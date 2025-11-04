D’Auria «Gragnano si apre al turismo internazionale, ma con grande attenzione al territorio» Al WTM di Londra incontriamo Nello D’Auria, sindaco di Gragnano. «Come tutti sanno la Campania sta vivendo un momento positivo. Logicamente c’è il turismo, sul quale bisogna fare un discorso di accoglienza e di qualità. Per quanto riguarda il turismo a Gragnano, penso che abbiamo superato la fase di start up, e ci siamo posizionati in un sistema turistico definito. Del resto dal punto di vista geografico siamo molto avvantaggiati. A metà strada fra Napoli e Salerno, vicino Pompei , molto vicino alla penisola Sorrentina quindi alla costiera amalfitana. I dati sono tutti in crescita e ne siamo molti soddisfatti. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo: noi ci posizioniamo come la vera e propria capitale enogastronomica della regione Campania. Facciamo inltre leva sulle nostre bellezze naturali e sul turismo esperenziale che lega un prodotto a un territorio. E’ molto interessante per esempio, coinvolgere il turismo anche sulla produzione della pasta, prodotti di panificazione, il vino, l’olio, il fior di latte». Ci sono idee e programmai per il 2026. «Noi abbiamo necessità di fare network fra territori omogenei. La nostra prima presenza al WTM ci fa capire l’importanza del nostro impegno aa proporci a livello internazionale.Naturalmente è solo il punto di partenza per allargare ancora l’interesse verso nuove destinazioni e nuovi bcini di flussi internazionali, senza mai dimenticare il turismo nostrano. Quindi stiamo sviluppando un’idea che tende ad allargare i margini ma sempre con attenzione al nostro territorio». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al WTM di Londra incontriamo Nello D'Auria, sindaco di Gragnano. «Come tutti sanno la Campania sta vivendo un momento positivo. Logicamente c'è il turismo, sul quale bisogna fare un discorso di accoglienza e di qualità. Per quanto riguarda il turismo a Gragnano, penso che abbiamo superato la fase di start up, e ci siamo posizionati in un sistema turistico definito. Del resto dal punto di vista geografico siamo molto avvantaggiati. A metà strada fra Napoli e Salerno, vicino Pompei , molto vicino alla penisola Sorrentina quindi alla costiera amalfitana. I dati sono tutti in crescita e ne siamo molti soddisfatti. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo: noi ci posizioniamo come la vera e propria capitale enogastronomica della regione Campania. Facciamo inltre leva sulle nostre bellezze naturali e sul turismo esperenziale che lega un prodotto a un territorio. E' molto interessante per esempio, coinvolgere il turismo anche sulla produzione della pasta, prodotti di panificazione, il vino, l'olio, il fior di latte». Ci sono idee e programmai per il 2026. «Noi abbiamo necessità di fare network fra territori omogenei. La nostra prima presenza al WTM ci fa capire l'importanza del nostro impegno aa proporci a livello internazionale.Naturalmente è solo il punto di partenza per allargare ancora l'interesse verso nuove destinazioni e nuovi bcini di flussi internazionali, senza mai dimenticare il turismo nostrano. Quindi stiamo sviluppando un'idea che tende ad allargare i margini ma sempre con attenzione al nostro territorio». [post_title] => D'Auria «Gragnano si apre al turismo internazionale, ma con grande attenzione al territorio» [post_date] => 2025-11-04T13:52:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762264325000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling. Hotel 4 stelle Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni. Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni». Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze». Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori . [post_title] => Meliá Hotels International apre la prima struttura in Honduras [post_date] => 2025-11-03T15:37:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762184252000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Caminata di Tures, nella dimensione avvolgente di una Valle Aurina che d’inverno acquista un fascino quasi magico, l’Olm Escape Nature, Aparthotel autosufficiente a livello energetico, concepito per restituire a ogni ospite la libertà di scegliere, riscrive il senso della vacanza, eliminando gli schemi e le barriere, mentali prima ancora che fisici. Il senso di Olm per la neve parla dello Skiworld Ahrntal con le 4 aree sciistiche con 86 km di piste tra 950 e 2.510 metri di altitudine, manti perfettamente preparati, circuiti da fondo, tracciati per slitta, sentieri