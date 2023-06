Confindustria Alberghi e Banca Intesa firmano un nuovo accordo L’evento “Turismo al Sud: tendenze, impatti e dinamiche” tenutosi presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli e organizzato da Intesa Sanpaolo è stato l’occasione per sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione tra Confindustria Alberghi e la banca. “Il lavoro avviato già nel 2020 con Intesa Sanpaolo ha fornito, nel corso di questi anni, un set di risposte utili a fronteggiare momenti molto difficili per l’industria alberghiera. L’accordo oggi si arricchisce di una serie di elementi volti a favorire la crescita, lo sviluppo, la digitalizzazione e la competitività in coerenza con le importanti risorse messe a disposizioni dal Pnrr. Di particolare rilevanza l’innalzamento del plafond a favore delle aziende con la scelta di prestare particolare attenzione agli investimenti delle imprese turistiche del Sud. Tra gli elementi di novità dell’accordo, che certamente concorreranno ad innalzare il livello qualitativo del nostro prodotto, anche quelli dedicati a favorire la transizione energetica con un’attenzione particolare alle fonti rinnovabili – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di associazione Italiana Confindustria Alberghi.”

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_371862" align="alignleft" width="300"] Un'immagine di Portopiccolo[/caption] Dopo le voci raccolte già a inizio aprile arriva ora la conferma. L'offerta di ospitalità del complesso di Portopiccolo a Sistiana, vicino a Trieste, sarà brandizzata Tivoli. Il marchio di casa Minor Hotels fa così il proprio debutto nel mercato italiano. Il resort giuliano comprende l’hotel a 5 stelle da 58 camere Falisia Luxury Collection Resort & Spa, 203 appartamenti di lusso e 110 posti barca. La riapertura è prevista entro la fine di giugno, con il nome Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort. L'accordo tra il gruppo Minor (che include anche i brand Nh) e la proprietà è stata siglato lo scorso 31 maggio. Il complesso è detenuto da Hig Realty Partners: la divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo internazionale Hig Capital aveva rilevato il complesso turistico nel 2020 per 150 milioni di euro, di cui circa 36 milioni per la sola struttura a 5 stelle, in collaborazione con l’asset management company InvestiRe. La proprietà, aperta a metà maggio, dispone di 93 camere, tra cui otto suite, nonché di due locali f&b: il ristorante La Braseri di cucina tipica madrilena con un tocco internazionale e il cocktail bar El Cielo de Chicote con vista panoramica a 360 gradi sulla capitale spagnola. A progettare gli interni dell'Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, l'interior designer Lázaro Rosa-Violán, che si è ispirato al carattere eclettico della zona. Il tutto, all'interno di un edificio neoclassico completamente ristrutturato, risalente al 1924. “Siamo lieti di accogliere questo nuovo albergo nel nostro portfolio europeo in espansione - spiega il senior vice president, Continental Europe, Hilton, David Kelly -. La struttura offre agli ospiti un'esperienza autentica nel cuore della vivace capitale spagnola, con camere eleganti, un ristorante alla moda e un rooftop bar con vista mozzafiato. L'Hotel Montera Madrid, sono sicuro, sarà apprezzato sia dagli abitanti del luogo sia dagli ospiti internazionali”. [post_title] => Il brand Curio Collection by Hilton debutta a Madrid con l'hotel Montera [post_date] => 2023-06-07T12:45:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686141953000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un tour in bicicletta tra le Alpi accompagnati dalla guida speciale Davide Cassani, ciclista professionista con 27 vittorie tra Giri d’Italia, Tour de France e Campionati del Mondo. Dal 26 al 29 agosto il Club Med Alpe D’Huez propone un'esperienza esclusiva dedicata a tutti gli amanti del pedale. I gruppi verranno organizzati per livello di esperienza, con Cassani che guiderà i