Conferenza programmatica turismo, dalla Spezia focus su storia, tradizioni e formazione Puntare su una nuova immagine ma anche sulla storia e le tradizioni ed investire sui giovani. Questi alcuni degli argomenti sui quali gli Enti partecipanti si sono focalizzati nel corso della prima Conferenza programmatica sul turismo alla Spezia. L’obiettivo deve essere quello di puntare sulla riscoperta della storia e delle tradizioni e miglioramento della qualità dell’offerta turistica e dell’ospitalità. «La Conferenza come tavolo di confronto – spiega Maria Grazia Frijia, assessora al turismo della Spezia – Nasce da una reale esigenza da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria che ci hanno chiesto di lavorare insieme. Nel corso della pandemia abbiamo avviato un confronto serrato che ha portato oggi alla nascita di un percorso scaturito dal coinvolgimento di tutti». La città negli ultimi anni ha quintuplicato le presenze. «Molto è stato fatto in questi anni – aggiunge Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia – Dobbiamo creare un sistema e lavorare con gli altri comuni. Tutto all’insegna della riscoperta della storia e delle tradizioni. Per questo abbiamo recuperato, grazie ad un progetto articolato, le fortificazioni sul territorio. Ma abbiamo bisogno di una nuova immagine, per questo dobbiamo investire nei giovani