su cui ciaspolare e distese su cui passeggiare. E a tutto questo, si aggiunge il piacere del ritorno in un nido alpino che già nel nome racchiude la tradizione (“malga”), la continuità e l’armonia dell’infinito. Ad affermare tale filosofia, che è bello immaginare cristallizzata in una scultura di ghiaccio, è una sostenibilità tanto silenziosa quanto efficace. Grazie a pannelli fotovoltaici e geotermia, l'utilizzo coerente della filiera corta (fibre naturali, pietra e legno del territorio) e la realizzazione CO2 neutro con impatto zero sul clima, l’edificio circolare ha ottenuto la prestigiosa certificazione Gstc (principale organizzazione a livello internazionale per la promozione del turismo sostenibile), dimostrando senza proclami la capacità energetica di un’infrastruttura invisibile che funziona in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Disposte a ventaglio, le 33 ApartSuite, 25 delle quali con sauna finlandese privata, garantiscono il massimo dell’indipendenza anche sul piano della cucina, con pasti che possono essere preparati e consumati intimamente e in autonomia oppure gustati negli spazi del PRENN°, punto cruciale di una trama gastronomica che invita a godersi una colazione al mattino, immergersi in un’esperienza gourmet la sera o sorseggiare un aperitivo. Nel mezzo, scorre l’acqua, elemento dominante e purificante che definisce i rituali di benessere delle saune, del percorso Kneipp e dell’Eco Spa, realizzata con un utilizzo rispettoso delle risorse naturali e alimentata con energia green nel segno di una leggerezza totalizzante. In un settore dell’ospitalità che distorce le parole e i concetti nel nome della moda e della tendenza, Olm Nature Escape non offre esperienze ma opportunità. Semplicemente avvicinandosi alla finestra e rispondendo con lo sguardo all’abbraccio bianco delle montagne, si coglie l’occasione di comprendere quanto ogni persona sia parte del perpetuo ciclo naturale delle cose. [post_title] => Olm Nature Escape, una stagione tra piste da sci e relax in Valle Aurina [post_date] => 2025-11-03T14:56:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762181817000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La capitale di Taiwan si prepara a rafforzare la propria presenza sul mercato europeo, puntando su un’offerta turistica che coniuga tradizione, innovazione e ospitalità di alto livello. Con il recente annuncio della crescita dei voli diretto tra Milano Malpensa e Taipei a frequenza giornaliere, firmati Eva Air - dal 16 gennaio 2026 - la destinazione si apre sempre più ai viaggiatori italiani e occidentali, facilitando l’accesso a un mercato emergente ricco di potenzialità per il turismo leisure e Mice. Taipei propone un ventaglio di esperienze che raccontano la complessità e il fascino del suo tessuto urbano: dalla spiritualità del Tempio di Longshan alle atmosfere storiche di Dihua Street, fino alla modernità del Taipei 101, simbolo dell’innovazione architettonica e tecnologica dell’isola. Gli itinerari culturali si arricchiscono di tappe dedicate all’artigianato e al design, come il Museo della Ceramica di Yingge e il Songshan Cultural and Creative Park, dove artisti e designer reinterpretano la tradizione in chiave contemporanea. Nei dintorni della capitale, località come Jiufen e Pingxi offrono esperienze suggestive tra paesaggi collinari, case di tè e le celebri lanterne volanti, mentre la visita al geoparco di Yehliu consente di scoprire un patrimonio naturale unico nel suo genere. Turismo esperienziale ed eventi sportivi Il turismo esperienziale trova a Taipei una delle sue espressioni più autentiche. Tra le proposte di maggior richiamo figurano i corsi di cucina per imparare a realizzare i celebri Xiaolongbao, i ravioli al vapore ripieni, e la preparazione del bubble milk tea, bevanda icona di Taiwan. I mercati tradizionali, come Nanmen e Jianguo Jade & Flower Market, rappresentano invece il cuore pulsante della vita quotidiana, accanto ai quartieri moderni come Ximending, fulcro dello shopping e dell’intrattenimento giovanile. La gastronomia locale è uno degli elementi più distintivi della destinazione. Dai beef noodles alle ricette Hakka, dall’hot pot alle nuove tendenze di green dining, Taipei si posiziona come capitale asiatica del gusto, capace di unire autenticità e innovazione. Accanto al turismo leisure, la città si distingue anche per la sua dimensione lifestyle e sportiva: eventi come la Eva Marathon richiamano runner da tutto il mondo, testimoniando l’attenzione crescente verso la sostenibilità e il benessere urbano. Verso il mercato europeo A sostenere la strategia di apertura verso i mercati europei, il