ciclisti su percorsi sicuri appositamente studiati. Per garantire la massima tranquillità, ogni itinerario verrà scortato da un mezzo di assistenza. La cura delle biciclette sarà invece affidata a un meccanico sempre pronto a effettuare gli interventi sui mezzi al termine di ogni pedalata. [post_title] => Al Club Med Alpe D’Huez quest'estate si va in bicicletta con Davide Cassani [post_date] => 2023-06-07T11:49:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686138590000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il Ponte sullo Stretto si inserisce in un contesto infrastrutturale più ampio, che in Calabria e in Sicilia vedrà il Gruppo FS investire nei prossimi dieci anni 80-90 miliardi di euro per potenziare una rete che porterà benefici all'Italia e all'Europa, vista la centralità del Ponte nel progetto del Corridoio Scandinavia–Mediterraneo delle merci e della Rete Transeuropea di Trasporto TEN-T". È quanto ha sottolineato a Messina l'amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris, intervenuto al Convegno della Fit-Cisl "Il Ponte sullo Stretto: infrastrutture e trasporti per unire l'Italia". Secondo Ferraris l'Italia e il Mezzogiorno necessitano di un ammodernamento delle infrastrutture che hanno 60-70 anni di età e per farlo "occorre sempre più pianificare i progetti a vita intera, superando la logica dei lotti per accelerare i processi autorizzativi e attrarre sempre più investitori privati come i fondi infrastrutturali e non speculativi, che possono giocare un ruolo centrale nello sviluppo delle opere". In questo scenario il Gruppo FS riveste sempre più la funzione di un vero e proprio operatore di sistema che, ha specificato Ferraris, investirà in Calabria con RFI "35 miliardi, di cui 16 già finanziati, e 14 miliardi con ANAS, tra nuove opere e manutenzione programmata. In Sicilia l'impegno di RFI è di circa 21 miliardi e di oltre 14 con Anas, sempre in nuove opere e manutenzione programmata". Investimenti che avranno impatti notevoli sia dal punto di vista del traffico passeggeri che da quello delle merci. Dal punto di vista della logistica, secondo Ferraris, occorre puntare sempre più sull'intermodalità e "sulla connessione con i porti, come quello di Gioia Tauro in Calabria, per premettere alle merci di arrivare in Europa in 10-12 ore". [post_title] => Il Gruppo FS investirà 80-90 miliardi in Calabria e Sicilia. Oltre il Ponte [post_date] => 2023-06-07T10:28:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686133702000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_412626" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Gaggi[/caption] Nell’ultimo anno, in un’era post covid, i viaggi e le vacanze hanno assunto un’importanza ancora maggiore per i consumatori divenendo un momento indimenticabile da concedersi. In questa cornice, assume un valore ancora più alto il punteggio che gli ospiti hanno riconosciuto complessivamente alle 52 strutture di Gruppo UNA su Booking.com, confermando così il loro alto apprezzamento per i suoi hotel, resort e residence caratterizzati da comfort, eleganza ed eccellente ospitalità italiana, pietre angolari della più grande catena alberghiera di proprietà italiana. Gli elevati punteggi delle recensioni delle singole strutture hanno permesso al Gruppo di essere insignito da Booking.com dell’ambito Traveller Review Awards 2023 con un punteggio di 8.5 su 10. “Siamo molto fieri di questo riconoscimento, in quanto rende onore a tutto l’impegno che Gruppo UNA ha investito e investe quotidianamente, mettendo sempre al centro delle proprie attività il benessere dell’ospite”, commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA. “Tutte le attenzioni che riserviamo ai nostri ospiti, fornendo loro servizi di qualità, ci hanno premiato e reso un’opzione vincente agli occhi dei viaggiatori. Ringrazio di cuore tutte le colleghe e i colleghi delle strutture alberghiere, degli hotel affiliati e dell’organizzazione centrale per il costante impegno profuso, nella consapevolezza che insieme riusciremo a raggiungere nuovi ambiziosi traguardi”. “Questo