In tale direzione prosegue il Progetto Miglio Blu. In zona abbiamo cantieri navali importanti ed insieme possiamo studiare nuove forme di turismo».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Puntare su una nuova immagine ma anche sulla storia e le tradizioni ed investire sui giovani. Questi alcuni degli argomenti sui quali gli Enti partecipanti si sono focalizzati nel corso della prima Conferenza programmatica sul turismo alla Spezia. L’obiettivo deve essere quello di puntare sulla riscoperta della storia e delle tradizioni e miglioramento della qualità dell’offerta turistica e dell’ospitalità. «La Conferenza come tavolo di confronto – spiega Maria Grazia Frijia, assessora al turismo della Spezia - Nasce da una reale esigenza da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria che ci hanno chiesto di lavorare insieme. Nel corso della pandemia abbiamo avviato un confronto serrato che ha portato oggi alla nascita di un percorso scaturito dal coinvolgimento di tutti». La città negli ultimi anni ha quintuplicato le presenze. «Molto è stato fatto in questi anni – aggiunge Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia – Dobbiamo creare un sistema e lavorare con gli altri comuni. Tutto all’insegna della riscoperta della storia e delle tradizioni. Per questo abbiamo recuperato, grazie ad un progetto articolato, le fortificazioni sul territorio. Ma abbiamo bisogno di una nuova immagine, per questo dobbiamo investire nei giovani In tale direzione prosegue il Progetto Miglio Blu. In zona abbiamo cantieri navali importanti ed insieme possiamo studiare nuove forme di turismo». [post_title] => Conferenza programmatica turismo, dalla Spezia focus su storia, tradizioni e formazione [post_date] => 2023-04-03T11:41:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680522102000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea annuncia una serie di novità per il mercato italiano. Tra le prime, l'apertura della nuova base su Firenze e il lancio di 12 nuove destinazioni dall'hub Toscano, italiane (come Bari, Cagliari, Olbia, Catania e Palermo) e internazionali, verso la Francia e la Spagna. "Siamo molto felici di questo nuovo lancio che ci permette di raggiungere la quota di 7 basi sul territorio italiano - spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Sul mercato italiano siamo tornati ai livelli di capacità del periodo prepandemico". Tra gli hub più importanti per il network Volotea per la summer 2023, anche l'aeroporto di Olbia. "In estate diventerà tra i più importanti - spiega Rebasti -, con 28 destinazioni nel periodo estivo e oltre 1 milione e 100mila posti in vendita". Non meno rilevante il presidio del vettore in Veneto, con due basi operative a Venezia e Verona. "Per la prima volta nella nostra storia Verona sarà collegata con due capitali (Parigi e Berlino, novità del 2023, con lo start dei voli a maggio) e una città straniera importante come Barcellona. Non mancano le attenzioni nei confronti della distribuzione. "Una sezione del nostro sito permette agli agenti di accedere a un prodotto esclusivo per loro - precisa Rebasti -; inoltre abbiamo un reparto gruppi dedicato, abbiamo migliorato la presenza sui gds, dato accesso per alcune tariffe alla classe flex". [post_title] => Volotea cresce in Italia: le novità e le nuove rotte [post_date] => 2023-04-03T11:29:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680521372000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Credere di più nelle potenzialità dell’Italia e lavorare in squadra creando tavoli di confronto per trovare le soluzioni insieme a tutte le istituzioni. Per Daniela Santanchè, ministra del Turismo, che ha partecipato sabato alla Spezia alla Prima conferenza programmatica sul turismo, fortemente voluta dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessora al turismo della città ligure Maria Grazia Frijia, l’obiettivo deve essere quello di costruire presto una cabina di Regia per un lavoro più coordinato e mirato sul territorio spezzino. «Dobbiamo recuperare la consapevolezza della nostra identità – spiega la ministra Santanchè – e credere nelle nostre potenzialità. La Liguria e La Spezia hanno moltissime eccellenze, in diversi settori. Proteggiamo il territorio ed organizziamo meglio i flussi, puntando sul lavoro di squadra. Non ha senso contare le “teste” ma bisogna contare quanto lasciano i turisti sul territorio. Troviamo una soluzione per proteggere il territorio e per consegnarlo nel futuro». Se è vero che alla Spezia le crociere stanno crescendo (nel 2023 sono previsti oltre 700 mila crocieristi), è vero anche che la percentuale dei turisti che si ferma in città è ancora bassa. «Bisogna ripensare all’offerta turistica e fare in modo che i crocieristi spendano di più in città – aggiunge la ministra – In zona ci sono tanti Castelli: perché non pensare di metterli in rete e rilanciarli come quelli della Loira?» Il 2023 sarà l’anno del sorpasso: la voglia di Italia cresce all’estero ed è importante aiutare gli imprenditori. «Abbiamo messo in campo aiuti e sostegni – conclude Santanchè – Non solo ma una delle prime azioni del Governo per aiutare gli imprenditori è stata la detassazione delle mance, che oggi è pari al 5%. Abbiamo stanziato cifre importanti per fare in modo che l’offerta turistica rafforzi la qualità». [post_title] => Santanchè alla Spezia, una Cabina di regia per proteggere il territorio e rilanciarlo [post_date] => 2023-04-03T10:59:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680519592000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’obiettivo di molti neopensionati è concedersi finalmente un viaggio, se non forse il Viaggio: quello a cui si ambisce per anni, che si sogna, si pianifica e che, quando finalmente arriva, deve essere perfetto. African Explorer e World Explorer hanno perciò selezionato alcuni tra i migliori itinerari da affrontare al termine della propria carriera lavorativa, per celebrare, come in un rito di passaggio, quello che possiamo considerare a tutti gli effetti, uno dei viaggi più importanti della vita. Gli itinerari della selezione sono quindi dedicati a chi almeno una volta nella vita vuole davvero lasciarsi alle spalle la quotidianità ed è pronto a convertire così una vita da impiegato, operaio, professionista, insegnante, commesso… in una vita da esploratore. E per essere un esploratore, tutto ciò di cui si ha veramente bisogno è solo la curiosità di scoprire mondi al di fuori del nostro. Namibia Fare un viaggio in Namibia significa calarsi tra paesaggi svuotati dal caos della presenza umana, fatti di spazi aperti, orizzonti infiniti, aspre