collegamento giornaliero di Eva Air tra Milano e Taipei rappresenta un passo fondamentale. [caption id="attachment_500598" align="alignright" width="200"] Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana di EVA Air[/caption] “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa novità, che rappresenta una pietra miliare per la nostra compagnia e per i viaggiatori italiani - ha dichiarato Eric Hsueh, general manager della filiale italiana del vettore -. Il nuovo volo diretto tra Milano Malpensa e Taipei conferma la nostra volontà di investire in Italia con una proposta di alto livello.” Dal canto suo, l’Ente del Turismo di Taipei sottolinea l’importanza della collaborazione con il vettore e con i partner europei: “Taipei è una città dinamica e accessibile, dove la tradizione incontra la creatività. Il collegamento diretto con Milano rappresenta un’occasione strategica per avvicinare il pubblico europeo alla nostra cultura e alle esperienze autentiche che la capitale è in grado di offrire. Puntiamo a rafforzare le sinergie con il trade per sviluppare prodotti di viaggio diversificati e sostenibili.” Con un’offerta che integra cultura, gastronomia, benessere e creatività, Taipei si propone oggi come nuova porta d’ingresso dell’Asia orientale, perfettamente connessa e sempre più attrattiva per il mercato europeo. [gallery ids="500602,500600,500601,500603,500604,500605"] [post_title] => Taipei ed Eva Air scommettono sui viaggiatori europei [post_date] => 2025-11-03T09:12:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => eva-air [1] => taiwan ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Eva Air [1] => Taiwan ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762161176000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le compagnie di crociera hanno iniziato a modificare alcuni dei loro itinerari caraibici per evitare di trovarsi sulla rotta dell'uragano Melissa. Come riporta TravelWeekly, Carnival Cruise Line ha apportato modifiche a diverse delle sue navi con itinerari in Giamaica, Turks e Caicos e in alcune parti della Repubblica Dominicana. La compagnia ha segnalato che la tappa della Carnival Liberty a Montego Bay il 29 ottobre e a Grand Cayman il 30 ottobre sarà sostituita con tappe a Mahogany Bay, Honduras e Belize. La tappa della Carnival Dream a Montego Bay il 29 ottobre è stata cancellata. Le altre modifiche Le tappe della Carnival Celebration a Grand Turk il 28 ottobre e ad Amber Cove nella Repubblica Dominicana il 29 ottobre saranno sostituite da una tappa a Cozumel. La Carnival Sunrise e la Carnival Vista faranno scalo a Nassau il 30 ottobre, anziché fermarsi rispettivamente a Grand Turk e Amber Cove. A causa dell'uragano Melissa, Royal Caribbean Group ha dirottato due crociere programmate dai Caraibi orientali ai Caraibi occidentali. La crociera della Celebrity Beyond, partita da Miami domenica, farà ora tappa a Costa Maya, in Messico, Belize e Roatan, in Honduras. La partenza del 25 ottobre della Icon of the Seas della Royal Caribbean International farà tappa a Cozumel e Roatan. [post_title] => Uragano Melissa, le compagnie di crociera modificano le rotte [post_date] => 2025-10-28T09:57:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761645477000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' cresciuta, ora dopo ora, la potenzia dell'uragano Melissa, che ha nel fine settimana ha raddoppiato la sua intensità, raggiungendo il raro livello di categoria 5 con venti a 256 chilometri l'ora. Lo ha reso noto il National Hurricane Center, spiegando che si prevede che l'uragano toccherà terra in Giamaica domani mattina (28 ottobre, ndr) diventando l'uragano più forte mai registrato sull'isola. Come spiegato da Adnkronos, gli ospedali sono stati attivati in ''modalità di emergenza'', sono stati chiusi tutti gli aeroporti e sono stati attivati rifugi in tutto il Paese per le persone che vivono in zone sensibili, ha spiegato il ministro degli enti locali Desmond McKenzie in una conferenza stampa. Il governo giamaicano ha emesso ordini di evacuazione obbligatoria per diverse comunità costiere, tra cui alcune zone di Kingston. "Si prevede che l'uragano colpisca principalmente il versante meridionale dell'isola e man mano che si avvicina alla costa meridionale produrrà i suoi effetti", ha affermato Evan Thompson, direttore del Servizio meteorologico della Giamaica. Si prevede che l'uragano attraverserà Cuba e le Bahamas fino a mercoledì: in particolare, dovrebbe raggiunger terra nella parte orientale di Cuba, dove è stato emesso un allarme uragano per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo e Holguin, mentre per Las Tunas è in vigore l'allarme per tempesta tropicale. [post_title] => Giamaica: cresce l'allarme per l'uragano Melissa. Chiusi tutti gli aeroporti [post_date] => 2025-10-27T13:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761573535000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499989" align="alignleft" width="300"] Anya Bracci[/caption] Creo Travel torna in pista con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio. Dopo il successo degli Happy hour by creo, si apre oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by Creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale. Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità. «Questo viaggio è terminato; ora inizia il nuovo format di eventi Creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile» commenta il direttore marketing e commerciale, Anya Bracci. Le Travel Quiz Night by Creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di quiz dedicati alle destinazioni Creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo. Le tappe Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la Penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione. Parallelamente al lancio del nuovo format, Creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate. «L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di Creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto di Creo -. Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda». [post_title] => Travel Quiz Night by Creo, agenzie di viaggio sempre al centro [post_date] => 2025-10-24T12:20:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761308433000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tui Netherlands rilancia all'aeroporto di Brindisi per la summer 2026 quando, dal 24 aprile e fino al 6 ottobre, aprirà la nuova rotta da Amsterdam. La compagnia aerea olandese del gruppo Tui ha deciso quindi di raddoppiare il suo investimento su Brindisi e sul Salento, dopo i collegamenti con il Belgio ad opera di Tui Fly Belgium. Il collegamento avrà inizialmente una frequenza bisettimanale (venerdì e martedì), per poi progressivamente dal 30 maggio aumentare a tre frequenze, sempre settimanali e dal 24 luglio passare a ben quattro frequenze. «L'avvio del nuovo collegamento Brindisi-Amsterdam – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell'aeroporto del Salento. Si tratta di una rotta di grande valore strategico che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità sia per il turismo incoming che per l’outgoing. Consideriamo che nei primi otto mesi del 2025 il mercato incoming olandese si è posizionato al 7° posto per presenze in Puglia con 281.643 rispetto alle 243.971 dell’anno precedente. Questo incremento testimonia l'interesse crescente dei visitatori olandesi verso la nostra regione e lascia prevedere che la nuova rotta possa incontrare un immediato successo che sento di condividere con il management di Aeroporti di Puglia e con il gruppo TUI che ha scelto di investire su questa destinazione dimostrandosi partner affidabile e lungimirante». [post_title] => Tui Netherlands: nuova rotta stagionale da Brindisi ad Amsterdam, dal 24 aprile [post_date] => 2025-10-24T09:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761296432000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forse uno spiraglio per i 200 lavoratori Alitalia per i quali è prevista lo stop alla cassa integrazione 31 ottobrea e avviata la procedura di licenziamento collettivo. Infatti si andrebbe verso la soluzione di una Naspi "allungata", a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in pensione nell'arco dei prossimi 4 anni. La Naspi "allungata" e l'anno o i due anni ulteriori sarebbero finanziati dal Fondo straordinario del trasporto aereo. Lo si è appreso al termine dell'incontro al ministero del lavoro sul destino dei lavoratori ex Alitalia. Nel frattempo, con lo stop alla cigs è partito anche l'iter del licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori (1.997 per l'esattezza, di cui solo circa 400 raggiungerebbero il requisito pensionistico nel triennio) che hanno iniziato a ricevere via Pec le lettere di licenziamento da Alitalia Sai in amministrazione straordinaria. [post_title] => Lavoratori Alitalia, si apre la via della Naspi allungata per 3 anni [post_date] => 2025-10-22T12:14:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761135286000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dauria gragnano si apre al turismo internazionale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":404,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al WTM di Londra incontriamo Nello D'Auria, sindaco di Gragnano. \r