riconoscimento è la prova che si può offrire qualità in modo “consistente” e scalabile. Gruppo UNA ha l’obiettivo di continuare a crescere, senza perdere il focus sull’eccellenza del servizio e sul singolo ospite. Vogliamo affermarci come gruppo di riferimento italiano per l’ospitalità di fascia alta”, afferma Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo UNA. La volontà della più grande catena alberghiera italiana è quella di migliorare sempre di più l’esperienza di soggiorno, dove le parole d’ordine restano qualità, sicurezza, pulizia e benessere. Dagli urban hotel alle strutture nelle località di mare, il servizio di Gruppo UNA è sempre di altissimo livello. Le strutture rappresentano uno spettro completo e autentico su tutto ciò che l’Italia può offrire con 52 hotel, resort e residence unici situati in 25 destinazioni distribuite in 13 regioni italiane. Con Gruppo UNA è infatti possibile godere di un'esperienza italiana unica, assaporando la ricchezza della cultura, i paesaggi mozzafiato e la squisita cucina. I tre brand del Gruppo rappresentano tre modi di vivere l’ospitalità e soddisfano i desideri di ogni ospite in momenti e viaggi diversi: è possibile scegliere tra le raffinate location UNA Esperienze, dove il piacere è declinato in tutte le sue forme; il comfort e l’eleganza UNAHOTELS, dall’atmosfera genuinamente italiana; o gli hotel UNAWAY, soluzioni efficaci per soggiorni smart senza rinunciare alla qualità. [post_title] => Gruppo Una premiato da booking.com con il Traveller Review Awards 2023 [post_date] => 2023-06-06T11:03:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686049420000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => MUSA Lago di Como, il brand che vuole creare un’esperienza esclusiva e di classe unica nel suo genere, fin dalla sua apertura 1 anno fa ha dato grande importanza alla sinergia con Madre Natura, attraverso piccole attenzioni per rendere la realtà green ed ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente che la circonda. Oltre ad essere una struttura per quanto possibile plastic free ad esempio, MUSA utilizza energie da fonti rinnovabili, amenities con packaging dai materiali riciclati, detergenti ecofriendly, ha un guest journey totalmente paperless ed è dotata di colonnine di ricarica elettrica per le auto. Gli Executive Director Matteo Corridori e Robert Moretti per rendere la struttura ancora più ecosostenibile hanno deciso di affidarsi a una azienda per il monitoraggio e il calcolo delle emissioni annuali di CO2. MUSA ha così contribuito all’ambiente acquistando i crediti di carbonio equivalenti alle emissioni energetiche Scope 1 & 2: tramite un sistema di monitoraggio certificato è stato calcolato l’impatto della struttura sull’ambiente ed è stata rilevata l’esatta quantità di CO2 prodotta. A questo punto MUSA ha deciso di investire nei progetti della foresta pluviale Cikel Brazilian Amazon & Florestal Santa Maria per compensare le emissioni, acquistando 98 crediti di carbonio verificati tc02e. «Siamo molto orgogliosi di questo progetto – dichiarano Matteo Corridori e Robert Moretti – per noi è un aspetto fondamentale ma si tratta soltanto di un primo passo, il nostro goal è quello di abbassare le emissioni del 10% rispetto al 2022 lavorando sull’utilizzo consapevole di aria condizionata, luci, installando i pannelli solari ecc, fino a ridurre del tutto le emissioni annuali di carbonio il prima possibile». MUSA è il nuovo brand nato sulle sponde del Lago di Como pensato per creare un’esperienza esclusiva e di classe. La prestigiosa offerta, unica nel suo genere, comprende: un luxury boutique hotel 5*, un fine dining restaurant, un cocktail bar e una villa privata. [post_title] => Musa Lago di Como punta sul Green, obiettivo abbassare le emissioni del 10% rispetto al 2022 [post_date] => 2023-06-06T10:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686046543000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'hotel Meliá Durrës ha aperto ufficialmente alla clientela la scorsa settimana con un evento inaugurale che ha visto la presenza dell'alta