Travel e AciBlueTeam; ci rivolgeremo anche al consumatore, con campagne online e con un’importante comunicazione ‘out of home’, in collaborazione con il gruppo Alpitour, che comprenderà postazioni nel centro cittadino di Milano e Roma, alla stazione di Roma Termini e all’aeroporto di Roma Fiumicino”.\r

\r

Tra gennaio e luglio 2024 il numero totale di arrivi italiani è stato di 45.132, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Oggi l'Italia è il secondo mercato europeo, dopo la Germania. Per mantenere il trend positivo la destinazione punta su una diversificazione dei prodotti turistici e delle esperienze, sempre più dinamiche e rispondenti alle esigenze del viaggiatore contemporaneo. In particolare, l’industria turistica locale sta lavorando sull'espansione di prodotti e servizi legati all’outdoor, all'ecoturismo e alle esperienze culturali, in linea con la missione del Ministero di promuovere un turismo sostenibile e autentico. Questi e altri sono stati i temi di scambio con gli operatori italiani che hanno preso parte a Europe Marhaba, il grande evento organizzato dal Ministero ai primi di settembre che ha visto la partecipazione di tour operator europei, tra i quali 20 dall’Italia, invitati nel Paese per conoscere in prima persona luoghi e itinerari, fare il punto sull’offerta turistica omanita e raccogliere stimoli dai diversi mercati.\r

\r

Giver Viaggi e Crociere lancia la navigazione a bordo degli storici dhow nel Governatorato del Musandam, l’enclave dell’Oman caratterizzata da fiordi e straordinari paesaggi naturali. Questo progetto, che rappresenta il debutto dello storico operatore italiano in Oman, segna un’importante collaborazione volta a valorizzare una delle aree più suggestive e meno conosciute del Paese, puntando su un turismo rispettoso e immersivo. Anche Kel 12 rafforza la sua presenza in Oman, con l’acquisizione di Al Koor Tourism, DMC presente nel Sultanato dal 2006. Kel 12 potrà ora contare su un ufficio a Muscat e su un team di guide italiane esperte, per offrire ai propri clienti esperienze di viaggio di altissimo livello. Un’altra grande novità per la stagione invernale è l’apertura del nuovo SeaClub Style di Francorossopresso il prestigioso Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha di Muscat. La nuova struttura, che fa parte della linea di prodotto più alta del tour operator, è situata su una splendida spiaggia tra montagne e mare e andrà ad ampliare l’offerta in Oman, che già include il SeaClub Francorosso Fanar a Salalah, nel sud del Paese.\r

\r

Nel 2028 è previsto lo sviluppo di un aeroporto internazionale nel Governatorato del Musandam, mentre l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha annunciato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre nuovi aeroporti - Jabal Akhdar, Masirah e Suhar – con l’obiettivo di migliorare la raggiungibilità delle regioni chiave del Paese.\r

\r

Sul fonte dell’ospitalità, a giugno 2024 sono state inaugurate due strutture alberghiere che combinano lusso, design all’avanguardia e glamour. Nel cuore di Al Mouj, quartiere esclusivo della capitale Muscat, ha aperto The St. Regis Al Mouj Muscat Resort con 250 camere e suite. Il resort dispone di accesso diretto alla spiaggia privata e vista sulle verdi distese del pluripremiato campo da golf. Anche il brand Mandarin Oriental ha fatto il suo ingresso nella capitale omanita, con l’apertura del Mandarin Oriental, Muscat, che offre 103 camere e 47 suite nel cuore di Shatti Al-Qurum. Infine, lo scorso mese IHG Hotels & Resorts ha inaugurato la prima struttura del brand Indigo in Medio Oriente: l'Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa, situato a 2.000 metri sul livello del mare, con 173 camere, suite e chalet e una vista maestosa sulle montagne circostanti.\r

\r

Il Sultanato ospiterà una serie di eventi internazionali tra i quali, la Himam Trail Run Race (5-6 dicembre 2024) nelle Montagne Hajar, l’Oman Desert Marathon (18-22 gennaio 2025) nelle Al Sharqyah Sands, la Muscat Marathon (26 gennaio 2025) e l’attesissimo Ironman 70.3 Oman a Muscat (8 febbraio 2025). ","post_title":"Oman al TTG: tante novità tra cui i voli diretti Roma–Muscat","post_date":"2024-10-09T11:37:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728473859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le proposte in calendario per Grimaldi Lines tra viaggi evento e pacchetto ideati e promossi dal tour operator.\r