\r

«Come tutti sanno la Campania sta vivendo un momento positivo. Logicamente c'è il turismo, sul quale bisogna fare un discorso di accoglienza e di qualità. Per quanto riguarda il turismo a Gragnano, penso che abbiamo superato la fase di start up, e ci siamo posizionati in un sistema turistico definito. Del resto dal punto di vista geografico siamo molto avvantaggiati. A metà strada fra Napoli e Salerno, vicino Pompei , molto vicino alla penisola Sorrentina quindi alla costiera amalfitana. I dati sono tutti in crescita e ne siamo molti soddisfatti. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo: noi ci posizioniamo come la vera e propria capitale enogastronomica della regione Campania. Facciamo inltre leva sulle nostre bellezze naturali e sul turismo esperenziale che lega un prodotto a un territorio.\r

\r

E' molto interessante per esempio, coinvolgere il turismo anche sulla produzione della pasta, prodotti di panificazione, il vino, l'olio, il fior di latte».\r

\r

Ci sono idee e programmai per il 2026.\r

\r

«Noi abbiamo necessità di fare network fra territori omogenei. La nostra prima presenza al WTM ci fa capire l'importanza del nostro impegno aa proporci a livello internazionale.Naturalmente è solo il punto di partenza per allargare ancora l'interesse verso nuove destinazioni e nuovi bcini di flussi internazionali, senza mai dimenticare il turismo nostrano. Quindi stiamo sviluppando un'idea che tende ad allargare i margini ma sempre con attenzione al nostro territorio».","post_title":"D'Auria «Gragnano si apre al turismo internazionale, ma con grande attenzione al territorio»","post_date":"2025-11-04T13:52:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762264325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. \r

\r

Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling.\r

Hotel 4 stelle\r

Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni.\r

\r

Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni».\r

\r

Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze».\r

\r

Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori .\r

\r

","post_title":"Meliá Hotels International apre la prima struttura in Honduras","post_date":"2025-11-03T15:37:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762184252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Caminata di Tures, nella dimensione avvolgente di una Valle Aurina che d’inverno acquista un fascino quasi magico, l’Olm Escape Nature, Aparthotel autosufficiente a livello energetico, concepito per restituire a ogni ospite la libertà di scegliere, riscrive il senso della vacanza, eliminando gli schemi e le barriere, mentali prima ancora che fisici.\r

\r

Il senso di Olm per la neve parla dello Skiworld Ahrntal con le 4 aree sciistiche con 86 km di piste tra 950 e 2.510 metri di altitudine, manti perfettamente preparati, circuiti da fondo, tracciati per slitta, sentieri su cui ciaspolare e distese su cui passeggiare.\r

\r

E a tutto questo, si aggiunge il piacere del ritorno in un nido alpino che già nel nome racchiude la tradizione (“malga”), la continuità e l’armonia dell’infinito. Ad affermare tale filosofia, che è bello immaginare cristallizzata in una scultura di ghiaccio, è una sostenibilità tanto silenziosa quanto efficace. Grazie a pannelli fotovoltaici e geotermia, l'utilizzo coerente della filiera corta (fibre naturali, pietra e legno del territorio) e la realizzazione CO2 neutro con impatto zero sul clima, l’edificio circolare ha ottenuto la prestigiosa certificazione Gstc (principale organizzazione a livello internazionale per la promozione del turismo sostenibile), dimostrando senza proclami la capacità energetica di un’infrastruttura invisibile che funziona in perfetta armonia con l’ambiente circostante.\r