direzione di Meliá Hotels International, di Concord Investment, gruppo proprietario della struttura, e di alcune cariche istituzionali del Paese ospitante, tra cui il primo ministro Edi Rama e il ministro del Turismo e dell'ambiente, Mirela Kumbaro. Dal canto suo, Gabriel Escarrer Jaume, vice presidente e amministratore delegato della compagnia spagnola, ha ringraziato per la fiducia che è stata riposta nel gruppo e ha rimarcato il potenziale turistico della zona, che Meliá, come già fatto in altre mete pionieristiche, si impegna a guidare insieme ai partner locali. Il Meliá Durrës affaccia sul mare e dispone di 471 camere e suite arredate in stile moderno. Degno di nota, The Level, un servizio che consente l’ingresso ad aree esclusive dell'hotel: camere superior, reception The Level, lounge, terrazza, area colazione, spazi per il relax e piscina privata. Con accesso diretto alla spiaggia, la nuova struttura offre spazi esterni con giardini e aree in cui ci si può rilassare al sole, adiacenti alle piscine che costituiscono la parte centrale dell’hotel con 125 metri di lunghezza complessivi. Oltre a quelle esterne, l'albergo ne dispone anche di due interne e due a sfioro situate presso il Rooftop Nine, location ideale per godersi tramonti con vista mare. Con un totale di 12 bar e ristoranti, la struttura include concept come il Merkado, l'all day dining con proposte internazionali, il Cape Nao, un pool club con un menu a base di prodotti freschi, e il Casa Nostra, che offre i sapori dell'autentica cucina italiana con ingredienti di qualità. Tra i servizi a disposizione, spicca anche la spa, disposta su due piani dedicati al benessere dove è possibile fruire di un'ampia varietà di esperienze. Il centro è pure provvisto di una piscina interna di 25 metri di lunghezza che la rende una struttura unica in questa destinazione. Con una palestra completa e un'area sportiva all'aperto, l'hotel dispone di una proposta wellness molto articolata. Il Meliá Durrës giunge sulla costa albanese come un hotel ideale anche per il segmento mice. Oltre alle strutture per lo svago e il benessere degli ospiti, l'hotel dispone infatti di diversi spazi che si adattano a qualsiasi tipo di evento, con capienza per oltre 400 partecipanti. [post_title] => Benessere, mice e vacanze sul mare per il nuovo Meliá Durrës in Albania [post_date] => 2023-06-06T10:12:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686046369000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Mandarin Oriental Athens la seconda struttura greca del gruppo omonimo. Sorgerà sul litorale che costeggia la città, a 15 minuti di macchina dal centro, e sarà sviluppato da Belt Riviera: una società costituita da Temes sa ed Hellinikon smsa (controllata al 100% da Lamda Development). L’apertura dell'albergo e delle residenze connesse è prevista per l’estate del 2027, in concomitanza con il lancio di The Ellinikon: uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana in Europa che segue definiti protocolli di sostenibilità. L'hotel disporrà di 123 tra camere e suite, oltre che di 17 residenze firmate Mandarin Oriental, tra cui ville e appartamenti sul lungomare. Per gli amanti della gastronomia, il resort offrirà varie opzioni di ristoranti. Saranno anche disponibili spazi interni ed esterni per meeting aziendali ed eventi privati, nonché l'immancabile Spa at Mandarin Oriental. Il gruppo ha già collaborato con Temes sa anche per lo sviluppo del primo indirizzo greco della compagnia, che aprirà questa estate nel complesso di Costa Navarino. [post_title] => Mandarin Oriental raddoppia in Grecia. In arrivo una nuova struttura ad Atene [post_date] => 2023-06-06T10:02:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686045774000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "confindustria alberghi intesa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":25,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1983,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_371862\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine di Portopiccolo[/caption]\r

