Commissione Europea emana nuove regole sugli affitti a breve termine La rapida espansione degli affitti a breve termine desta un bisogno nella Commissione Europea di standardizzare il tutto, da una parte per la raccolta dati dall’altra per semplificare le varie procedure. Gli alloggi a breve termine portano benefici agli host, ai viaggiatori e al più ampio ecosistema turistico. Tuttavia, pongono anche sfide, soprattutto per le comunità locali, che fan fronte a prezzi in aumento o flussi turistici eccessivi. Questo è il motivo per cui le autorità pubbliche di tutta l’UE hanno bisogno di dati di qualità sugli affitti a breve termine, per elaborare politiche solide e attuarle in modo efficace. Le autorità dell‘UE stanno adottando misure per ottenere dati da piattaforme e host. Tuttavia, i dati 0ggi non sono sempre affidabili, poiché gli host non registrano sistematicamente le proprietà e le piattaforme online non sempre condividono i dati. I vantaggi Le piattaforme online, in particolare le PMI, e gli host necessitano di un quadro giuridico chiaro, semplice e saldo per condividere i dati con le autorità. Questa proposta della Commissione Europea mira a creare obblighi semplificati di raccolta e condivisione dei dati per gli host. Sostituirà le attuali norme complesse negli Stati membri con un quadro chiaro per la raccolta dei dati. Invece per i viaggiatori queste norme creano fiducia e sicurezza poichè le autorità saranno inoltre in grado di fornire servizi migliori ai viaggiatori e alle comunità locali, tra cui ad esempio una migliore gestione dei rifiuti, dell’approvvigionamento idrico o dei servizi di trasporto, con informazioni più precise sull’attività di noleggio a breve termine in aree definite. Gli host beneficeranno di regole più semplici e chiare su come registrarsi e offrire affitti a breve termine. Le autorità competenti dovranno istituire un processo di registrazione online per gli host. Una volta completata la procedura di registrazione, riceveranno un numero di registrazione che consentirà loro di iniziare la loro attività.