\r

Disposte a ventaglio, le 33 ApartSuite, 25 delle quali con sauna finlandese privata, garantiscono il massimo dell’indipendenza anche sul piano della cucina, con pasti che possono essere preparati e consumati intimamente e in autonomia oppure gustati negli spazi del PRENN°, punto cruciale di una trama gastronomica che invita a godersi una colazione al mattino, immergersi in un’esperienza gourmet la sera o sorseggiare un aperitivo.\r

\r

Nel mezzo, scorre l’acqua, elemento dominante e purificante che definisce i rituali di benessere delle saune, del percorso Kneipp e dell’Eco Spa, realizzata con un utilizzo rispettoso delle risorse naturali e alimentata con energia green nel segno di una leggerezza totalizzante.\r

\r

In un settore dell’ospitalità che distorce le parole e i concetti nel nome della moda e della tendenza, Olm Nature Escape non offre esperienze ma opportunità. Semplicemente avvicinandosi alla finestra e rispondendo con lo sguardo all’abbraccio bianco delle montagne, si coglie l’occasione di comprendere quanto ogni persona sia parte del perpetuo ciclo naturale delle cose.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Olm Nature Escape, una stagione tra piste da sci e relax in Valle Aurina","post_date":"2025-11-03T14:56:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762181817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La capitale di Taiwan si prepara a rafforzare la propria presenza sul mercato europeo, puntando su un’offerta turistica che coniuga tradizione, innovazione e ospitalità di alto livello.\r

\r

Con il recente annuncio della crescita dei voli diretto tra Milano Malpensa e Taipei a frequenza giornaliere, firmati Eva Air - dal 16 gennaio 2026 - la destinazione si apre sempre più ai viaggiatori italiani e occidentali, facilitando l’accesso a un mercato emergente ricco di potenzialità per il turismo leisure e Mice.\r

\r

Taipei propone un ventaglio di esperienze che raccontano la complessità e il fascino del suo tessuto urbano: dalla spiritualità del Tempio di Longshan alle atmosfere storiche di Dihua Street, fino alla modernità del Taipei 101, simbolo dell’innovazione architettonica e tecnologica dell’isola.\r

Gli itinerari culturali si arricchiscono di tappe dedicate all’artigianato e al design, come il Museo della Ceramica di Yingge e il Songshan Cultural and Creative Park, dove artisti e designer reinterpretano la tradizione in chiave contemporanea. Nei dintorni della capitale, località come Jiufen e Pingxi offrono esperienze suggestive tra paesaggi collinari, case di tè e le celebri lanterne volanti, mentre la visita al geoparco di Yehliu consente di scoprire un patrimonio naturale unico nel suo genere.\r

Turismo esperienziale ed eventi sportivi\r

Il turismo esperienziale trova a Taipei una delle sue espressioni più autentiche. Tra le proposte di maggior richiamo figurano i corsi di cucina per imparare a realizzare i celebri Xiaolongbao, i ravioli al vapore ripieni, e la preparazione del bubble milk tea, bevanda icona di Taiwan. I mercati tradizionali, come Nanmen e Jianguo Jade & Flower Market, rappresentano invece il cuore pulsante della vita quotidiana, accanto ai quartieri moderni come Ximending, fulcro dello shopping e dell’intrattenimento giovanile.\r

La gastronomia locale è uno degli elementi più distintivi della destinazione. Dai beef noodles alle ricette Hakka, dall’hot pot alle nuove tendenze di green dining, Taipei si posiziona come capitale asiatica del gusto, capace di unire autenticità e innovazione.\r

Accanto al turismo leisure, la città si distingue anche per la sua dimensione lifestyle e sportiva: eventi come la Eva Marathon richiamano runner da tutto il mondo, testimoniando l’attenzione crescente verso la sostenibilità e il benessere urbano.\r

Verso il mercato europeo\r

A sostenere la strategia di apertura verso i mercati europei, il collegamento giornaliero di Eva Air tra Milano e Taipei rappresenta un passo fondamentale. \r

\r

[caption id=\"attachment_500598\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana di EVA Air[/caption]\r