\r

Dopo le voci raccolte già a inizio aprile arriva ora la conferma. L'offerta di ospitalità del complesso di Portopiccolo a Sistiana, vicino a Trieste, sarà brandizzata Tivoli. Il marchio di casa Minor Hotels fa così il proprio debutto nel mercato italiano. Il resort giuliano comprende l’hotel a 5 stelle da 58 camere Falisia Luxury Collection Resort & Spa, 203 appartamenti di lusso e 110 posti barca. La riapertura è prevista entro la fine di giugno, con il nome Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort.\r

L'accordo tra il gruppo Minor (che include anche i brand Nh) e la proprietà è stata siglato lo scorso 31 maggio. Il complesso è detenuto da Hig Realty Partners: la divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo internazionale Hig Capital aveva rilevato il complesso turistico nel 2020 per 150 milioni di euro, di cui circa 36 milioni per la sola struttura a 5 stelle, in collaborazione con l’asset management company InvestiRe. A vendere era stata la Rilke (società controllata dal gruppo Rizzani de Eccher), che però ha mantenuto una quota di minoranza","post_title":"Portopiccolo sarà brandizzato Tivoli: debutto italiano per il marchio di casa Minor","post_date":"2023-06-07T14:34:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686148491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412861\" align=\"alignleft\" width=\"217\"] Maria Carmela Colaiacovo[/caption]\r

\r

L’evento “Turismo al Sud: tendenze, impatti e dinamiche” tenutosi presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli e organizzato da Intesa Sanpaolo è stato l’occasione per sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione tra Confindustria Alberghi e la banca.\r

\r

“Il lavoro avviato già nel 2020 con Intesa Sanpaolo ha fornito, nel corso di questi anni, un set di risposte utili a fronteggiare momenti molto difficili per l’industria alberghiera. L’accordo oggi si arricchisce di una serie di elementi volti a favorire la crescita, lo sviluppo, la digitalizzazione e la competitività in coerenza con le importanti risorse messe a disposizioni dal Pnrr.\r

\r

Di particolare rilevanza l’innalzamento del plafond a favore delle aziende con la scelta di prestare particolare attenzione agli investimenti delle imprese turistiche del Sud.\r

\r

Tra gli elementi di novità dell’accordo, che certamente concorreranno ad innalzare il livello qualitativo del nostro prodotto, anche quelli dedicati a favorire la transizione energetica con un’attenzione particolare alle fonti rinnovabili – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di associazione Italiana Confindustria Alberghi.”","post_title":"Confindustria Alberghi e Banca Intesa firmano un nuovo accordo","post_date":"2023-06-07T12:56:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686142569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Curio Collection di casa Hilton debutta a Madrid con una strutture situata nel centro della città. La proprietà, aperta a metà maggio, dispone di 93 camere, tra cui otto suite, nonché di due locali f&b: il ristorante La Braseri di cucina tipica madrilena con un tocco internazionale e il cocktail bar El Cielo de Chicote con vista panoramica a 360 gradi sulla capitale spagnola. A progettare gli interni dell'Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, l'interior designer Lázaro Rosa-Violán, che si è ispirato al carattere eclettico della zona. Il tutto, all'interno di un edificio neoclassico completamente ristrutturato, risalente al 1924.\r

\r

“Siamo lieti di accogliere questo nuovo albergo nel nostro portfolio europeo in espansione - spiega il senior vice president, Continental Europe, Hilton, David Kelly -. La struttura offre agli ospiti un'esperienza autentica nel cuore della vivace capitale spagnola, con camere eleganti, un ristorante alla moda e un rooftop bar con vista mozzafiato. L'Hotel Montera Madrid, sono sicuro, sarà apprezzato sia dagli abitanti del luogo sia dagli ospiti internazionali”.","post_title":"Il brand Curio Collection by Hilton debutta a Madrid con l'hotel Montera","post_date":"2023-06-07T12:45:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686141953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tour in bicicletta tra le Alpi accompagnati dalla guida speciale Davide Cassani, ciclista professionista con 27 vittorie tra Giri d’Italia, Tour de France e Campionati del Mondo. Dal 26 al 29 agosto il Club Med Alpe D’Huez propone un'esperienza esclusiva dedicata a tutti gli amanti del pedale.\r