montagne, profondi canyon, grandi laghi asciutti conosciuti come pan e le immense dune di sabbia che caratterizzano il deserto del Namib, il più antico del mondo. Un luogo dal fascino impalpabile eppure fortemente presente, come la sabbia sottile che riempie le ampie zone desertiche. Inoltre, tutti i viaggi e tour in Namibia di World Explorer includono sempre il safari nel parco Etosha, famoso per essere un vero e proprio santuario della grande fauna africana. Giappone Per molti rappresenta la scoperta di un nuovo mondo: il mix di tradizione e futuro porta il viaggiatore su una sorta di giostra che emoziona, stupisce, diverte e certamente semina nella memoria ricordi incancellabili. L’itinerario Giappone Explorer pone il viaggiatore su una macchina del tempo, perché è studiato per offrire il perfetto equilibrio tra luoghi iper-moderni come Tokyo, Osaka e Hiroshima ad altri immutati da secoli come Kyoto, Nara e Kanazawa. India Ogni viaggio in India può prendere declinazioni nuove: ogni regione si svela con le proprie unicità raccontando di leggende, credenze, usi, abiti, profumi, musica e colori. Le stato-regioni dell'India cambiano forma anche in base alla stagione. Queste terre, infatti, propongono festival unici: partecipare all'Holi festival oppure al Pushkar camel fair potrebbe essere una delle esperienze più sensazionali d'Oriente. Una prima volta in India potrebbe essere il viaggio Rjasthan Explorer, alla scoperta della terra dei maharaja, tra forti inespugnabili e maestose havelis (case tradizionali indiane). Tanzania I safari in Tanzania concretizzano le fantasie di chi immagina l’Africa come un continente selvaggio: grandi riserve e ampie distese di savana, coorti sterminate e i colori di tramonti che virano in tutte le sfumature del rosso. La Tanzania è infatti il paese del parco Serengeti e del cratere del Ngorongoro: una delle aree con la più alta concentrazione di animali in tutto il continente, ideale per un vero safari. Ma c’è anche un aspetto inatteso quanto sorprendente che rende questo paese completo ed è il mondo delle spiagge bianche e del mare color turchese dell’oceano Indiano che lambisce le coste e accoglie isole come Pemba e Mafia e naturalmente la famosa Zanzibar. Cambogia Alcune delle immagini che rappresentano la Cambogia sono tra quelle più sognate e conosciute dai viaggiatori di tutto il mondo. E nonostante questo, solo quando ci si trova al cospetto dei templi di Angkor, si capisce perché mille immagini non varranno mai un’esperienza reale. La cultura cambogiana, così misteriosa, è una delle più autentiche d’Asia e offre al viaggiatore un’esperienza totalizzante. [post_title] => World Explorer: cinque proposte per celebrare la pensione con un vero rito di passaggio [post_date] => 2023-04-03T10:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680517515000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates e United Airlines hanno siglato un accordo di codeshare grazie al quale i passeggeri del vettore di Dubai hanno a disposizione una scelta più ampia di destinazioni statunitensi. Dallo scorso 30 marzo, i passeggeri Emirates possono volare verso tre dei più grandi hub commerciali degli Stati Uniti - Chicago, Houston o San Francisco - e connettersi all'ampio network domestico di voli operati da United (oltre 150 città Usa). In parallelo i passeggeri che dagli Stati Uniti pianificano viaggi verso Dubai e oltre, potranno utilizzare i servizi di United per connettersi facilmente ai voli operati da Emirates diretti a Dubai, via Chicago, Houston o San Francisco. I viaggiatori statunitensi potranno viaggiare verso il vasto network di Emirates beyond Dubai, che spazia dal Medio Oriente all'Africa, all'Asia Centrale e al subcontinente indiano. I viaggiatori possono pianificare l'intero viaggio con un unico biglietto e usufruire della franchigia bagaglio della compagnia aerea, oltre a un comodo check-through dei bagagli fino alla destinazione finale. Emirates consente inoltre ai suoi soci Skywards di guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli della rete mondiale di United. I vantaggi reciproci si estendono ai passeggeri in partenza dagli Stati Uniti che utilizzano i servizi di Emirates per volare a Dubai, con la stessa facilità di accesso da una vasta rete di città nazionali e la connessione in uno dei tre hub. Le due compagnie hanno, inoltre, un accordo di interlinea che permette ai passeggeri di raggiungere facilmente una più ampia scelta di destinazioni nelle Americhe al di fuori degli Stati Uniti. I clienti di Emirates potranno scegliere tra decine di destinazioni aggiuntive in Canada, Messico, Caraibi e America Centrale e Meridionale, godendo anche della semplicità degli itinerari di volo con un unico biglietto e di connessioni fluide attraverso i tre hub (Chicago, Houston e San Francisco). Attualmente il vettore di Dubai offre servizi tra il suo hub di Dubai e 12 città statunitensi, oltre a cinque punti in Canada, Messico, Brasile e Argentina. [post_title] => Emirates e United Airlines: è operativo il nuovo codeshare sulle rotte Usa [post_date] => 2023-04-03T09:45:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680515107000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FlixTrain festeggia il suo 5° anniversario in Germania. Cinque anni dopo il lancio in Germania della prima linea Amburgo-Colonia si è deciso che si può tracciare un primo bilancio. L'operatore privato di trasporti collega 60 destinazioni in tutta la Germania, tra Amburgo e Friburgo, e da est a ovest, tra Dresda e Aquisgrana. Nel 2021 il servizio ha fatto il suo debutto anche in Svezia, collegando 6 città, fra cui Stoccolma e Göteborg, e nel 2022 è stata lanciata la prima linea internazionale per Basilea, in Svizzera. In linea con l'UE A livello territoriale, il network si estende per 3.334 km, e si contemplano ulteriori piani di espansione nell’ambito del progetto Connecting Europe, in collaborazione con la Commissione Europea. Il servizio di FT garantisce un’elevata sostenibilità: secondo l’Agenzia Federale per l’Ambiente Tedesca (UBA), chi viaggia in treno produce 46 g di CO2 per passeggero-km, circa il 72% in meno di chi si sposta in auto e l’84% in meno di chi sceglie l’aereo. [post_title] => FlixTrain festeggia 5 anni in Germania e garantisce sostenibilità [post_date] => 2023-03-31T12:22:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265373000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo. Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo. Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio. Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale. Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza. Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini. Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York. [post_title] => Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane [post_date] => 2023-03-31T12:22:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265349000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le previsioni per il 2023 indicano per il porto della Spezia l’arrivo di oltre 700.000 passeggeri (+ 35% rispetto al 2022) e per quello di Marina di Carrara circa 30.000. Valori che se confermati rappresenterebbero il record per lo scalo spezzino ed apuano. Porti La Spezia e Carrara hanno partecipato al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale. L’AdSP del Mar Ligure Orientale era presente con un proprio spazio all’interno dello stand di Assoporti, Cruise Italy. La delegazione dell’Ente, guidata dal Segretario Generale, Federica Montaresi e composta dalla responsabile Settore Promozione e Marketing dell’AdSP, Monica Fiorini e dai due rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal, il Direttore Generale Daniele Ciulli, il Direttore Operativo Giacomo Erario, è stata impegnata in questi giorni nella promozione delle due destinazioni, La Spezia e Carrara, incontrando numerosi rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche internazionali. Quest’anno l’interesse delle compagnie che già scalano o sono interessate a scalare i porti della Spezia e Marina di Carrara si è concentrato, molto più che nel periodo pre COVID, sulle innovazioni in grado di ridurre l’impatto ambientale delle navi ed anche su azioni tese a garantire un ritorno adeguato alle città e alle loro comunità locali. «Abbiamo illustrato ai rappresentanti delle compagnie, assieme a SCCT, tutti i nostri progetti di sviluppo infrastrutturale dedicati al settore crocieristico e al porto green in generale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficientamento energetico, all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e all’implementazione del cold ironing i cui lavori sono stati recentemente avviati, incontrando grande interesse da parte degli operatori – ha detto Federica Montaresi - Quello spezzino si conferma essere uno scalo molto apprezzato, i numeri sono in crescita e continuiamo così a contribuire al cluster crocieristico ligure, primo in Italia. La tendenza positiva ha trovato conferma nel corso degli incontri con le compagnie che continuano a scegliere il porto della Spezia e sono interessate ai futuri progetti di sviluppo in chiave green. Molto apprezzata la destinazione di Marina di Carrara, soprattutto alla luce delle opere previste per il nuovo waterfront che porteranno nuove opportunità anche per il turismo crocieristico». «Puntiamo a raggiungere l’obiettivo di realizzare un terminal crociere che minimizzi l’impatto ambientale, convinti che sia la strada da seguire per far convivere porto e città, elemento senza il quale non ci sono le condizioni di business, come ci hanno ricordato tutte le Compagnie che abbiamo incontrato. I meeting di questi giorni hanno confermato l’interesse per Spezia, Carrara ed anche per il piccolo, ma affascinante scalo di Lerici. Dal punto di vista commerciale, il tentativo che stiamo facendo è quello di evitare la concentrazione degli scali su alcuni giorni della settimana, oltre a quello di promuovere gli arrivi delle navi passeggeri anche in mesi invernali, in modo da allungare la stagione turistica – ha detto Daniele Ciulli. [post_title] => Crociere 2023, alla Spezia previsti 700 mila pax (+35%), a Marina di Carrara 30 mila [post_date] => 2023-03-31T10:56:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680260199000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ventiquattro ore di condivisione, che hanno visto momenti di svago alla scoperta delle bellezze del territorio ma anche di confronto e formazione con i rappresentanti di Glamour Tour Operator e Qatar Airways. Si è concluso con successo il primo evento del nuovo format di workshop Glamour per una notte, organizzato dall'operatore toscano a Viareggio, in collaborazione con la compagnia qatariota. L'iniziativa ha visto la partecipazione di una trentina di agenti di viaggio. Il format è stato ideato e lanciato con questo primo appuntamento da Simone Prinari, direttore vendite e marketing del to. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di offrire agli agenti l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze, incontrando i rappresentanti di Glamour e dei partner, nonché partecipando a momenti di formazione. Allo stesso tempo, il format offre anche la possibilità di vivere delle experience con momenti di svago e relax, durante i quali gli adv possono socializzare tra loro, confrontarsi e godersi diverse attività di intrattenimento e divertimento. “Sono molto soddisfatto del successo di questo primo appuntamento che è stato accolto con grande entusiasmo dagli agenti e che riproporremo con altri operatori con cui collaboriamo in diverse tappe durante tutto l’anno - commenta lo stesso Prinari -. Il format si è rivelato un'ottima occasione per rafforzare la collaborazione con il trade ma anche con i nostri partner, creando una sinergia importante per il raggiungimento di obiettivi comuni“. “È stata un’ottima occasione per accogliere presso la nostra sede di Viareggio gli agenti di viaggio e mostrargli come lavoriamo - aggiunge il titolare di Glamour To, Luca Buonpensiere -. Siamo sempre alla ricerca di opportunità per migliorare le relazioni con loro e la qualità dei nostri servizi. Siamo molto soddisfatti della partnership con Qatar Airways, nostro primo partner di questo format, che ci permette da sempre di offrire un servizio di alto livello ai nostri clienti. La loro partecipazione all'evento ha ulteriormente consolidato la nostra relazione di lunga data, permettendoci di fornire un momento di confronto interessante e costruttivo”. [post_title] => A Viareggio una trentina di adv sono stati "Glamour per una notte" (insieme a Qatar Airways) [post_date] => 2023-03-31T10:51:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680259888000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "conferenza programmatica turismo dalla spezia focus storia tradizioni formazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2387,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Puntare su una nuova immagine ma anche sulla storia e le tradizioni ed investire sui giovani. Questi alcuni degli argomenti sui quali gli Enti partecipanti si sono focalizzati nel corso della prima Conferenza programmatica sul turismo alla Spezia.\r