\r

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa novità, che rappresenta una pietra miliare per la nostra compagnia e per i viaggiatori italiani - ha dichiarato Eric Hsueh, general manager della filiale italiana del vettore -. Il nuovo volo diretto tra Milano Malpensa e Taipei conferma la nostra volontà di investire in Italia con una proposta di alto livello.”\r

\r

Dal canto suo, l’Ente del Turismo di Taipei sottolinea l’importanza della collaborazione con il vettore e con i partner europei: “Taipei è una città dinamica e accessibile, dove la tradizione incontra la creatività. Il collegamento diretto con Milano rappresenta un’occasione strategica per avvicinare il pubblico europeo alla nostra cultura e alle esperienze autentiche che la capitale è in grado di offrire. Puntiamo a rafforzare le sinergie con il trade per sviluppare prodotti di viaggio diversificati e sostenibili.”\r

\r

Con un’offerta che integra cultura, gastronomia, benessere e creatività, Taipei si propone oggi come nuova porta d’ingresso dell’Asia orientale, perfettamente connessa e sempre più attrattiva per il mercato europeo.\r

\r

[gallery ids=\"500602,500600,500601,500603,500604,500605\"]","post_title":"Taipei ed Eva Air scommettono sui viaggiatori europei","post_date":"2025-11-03T09:12:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["eva-air","taiwan"],"post_tag_name":["Eva Air","Taiwan"]},"sort":[1762161176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le compagnie di crociera hanno iniziato a modificare alcuni dei loro itinerari caraibici per evitare di trovarsi sulla rotta dell'uragano Melissa.\r

Come riporta TravelWeekly, Carnival Cruise Line ha apportato modifiche a diverse delle sue navi con itinerari in Giamaica, Turks e Caicos e in alcune parti della Repubblica Dominicana. La compagnia ha segnalato che la tappa della Carnival Liberty a Montego Bay il 29 ottobre e a Grand Cayman il 30 ottobre sarà sostituita con tappe a Mahogany Bay, Honduras e Belize. La tappa della Carnival Dream a Montego Bay il 29 ottobre è stata cancellata.\r

Le altre modifiche\r

Le tappe della Carnival Celebration a Grand Turk il 28 ottobre e ad Amber Cove nella Repubblica Dominicana il 29 ottobre saranno sostituite da una tappa a Cozumel. La Carnival Sunrise e la Carnival Vista faranno scalo a Nassau il 30 ottobre, anziché fermarsi rispettivamente a Grand Turk e Amber Cove. \r

\r

A causa dell'uragano Melissa, Royal Caribbean Group ha dirottato due crociere programmate dai Caraibi orientali ai Caraibi occidentali. La crociera della Celebrity Beyond, partita da Miami domenica, farà ora tappa a Costa Maya, in Messico, Belize e Roatan, in Honduras. La partenza del 25 ottobre della Icon of the Seas della Royal Caribbean International farà tappa a Cozumel e Roatan.\r

\r

","post_title":"Uragano Melissa, le compagnie di crociera modificano le rotte","post_date":"2025-10-28T09:57:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761645477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' cresciuta, ora dopo ora, la potenzia dell'uragano Melissa, che ha nel fine settimana ha raddoppiato la sua intensità, raggiungendo il raro livello di categoria 5 con venti a 256 chilometri l'ora.\r

Lo ha reso noto il National Hurricane Center, spiegando che si prevede che l'uragano toccherà terra in Giamaica domani mattina (28 ottobre, ndr) diventando l'uragano più forte mai registrato sull'isola. Come spiegato da Adnkronos, gli ospedali sono stati attivati in ''modalità di emergenza'', sono stati chiusi tutti gli aeroporti e sono stati attivati rifugi in tutto il Paese per le persone che vivono in zone sensibili, ha spiegato il ministro degli enti locali Desmond McKenzie in una conferenza stampa.\r

Il governo giamaicano ha emesso ordini di evacuazione obbligatoria per diverse comunità costiere, tra cui alcune zone di Kingston. \"Si prevede che l'uragano colpisca principalmente il versante meridionale dell'isola e man mano che si avvicina alla costa meridionale produrrà i suoi effetti\", ha affermato Evan Thompson, direttore del Servizio meteorologico della Giamaica. \r