\r

I gruppi verranno organizzati per livello di esperienza, con Cassani che guiderà i ciclisti su percorsi sicuri appositamente studiati. Per garantire la massima tranquillità, ogni itinerario verrà scortato da un mezzo di assistenza. La cura delle biciclette sarà invece affidata a un meccanico sempre pronto a effettuare gli interventi sui mezzi al termine di ogni pedalata.","post_title":"Al Club Med Alpe D’Huez quest'estate si va in bicicletta con Davide Cassani","post_date":"2023-06-07T11:49:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686138590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il Ponte sullo Stretto si inserisce in un contesto infrastrutturale più ampio, che in Calabria e in Sicilia vedrà il Gruppo FS investire nei prossimi dieci anni 80-90 miliardi di euro per potenziare una rete che porterà benefici all'Italia e all'Europa, vista la centralità del Ponte nel progetto del Corridoio Scandinavia–Mediterraneo delle merci e della Rete Transeuropea di Trasporto TEN-T\". È quanto ha sottolineato a Messina l'amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris, intervenuto al Convegno della Fit-Cisl \"Il Ponte sullo Stretto: infrastrutture e trasporti per unire l'Italia\".\r

\r

Secondo Ferraris l'Italia e il Mezzogiorno necessitano di un ammodernamento delle infrastrutture che hanno 60-70 anni di età e per farlo \"occorre sempre più pianificare i progetti a vita intera, superando la logica dei lotti per accelerare i processi autorizzativi e attrarre sempre più investitori privati come i fondi infrastrutturali e non speculativi, che possono giocare un ruolo centrale nello sviluppo delle opere\".\r

\r

In questo scenario il Gruppo FS riveste sempre più la funzione di un vero e proprio operatore di sistema che, ha specificato Ferraris, investirà in Calabria con RFI \"35 miliardi, di cui 16 già finanziati, e 14 miliardi con ANAS, tra nuove opere e manutenzione programmata. In Sicilia l'impegno di RFI è di circa 21 miliardi e di oltre 14 con Anas, sempre in nuove opere e manutenzione programmata\". Investimenti che avranno impatti notevoli sia dal punto di vista del traffico passeggeri che da quello delle merci. Dal punto di vista della logistica, secondo Ferraris, occorre puntare sempre più sull'intermodalità e \"sulla connessione con i porti, come quello di Gioia Tauro in Calabria, per premettere alle merci di arrivare in Europa in 10-12 ore\".","post_title":"Il Gruppo FS investirà 80-90 miliardi in Calabria e Sicilia. Oltre il Ponte","post_date":"2023-06-07T10:28:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686133702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412626\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Gaggi[/caption]\r

Nell’ultimo anno, in un’era post covid, i viaggi e le vacanze hanno assunto un’importanza ancora maggiore per i consumatori divenendo un momento indimenticabile da concedersi. In questa cornice, assume un valore ancora più alto il punteggio che gli ospiti hanno riconosciuto complessivamente alle 52 strutture di Gruppo UNA su Booking.com, confermando così il loro alto apprezzamento per i suoi hotel, resort e residence caratterizzati da comfort, eleganza ed eccellente ospitalità italiana, pietre angolari della più grande catena alberghiera di proprietà italiana. Gli elevati punteggi delle recensioni delle singole strutture hanno permesso al Gruppo di essere insignito da Booking.com dell’ambito Traveller Review Awards 2023 con un punteggio di 8.5 su 10.\r

“Siamo molto fieri di questo riconoscimento, in quanto rende onore a tutto l’impegno che Gruppo UNA ha investito e investe quotidianamente, mettendo sempre al centro delle proprie attività il benessere dell’ospite”, commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA. “Tutte le attenzioni che riserviamo ai nostri ospiti, fornendo loro servizi di qualità, ci hanno premiato e reso un’opzione vincente agli occhi dei viaggiatori. Ringrazio di cuore tutte le colleghe e i colleghi delle strutture alberghiere, degli hotel affiliati e dell’organizzazione centrale per il costante impegno profuso, nella consapevolezza che insieme riusciremo a raggiungere nuovi ambiziosi traguardi”.\r