\r

L’obiettivo deve essere quello di puntare sulla riscoperta della storia e delle tradizioni e miglioramento della qualità dell’offerta turistica e dell’ospitalità.\r

\r

«La Conferenza come tavolo di confronto – spiega Maria Grazia Frijia, assessora al turismo della Spezia - Nasce da una reale esigenza da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria che ci hanno chiesto di lavorare insieme. Nel corso della pandemia abbiamo avviato un confronto serrato che ha portato oggi alla nascita di un percorso scaturito dal coinvolgimento di tutti».\r

\r

La città negli ultimi anni ha quintuplicato le presenze.\r

\r

«Molto è stato fatto in questi anni – aggiunge Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia – Dobbiamo creare un sistema e lavorare con gli altri comuni. Tutto all’insegna della riscoperta della storia e delle tradizioni. Per questo abbiamo recuperato, grazie ad un progetto articolato, le fortificazioni sul territorio. Ma abbiamo bisogno di una nuova immagine, per questo dobbiamo investire nei giovani\r

In tale direzione prosegue il Progetto Miglio Blu. In zona abbiamo cantieri navali importanti ed insieme possiamo studiare nuove forme di turismo».","post_title":"Conferenza programmatica turismo, dalla Spezia focus su storia, tradizioni e formazione","post_date":"2023-04-03T11:41:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680522102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea annuncia una serie di novità per il mercato italiano.\r

\r

Tra le prime, l'apertura della nuova base su Firenze e il lancio di 12 nuove destinazioni dall'hub Toscano, italiane (come Bari, Cagliari, Olbia, Catania e Palermo) e internazionali, verso la Francia e la Spagna.\r

\r

\"Siamo molto felici di questo nuovo lancio che ci permette di raggiungere la quota di 7 basi sul territorio italiano - spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Sul mercato italiano siamo tornati ai livelli di capacità del periodo prepandemico\".\r

\r

Tra gli hub più importanti per il network Volotea per la summer 2023, anche l'aeroporto di Olbia. \"In estate diventerà tra i più importanti - spiega Rebasti -, con 28 destinazioni nel periodo estivo e oltre 1 milione e 100mila posti in vendita\".\r

Non meno rilevante il presidio del vettore in Veneto, con due basi operative a Venezia e Verona. \"Per la prima volta nella nostra storia Verona sarà collegata con due capitali (Parigi e Berlino, novità del 2023, con lo start dei voli a maggio) e una città straniera importante come Barcellona.\r

\r

Non mancano le attenzioni nei confronti della distribuzione. \"Una sezione del nostro sito permette agli agenti di accedere a un prodotto esclusivo per loro - precisa Rebasti -; inoltre abbiamo un reparto gruppi dedicato, abbiamo migliorato la presenza sui gds, dato accesso per alcune tariffe alla classe flex\".","post_title":"Volotea cresce in Italia: le novità e le nuove rotte","post_date":"2023-04-03T11:29:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680521372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Credere di più nelle potenzialità dell’Italia e lavorare in squadra creando tavoli di confronto per trovare le soluzioni insieme a tutte le istituzioni. Per Daniela Santanchè, ministra del Turismo, che ha partecipato sabato alla Spezia alla Prima conferenza programmatica sul turismo, fortemente voluta dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessora al turismo della città ligure Maria Grazia Frijia, l’obiettivo deve essere quello di costruire presto una cabina di Regia per un lavoro più coordinato e mirato sul territorio spezzino.\r

\r

«Dobbiamo recuperare la consapevolezza della nostra identità – spiega la ministra Santanchè – e credere nelle nostre potenzialità. La Liguria e La Spezia hanno moltissime eccellenze, in diversi settori. Proteggiamo il territorio ed organizziamo meglio i flussi, puntando sul lavoro di squadra. Non ha senso contare le “teste” ma bisogna contare quanto lasciano i turisti sul territorio. Troviamo una soluzione per proteggere il territorio e per consegnarlo nel futuro».\r