Si prevede che l'uragano attraverserà Cuba e le Bahamas fino a mercoledì: in particolare, dovrebbe raggiunger terra nella parte orientale di Cuba, dove è stato emesso un allarme uragano per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo e Holguin, mentre per Las Tunas è in vigore l'allarme per tempesta tropicale. ","post_title":"Giamaica: cresce l'allarme per l'uragano Melissa. Chiusi tutti gli aeroporti","post_date":"2025-10-27T13:58:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761573535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499989\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anya Bracci[/caption]\r

\r

Creo Travel torna in pista con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio. Dopo il successo degli Happy hour by creo, si apre oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by Creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale.\r

\r

Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità.\r

\r

«Questo viaggio è terminato; ora inizia il nuovo format di eventi Creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile» commenta il direttore marketing e commerciale, Anya Bracci.\r

\r

Le Travel Quiz Night by Creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di quiz dedicati alle destinazioni Creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo.\r

Le tappe\r

Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la Penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione.\r

\r

Parallelamente al lancio del nuovo format, Creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate.\r

\r

«L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di Creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto di Creo -. Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda».","post_title":"Travel Quiz Night by Creo, agenzie di viaggio sempre al centro","post_date":"2025-10-24T12:20:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761308433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tui Netherlands rilancia all'aeroporto di Brindisi per la summer 2026 quando, dal 24 aprile e fino al 6 ottobre, aprirà la nuova rotta da Amsterdam. La compagnia aerea olandese del gruppo Tui ha deciso quindi di raddoppiare il suo investimento su Brindisi e sul Salento, dopo i collegamenti con il Belgio ad opera di Tui Fly Belgium.\r

\r

Il collegamento avrà inizialmente una frequenza bisettimanale (venerdì e martedì), per poi progressivamente dal 30 maggio aumentare a tre frequenze, sempre settimanali e dal 24 luglio passare a ben quattro frequenze.\r

\r

«L'avvio del nuovo collegamento Brindisi-Amsterdam – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell'aeroporto del Salento. Si tratta di una rotta di grande valore strategico che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità sia per il turismo incoming che per l’outgoing.\r

\r

Consideriamo che nei primi otto mesi del 2025 il mercato incoming olandese si è posizionato al 7° posto per presenze in Puglia con 281.643 rispetto alle 243.971 dell’anno precedente. Questo incremento testimonia l'interesse crescente dei visitatori olandesi verso la nostra regione e lascia prevedere che la nuova rotta possa incontrare un immediato successo che sento di condividere con il management di Aeroporti di Puglia e con il gruppo TUI che ha scelto di investire su questa destinazione dimostrandosi partner affidabile e lungimirante».","post_title":"Tui Netherlands: nuova rotta stagionale da Brindisi ad Amsterdam, dal 24 aprile","post_date":"2025-10-24T09:00:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761296432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forse uno spiraglio per i 200 lavoratori Alitalia per i quali è prevista lo stop alla cassa integrazione 31 ottobrea e avviata la procedura di licenziamento collettivo. Infatti si andrebbe verso la soluzione di una Naspi \"allungata\", a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in pensione nell'arco dei prossimi 4 anni.\r

\r

La Naspi \"allungata\" e l'anno o i due anni ulteriori sarebbero finanziati dal Fondo straordinario del trasporto aereo. Lo si è appreso al termine dell'incontro al ministero del lavoro sul destino dei lavoratori ex Alitalia.\r

\r

Nel frattempo, con lo stop alla cigs è partito anche l'iter del licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori (1.997 per l'esattezza, di cui solo circa 400 raggiungerebbero il requisito pensionistico nel triennio) che hanno iniziato a ricevere via Pec le lettere di licenziamento da Alitalia Sai in amministrazione straordinaria.","post_title":"Lavoratori Alitalia, si apre la via della Naspi allungata per 3 anni","post_date":"2025-10-22T12:14:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761135286000]}]}}