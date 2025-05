Il crollo del turismo europeo verso gli Usa non frena. E’ l’effetto Trump Crollo turismo verso Usa. Non si è trattato, come potrebbe sembrare a prima vista, di un fenomeno passeggero: i giorni passano e il cambiamento di tendenza nel turismo in Europa generato da Donald Trump con i suoi conflitti tariffari inizia a farsi sentire e le maggiori aziende turistiche mondiali se ne stanno accorgendo. Si sta sicuramente rilevando un forte calo della domanda turistica europea verso gli Stati Uniti. A marzo il calo è stato del 17%. Accor e Voyageur du Monde, due importanti imprese del turismo, segnalano una riduzione delle prenotazioni per il prossimo futuro. E il motivo è chiaro: Donald Trump, sia per i dazi che per l’aumento dei controlli alle frontiere. Accor Accor, ad esempio, segnala un calo del 25% nelle prenotazioni da parte di clienti europei negli Stati Uniti. Nel caso di Voyageurs du Monde, il calo è del 20%. Tra i paesi con i problemi più gravi ci sono Spagna, Canada, Egitto e alcuni paesi latinoamericani. In generale, le principali catene alberghiere e le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno messo in guardia gli investitori del mercato azionario dall’instabilità e dalla debolezza del mercato nei prossimi mesi, sempre per lo stesso motivo. Condividi