\r

Se è vero che alla Spezia le crociere stanno crescendo (nel 2023 sono previsti oltre 700 mila crocieristi), è vero anche che la percentuale dei turisti che si ferma in città è ancora bassa.\r

\r

«Bisogna ripensare all’offerta turistica e fare in modo che i crocieristi spendano di più in città – aggiunge la ministra – In zona ci sono tanti Castelli: perché non pensare di metterli in rete e rilanciarli come quelli della Loira?»\r

\r

Il 2023 sarà l’anno del sorpasso: la voglia di Italia cresce all’estero ed è importante aiutare gli imprenditori.\r

\r

«Abbiamo messo in campo aiuti e sostegni – conclude Santanchè – Non solo ma una delle prime azioni del Governo per aiutare gli imprenditori è stata la detassazione delle mance, che oggi è pari al 5%. Abbiamo stanziato cifre importanti per fare in modo che l’offerta turistica rafforzi la qualità».","post_title":"Santanchè alla Spezia, una Cabina di regia per proteggere il territorio e rilanciarlo","post_date":"2023-04-03T10:59:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680519592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’obiettivo di molti neopensionati è concedersi finalmente un viaggio, se non forse il Viaggio:\r

quello a cui si ambisce per anni, che si sogna, si pianifica e che, quando finalmente arriva,\r

deve essere perfetto. African Explorer e World Explorer hanno perciò selezionato alcuni tra i migliori itinerari da affrontare al termine della propria carriera lavorativa, per celebrare, come in un rito di passaggio, quello che possiamo considerare a tutti gli effetti, uno dei viaggi più importanti della vita.\r

\r

Gli itinerari della selezione sono quindi dedicati a chi almeno una volta nella vita vuole davvero lasciarsi alle spalle la quotidianità ed è pronto a convertire così una vita da impiegato, operaio, professionista, insegnante, commesso… in una vita da esploratore. E per essere un esploratore, tutto ciò di cui si ha veramente bisogno è solo la curiosità di scoprire mondi al di fuori del nostro.\r

\r

Namibia\r

Fare un viaggio in Namibia significa calarsi tra paesaggi svuotati dal caos della presenza umana, fatti di spazi aperti, orizzonti infiniti, aspre montagne, profondi canyon, grandi laghi asciutti conosciuti come pan e le immense dune di sabbia che caratterizzano il deserto del Namib, il più antico del mondo. Un luogo dal fascino impalpabile eppure fortemente presente, come la sabbia sottile che riempie le ampie zone desertiche. Inoltre, tutti i viaggi e tour in Namibia di World Explorer includono sempre il safari nel parco Etosha, famoso per essere un vero e proprio santuario della grande fauna africana.\r

\r

Giappone\r

Per molti rappresenta la scoperta di un nuovo mondo: il mix di tradizione e futuro porta il viaggiatore su una sorta di giostra che emoziona, stupisce, diverte e certamente semina nella memoria ricordi incancellabili. L’itinerario Giappone Explorer pone il viaggiatore su una macchina del tempo, perché è studiato per offrire il perfetto equilibrio tra luoghi iper-moderni come Tokyo, Osaka e Hiroshima ad altri immutati da secoli come Kyoto, Nara e Kanazawa.\r

\r

India\r

Ogni viaggio in India può prendere declinazioni nuove: ogni regione si svela con le proprie unicità raccontando di leggende, credenze, usi, abiti, profumi, musica e colori. Le stato-regioni dell'India cambiano forma anche in base alla stagione. Queste terre, infatti, propongono festival unici: partecipare all'Holi festival oppure al Pushkar camel fair potrebbe essere una delle esperienze più sensazionali d'Oriente. Una prima volta in India potrebbe essere il viaggio Rjasthan Explorer, alla scoperta della terra dei maharaja, tra forti inespugnabili e maestose havelis (case tradizionali indiane).\r

\r

Tanzania\r

I safari in Tanzania concretizzano le fantasie di chi immagina l’Africa come un continente selvaggio: grandi riserve e ampie distese di savana, coorti sterminate e i colori di tramonti che virano in tutte le sfumature del rosso. La Tanzania è infatti il paese del parco Serengeti e del cratere del Ngorongoro: una delle aree con la più alta concentrazione di animali in tutto il continente, ideale per un vero safari. Ma c’è anche un aspetto inatteso quanto sorprendente che rende questo paese completo ed è il mondo delle spiagge bianche e del mare color turchese dell’oceano Indiano che lambisce le coste e accoglie isole come Pemba e Mafia e naturalmente la famosa Zanzibar.\r