\r

«Una particolare proposta di vacanza e divertimento – spiega Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines - che da diversi anni suscita curiosità, interesse e alta partecipazione, sono i viaggi evento a bordo delle navi Grimaldi Lines, ognuno con un suo fil rouge dedicato ad un tema specifico: la letteratura, il benessere, il gioco, il ballo e molto altro ancora».\r

\r

Il lungo e nutrito calendario prevede come prossimo appuntamento Una Nave di Libri, dal 13 al 17 novembre sulla rotta Napoli-Palermo e viceversa: un’edizione speciale per il grande viaggio letterario che si svolge ogni anno in primavera sulla linea Civitavecchia-Barcellona. A seguire è in programma, dal 30 dicembre al 3 gennaio, l’atteso appuntamento con il Capodanno a Barcellona, per festeggiare il 2025 in una delle città più animate e accoglienti d’Europa.\r

\r

Sempre alta l’attenzione della compagnia su Scuola e Formazione. Si continuerà ad investire nel progetto Grimaldi Educa, che riunisce in sé tutte le attività della Compagnia collegate al mondo della scuola e della formazione, con particolare accento sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che per il settimo anno consecutivo hanno ricevuto da Confindustria il Bollino per l’Alternanza di Qualità e che sono sempre modulabili sulla base delle esigenze espresse dai diversi indirizzi scolastici. A questi si aggiungono non solo viaggi di istruzione tradizionali, in collaborazione con i maggiori Tour Operator specializzati in turismo scolastico, ma anche eventi di didattica alternativa come il Travel Game OnBoard.\r

\r

Le proposte firmate Grimaldi Lines Tour Operator comprendono la programmazione di viaggi di istruzione e viaggi-evento dedicati ai gruppi scolastici, ma anche vacanze nave + hotel, city break e long week-end, con partenze già pianificate in occasione di festività, quali le prossime Ognissanti e ponte dell’Immacolata.","post_title":"Grimaldi Group, le proposte per eventi a bordo e long week end","post_date":"2024-10-09T10:43:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728470632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TAP Air Portugal ha partecipato alle due giornate del Roadshow organizzato da VBRATA - Visit Brazil Travel Association - in Italia, a Napoli e a Roma, a conferma dell’attenzione del vettore alla promozione del Brasile come destinazione turistica di grande attrattiva per l’Italia.\r

\r

A livello globale, nel 2023 le rotte verso il Brasile di TAP hanno trasportato oltre 1,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 20,3% rispetto al 2022. E per l'Estate 24, nonostante la sospensione temporanea dei voli per Porto Alegre, TAP offre 95 voli settimanali per il Paese - una media di 13 voli al giorno - verso 13 capitali degli stati brasiliani.\r

\r

«Il Brasile è una destinazione strategica per TAP, che ha recentemente inaugurato la nuova rotta tra Lisbona e Florianópolis e che il 4 novembre riprenderà i collegamenti tra Lisbona e Manaus, la capitale dello Stato dell'Amazzonia – spiega Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal in Italia - Il nostro obiettivo è invitare sempre più persone a conoscere il Brasile grazie ai comodi collegamenti che offriamo in coincidenza via Lisbona. La nostra partecipazione a eventi come il Roadshow di VBRATA ci consente di rafforzare la nostra collaborazione con gli agenti di viaggio e promuovere le nostre rotte verso questa destinazione unica e meravigliosa».\r

\r

TAP offre collegamenti diretti da Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal al RoadShow di Visit Brasil per promuovere le rotte per il Brasile agli adv italiani","post_date":"2024-10-09T10:31:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728469872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462406\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Rosi[/caption]\r

\r

Si chiama Mrh Hotel il nuovo tool dell'omonima rete agenziale e consulenziale che fa capo al gruppo Volonline: mette a confronto tra loro i fornitori di banche letti, con conseguente risparmio di tempo per i punti vendita e i consulenti del network. “Potevamo scegliere la strada più semplice, vale a dire quella di creare una propria banca letti. E invece abbiamo scelto di creare uno strumento in grado di fornire al cliente finale delle nostre agenzie pricing e disponibilità in tempo reale – commenta Davide Rosi, amministratore di Mrh –. Il tutto ispirandoci a modelli utilizzati con successo dai network in altri mercati europei”.\r