“Questo riconoscimento è la prova che si può offrire qualità in modo “consistente” e scalabile. Gruppo UNA ha l’obiettivo di continuare a crescere, senza perdere il focus sull’eccellenza del servizio e sul singolo ospite. Vogliamo affermarci come gruppo di riferimento italiano per l’ospitalità di fascia alta”, afferma Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo UNA.\r

La volontà della più grande catena alberghiera italiana è quella di migliorare sempre di più l’esperienza di soggiorno, dove le parole d’ordine restano qualità, sicurezza, pulizia e benessere. Dagli urban hotel alle strutture nelle località di mare, il servizio di Gruppo UNA è sempre di altissimo livello. Le strutture rappresentano uno spettro completo e autentico su tutto ciò che l’Italia può offrire con 52 hotel, resort e residence unici situati in 25 destinazioni distribuite in 13 regioni italiane.\r

Con Gruppo UNA è infatti possibile godere di un'esperienza italiana unica, assaporando la ricchezza della cultura, i paesaggi mozzafiato e la squisita cucina. I tre brand del Gruppo rappresentano tre modi di vivere l’ospitalità e soddisfano i desideri di ogni ospite in momenti e viaggi diversi: è possibile scegliere tra le raffinate location UNA Esperienze, dove il piacere è declinato in tutte le sue forme; il comfort e l’eleganza UNAHOTELS, dall’atmosfera genuinamente italiana; o gli hotel UNAWAY, soluzioni efficaci per soggiorni smart senza rinunciare alla qualità.","post_title":"Gruppo Una premiato da booking.com con il Traveller Review Awards 2023","post_date":"2023-06-06T11:03:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686049420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" MUSA Lago di Como, il brand che vuole creare un’esperienza esclusiva e di classe unica nel suo genere, fin dalla sua apertura 1 anno fa ha dato grande importanza alla sinergia con Madre Natura, attraverso piccole attenzioni per rendere la realtà green ed ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente che la circonda.\r

\r

Oltre ad essere una struttura per quanto possibile plastic free ad esempio, MUSA utilizza energie da fonti rinnovabili, amenities con packaging dai materiali riciclati, detergenti ecofriendly, ha un guest journey totalmente paperless ed è dotata di colonnine di ricarica elettrica per le auto.\r

\r

Gli Executive Director Matteo Corridori e Robert Moretti per rendere la struttura ancora più ecosostenibile hanno deciso di affidarsi a una azienda per il monitoraggio e il calcolo delle emissioni annuali di CO2.\r

\r

MUSA ha così contribuito all’ambiente acquistando i crediti di carbonio equivalenti alle emissioni energetiche Scope 1 & 2: tramite un sistema di monitoraggio certificato è stato calcolato l’impatto della struttura sull’ambiente ed è stata rilevata l’esatta quantità di CO2 prodotta. A questo punto MUSA ha deciso di investire nei progetti della foresta pluviale Cikel Brazilian Amazon & Florestal Santa Maria per compensare le emissioni, acquistando 98 crediti di carbonio verificati tc02e.\r

\r

«Siamo molto orgogliosi di questo progetto – dichiarano Matteo Corridori e Robert Moretti – per noi è un aspetto fondamentale ma si tratta soltanto di un primo passo, il nostro goal è quello di abbassare le emissioni del 10% rispetto al 2022 lavorando sull’utilizzo consapevole di aria condizionata, luci, installando i pannelli solari ecc, fino a ridurre del tutto le emissioni annuali di carbonio il prima possibile».\r