\r

Cambogia\r

Alcune delle immagini che rappresentano la Cambogia sono tra quelle più sognate e conosciute dai viaggiatori di tutto il mondo. E nonostante questo, solo quando ci si trova al cospetto dei templi di Angkor, si capisce perché mille immagini non varranno mai un’esperienza reale. La cultura cambogiana, così misteriosa, è una delle più autentiche d’Asia e offre al viaggiatore un’esperienza totalizzante.","post_title":"World Explorer: cinque proposte per celebrare la pensione con un vero rito di passaggio","post_date":"2023-04-03T10:25:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680517515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates e United Airlines hanno siglato un accordo di codeshare grazie al quale i passeggeri del vettore di Dubai hanno a disposizione una scelta più ampia di destinazioni statunitensi. Dallo scorso 30 marzo, i passeggeri Emirates possono volare verso tre dei più grandi hub commerciali degli Stati Uniti - Chicago, Houston o San Francisco - e connettersi all'ampio network domestico di voli operati da United (oltre 150 città Usa).\r

In parallelo i passeggeri che dagli Stati Uniti pianificano viaggi verso Dubai e oltre, potranno utilizzare i servizi di United per connettersi facilmente ai voli operati da Emirates diretti a Dubai, via Chicago, Houston o San Francisco. I viaggiatori statunitensi potranno viaggiare verso il vasto network di Emirates beyond Dubai, che spazia dal Medio Oriente all'Africa, all'Asia Centrale e al subcontinente indiano.\r

I viaggiatori possono pianificare l'intero viaggio con un unico biglietto e usufruire della franchigia bagaglio della compagnia aerea, oltre a un comodo check-through dei bagagli fino alla destinazione finale. Emirates consente inoltre ai suoi soci Skywards di guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli della rete mondiale di United.\r

I vantaggi reciproci si estendono ai passeggeri in partenza dagli Stati Uniti che utilizzano i servizi di Emirates per volare a Dubai, con la stessa facilità di accesso da una vasta rete di città nazionali e la connessione in uno dei tre hub.\r

Le due compagnie hanno, inoltre, un accordo di interlinea che permette ai passeggeri di raggiungere facilmente una più ampia scelta di destinazioni nelle Americhe al di fuori degli Stati Uniti. I clienti di Emirates potranno scegliere tra decine di destinazioni aggiuntive in Canada, Messico, Caraibi e America Centrale e Meridionale, godendo anche della semplicità degli itinerari di volo con un unico biglietto e di connessioni fluide attraverso i tre hub (Chicago, Houston e San Francisco).\r

Attualmente il vettore di Dubai offre servizi tra il suo hub di Dubai e 12 città statunitensi, oltre a cinque punti in Canada, Messico, Brasile e Argentina.","post_title":"Emirates e United Airlines: è operativo il nuovo codeshare sulle rotte Usa","post_date":"2023-04-03T09:45:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680515107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixTrain festeggia il suo 5° anniversario in Germania. Cinque anni dopo il lancio in Germania della prima linea Amburgo-Colonia si è deciso che si può tracciare un primo bilancio.\r

\r

L'operatore privato di trasporti collega 60 destinazioni in tutta la Germania, tra Amburgo e Friburgo, e da est a ovest, tra Dresda e Aquisgrana.\r

\r

Nel 2021 il servizio ha fatto il suo debutto anche in Svezia, collegando 6 città, fra cui Stoccolma e Göteborg, e nel 2022 è stata lanciata la prima linea internazionale per Basilea, in Svizzera.\r

In linea con l'UE\r

A livello territoriale, il network si estende per 3.334 km, e si contemplano ulteriori piani di espansione nell’ambito del progetto Connecting Europe, in collaborazione con la Commissione Europea.\r

\r

Il servizio di FT garantisce un’elevata sostenibilità: secondo l’Agenzia Federale per l’Ambiente Tedesca (UBA), chi viaggia in treno produce 46 g di CO2 per passeggero-km, circa il 72% in meno di chi si sposta in auto e l’84% in meno di chi sceglie l’aereo.\r

\r

","post_title":"FlixTrain festeggia 5 anni in Germania e garantisce sostenibilità","post_date":"2023-03-31T12:22:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680265373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo.\r

\r

Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo.\r

\r

Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio.\r

\r

Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale.\r

\r

Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave\" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza.\r

\r

Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini.\r

\r

Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York.","post_title":"Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane","post_date":"2023-03-31T12:22:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680265349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le previsioni per il 2023 indicano per il porto della Spezia l’arrivo di oltre 700.000 passeggeri (+ 35% rispetto al 2022) e per quello di Marina di Carrara circa 30.000. Valori che se confermati rappresenterebbero il record per lo scalo spezzino ed apuano.\r