\r

“Il nostro sistema consente alle agenzie di viaggi Mister Holiday e ai consulenti di viaggi Yodi di consultare in un unico ambiente i fornitori di banche letti, anche quelli con i quali lavorano già, permettendo loro di confrontare i prezzi, centralizzare le prenotazioni, prenotare il fornitore preferito tra quelli selezionati e infine di contabilizzare in maniera automatica la prenotazione” prosegue Fabio Bignotti, direttore commerciale.\r

\r

Mrh Group non applica mark-up sulle agenzie ponendosi come centrale di acquisto, certificando i fornitori da utilizzare e tutelandosi in termini di responsabilità civile. “Operiamo in un mercato sempre più variegato e complesso, con molti attori. E' nostro compito cercare di tutelare al massimo le adv che ci hanno dato fiducia associandosi al network” conclude Luigi Deli, founder e ceo del gruppo Volonline.","post_title":"Nuovo tool per gli adv e i consulenti Mrh: mette a confronto i fornitori di banche letti","post_date":"2024-10-09T10:09:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728468540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietnam Airlines ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Monaco con l'apertura di due nuove destinazioni, Hanoi e Ho Chi Minh City. Per questi nuovi collegamenti, la compagnia aerea utilizza un Boeing 787-9 Dreamliner, configurato con tre classi di servizio: business class, Premium economy ed economy.\r

\r

I voli per la capitale vietnamita Hanoi saranno effettuati il lunedì e il sabato; Ho Chi Minh City è invece servita ogni martedì ma, a partire da dicembre 2024, la frequenza sarà portata a due voli settimanali (martedì e giovedì). L'aeroporto di Monaco diventa così la quarta destinazione europea di Vietnam Airlines, insieme a Francoforte, Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle. Nel luglio 2025, toccherà invece a Milano Malpensa entrare nel network della compagnia.\r

\r

«Questi collegamenti rappresentano un'espansione significativa dei nostri servizi per l'Asia e rafforzano la posizione dell'aeroporto di Monaco come uno dei principali hub per l'aviazione in Europa - ha dichiarato Jost Lammers, direttore generale dell'aeroporto di Monaco -. Siamo certi che questi nuovi voli diretti rafforzeranno ulteriormente i legami economici e gli scambi culturali tra la Baviera e il Vietnam».\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines ha aperto i voli su Monaco, quarta destinazione europea","post_date":"2024-10-09T10:02:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728468147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sistema termale dell’Emilia Romagna sta vivendo una stagione positiva superando i dati pre-pandemia. A comunicarlo è Lino Gilioli, presidente del Coter, Consorzio del circuito rermale dell’Emilia Romagna, che in occasione di un incontro con la stampa nazionale, ha condiviso i risultati al 30 settembre 2024: “I risultati del comparto termale della Regione ci consegnano un quadro positivo, crescono sullo scorso anno sia gli arrivi che il fatturato dei vari segmenti di attività, dal termalismo di cura, alla riabilitazione e al benessere”.\r

\r

“I dati ci indicano + 13% sul 2023 di arrivi complessivi con un fatturato che segna un +15%” prosegue Gilioli, approfondendo che “la riabilitazione cresce del 20% sul 2023 (che già era stato un anno positivo), il benessere supera ampiamente i dati pre-pandemia, le cure termali segnano la tendenza di tutto il comparto con + 12%. Si tratta di segnali importanti che confortano lo sforzo e il lavoro fatto in questi anni teso a rafforzare ulteriormente il settore attraverso miglioramenti organizzativi e strutturali, consolidando i rapporti da una parte con il Servizio Sanitario Nazionale e dall’altra con i nostri clienti, fidelizzando la loro presenza, aprendo nuovi settori di attività per raggiungere nuovi mercati”.\r

\r

Gilioli sottolinea inoltre come “emergano alcune tendenze interessanti e non sempre scontate come quella di una crescita della componente terapeutica che sfata un po' quell’idea di considerare le Terme solo come meta per il relax. C’è invece un recupero deciso delle Terme come cura naturale capace di migliorare la salute a fronte di disturbi che riguardano l’apparato respiratorio, quello muscolare e delle ossa, la circolazione e la cura della pelle”.\r

\r

Insomma il “prodotto termale” della Regione non ha finito di stupire e insieme alle attività maggiormente gettonate come il benessere, ritrova le sue origini anche nella riabilitazione e nel recupero funzionale, tutte attività che sviluppano al meglio le loro potenzialità grazie all’utilizzo delle acque termali.","post_title":"Sistema termale Emilia Romagna: superati i libelli pre pandemia","post_date":"2024-10-09T10:01:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728468064000]}]}}