\r

\r

\r

MUSA è il nuovo brand nato sulle sponde del Lago di Como pensato per creare un’esperienza esclusiva e di classe. La prestigiosa offerta, unica nel suo genere, comprende: un luxury boutique hotel 5*, un fine dining restaurant, un cocktail bar e una villa privata.","post_title":"Musa Lago di Como punta sul Green, obiettivo abbassare le emissioni del 10% rispetto al 2022","post_date":"2023-06-06T10:15:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686046543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Meliá Durrës ha aperto ufficialmente alla clientela la scorsa settimana con un evento inaugurale che ha visto la presenza dell'alta direzione di Meliá Hotels International, di Concord Investment, gruppo proprietario della struttura, e di alcune cariche istituzionali del Paese ospitante, tra cui il primo ministro Edi Rama e il ministro del Turismo e dell'ambiente, Mirela Kumbaro. Dal canto suo, Gabriel Escarrer Jaume, vice presidente e amministratore delegato della compagnia spagnola, ha ringraziato per la fiducia che è stata riposta nel gruppo e ha rimarcato il potenziale turistico della zona, che Meliá, come già fatto in altre mete pionieristiche, si impegna a guidare insieme ai partner locali.\r

\r

Il Meliá Durrës affaccia sul mare e dispone di 471 camere e suite arredate in stile moderno. Degno di nota, The Level, un servizio che consente l’ingresso ad aree esclusive dell'hotel: camere superior, reception The Level, lounge, terrazza, area colazione, spazi per il relax e piscina privata. Con accesso diretto alla spiaggia, la nuova struttura offre spazi esterni con giardini e aree in cui ci si può rilassare al sole, adiacenti alle piscine che costituiscono la parte centrale dell’hotel con 125 metri di lunghezza complessivi. Oltre a quelle esterne, l'albergo ne dispone anche di due interne e due a sfioro situate presso il Rooftop Nine, location ideale per godersi tramonti con vista mare.\r

Con un totale di 12 bar e ristoranti, la struttura include concept come il Merkado, l'all day dining con proposte internazionali, il Cape Nao, un pool club con un menu a base di prodotti freschi, e il Casa Nostra, che offre i sapori dell'autentica cucina italiana con ingredienti di qualità.\r

\r

Tra i servizi a disposizione, spicca anche la spa, disposta su due piani dedicati al benessere dove è possibile fruire di un'ampia varietà di esperienze. Il centro è pure provvisto di una piscina interna di 25 metri di lunghezza che la rende una struttura unica in questa destinazione. Con una palestra completa e un'area sportiva all'aperto, l'hotel dispone di una proposta wellness molto articolata. Il Meliá Durrës giunge sulla costa albanese come un hotel ideale anche per il segmento mice. Oltre alle strutture per lo svago e il benessere degli ospiti, l'hotel dispone infatti di diversi spazi che si adattano a qualsiasi tipo di evento, con capienza per oltre 400 partecipanti.\r

\r

","post_title":"Benessere, mice e vacanze sul mare per il nuovo Meliá Durrës in Albania","post_date":"2023-06-06T10:12:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686046369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Mandarin Oriental Athens la seconda struttura greca del gruppo omonimo. Sorgerà sul litorale che costeggia la città, a 15 minuti di macchina dal centro, e sarà sviluppato da Belt Riviera: una società costituita da Temes sa ed Hellinikon smsa (controllata al 100% da Lamda Development). L’apertura dell'albergo e delle residenze connesse è prevista per l’estate del 2027, in concomitanza con il lancio di The Ellinikon: uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana in Europa che segue definiti protocolli di sostenibilità.\r

\r

L'hotel disporrà di 123 tra camere e suite, oltre che di 17 residenze firmate Mandarin Oriental, tra cui ville e appartamenti sul lungomare. Per gli amanti della gastronomia, il resort offrirà varie opzioni di ristoranti. Saranno anche disponibili spazi interni ed esterni per meeting aziendali ed eventi privati, nonché l'immancabile Spa at Mandarin Oriental. Il gruppo ha già collaborato con Temes sa anche per lo sviluppo del primo indirizzo greco della compagnia, che aprirà questa estate nel complesso di Costa Navarino.","post_title":"Mandarin Oriental raddoppia in Grecia. In arrivo una nuova struttura ad Atene","post_date":"2023-06-06T10:02:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686045774000]}]}}