\r

Porti La Spezia e Carrara hanno partecipato al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale. L’AdSP del Mar Ligure Orientale era presente con un proprio spazio all’interno dello stand di Assoporti, Cruise Italy. La delegazione dell’Ente, guidata dal Segretario Generale, Federica Montaresi e composta dalla responsabile Settore Promozione e Marketing dell’AdSP, Monica Fiorini e dai due rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal, il Direttore Generale Daniele Ciulli, il Direttore Operativo Giacomo Erario, è stata impegnata in questi giorni nella promozione delle due destinazioni, La Spezia e Carrara, incontrando numerosi rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche internazionali.\r

\r

Quest’anno l’interesse delle compagnie che già scalano o sono interessate a scalare i porti della Spezia e Marina di Carrara si è concentrato, molto più che nel periodo pre COVID, sulle innovazioni in grado di ridurre l’impatto ambientale delle navi ed anche su azioni tese a garantire un ritorno adeguato alle città e alle loro comunità locali.\r

\r

«Abbiamo illustrato ai rappresentanti delle compagnie, assieme a SCCT, tutti i nostri progetti di sviluppo infrastrutturale dedicati al settore crocieristico e al porto green in generale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficientamento energetico, all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e all’implementazione del cold ironing i cui lavori sono stati recentemente avviati, incontrando grande interesse da parte degli operatori – ha detto Federica Montaresi - Quello spezzino si conferma essere uno scalo molto apprezzato, i numeri sono in crescita e continuiamo così a contribuire al cluster crocieristico ligure, primo in Italia. La tendenza positiva ha trovato conferma nel corso degli incontri con le compagnie che continuano a scegliere il porto della Spezia e sono interessate ai futuri progetti di sviluppo in chiave green. Molto apprezzata la destinazione di Marina di Carrara, soprattutto alla luce delle opere previste per il nuovo waterfront che porteranno nuove opportunità anche per il turismo crocieristico».\r

\r

«Puntiamo a raggiungere l’obiettivo di realizzare un terminal crociere che minimizzi l’impatto ambientale, convinti che sia la strada da seguire per far convivere porto e città, elemento senza il quale non ci sono le condizioni di business, come ci hanno ricordato tutte le Compagnie che abbiamo incontrato. I meeting di questi giorni hanno confermato l’interesse per Spezia, Carrara ed anche per il piccolo, ma affascinante scalo di Lerici. Dal punto di vista commerciale, il tentativo che stiamo facendo è quello di evitare la concentrazione degli scali su alcuni giorni della settimana, oltre a quello di promuovere gli arrivi delle navi passeggeri anche in mesi invernali, in modo da allungare la stagione turistica – ha detto Daniele Ciulli.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Crociere 2023, alla Spezia previsti 700 mila pax (+35%), a Marina di Carrara 30 mila","post_date":"2023-03-31T10:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680260199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ventiquattro ore di condivisione, che hanno visto momenti di svago alla scoperta delle bellezze del territorio ma anche di confronto e formazione con i rappresentanti di Glamour Tour Operator e Qatar Airways. Si è concluso con successo il primo evento del nuovo format di workshop Glamour per una notte, organizzato dall'operatore toscano a Viareggio, in collaborazione con la compagnia qatariota. L'iniziativa ha visto la partecipazione di una trentina di agenti di viaggio. Il format è stato ideato e lanciato con questo primo appuntamento da Simone Prinari, direttore vendite e marketing del to. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di offrire agli agenti l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze, incontrando i rappresentanti di Glamour e dei partner, nonché partecipando a momenti di formazione. Allo stesso tempo, il format offre anche la possibilità di vivere delle experience con momenti di svago e relax, durante i quali gli adv possono socializzare tra loro, confrontarsi e godersi diverse attività di intrattenimento e divertimento.\r

\r

“Sono molto soddisfatto del successo di questo primo appuntamento che è stato accolto con grande entusiasmo dagli agenti e che riproporremo con altri operatori con cui collaboriamo in diverse tappe durante tutto l’anno - commenta lo stesso Prinari -. Il format si è rivelato un'ottima occasione per rafforzare la collaborazione con il trade ma anche con i nostri partner, creando una sinergia importante per il raggiungimento di obiettivi comuni“. “È stata un’ottima occasione per accogliere presso la nostra sede di Viareggio gli agenti di viaggio e mostrargli come lavoriamo - aggiunge il titolare di Glamour To, Luca Buonpensiere -. Siamo sempre alla ricerca di opportunità per migliorare le relazioni con loro e la qualità dei nostri servizi. Siamo molto soddisfatti della partnership con Qatar Airways, nostro primo partner di questo format, che ci permette da sempre di offrire un servizio di alto livello ai nostri clienti. La loro partecipazione all'evento ha ulteriormente consolidato la nostra relazione di lunga data, permettendoci di fornire un momento di confronto interessante e costruttivo”.","post_title":"A Viareggio una trentina di adv sono stati \"Glamour per una notte\" (insieme a Qatar Airways)","post_date":"2023-03-31T10:51:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680259888000]}]}}